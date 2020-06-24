Норвич
0:1
Конец матча
Стадион: Кэрроу Роуд
Эвертон
1
Крул
Тим
15
Клозе
Тимм
12
Льюис
Джамал
23
Маклин
Кенни
25
Дуда
Ондрей
20
Дрмич
Йосип
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
26
Дэйвис
Том
21
Гомеш
Андре
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Клозе ТиммЗащитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Айда АдамНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Мартина КукоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
79'
80'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пукки Теэму
|11 (2)
|0.29
|2.
|Кантуэлл Тодд
|6
|0.16
|3.
|Тетти Александер
|1
|0.03
|4.
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|5.
|Эрнандес Онел
|1
|0.03
|6.
|Вранчич Марио
|1
|0.03
|7.
|Дрмич Йосип
|1
|0.03
|8.
|Србени Деннис
|1
|0.03
|9.
|Льюис Джамал
|1
|0.03
|10.
|Буэндия Эмилиано
|0
|0
|11.
|Циммерман Кристоф
|0
|0
|12.
|Ааронс Макс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.34
|2.
|Ришарлисон
|10
|0.26
|3.
|Бернард Дуарте
|3
|0.08
|4.
|Мина Йерри
|2
|0.05
|5.
|Кин Майкл
|2
|0.05
|6.
|Уолкотт Тео
|1
|0.03
|7.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0.03
|8.
|Кин Мойзе
|1
|0.03
|9.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|10.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|11.
|Дэйвис Том
|1
|0.03
|12.
|Динь Люка
|0
|0
|13.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|14.
|Холгейт Мэйсон
|0
|0
|15.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ааронс Макс
|7
|0
|2.
|Крул Тим
|4
|0
|3.
|Тетти Александер
|4
|0
|4.
|Штайперманн Марко
|4
|0
|5.
|Маклин Кенни
|4
|0
|6.
|Хэнли Грант
|4
|0
|7.
|Байрам Сэм
|4
|0
|8.
|Буэндия Эмилиано
|4
|0
|9.
|Кантуэлл Тодд
|4
|0
|10.
|Годфри Бен
|2
|1
|11.
|Пукки Теэму
|3
|0
|12.
|Вранчич Марио
|2
|0
|13.
|Трибулл Том
|2
|0
|14.
|Циммерман Кристоф
|2
|0
|15.
|Льюис Джамал
|2
|0
|16.
|Ляйтнер Мориц
|1
|0
|17.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дэйвис Том
|7
|0
|2.
|Калверт-Льюин Доминик
|7
|0
|3.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|4.
|Коулмэн Шеймус
|4
|1
|5.
|Делф Фабиан
|4
|1
|6.
|Гомеш Андре
|5
|0
|7.
|Ришарлисон
|5
|0
|8.
|Холгейт Мэйсон
|4
|0
|9.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|10.
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|11.
|Динь Люка
|3
|0
|12.
|Мина Йерри
|3
|0
|13.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|14.
|Уолкотт Тео
|1
|0
|15.
|Кин Майкл
|1
|0
|16.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|17.
|Кин Мойзе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвич
|8.7% (2)
|34.78% (8)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|Эвертон
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: + = -Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер
Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон
Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич
Последние игры между собой
Норвич: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Эвертон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|76 - 31
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|59 - 29
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|53 - 40
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|48 - 31
|49
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|44 - 34
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|30 - 31
|44
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|28 - 36
|42
|10.
|Эвертон
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 46
|41
|11.
|Арсенал
|Заявка
|30
|9
|13
|8
|41 - 41
|40
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|34 - 45
|39
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|29 - 42
|39
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|38 - 52
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|34 - 41
|33
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|28 - 45
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|35 - 54
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|29 - 50
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|36 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|25 - 56
|21
Прогнозы на матч Норвич 0:1 Эвертон
Исход игры
Норвич
11.4% (16)
Ничья
27.1% (38)
Эвертон
61.4% (86)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (57)
Меньше
57.14% (76)
Обе команды забьют
Да
62.41% (83)
Нет
37.59% (50)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
30.7% (43)
0:1 Эвертон
20% (28)
1:1 Ничья
19.3% (27)
0:2 Эвертон
5.7% (8)
2:1 Норвич
5% (7)
1:0 Норвич
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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