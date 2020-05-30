ЛКС Лодзь
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Stadion LKS
Гурник Забже
6' Желтая карточкаДомбровски Мацей
21
Гжесик
Ян
20
Пируло
99
Врабель
Якуб
84
Чуды
Мартин
64
Янжа
Эрик
33
Ирка
Эрик
17
Ангуло
Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Врабель ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Artur Sojka
-
Главный тренер: Wojciech Stawowy
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
33 Ирка ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ангуло ИгорНападающий
- Запасные игроки
-
77 Кудла ДавидВратарь
-
14 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамирес Даниэль
|7 (3)
|0.23
|2.
|Куява Рафал
|4
|0.13
|3.
|Секульски Лукаш
|4 (1)
|0.13
|4.
|Пырдол Пётр
|1
|0.03
|5.
|Гжесик Ян
|1
|0.03
|6.
|Вольски Мацей
|1
|0.03
|7.
|Грасия Карлос
|1
|0.03
|8.
|Пионтек Лукаш
|1
|0.03
|9.
|Ратайчик Адам
|1
|0.03
|10.
|Домингес Антонио
|1 (1)
|0.03
|11.
|Розвандович Максимилиан
|1 (1)
|0.03
|12.
|Врабель Якуб
|0
|0
|13.
|Брыла Патрик
|0
|0
|14.
|Тромбка Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ангуло Игор
|11 (2)
|0.37
|2.
|Хименес Хесус
|10
|0.33
|3.
|Вольштыньски Лукаш
|2
|0.07
|4.
|Матушек Шимон
|2
|0.07
|5.
|Ирка Эрик
|2
|0.07
|6.
|Бохневич Павел
|1
|0.03
|7.
|Запольник Камиль
|1
|0.03
|8.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.03
|9.
|Висневски Пшемыслав
|1
|0.03
|10.
|Кравчик Пётр
|1
|0.03
|11.
|Янжа Эрик
|0
|0
|12.
|Секулич Борис
|0
|0
|13.
|Баинович Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Собоциньский Ян
|8
|0
|2.
|Розвандович Максимилиан
|5
|1
|3.
|Гимарайнш Рикарду
|6
|0
|4.
|Гжесик Ян
|5
|0
|5.
|Пионтек Лукаш
|4
|0
|6.
|Рамирес Даниэль
|4
|0
|7.
|Климчак Адриан
|4
|0
|8.
|Юрашек Камиль
|2
|1
|9.
|Домбровски Мацей
|3
|0
|10.
|Видмайер Тадей
|3
|0
|11.
|Вольски Мацей
|3
|0
|12.
|Куява Рафал
|2
|0
|13.
|Срнич Драголюб
|2
|0
|14.
|Богуш Артур
|2
|0
|15.
|Брыла Патрик
|2
|0
|16.
|Тромбка Михал
|2
|0
|17.
|Сайдак Пшемыслав
|2
|0
|18.
|Домингес Антонио
|1
|0
|19.
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|20.
|Корраль Самуэль
|1
|0
|21.
|Пырдол Пётр
|1
|0
|22.
|Ратайчик Адам
|1
|0
|23.
|Грасия Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Висневски Пшемыслав
|7
|0
|2.
|Секулич Борис
|6
|0
|3.
|Матрас Матеуш
|5
|0
|4.
|Бохневич Павел
|5
|0
|5.
|Матушек Шимон
|4
|0
|6.
|Запольник Камиль
|4
|0
|7.
|Копач Давид
|4
|0
|8.
|Янжа Эрик
|3
|0
|9.
|Манне Аласана
|3
|0
|10.
|Ангуло Игор
|2
|0
|11.
|Прохазка Роман
|2
|0
|12.
|Баинович Филип
|2
|0
|13.
|Хименес Хесус
|2
|0
|14.
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|15.
|Кой Михал
|1
|0
|16.
|Ирка Эрик
|1
|0
|17.
|Чуды Мартин
|1
|0
|18.
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|19.
|Бауса Хуан
|1
|0
|20.
|Байду Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛКС Лодзь
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|47.06% (8)
|5.88% (1)
|0
|Гурник Забже
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|27.59% (8)
|17.24% (5)
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +6 =4 -10Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин
ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь
Гурник Забже Последние 20 матчей: +6 =6 -8Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже
Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Лех Polonia Sroda 0:6 Гурник Забже
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|26
|16
|3
|7
|54 - 26
|51
|2.
|Пяст
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|28 - 25
|43
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|35 - 30
|43
|4.
|Краковия
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|35 - 25
|42
|5.
|Лех
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|45 - 25
|42
|6.
|Погонь Щецин
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|27 - 26
|41
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|32 - 33
|38
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 35
|37
|9.
|Ракув
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 38
|37
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|32 - 41
|36
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 40
|36
|12.
|Гурник Забже
|0:0 Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 36
|34
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|33 - 38
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|15 - 30
|26
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 37
|25
|16.
|ЛКС Лодзь
|0:0 Заявка
|27
|5
|6
|16
|25 - 44
|21