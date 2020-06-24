Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Борнмут

48' Удар от ворот произведет Борнмут

48' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Великолепное видение игры демонстрирует Аке Натан из команды Борнмут , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

44' Стэйси Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Брукс Дэвид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Невеш Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Уилсон Каллум получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Хорошо играет на выходе Ремсдейл Арон - мяч в ее руках

38' Удар от ворот произведет Борнмут

37' Ремсдейл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хорошие скиллы дриблинга показывает Траоре Адама , обходя своих соперников

37' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Кук Стив совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Борнмут

35' Невеш Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Брукс Дэвид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

33' Удар от ворот произведет Борнмут

32' Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Брукс Дэвид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Смит Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.

30' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Станислас Жуниор из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

29' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Аке Натан из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Станислас Жуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Саисс Ромен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Брукс Дэвид из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Саисс Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Хефферсон Лерма из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

18' Брукс Дэвид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Кук Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Удар от ворот произведет Борнмут

14' Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали

13' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Стэйси Джек из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

9' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Коди Конор из команды Вулверхэмптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Ох, нехорошо это выглядит. Аке Натан получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Аке Натан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Борнмут начинает с центра поля