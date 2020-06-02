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  3. Дания
Брондбю
1:0
Конец матча

Стадион:
Сённерйюск
0'
39' Желтая карточка
Julius Eskesen
44' Желтая карточка
Абсалонсен Йохан
56' Желтая карточка
Линнстрем Йеспер
1:0
61' Гол
Линнстрем Йеспер
70' Желтая карточка
Victor Ekani
71' Желтая карточка
Якобсен Кристиан II
81' Желтая карточка
Nicholas Marfelt
88' Желтая карточка
Тибблинг Симон
90' Желтая карточка
Уре Микаэль
90'+6
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
25
Anis
Ben
Slimane
22
Радошевич
Йосип
21
Кристенсен
Лассе
14
Менса
Кевин
27
Хедлунд
Симон
9
Мраз
Самуэл
28
Милиц
Себастьян
24
Rasmus
Vinderslev
12
Канструп
Пьер
2
Stefan
Gartenmann
14
Joao
Pereira
III
29
Victor
Ekani
9
Alexander
Bah
8
Якобсен
Кристиан
II
7
Julius
Eskesen
15
Абсалонсен
Йохан
10
Anders
Jacobsen
II
Брондбю
3-5-2
Сённерйюск
4-1-4-1

Ход матча

39'
 
Julius Eskesen
44'
 
Абсалонсен Йохан
46'
Линнстрем Йеспер
Мраз Самуэл
 
56'
Линнстрем Йеспер
 
61'
Линнстрем Йеспер
(Кристенсен Лассе)
1:0
62'
 
Фредериксен Эмиль
Julius Eskesen
65'
Morten Frendrup
Anis Ben Slimane
 
70'
 
Victor Ekani
70'
Andreas Bruus
Менса Кевин
 
71'
 
Якобсен Кристиан II
73'
 
Довбик Артём
Абсалонсен Йохан
73'
 
Mads Hansen2
Victor Ekani
73'
 
Nicholas Marfelt
Joao Pereira III
78'
 
Peter Christiansen2
Alexander Bah
81'
 
Nicholas Marfelt
82'
Уре Микаэль
Хедлунд Симон
 
82'
Тибблинг Симон
Кристенсен Лассе
 
88'
Тибблинг Симон
 
90'
Уре Микаэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 17 (3) 0.65
2. Кайзер Доминик 8 0.31
3. Хедлунд Симон 4 0.15
4. Мраз Самуэл 4 0.15
5. Линнстрем Йеспер 2 0.08
6. Юнг Антони 2 0.08
7. Мукхтар Хани 2 0.08
8. Радошевич Йосип 1 0.04
9. Кристенсен Лассе 1 0.04
10. Араюури Паулус 1 0.04
11. Anis Ben Slimane 1 0.04
12. Уре Микаэль 1 0.04
13. Тибблинг Симон 0 0
14. Менса Кевин 0 0
15. Махсо Андреас 0 0
16. Ларссон Юхан 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобсен Кристиан II 7 (1) 0.27
2. Лидер Март 6 0.23
3. Рохас Марко 2 0.08
4. Альбек Мадс 2 0.08
5. Anders Jacobsen II 2 0.08
6. Абсалонсен Йохан 2 (1) 0.08
7. Довбик Артём 2 0.08
8. Хассан Рилван 1 0.04
9. Stefan Gartenmann 1 0.04
10. Jeppe Simonsen 1 0.04
11. Бангор Патрик 1 0.04
12. Peter Christiansen2 1 0.04
13. Аманкваа Данни 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Юнг Антони 7 0
2. Херманнссон Хьёртур 5 1
3. Рустед Сигурд 4 0
4. Morten Frendrup 4 0
5. Вильчек Камиль 2 1
6. Араюури Паулус 2 1
7. Менса Кевин 3 0
8. Махсо Андреас 3 0
9. Линнстрем Йеспер 3 0
10. Кайзер Доминик 2 0
11. Хедлунд Симон 2 0
12. Радошевич Йосип 2 0
13. Ларссон Юхан 2 0
14. Мраз Самуэл 2 0
15. Anton Skipper 2 0
16. Тибблинг Симон 1 0
17. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
18. Кристенсен Лассе 1 0
19. Уре Микаэль 1 0
20. Бёркеейет Тобиас 1 0
21. Anis Ben Slimane 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Абсалонсен Йохан 6 1
2. Stefan Gartenmann 7 0
3. Якобсен Кристиан II 6 0
4. Бангор Патрик 6 0
5. Йонссон Эггерт 5 0
6. Alexander Bah 5 0
7. Милиц Себастьян 4 0
8. Victor Ekani 4 0
9. Альбек Мадс 3 0
10. Лидер Март 3 0
11. Довбик Артём 3 0
12. Хассан Рилван 2 0
13. Nicholas Marfelt 2 0
14. Канструп Пьер 1 0
15. Люикс Кес 1 0
16. Рохас Марко 1 0
17. Аманкваа Данни 1 0
18. Jeppe Simonsen 1 0
19. Anders Jacobsen II 1 0
20. Julius Eskesen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 18.6% (8) 9.3% (4) 25.58% (11) 13.95% (6) 16.28% (7) 16.28% (7)
 Сённерйюск 3.57% (1) 14.29% (4) 10.71% (3) 21.43% (6) 28.57% (8) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю
Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Эсбьерг Силькеборг 0:1 Брондбю Брондбю 0:1 Сённерйюск
Сённерйюск Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск
Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Колдинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Люнгбю Орхус 4:2 Сённерйюск Копенгаген 3:0 Сённерйюск

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Брондбю 1:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Брондбю 0:1 Сённерйюск Кубок Сённерйюск 2:1 Брондбю Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 2:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Кубок Сённерйюск 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Суперлига Дании Сённерйюск 4:2 Брондбю Кубок Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 25 20 2 3 41 - 14 62
2. Копенгаген 25 17 3 5 45 - 27 54
3. Орхус 25 13 5 7 39 - 26 44
4. Брондбю 25 13 3 9 45 - 34 42
5. Нордшелланн 25 12 5 8 48 - 34 41
6. Ольборг 25 10 6 9 41 - 30 36
7. Раннерс 25 10 5 10 38 - 33 35
8. Люнгбю 25 9 4 12 29 - 43 31
9. Хорсенс 25 9 4 12 22 - 42 31
10. Оденсе 25 8 6 11 31 - 29 30
11. Сённерйюск 25 6 8 11 29 - 42 26
12. Хобро 25 3 13 9 23 - 33 22
13. Эсбьерг 25 4 6 15 21 - 41 18
14. Силькеборг 25 3 6 16 29 - 53 15
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