Орхус
1:0
Второй тайм: 82'
Стадион: Ceres Park
Оденсе
15' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
27' Желтая карточкаПоульсен Николай II
60' Желтая карточкаЛунд Оливер
1:0
78' ГолХелениус Никлас
29
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Дикс КевинЗащитник
-
11 Gift LinksПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Полузащитник
-
15 Max Fenger
-
-
-
-
25 Moses Opondo
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
47'
60'
78'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|11 (3)
|0.42
|2.
|Mustapha Bundu
|7 (1)
|0.27
|3.
|Торстейнссон Йон
|5
|0.19
|4.
|Блуме Брор
|4
|0.15
|5.
|Анкерсен Якоб
|3
|0.12
|6.
|Нильсен Каспер
|2
|0.08
|7.
|Хелениус Никлас
|2
|0.08
|8.
|Амини Мустафа
|2
|0.08
|9.
|Мунксгор Александер
|1
|0.04
|10.
|Йулсгор Йеспер
|1
|0.04
|11.
|Поульсен Николай II
|0
|0
|12.
|Sebastian Hausner
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадри Башким
|10 (3)
|0.38
|2.
|Свеннсен Сандер
|9 (1)
|0.35
|3.
|Клеве Троэльс
|3
|0.12
|4.
|Джейбали Иссам
|2 (1)
|0.08
|5.
|Anders Jacobsen II
|2
|0.08
|6.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0.04
|7.
|Лунд Оливер
|1
|0.04
|8.
|Греве Матиас
|1
|0.04
|9.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0.04
|10.
|Moses Opondo
|1
|0.04
|11.
|Джанус Драчманн
|0
|0
|12.
|Лаурсен Райан
|0
|0
|13.
|Маду Кингсли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|11
|1
|2.
|Бакман Никлас
|6
|1
|3.
|Zachary Duncan
|5
|0
|4.
|Мунксгор Александер
|4
|0
|5.
|Йулсгор Йеспер
|3
|0
|6.
|Амини Мустафа
|3
|0
|7.
|Нильсен Каспер
|3
|0
|8.
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|9.
|Эскелинен Виллиам
|2
|0
|10.
|Тингагер Фредерик
|2
|0
|11.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|12.
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|13.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|14.
|Йованович Александар II
|1
|0
|15.
|Mustapha Bundu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лунд Оливер
|8
|1
|2.
|Тверсков Йеппе
|5
|0
|3.
|Джанус Драчманн
|4
|0
|4.
|Кадри Башким
|4
|0
|5.
|Лунд Марко
|4
|0
|6.
|Леувин Рамон
|2
|1
|7.
|Джейбали Иссам
|3
|0
|8.
|Томасен Йенс
|3
|0
|9.
|Alexander Juel Andersen
|2
|0
|10.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0
|11.
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|12.
|Oliver Christensen
|2
|0
|13.
|Лаурсен Райан
|1
|0
|14.
|Греве Матиас
|1
|0
|15.
|Клеве Троэльс
|1
|0
|16.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
|17.
|Daniel Obbekjaer
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|26.47% (9)
|11.76% (4)
|Оденсе
|25.81% (8)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +13 =4 -3Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро
Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:2 Копенгаген
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг
Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе Оденсе 3:1 Хельсинборг Оденсе 3:0 Мидделфарт Копенгаген 2:1 Оденсе Оденсе 0:0 Ольборг Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе Люнгбю 4:3 Оденсе Оденсе 2:1 Хобро Орхус 1:0 Оденсе
Последние игры между собой
Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании Оденсе 3:6 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Орхус Суперлига Дании Оденсе 1:2 Орхус Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|25
|20
|2
|3
|41 - 14
|62
|2.
|Копенгаген
|25
|17
|3
|5
|45 - 27
|54
|3.
|Орхус
|1:0
|25
|13
|5
|7
|39 - 26
|44
|4.
|Нордшелланн
|25
|12
|5
|8
|48 - 34
|41
|5.
|Брондбю
|24
|12
|3
|9
|44 - 34
|39
|6.
|Ольборг
|25
|10
|6
|9
|41 - 30
|36
|7.
|Раннерс
|25
|10
|5
|10
|38 - 33
|35
|8.
|Люнгбю
|25
|9
|4
|12
|29 - 43
|31
|9.
|Хорсенс
|25
|9
|4
|12
|22 - 42
|31
|10.
|Оденсе
|0:1
|25
|8
|6
|11
|31 - 29
|30
|11.
|Сённерйюск
|24
|6
|8
|10
|29 - 41
|26
|12.
|Хобро
|25
|3
|13
|9
|23 - 33
|22
|13.
|Эсбьерг
|25
|4
|6
|15
|21 - 41
|18
|14.
|Силькеборг
|25
|3
|6
|16
|29 - 53
|15