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  3. Дания
Силькеборг
0:2
Второй тайм: 74'

Стадион:
Нордшелланн
0'
0:1
20' Гол
Андерсен Магнус II
31' Желтая карточка
Мадсен Мадс Эмиль
0:2
39' Гол
Kamal-Deen Sulemana
50' Желтая карточка
Андерсен Магнус II
74'
30
Ромо
Рафаэль
26
Карстенсен
Расмус
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
25
Хагельскьер
Андерс
6
Меллер
Фредерик
17
Mads
Kaalund
III
23
Лесняк
Филип
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
19
Валлис
Николай
7
Jeppe
Okkels
29
Junior
Brumado
18
Ларсен
Николай
2
Тюкосен
Мадс
30
Мумин
Абдул
4
Хансен
Киан
3
Ulrik
Yttergaard
Jenssen
7
Рюгор
Миккель
8
Андерсен
Магнус
II
43
Mohammed
Diomande
10
Кудус
Мохаммед
42
Антман
Оливер
14
Kamal-Deen
Sulemana
Силькеборг
4-3-2-1
Нордшелланн
4-3-3

Ход матча

20'
0:1
Андерсен Магнус II
31'
Мадсен Мадс Эмиль
 
39'
0:2
Kamal-Deen Sulemana
(Mohammed Diomande)
50'
 
Андерсен Магнус II
62'
 
Фрэнсис Абу
Антман Оливер
63'
 
Дамсгор Миккель
Kamal-Deen Sulemana
66'
Бринк Марк
Jeppe Okkels
 
69'
 
Ivan Mesik
Мумин Абдул
69'
 
Кристенсен Якоб
Андерсен Магнус II

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шварц Ронни 12 (1) 0.46
2. Jeppe Okkels 3 0.12
3. Валлис Николай 3 0.12
4. Махолли Шкодран 2 0.08
5. Хагельскьер Андерс 2 0.08
6. Хольтен Эмиль 2 0.08
7. Кроне Свенн 1 0.04
8. Хебо Матиас 1 0.04
9. Моберг Вегар 1 0.04
10. Mads Kaalund III 1 0.04
11. Junior Brumado 1 0.04
12. Мадсен Мадс Эмиль 0 0
13. Деннис Флинта 0 0
14. Alexander Lind 0 0
15. Лесняк Филип 0 0
16. Меллер Фредерик 0 0
17. Фредерик Алвес Ибсен 0 0
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дамсгор Миккель 9 0.35
2. Кудус Мохаммед 9 (3) 0.35
3. Атанга Исаак 7 0.27
4. Рюгор Миккель 4 (2) 0.15
5. Расмуссен Матиас 3 0.12
6. Фрэнсис Абу 2 0.08
7. Хансен Киан 2 0.08
8. Садик Ибраим 2 0.08
9. Тюкосен Мадс 1 0.04
10. Андерсен Магнус II 1 0.04
11. Доньё Годсвей 1 (1) 0.04
12. Ulrik Yttergaard Jenssen 1 0.04
13. Мумин Абдул 1 0.04
14. Кристенсен Якоб 1 0.04
15. Антман Оливер 1 0.04
16. Kamal-Deen Sulemana 1 0.04
17. Антви Клинтон 0 0
18. Mohammed Diomande 0 0

Карточки

Силькеборг
# Игрок      
1. Кроне Свенн 7 1
2. Ромо Рафаэль 4 0
3. Лесняк Филип 3 0
4. Мадсен Мадс Эмиль 3 0
5. Герцен Йеппе 3 0
6. Деннис Флинта 2 0
7. Якобсен Симон 2 0
8. Валлис Николай 2 0
9. Фредерик Алвес Ибсен 2 0
10. Рочестер Соренсен Марк 1 0
11. Хебо Матиас 1 0
12. Махолли Шкодран 1 0
13. Хольтен Эмиль 1 0
14. Mads Kaalund III 1 0
15. Намбиши Валанс 1 0
16. Хагельскьер Андерс 1 0
17. Карстенсен Расмус 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Тюкосен Мадс 6 0
2. Кудус Мохаммед 3 1
3. Ulrik Yttergaard Jenssen 4 0
4. Садик Ибраим 4 0
5. Хансен Киан 2 1
6. Рюгор Миккель 3 0
7. Мумин Абдул 3 0
8. Дамсгор Миккель 3 0
9. Антви Клинтон 1 1
10. Ларсен Николай 2 0
11. Расмуссен Матиас 2 0
12. Кристенсен Якоб 2 0
13. Фрэнсис Абу 2 0
14. Доньё Годсвей 1 0
15. Андерсен Магнус II 1 0
16. Атанга Исаак 1 0
17. Mohammed Diomande 1 0
18. Kamal-Deen Sulemana 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Силькеборг 3.57% (1) 25% (7) 28.57% (8) 14.29% (4) 10.71% (3) 17.86% (5)
 Нордшелланн 9.76% (4) 17.07% (7) 19.51% (8) 21.95% (9) 17.07% (7) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Вайле 1:2 Силькеборг Силькеборг 2:1 Орхус Хорсенс 1:1 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг
Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд
Нордшелланн Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Нордшелланн 1:0 Ког Нордшелланн 1:0 ХБ Кеге Нордшелланн 2:2 Брондбю Эсбьерг 1:2 Нордшелланн
Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Нордшелланн 6:0 Хорсенс Кальмар 1:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Адмира Нордшелланн 4:2 Лиферинг Нордшелланн 1:1 Роскилле Нордшелланн 4:5 Орхус Ольборг 1:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Люнгбю 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:0 Раннерс Хобро 2:2 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Орхус Копенгаген 4:1 Нордшелланн Оденсе 3:1 Нордшелланн

