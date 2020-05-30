Пяст
4:0
Конец матча
Стадион: Пяст
Висла Краков
1:0
1' ГолФеликс Хорхе
3' Желтая карточкаБлащиковский Якуб
2:0
11' ГолПажишек Пётр
23' Желтая карточкаФеликс Хорхе
29' Желтая карточкаЧервински Якуб
53' Желтая карточкаСадлок Мацей
3:0
64' ГолПажишек Пётр
66' Желтая карточкаБурлига Лукаш
73' Желтая карточкаСавичевич Вукан
75' Вторая желтая карточкаСадлок Мацей
4:0
85' ГолТушински Патрик
90' Желтая карточкаВойтковски Камиль
88
Корун
Урош
11
Феликс
Хорхе
91
Эберт
10
Баша
Вуллнет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
45 Алвеш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 ЭбертЗащитник
- Защитник
-
10 Баша ВуллнетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чука ВикторНападающий
-
23 Брожек ПавелНападающий
-
Главный тренер: Artur Skowronek
Ход матча
1'
1:0
11'
2:0
23'
29'
53'
64'
66'
73'
75'
85'
4:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Феликс Хорхе
|13 (3)
|0.43
|2.
|Пажишек Пётр
|9
|0.3
|3.
|Бадья Херард
|4
|0.13
|4.
|Милевски Себастиан
|1
|0.03
|5.
|Тушински Патрик
|1
|0.03
|6.
|Червински Якуб
|1
|0.03
|7.
|Хэйтли Том
|0
|0
|8.
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|9.
|Корун Урош
|0
|0
|10.
|Киркесков Миккель
|0
|0
|11.
|Петровски Марцин
|0
|0
|12.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брожек Павел
|8 (1)
|0.27
|2.
|Блащиковский Якуб
|5 (4)
|0.17
|3.
|Савичевич Вукан
|3
|0.1
|4.
|Букса Александр
|3
|0.1
|5.
|Нипзуй Давид
|2
|0.07
|6.
|Чука Виктор
|2
|0.07
|7.
|Войтковски Камиль
|2
|0.07
|8.
|Мак Михал
|1
|0.03
|9.
|Садлок Мацей
|1
|0.03
|10.
|Баша Вуллнет
|1
|0.03
|11.
|Тургеман Алон
|1
|0.03
|12.
|Эберт
|1
|0.03
|13.
|Клеменз Лукаш
|1
|0.03
|14.
|Тупта Любомир
|1
|0.03
|15.
|Бурлига Лукаш
|0
|0
|16.
|Богуски Рафал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гук Томаш
|4
|1
|2.
|Киркесков Миккель
|5
|0
|3.
|Рыманяк Бартош
|3
|1
|4.
|Хэйтли Том
|4
|0
|5.
|Малярчик Петр
|4
|0
|6.
|Соколовски Патрик
|4
|0
|7.
|Феликс Хорхе
|3
|0
|8.
|Милевски Себастиан
|3
|0
|9.
|Корун Урош
|2
|0
|10.
|Тушински Патрик
|2
|0
|11.
|Червински Якуб
|2
|0
|12.
|Пажишек Пётр
|2
|0
|13.
|Дзичек Патрик
|2
|0
|14.
|Петровски Марцин
|1
|0
|15.
|Стечик Доминик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Садлок Мацей
|8
|1
|2.
|Клеменз Лукаш
|8
|0
|3.
|Нипзуй Давид
|6
|1
|4.
|Савичевич Вукан
|7
|0
|5.
|Войтковски Камиль
|5
|0
|6.
|Василевски Марцин
|4
|0
|7.
|Баша Вуллнет
|3
|0
|8.
|Бурлига Лукаш
|3
|0
|9.
|Богуски Рафал
|1
|1
|10.
|Блащиковский Якуб
|2
|0
|11.
|Мак Михал
|2
|0
|12.
|Яницки Рафал
|2
|0
|13.
|Жуков Георгий
|2
|0
|14.
|Чука Виктор
|2
|0
|15.
|Бухалик Михал
|1
|0
|16.
|Джазга Кшиштоф
|1
|0
|17.
|Павловский Дамьян
|1
|0
|18.
|Кума Эммануэль
|1
|0
|19.
|Букса Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|25% (7)
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|Висла Краков
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +11 =2 -7Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст
Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =3 -11Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце
Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Краковия Блекитни 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Корона Кельце 1:1 Висла Краков
Последние игры между собой
Пяст: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Висла Краков: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Висла Краков 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Пяст Экстракласса Висла Краков 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Висла Краков Экстракласса Пяст 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:0 Пяст Экстракласса Висла Краков 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Висла Краков Экстракласса Пяст 1:4 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Висла Краков Orange Ekstraklasa Висла Краков 4:0 Пяст Товарищеские матчи Висла Краков 4:1 Пяст Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|27
|17
|3
|7
|55 - 26
|54
|2.
|Пяст
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|32 - 25
|46
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|35 - 30
|43
|4.
|Краковия
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|35 - 25
|42
|5.
|Лех
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|45 - 26
|42
|6.
|Погонь Щецин
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|27 - 26
|41
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|32 - 33
|38
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 35
|37
|9.
|Ракув
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 38
|37
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|32 - 41
|36
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 40
|36
|12.
|Гурник Забже
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|35 - 36
|36
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|33 - 42
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|15 - 30
|26
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 37
|25
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|25 - 45
|20