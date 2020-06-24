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Норвич
0:1
Конец матча

Стадион:
Эвертон
0'
0:1
55' Гол
Кин Майкл
80' Желтая карточка
Кин Мойзе
90'+7
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
4
Годфри
Бен
15
Клозе
Тимм
12
Льюис
Джамал
23
Маклин
Кенни
27
Тетти
Александер
7
Рупп
Лукас
25
Дуда
Ондрей
11
Эрнандес
Онел
20
Дрмич
Йосип
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
2
Холгейт
Мэйсон
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
26
Дэйвис
Том
21
Гомеш
Андре
20
Бернард
Дуарте
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
Норвич
4-2-3-1
Эвертон
4-4-2

Ход матча

46'
 
Сигурдссон Гильфи
Дэйвис Том
55'
0:1
Кин Майкл
(Динь Люка)
71'
Пукки Теэму
Дуда Ондрей
 
71'
Буэндия Эмилиано
Рупп Лукас
 
79'
 
Кин Мойзе
Ришарлисон
79'
Вранчич Марио
Тетти Александер
 
80'
Айда Адам
Эрнандес Онел
 
80'
 
Кин Мойзе
87'
Кантуэлл Тодд
Льюис Джамал
 
87'
 
Бэйнс Лейтон
Бернард Дуарте
90'
 
Гордон Энтони
Айуоби Алекс

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 11 (2) 0.29
2. Кантуэлл Тодд 6 0.16
3. Тетти Александер 1 0.03
4. Маклин Кенни 1 0.03
5. Эрнандес Онел 1 0.03
6. Вранчич Марио 1 0.03
7. Дрмич Йосип 1 0.03
8. Србени Деннис 1 0.03
9. Льюис Джамал 1 0.03
10. Буэндия Эмилиано 0 0
11. Циммерман Кристоф 0 0
12. Ааронс Макс 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.34
2. Ришарлисон 10 0.26
3. Бернард Дуарте 3 0.08
4. Мина Йерри 2 0.05
5. Кин Майкл 2 0.05
6. Уолкотт Тео 1 0.03
7. Сигурдссон Гильфи 1 0.03
8. Кин Мойзе 1 0.03
9. Тосун Дженк 1 0.03
10. Айуоби Алекс 1 0.03
11. Дэйвис Том 1 0.03
12. Динь Люка 0 0
13. Сидибе Джибриль 0 0
14. Холгейт Мэйсон 0 0
15. Коулмэн Шеймус 0 0

Карточки

Норвич
# Игрок      
1. Ааронс Макс 7 0
2. Крул Тим 4 0
3. Тетти Александер 4 0
4. Штайперманн Марко 4 0
5. Маклин Кенни 4 0
6. Хэнли Грант 4 0
7. Байрам Сэм 4 0
8. Буэндия Эмилиано 4 0
9. Кантуэлл Тодд 4 0
10. Годфри Бен 2 1
11. Пукки Теэму 3 0
12. Вранчич Марио 2 0
13. Трибулл Том 2 0
14. Циммерман Кристоф 2 0
15. Льюис Джамал 2 0
16. Ляйтнер Мориц 1 0
17. Амаду Ибрагим 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дэйвис Том 7 0
2. Калверт-Льюин Доминик 7 0
3. Шнайдерлин Морган 5 1
4. Коулмэн Шеймус 4 1
5. Делф Фабиан 4 1
6. Гомеш Андре 5 0
7. Ришарлисон 5 0
8. Холгейт Мэйсон 4 0
9. Сидибе Джибриль 3 0
10. Сигурдссон Гильфи 3 0
11. Динь Люка 3 0
12. Мина Йерри 3 0
13. Бернард Дуарте 2 0
14. Уолкотт Тео 1 0
15. Кин Майкл 1 0
16. Пикфорд Джордан 1 0
17. Кин Мойзе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвич 8.7% (2) 34.78% (8) 13.04% (3) 8.7% (2) 26.09% (6) 8.7% (2)
 Эвертон 24.24% (8) 15.15% (5) 24.24% (8) 12.12% (4) 12.12% (4) 12.12% (4)

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: + = -
Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер
Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал
Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон
Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич

Последние игры между собой

Норвич: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Эвертон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Эвертон 0:2 Норвич Премьер-лига Эвертон 0:2 Норвич Кубок лиги Эвертон 3:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 1:1 Норвич Кубок лиги Эвертон 2:0 Норвич Премьер-лига Норвич 2:2 Эвертон Премьер-лига Норвич 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 2:4 Эвертон Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 30 20 3 7 76 - 31 63
3. Лестер Заявка 31 16 7 8 59 - 29 55
4. Челси Заявка 30 15 6 9 53 - 40 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 31 13 10 8 48 - 31 49
6. Вулверхэмптон Заявка 31 12 13 6 44 - 34 49
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
9. Кристал Пэлас Заявка 31 11 9 11 28 - 36 42
10. Эвертон Заявка 31 11 8 12 38 - 46 41
11. Арсенал Заявка 30 9 13 8 41 - 41 40
12. Бёрнли Заявка 30 11 6 13 34 - 45 39
13. Ньюкасл Заявка 31 10 9 12 29 - 42 39
14. Саутгемптон Заявка 30 11 4 15 38 - 52 37
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 34 - 41 33
16. Уотфорд Заявка 30 6 10 14 28 - 45 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут Заявка 31 7 6 18 29 - 50 27
19. Астон Вилла Заявка 31 7 6 18 36 - 59 27
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 25 - 56 21
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Норвич 11.4% (16)
X 27.1% (38)
Эвертон 61.4% (86)
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Прогнозы на матч Норвич 0:1 Эвертон

Исход игры
Норвич
11.4% (16)
Ничья
27.1% (38)
Эвертон
61.4% (86)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (57)
Меньше
57.14% (76)
Обе команды забьют
Да
62.41% (83)
Нет
37.59% (50)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
30.7% (43)
0:1 Эвертон
20% (28)
1:1 Ничья
19.3% (27)
0:2 Эвертон
5.7% (8)
2:1 Норвич
5% (7)
1:0 Норвич
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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