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Нордшелланн: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Нордшелланн 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Нордшелланн 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:4 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 5:1 Силькеборг Суперлига Дании
Силькеборг 2:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Нордшелланн Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Силькеборг Суперлига Дании Нордшелланн 6:1 Силькеборг Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Силькеборг Суперлига Силькеборг 1:2 Нордшелланн САС Лигаен Нордшелланн 2:1 Силькеборг САС Лигаен Нордшелланн 3:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:0 Нордшелланн САС Лигаен Нордшелланн 4:1 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:4 Нордшелланн САС Лигаен Силькеборг 1:3 Нордшелланн Кубок Нордшелланн 0:1 Силькеборг САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 24 20 2 2 41 - 13 62
2. Копенгаген 24 16 3 5 41 - 26 51
3. Орхус 24 12 5 7 38 - 26 41
4. Нордшелланн 2:0 25 12 5 8 48 - 34 41
5. Брондбю 24 12 3 9 44 - 34 39
6. Ольборг 24 10 5 9 40 - 29 35
7. Раннерс 24 10 5 9 38 - 32 35
8. Люнгбю 24 9 4 11 28 - 39 31
9. Оденсе 24 8 6 10 31 - 28 30
10. Хорсенс 24 8 4 12 21 - 42 28
11. Сённерйюск 24 6 8 10 29 - 41 26
12. Хобро 24 2 13 9 22 - 33 19
13. Эсбьерг 24 4 5 15 20 - 40 17
14. Силькеборг 0:2 25 3 6 16 29 - 53 15
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Шанс получает Джуниор Брумадо из команды Силькеборг, но удар головой идет мимо
  • 47'
    Мадсен Мадс Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Рюгор Миккель из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Валлис Николай
  • 46'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Лесняк Филип из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Силькеборг: 43%, Норшеланн: 57%.
  • 45'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 44'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Джуниор Брумадо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 44'
    Хорошая попытка от Расмус Карстенсен, был неплохой удар, но вратарь спас
  • Офсайд
    43'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Меллер Фредерик из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
  • 42'
    Норшеланн начинает контратаку
  • Офсайд
    41'
    Валлис Николай из команды Силькеборг в офсайде
  • 39'
    Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Kamal-Deen Sulemana изменил счет на табло!
  • 39'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Kamal-Deen Sulemana, обходя своих соперников
  • 39'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 38'
    Отличная игра от Мадс Калунд из команды Силькеборг. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • Фол, нарушение
    37'
    Джуниор Брумадо из команды Силькеборг толкнул локтем оппонента. Это Мумин Абдул заработал фол
  • 37'
    Тюкосен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 37'
    Мадсен Мадс Эмиль из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 36'
    Силькеборг начинает контратаку
  • 35'
    Удар от ворот произведет Силькеборг
  • 35'
    Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Удар от ворот произведет Силькеборг
  • 33'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Джуниор Брумадо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Кудус Мохаммед
  • 32'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    31'
    Kamal-Deen Sulemana на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    31'
    Мадсен Мадс Эмиль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Мадсен Мадс Эмиль из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Kamal-Deen Sulemana
  • 30'
    Хансен Киан делает длинную передачу вперед
  • 28'
    Удар от ворот произведет Силькеборг
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Валлис Николай из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Мумин Абдул
  • 27'
    Хорошо играет на выходе Ромо Рафаэль - мяч в ее руках
  • 27'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Удар от ворот произведет Силькеборг
  • 24'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    24'
    Рюгор Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Мумин Абдул из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Джуниор Брумадо
  • 24'
    Хорошо играет на выходе Ромо Рафаэль - мяч в ее руках
  • 23'
    Мумин Абдул делает длинную передачу вперед
  • 22'
    Контроль мяча: Силькеборг: 40%, Норшеланн: 60%.
  • 22'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л Андерсен Магнус II закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья дает свисток. Фредерик Алвес Ибсен атаковала опасно сзади, Антман Оливер пострадал, и это штрафной удар
  • 18'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Меллер Фредерик
  • 15'
    Рюгор Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Силькеборг начинает контратаку
  • 14'
    Андерсен Магнус II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 14'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Джуниор Брумадо наказан за толчок Тюкосен Мадс
  • 11'
    Хорошо играет на выходе Ромо Рафаэль - мяч в ее руках
  • Угловой
    11'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 11'
    Кудус Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 11'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Kamal-Deen Sulemana, обходя своих соперников
  • 10'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Фредерик Алвес Ибсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 8'
    Валлис Николай не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Силькеборг начинает контратаку
  • 8'
    Фредерик Алвес Ибсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 6'
    Рюгор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Мадсен Мадс Эмиль из команды Силькеборг подал угловой справа.
  • 6'
    Ульрик Йтергард Йенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    6'
    Йеппе Оккельс из команды Силькеборг подал угловой слева.
  • 5'
    Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хагельскьер Андерс
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Рюгор Миккель из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мадс Калунд
  • 1'
    Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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