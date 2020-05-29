Шлёнск
1:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Ракув
81' Желтая карточкаТудор Фран
0:1
83' ГолФорбс Браун
89' Желтая карточкаTomas Petrasek
1:1
90' ПенальтиХрапек Михал
15
Mark
Tamas
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
43
Тиянич
Давид
91
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Mark TamasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидНападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ben Lederman
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
81'
83'
0:1
89'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|6 (2)
|0.2
|2.
|Экспозито Эрик
|6
|0.2
|3.
|Храпек Михал
|4 (1)
|0.13
|4.
|Штиглец Дино
|3
|0.1
|5.
|Плахета Пшемыслав
|3
|0.1
|6.
|Брозь Лукаш
|3 (1)
|0.1
|7.
|Мончиньски Кжиштоф
|3 (1)
|0.1
|8.
|Холевяк Матеуш
|2
|0.07
|9.
|Голла Войцех
|1
|0.03
|10.
|Райчевич Филип
|1
|0.03
|11.
|Jakub Labojko
|1
|0.03
|12.
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|13.
|Пуэрто Исраэль
|0
|0
|14.
|Damian Gaska
|0
|0
|15.
|Daniel Szczepan
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форбс Браун
|7
|0.23
|2.
|Petr Schwarz
|5 (4)
|0.17
|3.
|Sebastian Musiolik
|5
|0.17
|4.
|Tomas Petrasek
|5
|0.17
|5.
|Бартл Даниэл
|2 (1)
|0.07
|6.
|Скурась Михал
|1
|0.03
|7.
|Щепаньски Милош
|1
|0.03
|8.
|Сапала Игор
|1
|0.03
|9.
|Piotr Malinowski
|1
|0.03
|10.
|Ях Ярослав
|1
|0.03
|11.
|Kamil Koscielny
|1
|0.03
|12.
|Бабенко Руслан
|0
|0
|13.
|Тудор Фран
|0
|0
|14.
|Jakub Apolinarski
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мончиньски Кжиштоф
|9
|1
|2.
|Голла Войцех
|8
|0
|3.
|Jakub Labojko
|5
|0
|4.
|Храпек Михал
|4
|0
|5.
|Пуэрто Исраэль
|4
|0
|6.
|Маркович Филип
|2
|1
|7.
|Плахета Пшемыслав
|3
|0
|8.
|Штиглец Дино
|2
|0
|9.
|Пих Роберт
|2
|0
|10.
|Мусонда Лубамба
|2
|0
|11.
|Живулич Диего
|2
|0
|12.
|Целебан Пётр
|1
|0
|13.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|14.
|Mark Tamas
|1
|0
|15.
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|16.
|Daniel Szczepan
|1
|0
|17.
|Piotr Samiec-Talar
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сапала Игор
|9
|2
|2.
|Tomas Petrasek
|6
|0
|3.
|Форбс Браун
|4
|0
|4.
|Petr Schwarz
|4
|0
|5.
|Ях Ярослав
|4
|0
|6.
|Sebastian Musiolik
|3
|0
|7.
|Шимонович Давид
|3
|0
|8.
|Бартл Даниэл
|2
|0
|9.
|Бабенко Руслан
|2
|0
|10.
|Arkadiusz Kasperkiewicz
|2
|0
|11.
|Тудор Фран
|2
|0
|12.
|Bryan Nouvier
|2
|0
|13.
|Миколаевски Даниэль
|2
|0
|14.
|Скурась Михал
|2
|0
|15.
|Шумски Якуб
|1
|0
|16.
|Щепаньски Милош
|1
|0
|17.
|Emir Azemovic
|1
|0
|18.
|Kamil Piatkowski
|1
|0
|19.
|Jakub Apolinarski
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|20% (6)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|Ракув
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|33.33% (9)
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже
Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин
Ракув Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув
Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|26
|16
|3
|7
|54 - 26
|51
|2.
|Пяст
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|28 - 25
|43
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|35 - 30
|43
|4.
|Краковия
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|35 - 25
|42
|5.
|Лех
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|45 - 25
|42
|6.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|27
|11
|9
|7
|27 - 23
|42
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|32 - 33
|38
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 35
|37
|9.
|Ракув
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 38
|37
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|32 - 41
|36
|11.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|41 - 40
|34
|12.
|Гурник Забже
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|33 - 38
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|15 - 30
|26
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 37
|25
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|25 - 44
|20