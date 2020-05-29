Силькеборг
0:2
Второй тайм: 74'
Стадион: JYSK Park
Нордшелланн
0:1
20' ГолАндерсен Магнус II
31' Желтая карточкаМадсен Мадс Эмиль
0:2
39' ГолKamal-Deen Sulemana
50' Желтая карточкаАндерсен Магнус II
30
Ромо
Рафаэль
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ivan Mesik
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
39'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шварц Ронни
|12 (1)
|0.46
|2.
|Jeppe Okkels
|3
|0.12
|3.
|Валлис Николай
|3
|0.12
|4.
|Махолли Шкодран
|2
|0.08
|5.
|Хагельскьер Андерс
|2
|0.08
|6.
|Хольтен Эмиль
|2
|0.08
|7.
|Кроне Свенн
|1
|0.04
|8.
|Хебо Матиас
|1
|0.04
|9.
|Моберг Вегар
|1
|0.04
|10.
|Mads Kaalund III
|1
|0.04
|11.
|Junior Brumado
|1
|0.04
|12.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
|13.
|Деннис Флинта
|0
|0
|14.
|Alexander Lind
|0
|0
|15.
|Лесняк Филип
|0
|0
|16.
|Меллер Фредерик
|0
|0
|17.
|Фредерик Алвес Ибсен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дамсгор Миккель
|9
|0.35
|2.
|Кудус Мохаммед
|9 (3)
|0.35
|3.
|Атанга Исаак
|7
|0.27
|4.
|Рюгор Миккель
|4 (2)
|0.15
|5.
|Расмуссен Матиас
|3
|0.12
|6.
|Фрэнсис Абу
|2
|0.08
|7.
|Хансен Киан
|2
|0.08
|8.
|Садик Ибраим
|2
|0.08
|9.
|Тюкосен Мадс
|1
|0.04
|10.
|Андерсен Магнус II
|1
|0.04
|11.
|Доньё Годсвей
|1 (1)
|0.04
|12.
|Ulrik Yttergaard Jenssen
|1
|0.04
|13.
|Мумин Абдул
|1
|0.04
|14.
|Кристенсен Якоб
|1
|0.04
|15.
|Антман Оливер
|1
|0.04
|16.
|Kamal-Deen Sulemana
|1
|0.04
|17.
|Антви Клинтон
|0
|0
|18.
|Mohammed Diomande
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кроне Свенн
|7
|1
|2.
|Ромо Рафаэль
|4
|0
|3.
|Лесняк Филип
|3
|0
|4.
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|5.
|Герцен Йеппе
|3
|0
|6.
|Деннис Флинта
|2
|0
|7.
|Якобсен Симон
|2
|0
|8.
|Валлис Николай
|2
|0
|9.
|Фредерик Алвес Ибсен
|2
|0
|10.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|11.
|Хебо Матиас
|1
|0
|12.
|Махолли Шкодран
|1
|0
|13.
|Хольтен Эмиль
|1
|0
|14.
|Mads Kaalund III
|1
|0
|15.
|Намбиши Валанс
|1
|0
|16.
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|17.
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тюкосен Мадс
|6
|0
|2.
|Кудус Мохаммед
|3
|1
|3.
|Ulrik Yttergaard Jenssen
|4
|0
|4.
|Садик Ибраим
|4
|0
|5.
|Хансен Киан
|2
|1
|6.
|Рюгор Миккель
|3
|0
|7.
|Мумин Абдул
|3
|0
|8.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|9.
|Антви Клинтон
|1
|1
|10.
|Ларсен Николай
|2
|0
|11.
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|12.
|Кристенсен Якоб
|2
|0
|13.
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|14.
|Доньё Годсвей
|1
|0
|15.
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|16.
|Атанга Исаак
|1
|0
|17.
|Mohammed Diomande
|1
|0
|18.
|Kamal-Deen Sulemana
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Силькеборг
|3.57% (1)
|25% (7)
|28.57% (8)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|Нордшелланн
|9.76% (4)
|17.07% (7)
|19.51% (8)
|21.95% (9)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Силькеборг Последние 20 матчей: +6 =3 -11Вайле 1:2 Силькеборг Силькеборг 2:1 Орхус Хорсенс 1:1 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг
Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд
Нордшелланн Последние 20 матчей: +9 =5 -6Нордшелланн 1:0 Ког Нордшелланн 1:0 ХБ Кеге Нордшелланн 2:2 Брондбю Эсбьерг 1:2 Нордшелланн
Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Нордшелланн 6:0 Хорсенс Кальмар 1:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Адмира Нордшелланн 4:2 Лиферинг Нордшелланн 1:1 Роскилле Нордшелланн 4:5 Орхус Ольборг 1:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Люнгбю 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:0 Раннерс Хобро 2:2 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Орхус Копенгаген 4:1 Нордшелланн Оденсе 3:1 Нордшелланн
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Нордшелланн: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Силькеборг 2:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Нордшелланн Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Силькеборг Суперлига Дании Нордшелланн 6:1 Силькеборг Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Силькеборг Суперлига Силькеборг 1:2 Нордшелланн САС Лигаен Нордшелланн 2:1 Силькеборг САС Лигаен Нордшелланн 3:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:0 Нордшелланн САС Лигаен Нордшелланн 4:1 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:4 Нордшелланн САС Лигаен Силькеборг 1:3 Нордшелланн Кубок Нордшелланн 0:1 Силькеборг САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|24
|20
|2
|2
|41 - 13
|62
|2.
|Копенгаген
|24
|16
|3
|5
|41 - 26
|51
|3.
|Орхус
|24
|12
|5
|7
|38 - 26
|41
|4.
|Нордшелланн
|2:0
|25
|12
|5
|8
|48 - 34
|41
|5.
|Брондбю
|24
|12
|3
|9
|44 - 34
|39
|6.
|Ольборг
|24
|10
|5
|9
|40 - 29
|35
|7.
|Раннерс
|24
|10
|5
|9
|38 - 32
|35
|8.
|Люнгбю
|24
|9
|4
|11
|28 - 39
|31
|9.
|Оденсе
|24
|8
|6
|10
|31 - 28
|30
|10.
|Хорсенс
|24
|8
|4
|12
|21 - 42
|28
|11.
|Сённерйюск
|24
|6
|8
|10
|29 - 41
|26
|12.
|Хобро
|24
|2
|13
|9
|22 - 33
|19
|13.
|Эсбьерг
|24
|4
|5
|15
|20 - 40
|17
|14.
|Силькеборг
|0:2
|25
|3
|6
|16
|29 - 53
|15