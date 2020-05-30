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ЛКС Лодзь
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Гурник Забже
0'
6' Желтая карточка
Домбровски Мацей
27'
1
Маляж
Аркадиуш
21
Гжесик
Ян
17
Грасия
Карлос
5
Домбровски
Мацей
92
Видмайер
Тадей
42
Срнич
Драголюб
19
Тромбка
Михал
6
Вольски
Мацей
20
Пируло
16
Ратайчик
Адам
99
Врабель
Якуб
84
Чуды
Мартин
28
Василантонопулос
Ставрос
2
Висневски
Пшемыслав
5
Бохневич
Павел
64
Янжа
Эрик
33
Ирка
Эрик
15
Прохазка
Роман
8
Манне
Аласана
9
Хименес
Хесус
11
Якумакис
Георгиос
17
Ангуло
Игор
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Гурник Забже
4-4-2

Ход матча

6'
Домбровски Мацей
 

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамирес Даниэль 7 (3) 0.23
2. Куява Рафал 4 0.13
3. Секульски Лукаш 4 (1) 0.13
4. Пырдол Пётр 1 0.03
5. Гжесик Ян 1 0.03
6. Вольски Мацей 1 0.03
7. Грасия Карлос 1 0.03
8. Пионтек Лукаш 1 0.03
9. Ратайчик Адам 1 0.03
10. Домингес Антонио 1 (1) 0.03
11. Розвандович Максимилиан 1 (1) 0.03
12. Врабель Якуб 0 0
13. Брыла Патрик 0 0
14. Тромбка Михал 0 0
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ангуло Игор 11 (2) 0.37
2. Хименес Хесус 10 0.33
3. Вольштыньски Лукаш 2 0.07
4. Матушек Шимон 2 0.07
5. Ирка Эрик 2 0.07
6. Бохневич Павел 1 0.03
7. Запольник Камиль 1 0.03
8. Василантонопулос Ставрос 1 0.03
9. Висневски Пшемыслав 1 0.03
10. Кравчик Пётр 1 0.03
11. Янжа Эрик 0 0
12. Секулич Борис 0 0
13. Баинович Филип 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
# Игрок      
1. Собоциньский Ян 8 0
2. Розвандович Максимилиан 5 1
3. Гимарайнш Рикарду 6 0
4. Гжесик Ян 5 0
5. Пионтек Лукаш 4 0
6. Рамирес Даниэль 4 0
7. Климчак Адриан 4 0
8. Юрашек Камиль 2 1
9. Домбровски Мацей 3 0
10. Видмайер Тадей 3 0
11. Вольски Мацей 3 0
12. Куява Рафал 2 0
13. Срнич Драголюб 2 0
14. Богуш Артур 2 0
15. Брыла Патрик 2 0
16. Тромбка Михал 2 0
17. Сайдак Пшемыслав 2 0
18. Домингес Антонио 1 0
19. Калинковски Бартоломей 1 0
20. Корраль Самуэль 1 0
21. Пырдол Пётр 1 0
22. Ратайчик Адам 1 0
23. Грасия Карлос 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Висневски Пшемыслав 7 0
2. Секулич Борис 6 0
3. Матрас Матеуш 5 0
4. Бохневич Павел 5 0
5. Матушек Шимон 4 0
6. Запольник Камиль 4 0
7. Копач Давид 4 0
8. Янжа Эрик 3 0
9. Манне Аласана 3 0
10. Ангуло Игор 2 0
11. Прохазка Роман 2 0
12. Баинович Филип 2 0
13. Хименес Хесус 2 0
14. Якумакис Георгиос 1 0
15. Кой Михал 1 0
16. Ирка Эрик 1 0
17. Чуды Мартин 1 0
18. Вольштыньски Лукаш 1 0
19. Бауса Хуан 1 0
20. Байду Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛКС Лодзь 5.88% (1) 29.41% (5) 11.76% (2) 47.06% (8) 5.88% (1) 0
 Гурник Забже 13.79% (4) 10.34% (3) 13.79% (4) 17.24% (5) 27.59% (8) 17.24% (5)

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин
ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь
Гурник Забже Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже
Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Лех Polonia Sroda 0:6 Гурник Забже

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Кубок Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 1:1 Гурник Забже Экстракласса ЛКС Лодзь 1:4 Гурник Забже First League
Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь First League ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 2:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 26 16 3 7 54 - 26 51
2. Пяст Заявка 26 13 4 9 28 - 25 43
3. Шлёнск Заявка 27 11 10 6 35 - 30 43
4. Краковия Заявка 26 13 3 10 35 - 25 42
5. Лех Заявка 26 11 9 6 45 - 25 42
6. Погонь Щецин Заявка 27 11 8 8 27 - 26 41
7. Лехия Гданьск Заявка 26 10 8 8 32 - 33 38
8. Ягеллония Заявка 26 10 7 9 35 - 35 37
9. Ракув Заявка 27 11 4 12 33 - 38 37
10. Висла Плоцк Заявка 26 10 6 10 32 - 41 36
11. Заглембе Любин Заявка 27 10 6 11 44 - 40 36
12. Гурник Забже 0:0 Заявка 27 8 10 9 34 - 36 34
13. Висла Краков Заявка 26 9 4 13 33 - 38 31
14. Корона Кельце Заявка 26 7 5 14 15 - 30 26
15. Арка Гдыня Заявка 26 6 7 13 22 - 37 25
16. ЛКС Лодзь 0:0 Заявка 27 5 6 16 25 - 44 21
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Домбровски Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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