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Орхус
1:0
Конец матча

Стадион:
Оденсе
0'
15' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
27' Желтая карточка
Поульсен Николай II
60' Желтая карточка
Лунд Оливер
1:0
78' Гол
Хелениус Никлас
90' Желтая карточка
Нильсен Каспер
90'+4
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
3
Бакман
Никлас
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
8
Амини
Мустафа
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
19
Mustapha
Bundu
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
27
Oliver
Christensen
2
Лунд
Оливер
24
Лунд
Марко
5
Ларсен
Каспер
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
19
Трандарсон
Арон-Элис
14
Томасен
Йенс
23
Клеве
Троэльс
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
9
Лидер
Март
10
Свеннсен
Сандер
Орхус
4-3-3
Оденсе
4-4-2

Ход матча

15'
Торстейнссон Йон
 
27'
Поульсен Николай II
 
47'
 
Max Fenger
Лидер Март
60'
 
Лунд Оливер
69'
Анкерсен Якоб
Торстейнссон Йон
 
70'
Gift Links
Mustapha Bundu
 
71'
 
Moses Opondo
Свеннсен Сандер
77'
Хелениус Никлас
Блуме Брор
 
78'
Хелениус Никлас
(Мунксгор Александер)
1:0
85'
 
Лаурсен Райан
Трандарсон Арон-Элис
86'
 
Tarik Ibrahimagic
Лунд Оливер
90'
Нильсен Каспер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 11 (3) 0.42
2. Mustapha Bundu 7 (1) 0.27
3. Торстейнссон Йон 5 0.19
4. Блуме Брор 4 0.15
5. Анкерсен Якоб 3 0.12
6. Нильсен Каспер 2 0.08
7. Хелениус Никлас 2 0.08
8. Амини Мустафа 2 0.08
9. Мунксгор Александер 1 0.04
10. Йулсгор Йеспер 1 0.04
11. Поульсен Николай II 0 0
12. Sebastian Hausner 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадри Башким 10 (3) 0.38
2. Свеннсен Сандер 9 (1) 0.35
3. Клеве Троэльс 3 0.12
4. Джейбали Иссам 2 (1) 0.08
5. Anders Jacobsen II 2 0.08
6. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0.04
7. Лунд Оливер 1 0.04
8. Греве Матиас 1 0.04
9. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.04
10. Moses Opondo 1 0.04
11. Джанус Драчманн 0 0
12. Лаурсен Райан 0 0
13. Маду Кингсли 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 11 1
2. Бакман Никлас 6 1
3. Zachary Duncan 5 0
4. Нильсен Каспер 4 0
5. Мунксгор Александер 4 0
6. Йулсгор Йеспер 3 0
7. Амини Мустафа 3 0
8. Торстейнссон Йон 3 0
9. Эскелинен Виллиам 2 0
10. Тингагер Фредерик 2 0
11. Мортенсен Патрик 1 0
12. Анкерсен Якоб 1 0
13. Хелениус Никлас 1 0
14. Йованович Александар II 1 0
15. Mustapha Bundu 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Лунд Оливер 8 1
2. Тверсков Йеппе 5 0
3. Джанус Драчманн 4 0
4. Кадри Башким 4 0
5. Лунд Марко 4 0
6. Леувин Рамон 2 1
7. Джейбали Иссам 3 0
8. Томасен Йенс 3 0
9. Alexander Juel Andersen 2 0
10. Лаурсен Якоб-Баррет 2 0
11. Anders Jacobsen II 2 0
12. Oliver Christensen 2 0
13. Лаурсен Райан 1 0
14. Греве Матиас 1 0
15. Клеве Троэльс 1 0
16. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0
17. Daniel Obbekjaer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 17.14% (6) 11.43% (4) 11.43% (4) 20% (7) 25.71% (9) 14.29% (5)
 Оденсе 25.81% (8) 9.68% (3) 19.35% (6) 9.68% (3) 19.35% (6) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро
Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:2 Копенгаген
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг
Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе Оденсе 3:1 Хельсинборг Оденсе 3:0 Мидделфарт Копенгаген 2:1 Оденсе Оденсе 0:0 Ольборг Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе Люнгбю 4:3 Оденсе Оденсе 2:1 Хобро Орхус 1:0 Оденсе

Последние игры между собой

Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Орхус 1:0 Оденсе Кубок Оденсе 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Орхус 2:3 Оденсе Товарищеские матчи
Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании Оденсе 3:6 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Орхус Суперлига Дании Оденсе 1:2 Орхус Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 25 20 2 3 41 - 14 62
2. Копенгаген 25 17 3 5 45 - 27 54
3. Орхус 25 13 5 7 39 - 26 44
4. Нордшелланн 25 12 5 8 48 - 34 41
5. Брондбю 24 12 3 9 44 - 34 39
6. Ольборг 25 10 6 9 41 - 30 36
7. Раннерс 25 10 5 10 38 - 33 35
8. Люнгбю 25 9 4 12 29 - 43 31
9. Хорсенс 25 9 4 12 22 - 42 31
10. Оденсе 25 8 6 11 31 - 29 30
11. Сённерйюск 24 6 8 10 29 - 41 26
12. Хобро 25 3 13 9 23 - 33 22
13. Эсбьерг 25 4 6 15 21 - 41 18
14. Силькеборг 25 3 6 16 29 - 53 15
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