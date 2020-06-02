Брондбю
1:0
Конец матча
Стадион: Брондбю
Сённерйюск
39' Желтая карточкаJulius Eskesen
44' Желтая карточкаАбсалонсен Йохан
56' Желтая карточкаЛиннстрем Йеспер
1:0
61' ГолЛиннстрем Йеспер
70' Желтая карточкаVictor Ekani
71' Желтая карточкаЯкобсен Кристиан II
81' Желтая карточкаNicholas Marfelt
88' Желтая карточкаТибблинг Симон
90' Желтая карточкаУре Микаэль
14
Менса
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Довбик АртёмНападающий
-
-
23 Mads Hansen2
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
39'
44'
56'
61'
70'
81'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильчек Камиль
|17 (3)
|0.65
|2.
|Кайзер Доминик
|8
|0.31
|3.
|Хедлунд Симон
|4
|0.15
|4.
|Мраз Самуэл
|4
|0.15
|5.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0.08
|6.
|Юнг Антони
|2
|0.08
|7.
|Мукхтар Хани
|2
|0.08
|8.
|Радошевич Йосип
|1
|0.04
|9.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.04
|10.
|Араюури Паулус
|1
|0.04
|11.
|Anis Ben Slimane
|1
|0.04
|12.
|Уре Микаэль
|1
|0.04
|13.
|Тибблинг Симон
|0
|0
|14.
|Менса Кевин
|0
|0
|15.
|Махсо Андреас
|0
|0
|16.
|Ларссон Юхан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якобсен Кристиан II
|7 (1)
|0.27
|2.
|Лидер Март
|6
|0.23
|3.
|Рохас Марко
|2
|0.08
|4.
|Альбек Мадс
|2
|0.08
|5.
|Anders Jacobsen II
|2
|0.08
|6.
|Абсалонсен Йохан
|2 (1)
|0.08
|7.
|Довбик Артём
|2
|0.08
|8.
|Хассан Рилван
|1
|0.04
|9.
|Stefan Gartenmann
|1
|0.04
|10.
|Jeppe Simonsen
|1
|0.04
|11.
|Бангор Патрик
|1
|0.04
|12.
|Peter Christiansen2
|1
|0.04
|13.
|Аманкваа Данни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юнг Антони
|7
|0
|2.
|Херманнссон Хьёртур
|5
|1
|3.
|Рустед Сигурд
|4
|0
|4.
|Morten Frendrup
|4
|0
|5.
|Вильчек Камиль
|2
|1
|6.
|Араюури Паулус
|2
|1
|7.
|Менса Кевин
|3
|0
|8.
|Махсо Андреас
|3
|0
|9.
|Линнстрем Йеспер
|3
|0
|10.
|Кайзер Доминик
|2
|0
|11.
|Хедлунд Симон
|2
|0
|12.
|Радошевич Йосип
|2
|0
|13.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|14.
|Мраз Самуэл
|2
|0
|15.
|Anton Skipper
|2
|0
|16.
|Тибблинг Симон
|1
|0
|17.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|18.
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|19.
|Уре Микаэль
|1
|0
|20.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|21.
|Anis Ben Slimane
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абсалонсен Йохан
|6
|1
|2.
|Stefan Gartenmann
|7
|0
|3.
|Якобсен Кристиан II
|6
|0
|4.
|Бангор Патрик
|6
|0
|5.
|Йонссон Эггерт
|5
|0
|6.
|Alexander Bah
|5
|0
|7.
|Милиц Себастьян
|4
|0
|8.
|Victor Ekani
|4
|0
|9.
|Альбек Мадс
|3
|0
|10.
|Лидер Март
|3
|0
|11.
|Довбик Артём
|3
|0
|12.
|Хассан Рилван
|2
|0
|13.
|Nicholas Marfelt
|2
|0
|14.
|Канструп Пьер
|1
|0
|15.
|Люикс Кес
|1
|0
|16.
|Рохас Марко
|1
|0
|17.
|Аманкваа Данни
|1
|0
|18.
|Jeppe Simonsen
|1
|0
|19.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|20.
|Julius Eskesen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|18.6% (8)
|9.3% (4)
|25.58% (11)
|13.95% (6)
|16.28% (7)
|16.28% (7)
|Сённерйюск
|3.57% (1)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю
Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Эсбьерг Силькеборг 0:1 Брондбю Брондбю 0:1 Сённерйюск
Сённерйюск Последние 20 матчей: +5 =6 -9Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск
Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Колдинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Люнгбю Орхус 4:2 Сённерйюск Копенгаген 3:0 Сённерйюск
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Брондбю 2:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Кубок Сённерйюск 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Суперлига Дании Сённерйюск 4:2 Брондбю Кубок Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|25
|20
|2
|3
|41 - 14
|62
|2.
|Копенгаген
|25
|17
|3
|5
|45 - 27
|54
|3.
|Орхус
|25
|13
|5
|7
|39 - 26
|44
|4.
|Брондбю
|25
|13
|3
|9
|45 - 34
|42
|5.
|Нордшелланн
|25
|12
|5
|8
|48 - 34
|41
|6.
|Ольборг
|25
|10
|6
|9
|41 - 30
|36
|7.
|Раннерс
|25
|10
|5
|10
|38 - 33
|35
|8.
|Люнгбю
|25
|9
|4
|12
|29 - 43
|31
|9.
|Хорсенс
|25
|9
|4
|12
|22 - 42
|31
|10.
|Оденсе
|25
|8
|6
|11
|31 - 29
|30
|11.
|Сённерйюск
|25
|6
|8
|11
|29 - 42
|26
|12.
|Хобро
|25
|3
|13
|9
|23 - 33
|22
|13.
|Эсбьерг
|25
|4
|6
|15
|21 - 41
|18
|14.
|Силькеборг
|25
|3
|6
|16
|29 - 53
|15