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Шлёнск
1:1
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
81' Желтая карточка
Тудор Фран
0:1
83' Гол
Форбс Браун
89' Желтая карточка
Tomas Petrasek
1:1
90' Пенальти
Храпек Михал
90'+6
1
Путноцки
Матуш
2
Котуньо
Гильермо
5
Пуэрто
Исраэль
15
Mark
Tamas
4
Штиглец
Дино
23
Живулич
Диего
29
Мончиньски
Кжиштоф
19
Маркович
Филип
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
29
Шумски
Якуб
4
Kamil
Piatkowski
2
Tomas
Petrasek
33
Ях
Ярослав
7
Тудор
Фран
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
43
Тиянич
Давид
91
Форбс
Браун
9
Sebastian
Musiolik
Шлёнск
4-2-3-1
Ракув
3-4-3

Ход матча

58'
 
Бартл Даниэл
Кун Патрик
66'
Пих Роберт
Маркович Филип
 
73'
 
Бабенко Руслан
Тиянич Давид
81'
 
Тудор Фран
83'
0:1
Форбс Браун
(Бартл Даниэл)
83'
Мусонда Лубамба
Котуньо Гильермо
 
87'
 
Przemyslaw Oziebala
Форбс Браун
89'
 
Tomas Petrasek
90'
Храпек Михал
1:1
90'
Sebastian Bergier
Плахета Пшемыслав
 

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 6 (2) 0.2
2. Экспозито Эрик 6 0.2
3. Храпек Михал 4 (1) 0.13
4. Штиглец Дино 3 0.1
5. Плахета Пшемыслав 3 0.1
6. Брозь Лукаш 3 (1) 0.1
7. Мончиньски Кжиштоф 3 (1) 0.1
8. Холевяк Матеуш 2 0.07
9. Голла Войцех 1 0.03
10. Райчевич Филип 1 0.03
11. Jakub Labojko 1 0.03
12. Мусонда Лубамба 0 0
13. Пуэрто Исраэль 0 0
14. Damian Gaska 0 0
15. Daniel Szczepan 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форбс Браун 7 0.23
2. Petr Schwarz 5 (4) 0.17
3. Sebastian Musiolik 5 0.17
4. Tomas Petrasek 5 0.17
5. Бартл Даниэл 2 (1) 0.07
6. Скурась Михал 1 0.03
7. Щепаньски Милош 1 0.03
8. Сапала Игор 1 0.03
9. Piotr Malinowski 1 0.03
10. Ях Ярослав 1 0.03
11. Kamil Koscielny 1 0.03
12. Бабенко Руслан 0 0
13. Тудор Фран 0 0
14. Jakub Apolinarski 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Мончиньски Кжиштоф 9 1
2. Голла Войцех 8 0
3. Jakub Labojko 5 0
4. Храпек Михал 4 0
5. Пуэрто Исраэль 4 0
6. Маркович Филип 2 1
7. Плахета Пшемыслав 3 0
8. Штиглец Дино 2 0
9. Пих Роберт 2 0
10. Мусонда Лубамба 2 0
11. Живулич Диего 2 0
12. Целебан Пётр 1 0
13. Путноцки Матуш 1 0
14. Mark Tamas 1 0
15. Холевяк Матеуш 1 0
16. Daniel Szczepan 1 0
17. Piotr Samiec-Talar 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Сапала Игор 9 2
2. Tomas Petrasek 6 0
3. Форбс Браун 4 0
4. Petr Schwarz 4 0
5. Ях Ярослав 4 0
6. Sebastian Musiolik 3 0
7. Шимонович Давид 3 0
8. Бартл Даниэл 2 0
9. Бабенко Руслан 2 0
10. Arkadiusz Kasperkiewicz 2 0
11. Тудор Фран 2 0
12. Bryan Nouvier 2 0
13. Миколаевски Даниэль 2 0
14. Скурась Михал 2 0
15. Шумски Якуб 1 0
16. Щепаньски Милош 1 0
17. Emir Azemovic 1 0
18. Kamil Piatkowski 1 0
19. Jakub Apolinarski 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 20% (6) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 13.33% (4) 23.33% (7)
 Ракув 11.11% (3) 18.52% (5) 14.81% (4) 14.81% (4) 7.41% (2) 33.33% (9)

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже
Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин
Ракув Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув
Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ракув 1:0 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 26 16 3 7 54 - 26 51
2. Пяст Заявка 26 13 4 9 28 - 25 43
3. Шлёнск Заявка 27 11 10 6 35 - 30 43
4. Краковия Заявка 26 13 3 10 35 - 25 42
5. Лех Заявка 26 11 9 6 45 - 25 42
6. Погонь Щецин 0:0 Заявка 27 11 9 7 27 - 23 42
7. Лехия Гданьск Заявка 26 10 8 8 32 - 33 38
8. Ягеллония Заявка 26 10 7 9 35 - 35 37
9. Ракув Заявка 27 11 4 12 33 - 38 37
10. Висла Плоцк Заявка 26 10 6 10 32 - 41 36
11. Заглембе Любин 0:0 Заявка 27 9 7 11 41 - 40 34
12. Гурник Забже Заявка 26 8 9 9 34 - 36 33
13. Висла Краков Заявка 26 9 4 13 33 - 38 31
14. Корона Кельце Заявка 26 7 5 14 15 - 30 26
15. Арка Гдыня Заявка 26 6 7 13 22 - 37 25
16. ЛКС Лодзь Заявка 26 5 5 16 25 - 44 20
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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