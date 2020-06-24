Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Эвертон вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Удар от ворот произведет Норвич

93' Буэндия Эмилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Норвич

92' Динь Люка решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Айда Адам наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

89' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

88' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Гомеш Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Холгейт Мэйсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Клозе Тимм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Кин Мойзе получил желтую карточку от судьи

80' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

76' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

73' Холгейт Мэйсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Гомеш Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Буэндия Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Удар от ворот произведет Норвич

68' Льюис Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Айуоби Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

66' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Тетти Александер наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

65' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Игра в одни ворота сейчас. Эвертон доминирует и владеет мячом

62' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Эрнандес Онел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Айуоби Алекс из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Динь Люка из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

53' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Рупп Лукас ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

51' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

49' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Айуоби Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Холгейт Мэйсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Удар от ворот произведет Норвич

47' Динь Люка из команды Эвертон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

47' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.