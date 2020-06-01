Люнгбю
1:4
Конец матча
Стадион: Люнгбю
Копенгаген
0:1
33' ГолФальк Расмус
45' Желтая карточкаЧорлу Резан
64' Желтая карточкаNikolaj Geertsen
1:1
71' ГолMagnus Warming
1:2
73' ГолДарами Мохаммед
1:3
86' ПенальтиПеп Мас
90' Желтая карточкаKasper Enghardt
1:4
90' ГолБартолец Карло
21
Хебо
Матиас
10
Чорлу
Резан
16
Пеп
Мас
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Майкл СантосНападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
33'
0:1
45'
64'
71'
73'
86'
1:3
90'
90'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
5 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 6
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяер Фредерик
|6
|0.23
|2.
|Чорлу Резан
|5
|0.19
|3.
|Gustav Marcussen
|3
|0.12
|4.
|Andre Riel
|3
|0.12
|5.
|Да Силва Патрик
|2
|0.08
|6.
|Ромер Марсель
|2
|0.08
|7.
|Nikolaj Geertsen
|2
|0.08
|8.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.04
|9.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.04
|10.
|Шиембе Кевин
|1
|0.04
|11.
|Йеспер Чристджансен
|1
|0.04
|12.
|Magnus Warming
|1
|0.04
|13.
|Emilio Simonsen
|1
|0.04
|14.
|Kasper Enghardt
|0
|0
|15.
|Adnan Mohammed
|0
|0
|16.
|Emil Kornvig
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сотириу Пиерос
|9 (2)
|0.35
|2.
|Н'Дойе Даме
|8
|0.31
|3.
|Майкл Сантос
|7 (1)
|0.27
|4.
|Винд Жонас
|6
|0.23
|5.
|Пеп Мас
|3 (2)
|0.12
|6.
|Фишер Виктор
|2
|0.08
|7.
|Стаге Йенс
|2
|0.08
|8.
|Дарами Мохаммед
|1
|0.04
|9.
|Бенгтссон Пьер
|1
|0.04
|10.
|Зека Карлос
|1
|0.04
|11.
|Бартолец Карло
|1
|0.04
|12.
|Фальк Расмус
|1
|0.04
|13.
|Хольсе Карло
|0
|0
|14.
|Овьедо Брайан
|0
|0
|15.
|Мудражия Роберт
|0
|0
|16.
|Кауфманн Миккель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kasper Enghardt
|8
|0
|2.
|Nikolaj Geertsen
|5
|0
|3.
|Шиембе Кевин
|5
|0
|4.
|Гюткьяер Фредерик
|4
|0
|5.
|Ромер Марсель
|4
|0
|6.
|Да Силва Патрик
|3
|0
|7.
|Чорлу Резан
|3
|0
|8.
|Эрнсков Мартин
|3
|0
|9.
|Йеспер Чристджансен
|2
|0
|10.
|Thomas Mikkelsen III
|2
|0
|11.
|Frederik Winther2
|2
|0
|12.
|Andre Riel
|1
|0
|13.
|Фосгаард Лассе
|1
|0
|14.
|Нильсен Лассе II
|1
|0
|15.
|Adnan Mohammed
|1
|0
|16.
|Teksen Ertugrul
|1
|0
|17.
|Emilio Simonsen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стаге Йенс
|5
|0
|2.
|Н'Дойе Даме
|4
|0
|3.
|Зека Карлос
|4
|0
|4.
|Нельссон Виктор
|4
|0
|5.
|Фальк Расмус
|2
|1
|6.
|Майкл Сантос
|3
|0
|7.
|Сотириу Пиерос
|3
|0
|8.
|Варела Гильермо
|3
|0
|9.
|Бендтнер Никлас
|1
|0
|10.
|Бьеллан Андреас
|1
|0
|11.
|Овьедо Брайан
|1
|0
|12.
|Йонссон Карл-Йохан
|1
|0
|13.
|Фишер Виктор
|1
|0
|14.
|Томсен Николай
|1
|0
|15.
|Хольсе Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люнгбю
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|35.71% (10)
|17.86% (5)
|Копенгаген
|5.13% (2)
|20.51% (8)
|7.69% (3)
|20.51% (8)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =4 -8Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю
Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг Орхус 1:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе Раннерс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хорсенс Люнгбю 0:3 Брондбю
Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =3 -7Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс
Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Селтик 1:3 Копенгаген Силькеборг 1:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Селтик Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Астана Копенгаген 2:0 Хальмстад Копенгаген 2:1 Оденсе Копенгаген 0:1 Мальмё Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Брондбю Лугано 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Хобро
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 17
Копенгаген: победы: 17, ничьи: 0, поражения: 3
Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:2 Копенгаген Кубок Люнгбю 1:3 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Копенгаген САС Лигаен Люнгбю 1:2 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:2 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 4:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:0 Копенгаген Кубок Копенгаген 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:4 Копенгаген САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|25
|20
|2
|3
|41 - 14
|62
|2.
|Копенгаген
|25
|17
|3
|5
|45 - 27
|54
|3.
|Орхус
|1:0
|25
|13
|5
|7
|39 - 26
|44
|4.
|Нордшелланн
|25
|12
|5
|8
|48 - 34
|41
|5.
|Брондбю
|24
|12
|3
|9
|44 - 34
|39
|6.
|Ольборг
|25
|10
|6
|9
|41 - 30
|36
|7.
|Раннерс
|25
|10
|5
|10
|38 - 33
|35
|8.
|Люнгбю
|25
|9
|4
|12
|29 - 43
|31
|9.
|Хорсенс
|25
|9
|4
|12
|22 - 42
|31
|10.
|Оденсе
|0:1
|25
|8
|6
|11
|31 - 29
|30
|11.
|Сённерйюск
|24
|6
|8
|10
|29 - 41
|26
|12.
|Хобро
|25
|3
|13
|9
|23 - 33
|22
|13.
|Эсбьерг
|25
|4
|6
|15
|21 - 41
|18
|14.
|Силькеборг
|25
|3
|6
|16
|29 - 53
|15