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Лестер
 
Позже

Стадион:
Брайтон
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
3
Чилвел
Бенджамин
25
Ндиди
Уилфред
7
Грэй
Демарай
8
Тилеманс
Юри
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
1
Райан
Мэтт
21
Скелотто
Эзекиль
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
8
Биссума
Ив
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
13
Гросс
Паскаль
7
Мопе
Нил
11
Троссар
Леандро
Лестер
4-1-4-1
Брайтон
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 19 (4) 0.5
2. Перес Айосе 7 (1) 0.18
3. Барнс Харви 6 0.16
4. Мэддисон Джеймс 6 0.16
5. Тилеманс Юри 3 0.08
6. Ихеначо Келечи 3 0.08
7. Чилвел Бенджамин 3 0.08
8. Рикарду Перейра II 3 0.08
9. Ндиди Уилфред 2 0.05
10. Прает Деннис 1 0.03
11. Грэй Демарай 1 0.03
12. Эванс Джонни 1 0.03
13. Сёюнджю Чаглар 1 0.03
14. Чодури Хамза 1 0.03
15. Олбрайтон Марк 0 0
16. Джастин Джеймс 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 9 (1) 0.24
2. Данк Льюис 3 0.08
3. Троссар Леандро 3 0.08
4. Уэбстер Адам 3 0.08
5. Гросс Паскаль 2 0.05
6. Муй Аарон 2 0.05
7. Коннолли Аарон 2 0.05
8. Джаханбакш Алиреза 2 0.05
9. Прёппер Дэви 1 0.03
10. Мюррей Гленн 1 0.03
11. Даффи Шейн 1 0.03
12. Андоне Флорин 1 0.03
13. Стивенс Дейл 0 0
14. Монтойя Мартин 0 0
15. Марч Соломон 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Чодури Хамза 3 1
3. Мэддисон Джеймс 4 0
4. Сёюнджю Чаглар 4 0
5. Ндиди Уилфред 3 0
6. Шмейхель Каспер 2 0
7. Варди Джейми 2 0
8. Прает Деннис 2 0
9. Тилеманс Юри 2 0
10. Чилвел Бенджамин 2 0
11. Олбрайтон Марк 1 0
12. Рикарду Перейра II 1 0
13. Ихеначо Келечи 1 0
14. Грэй Демарай 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 9 0
2. Стивенс Дейл 6 0
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Монтойя Мартин 5 0
5. Прёппер Дэви 4 0
6. Муй Аарон 2 1
7. Уэбстер Адам 3 0
8. Мопе Нил 3 0
9. Гросс Паскаль 2 0
10. Скелотто Эзекиль 2 0
11. Марч Соломон 2 0
12. Биссума Ив 2 0
13. Андоне Флорин 0 1
14. Даффи Шейн 1 0
15. Бернардо Фернандес 1 0
16. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 5.77% (3) 11.54% (6) 23.08% (12) 15.38% (8) 25% (13) 19.23% (10)
 Брайтон 10.34% (3) 6.9% (2) 20.69% (6) 6.9% (2) 24.14% (7) 31.03% (9)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер
Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич
Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон
Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон

Последние игры между собой

Лестер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Лестер Премьер-лига Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига
Лестер 2:0 Брайтон Премьер-лига Лестер 1:4 Брайтон Брайтон 3:1 Лестер Брайтон 1:1 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Брайтон 1:0 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Лестер 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 3:2 Лестер Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 30 27 2 1 66 - 21 83
2. Манчестер Сити 3:0 Заявка 30 20 3 7 74 - 31 63
3. Лестер Заявка 30 16 6 8 59 - 29 54
4. Челси Заявка 30 15 6 9 53 - 40 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 30 12 10 8 45 - 31 46
6. Вулверхэмптон Заявка 30 11 13 6 43 - 34 46
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 11 11 8 30 - 28 44
8. Тоттенхэм Заявка 30 11 9 10 48 - 41 42
9. Кристал Пэлас Заявка 30 11 9 10 28 - 32 42
10. Арсенал Заявка 30 9 13 8 41 - 41 40
11. Бёрнли 0:3 Заявка 30 11 6 13 34 - 43 39
12. Эвертон Заявка 30 10 8 12 37 - 46 38
13. Ньюкасл Заявка 30 10 8 12 28 - 41 38
14. Саутгемптон Заявка 30 11 4 15 38 - 52 37
15. Брайтон Заявка 30 7 11 12 34 - 41 32
16. Уотфорд Заявка 30 6 10 14 28 - 45 28
17. Вест Хэм Заявка 30 7 6 17 35 - 52 27
18. Борнмут Заявка 30 7 6 17 29 - 49 27
19. Астон Вилла Заявка 30 7 5 18 35 - 58 26
20. Норвич Заявка 30 5 6 19 25 - 55 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2020, осталось 20 часов 51 минуту.


    • Прогнозы 91
    Лестер 94.5% (86)
    X 5.5% (5)
    Брайтон 0% (0)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Лестер - Брайтон

    Исход игры
    Лестер
    94.5% (86)
    Ничья
    5.5% (5)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.33% (35)
    Меньше
    60.67% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    43.82% (39)
    Нет
    56.18% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    30.8% (28)
    2:0 Лестер
    27.5% (25)
    1:0 Лестер
    26.4% (24)
    3:1 Лестер
    7.7% (7)
    1:1 Ничья
    4.4% (4)
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