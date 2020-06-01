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Люнгбю
1:4
Конец матча

Стадион:
Копенгаген
0'
0:1
33' Гол
Фальк Расмус
45' Желтая карточка
Чорлу Резан
64' Желтая карточка
Nikolaj Geertsen
1:1
71' Гол
Magnus Warming
1:2
73' Гол
Дарами Мохаммед
1:3
86' Пенальти
Пеп Мас
90' Желтая карточка
Kasper Enghardt
1:4
90' Гол
Бартолец Карло
90'+5
31
Thomas
Mikkelsen
III
23
Грегор
Паскаль
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther2
22
Magnus
Westergaard
21
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
20
Kasper
Joergensen5
10
Чорлу
Резан
16
Нильсен
Эмиль
26
Гюткьяер
Фредерик
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
25
Нельссон
Виктор
5
Бьеллан
Андреас
3
Бенгтссон
Пьер
16
Пеп
Мас
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
6
Стаге
Йенс
11
Дарами
Мохаммед
29
Кауфманн
Миккель
Люнгбю
3-4-1-2
Копенгаген
4-4-2

Ход матча

33'
0:1
Фальк Расмус
(Дарами Мохаммед)
45'
Чорлу Резан
 
61'
 
Майкл Сантос
Кауфманн Миккель
63'
Gustav Marcussen
Чорлу Резан
 
63'
Magnus Warming
Ромер Марсель
 
64'
Nikolaj Geertsen
 
71'
Magnus Warming
(Gustav Marcussen)
1:1
73'
1:2
Дарами Мохаммед
(Бенгтссон Пьер)
79'
Шиембе Кевин
Frederik Winther2
 
79'
Kasper Enghardt
Magnus Westergaard
 
84'
 
Овьедо Брайан
Фальк Расмус
84'
 
Мудражия Роберт
Дарами Мохаммед
86'
1:3
Пеп Мас
88'
 
Бартолец Карло
Пеп Мас
89'
Нильсен Лассе II
Гюткьяер Фредерик
 
90'
Kasper Enghardt
 
90'
1:4
Бартолец Карло
(Зека Карлос)

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 6
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяер Фредерик 6 0.23
2. Чорлу Резан 5 0.19
3. Gustav Marcussen 3 0.12
4. Andre Riel 3 0.12
5. Да Силва Патрик 2 0.08
6. Ромер Марсель 2 0.08
7. Nikolaj Geertsen 2 0.08
8. Фосгаард Лассе 1 0.04
9. Нильсен Эмиль 1 0.04
10. Шиембе Кевин 1 0.04
11. Йеспер Чристджансен 1 0.04
12. Magnus Warming 1 0.04
13. Emilio Simonsen 1 0.04
14. Kasper Enghardt 0 0
15. Adnan Mohammed 0 0
16. Emil Kornvig 0 0
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сотириу Пиерос 9 (2) 0.35
2. Н'Дойе Даме 8 0.31
3. Майкл Сантос 7 (1) 0.27
4. Винд Жонас 6 0.23
5. Пеп Мас 3 (2) 0.12
6. Фишер Виктор 2 0.08
7. Стаге Йенс 2 0.08
8. Дарами Мохаммед 1 0.04
9. Бенгтссон Пьер 1 0.04
10. Зека Карлос 1 0.04
11. Бартолец Карло 1 0.04
12. Фальк Расмус 1 0.04
13. Хольсе Карло 0 0
14. Овьедо Брайан 0 0
15. Мудражия Роберт 0 0
16. Кауфманн Миккель 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Kasper Enghardt 8 0
2. Nikolaj Geertsen 5 0
3. Шиембе Кевин 5 0
4. Гюткьяер Фредерик 4 0
5. Ромер Марсель 4 0
6. Да Силва Патрик 3 0
7. Чорлу Резан 3 0
8. Эрнсков Мартин 3 0
9. Йеспер Чристджансен 2 0
10. Thomas Mikkelsen III 2 0
11. Frederik Winther2 2 0
12. Andre Riel 1 0
13. Фосгаард Лассе 1 0
14. Нильсен Лассе II 1 0
15. Adnan Mohammed 1 0
16. Teksen Ertugrul 1 0
17. Emilio Simonsen 1 0
Копенгаген
# Игрок      
1. Стаге Йенс 5 0
2. Н'Дойе Даме 4 0
3. Зека Карлос 4 0
4. Нельссон Виктор 4 0
5. Фальк Расмус 2 1
6. Майкл Сантос 3 0
7. Сотириу Пиерос 3 0
8. Варела Гильермо 3 0
9. Бендтнер Никлас 1 0
10. Бьеллан Андреас 1 0
11. Овьедо Брайан 1 0
12. Йонссон Карл-Йохан 1 0
13. Фишер Виктор 1 0
14. Томсен Николай 1 0
15. Хольсе Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 7.14% (2) 14.29% (4) 17.86% (5) 7.14% (2) 35.71% (10) 17.86% (5)
 Копенгаген 5.13% (2) 20.51% (8) 7.69% (3) 20.51% (8) 20.51% (8) 25.64% (10)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю
Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг Орхус 1:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе Раннерс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хорсенс Люнгбю 0:3 Брондбю
Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс
Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Селтик 1:3 Копенгаген Силькеборг 1:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Селтик Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Астана Копенгаген 2:0 Хальмстад Копенгаген 2:1 Оденсе Копенгаген 0:1 Мальмё Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Брондбю Лугано 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Хобро

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 17
Копенгаген: победы: 17, ничьи: 0, поражения: 3
Копенгаген 2:0 Люнгбю Суперлига Дании Копенгаген 2:3 Люнгбю Товарищеские матчи Копенгаген 5:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании
Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:2 Копенгаген Кубок Люнгбю 1:3 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Копенгаген САС Лигаен Люнгбю 1:2 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:2 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 4:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:0 Копенгаген Кубок Копенгаген 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:4 Копенгаген САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 25 20 2 3 41 - 14 62
2. Копенгаген 25 17 3 5 45 - 27 54
3. Орхус 1:0 25 13 5 7 39 - 26 44
4. Нордшелланн 25 12 5 8 48 - 34 41
5. Брондбю 24 12 3 9 44 - 34 39
6. Ольборг 25 10 6 9 41 - 30 36
7. Раннерс 25 10 5 10 38 - 33 35
8. Люнгбю 25 9 4 12 29 - 43 31
9. Хорсенс 25 9 4 12 22 - 42 31
10. Оденсе 0:1 25 8 6 11 31 - 29 30
11. Сённерйюск 24 6 8 10 29 - 41 26
12. Хобро 25 3 13 9 23 - 33 22
13. Эсбьерг 25 4 6 15 21 - 41 18
14. Силькеборг 25 3 6 16 29 - 53 15
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