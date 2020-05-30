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Пяст
4:0
Конец матча

Стадион:
Висла Краков
0'
1:0
1' Гол
Феликс Хорхе
3' Желтая карточка
Блащиковский Якуб
2:0
11' Гол
Пажишек Пётр
23' Желтая карточка
Феликс Хорхе
29' Желтая карточка
Червински Якуб
53' Желтая карточка
Садлок Мацей
3:0
64' Гол
Пажишек Пётр
66' Желтая карточка
Бурлига Лукаш
73' Желтая карточка
Савичевич Вукан
75' Вторая желтая карточка
Садлок Мацей
4:0
85' Гол
Тушински Патрик
90' Желтая карточка
Войтковски Камиль
90'+2
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
88
Корун
Урош
4
Червински
Якуб
2
Киркесков
Миккель
10
Вида
Кристофер
6
Хэйтли
Том
3
Йодловец
Томаш
19
Милевски
Себастиан
11
Феликс
Хорхе
9
Пажишек
Пётр
22
Бухалик
Михал
8
Бурлига
Лукаш
2
Яницки
Рафал
91
Эберт
4
Садлок
Мацей
10
Баша
Вуллнет
20
Жуков
Георгий
16
Блащиковский
Якуб
28
Савичевич
Вукан
29
Тупта
Любомир
44
Букса
Александр
Пяст
4-4-2
Висла Краков
4-2-3-1

Ход матча

1'
Феликс Хорхе
1:0
3'
 
Блащиковский Якуб
11'
Пажишек Пётр
(Феликс Хорхе)
2:0
23'
Феликс Хорхе
 
29'
Червински Якуб
 
46'
 
Войтковски Камиль
Баша Вуллнет
53'
 
Садлок Мацей
61'
 
Брожек Павел
Букса Александр
64'
Пажишек Пётр
(Кончковски Мартин)
3:0
66'
 
Бурлига Лукаш
73'
 
Савичевич Вукан
75'
 
Садлок Мацей
77'
 
Холовня Матеуш
Тупта Любомир
77'
Тушински Патрик
Пажишек Пётр
 
85'
Клупс Тымотеуш
Милевски Себастиан
 
85'
Тушински Патрик
(Феликс Хорхе)
4:0
86'
Алвеш Тьягу
Вида Кристофер
 
90'
 
Войтковски Камиль

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Феликс Хорхе 13 (3) 0.43
2. Пажишек Пётр 9 0.3
3. Бадья Херард 4 0.13
4. Милевски Себастиан 1 0.03
5. Тушински Патрик 1 0.03
6. Червински Якуб 1 0.03
7. Хэйтли Том 0 0
8. Рыманяк Бартош 0 0
9. Корун Урош 0 0
10. Киркесков Миккель 0 0
11. Петровски Марцин 0 0
12. Кончковски Мартин 0 0
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брожек Павел 8 (1) 0.27
2. Блащиковский Якуб 5 (4) 0.17
3. Савичевич Вукан 3 0.1
4. Букса Александр 3 0.1
5. Нипзуй Давид 2 0.07
6. Чука Виктор 2 0.07
7. Войтковски Камиль 2 0.07
8. Мак Михал 1 0.03
9. Садлок Мацей 1 0.03
10. Баша Вуллнет 1 0.03
11. Тургеман Алон 1 0.03
12. Эберт 1 0.03
13. Клеменз Лукаш 1 0.03
14. Тупта Любомир 1 0.03
15. Бурлига Лукаш 0 0
16. Богуски Рафал 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Гук Томаш 4 1
2. Киркесков Миккель 5 0
3. Рыманяк Бартош 3 1
4. Хэйтли Том 4 0
5. Малярчик Петр 4 0
6. Соколовски Патрик 4 0
7. Феликс Хорхе 3 0
8. Милевски Себастиан 3 0
9. Корун Урош 2 0
10. Тушински Патрик 2 0
11. Червински Якуб 2 0
12. Пажишек Пётр 2 0
13. Дзичек Патрик 2 0
14. Петровски Марцин 1 0
15. Стечик Доминик 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Садлок Мацей 8 1
2. Клеменз Лукаш 8 0
3. Нипзуй Давид 6 1
4. Савичевич Вукан 7 0
5. Войтковски Камиль 5 0
6. Василевски Марцин 4 0
7. Баша Вуллнет 3 0
8. Бурлига Лукаш 3 0
9. Богуски Рафал 1 1
10. Блащиковский Якуб 2 0
11. Мак Михал 2 0
12. Яницки Рафал 2 0
13. Жуков Георгий 2 0
14. Чука Виктор 2 0
15. Бухалик Михал 1 0
16. Джазга Кшиштоф 1 0
17. Павловский Дамьян 1 0
18. Кума Эммануэль 1 0
19. Букса Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 17.86% (5) 14.29% (4) 14.29% (4) 25% (7) 7.14% (2) 21.43% (6)
 Висла Краков 21.43% (6) 17.86% (5) 17.86% (5) 21.43% (6) 10.71% (3) 10.71% (3)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст
Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце
Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Краковия Блекитни 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Корона Кельце 1:1 Висла Краков

Последние игры между собой

Пяст: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Висла Краков: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Висла Краков 1:2 Пяст Экстракласса Висла Краков 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Висла Краков Экстракласса Пяст 0:0 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Пяст Экстракласса Висла Краков 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Висла Краков Экстракласса Пяст 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:0 Пяст Экстракласса Висла Краков 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Висла Краков Экстракласса Пяст 1:4 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Висла Краков Orange Ekstraklasa Висла Краков 4:0 Пяст Товарищеские матчи Висла Краков 4:1 Пяст Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 27 17 3 7 55 - 26 54
2. Пяст Заявка 27 14 4 9 32 - 25 46
3. Шлёнск Заявка 27 11 10 6 35 - 30 43
4. Краковия Заявка 26 13 3 10 35 - 25 42
5. Лех Заявка 27 11 9 7 45 - 26 42
6. Погонь Щецин Заявка 27 11 8 8 27 - 26 41
7. Лехия Гданьск Заявка 26 10 8 8 32 - 33 38
8. Ягеллония Заявка 26 10 7 9 35 - 35 37
9. Ракув Заявка 27 11 4 12 33 - 38 37
10. Висла Плоцк Заявка 26 10 6 10 32 - 41 36
11. Заглембе Любин Заявка 27 10 6 11 44 - 40 36
12. Гурник Забже Заявка 27 9 9 9 35 - 36 36
13. Висла Краков Заявка 27 9 4 14 33 - 42 31
14. Корона Кельце Заявка 26 7 5 14 15 - 30 26
15. Арка Гдыня Заявка 26 6 7 13 22 - 37 25
16. ЛКС Лодзь Заявка 27 5 5 17 25 - 45 20
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