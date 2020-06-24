Вулверхэмптон
1:0
Конец матча
Стадион: Молинью
Борнмут
27' Желтая карточкаСаисс Ромен
34' Желтая карточкаБрукс Дэвид
36' Желтая карточкаКук Стив
39' Желтая карточкаУилсон Каллум
41' Желтая карточкаНевеш Рубен
1:0
60' ГолХименес Рауль
87' Желтая карточкаМоутинью Жоау
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
18
Жота
Диогу
17
Стэйси
Джек
3
Кук
Стив
15
Смит
Адам
20
Брукс
Дэвид
16
Кук
Льюис
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килмен МаксЗащитник
-
59 Буур ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
15 Смит АдамЗащитник
-
20 Брукс ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Мефам КрисЗащитник
-
26 Келли ЛлойдЗащитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
27'
34'
36'
39'
41'
60'
1:0
62'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|15 (3)
|0.39
|2.
|Жота Диогу
|6
|0.16
|3.
|Траоре Адама
|4
|0.11
|4.
|Доэрти Мэтт
|4
|0.11
|5.
|Нету Педру
|3
|0.08
|6.
|Саисс Ромен
|2
|0.05
|7.
|Невеш Рубен
|2
|0.05
|8.
|Дендонкер Леандер
|2
|0.05
|9.
|Кутроне Патрик
|2
|0.05
|10.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|11.
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|12.
|Боли Вийи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|8
|0.21
|2.
|Уилсон Гарри
|7
|0.18
|3.
|Кинг Джошуа
|4 (1)
|0.11
|4.
|Гослинг Дэн
|2
|0.05
|5.
|Аке Натан
|2
|0.05
|6.
|Фрейзер Райан
|1
|0.03
|7.
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|8.
|Биллинг Филип
|1
|0.03
|9.
|Кук Стив
|1
|0.03
|10.
|Мефам Крис
|1
|0.03
|11.
|Рико Диего
|0
|0
|12.
|Стэйси Джек
|0
|0
|13.
|Смит Адам
|0
|0
|14.
|Соланке Доминик
|0
|0
|15.
|Ремсдейл Арон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саисс Ромен
|10
|1
|2.
|Невеш Рубен
|8
|0
|3.
|Моутинью Жоау
|7
|0
|4.
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|5.
|Хонни Кастро
|4
|0
|6.
|Боли Вийи
|2
|1
|7.
|Коди Конор
|3
|0
|8.
|Хименес Рауль
|3
|0
|9.
|Жота Диогу
|3
|0
|10.
|Беннетт Райан
|2
|0
|11.
|Нету Педру
|2
|0
|12.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|13.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|14.
|Винагре Рубен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хефферсон Лерма
|10
|1
|2.
|Уилсон Каллум
|9
|0
|3.
|Кук Стив
|6
|1
|4.
|Смит Адам
|7
|0
|5.
|Биллинг Филип
|7
|0
|6.
|Фрэнсис Саймон
|4
|1
|7.
|Рико Диего
|5
|0
|8.
|Кук Льюис
|4
|0
|9.
|Фрейзер Райан
|2
|0
|10.
|Стэйси Джек
|2
|0
|11.
|Сурман Эндрю
|1
|0
|12.
|Гослинг Дэн
|1
|0
|13.
|Брукс Дэвид
|1
|0
|14.
|Аке Натан
|1
|0
|15.
|Уилсон Гарри
|1
|0
|16.
|Соланке Доминик
|1
|0
|17.
|Мефам Крис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|5.13% (2)
|17.95% (7)
|7.69% (3)
|23.08% (9)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
|Борнмут
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон
Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ
Борнмут Последние 20 матчей: + = -Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут
Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|76 - 31
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|59 - 29
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|53 - 40
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|48 - 31
|49
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|44 - 34
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|30 - 31
|44
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|28 - 36
|42
|10.
|Эвертон
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 46
|41
|11.
|Арсенал
|Заявка
|30
|9
|13
|8
|41 - 41
|40
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|34 - 45
|39
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|29 - 42
|39
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|38 - 52
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|34 - 41
|33
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|28 - 45
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|35 - 54
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|29 - 50
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|36 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|25 - 56
|21
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Борнмут
Исход игры
Вулверхэмптон
91.3% (126)
Ничья
5.8% (8)
Борнмут
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.1% (52)
Меньше
60.9% (81)
Обе команды забьют
Да
42.11% (56)
Нет
57.89% (77)
Популярный счёт
2:0 Вулверхэмптон
29.7% (41)
2:1 Вулверхэмптон
26.8% (37)
1:0 Вулверхэмптон
23.2% (32)
1:1 Ничья
5.8% (8)
3:1 Вулверхэмптон
4.3% (6)
3:0 Вулверхэмптон
2.9% (4)
1:2 Борнмут
2.2% (3)
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