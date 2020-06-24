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Вулверхэмптон
1:0
Конец матча

Стадион:
Борнмут
0'
27' Желтая карточка
Саисс Ромен
34' Желтая карточка
Брукс Дэвид
36' Желтая карточка
Кук Стив
39' Желтая карточка
Уилсон Каллум
41' Желтая карточка
Невеш Рубен
1:0
60' Гол
Хименес Рауль
87' Желтая карточка
Моутинью Жоау
90'+5
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
12
Ремсдейл
Арон
17
Стэйси
Джек
3
Кук
Стив
5
Аке
Натан
15
Смит
Адам
20
Брукс
Дэвид
29
Биллинг
Филип
8
Хефферсон
Лерма
16
Кук
Льюис
19
Станислас
Жуниор
13
Уилсон
Каллум
Вулверхэмптон
3-4-3
Борнмут
4-5-1

Ход матча

27'
Саисс Ромен
 
34'
 
Брукс Дэвид
36'
 
Кук Стив
39'
 
Уилсон Каллум
41'
Невеш Рубен
 
50'
 
Гослинг Дэн
Биллинг Филип
60'
Хименес Рауль
(Траоре Адама)
1:0
62'
Нету Педру
Жота Диогу
 
66'
 
Уилсон Гарри
Брукс Дэвид
66'
 
Соланке Доминик
Станислас Жуниор
66'
 
Данджума Арно
Хефферсон Лерма
73'
Дендонкер Леандер
Траоре Адама
 
82'
 
Келли Ллойд
Стэйси Джек
87'
Моутинью Жоау
 
90'
Поденсе Даниэл
Хименес Рауль
 
90'
Гиббс-Уайт Морган
Моутинью Жоау
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 15 (3) 0.39
2. Жота Диогу 6 0.16
3. Траоре Адама 4 0.11
4. Доэрти Мэтт 4 0.11
5. Нету Педру 3 0.08
6. Саисс Ромен 2 0.05
7. Невеш Рубен 2 0.05
8. Дендонкер Леандер 2 0.05
9. Кутроне Патрик 2 0.05
10. Моутинью Жоау 1 0.03
11. Хонни Кастро 1 0.03
12. Боли Вийи 0 0
Борнмут
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 0.21
2. Уилсон Гарри 7 0.18
3. Кинг Джошуа 4 (1) 0.11
4. Гослинг Дэн 2 0.05
5. Аке Натан 2 0.05
6. Фрейзер Райан 1 0.03
7. Хефферсон Лерма 1 0.03
8. Биллинг Филип 1 0.03
9. Кук Стив 1 0.03
10. Мефам Крис 1 0.03
11. Рико Диего 0 0
12. Стэйси Джек 0 0
13. Смит Адам 0 0
14. Соланке Доминик 0 0
15. Ремсдейл Арон 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Саисс Ромен 10 1
2. Невеш Рубен 8 0
3. Моутинью Жоау 7 0
4. Дендонкер Леандер 4 0
5. Хонни Кастро 4 0
6. Боли Вийи 2 1
7. Коди Конор 3 0
8. Хименес Рауль 3 0
9. Жота Диогу 3 0
10. Беннетт Райан 2 0
11. Нету Педру 2 0
12. Доэрти Мэтт 1 0
13. Вальехо Хесус 1 0
14. Винагре Рубен 1 0
Борнмут
# Игрок      
1. Хефферсон Лерма 10 1
2. Уилсон Каллум 9 0
3. Кук Стив 6 1
4. Смит Адам 7 0
5. Биллинг Филип 7 0
6. Фрэнсис Саймон 4 1
7. Рико Диего 5 0
8. Кук Льюис 4 0
9. Фрейзер Райан 2 0
10. Стэйси Джек 2 0
11. Сурман Эндрю 1 0
12. Гослинг Дэн 1 0
13. Брукс Дэвид 1 0
14. Аке Натан 1 0
15. Уилсон Гарри 1 0
16. Соланке Доминик 1 0
17. Мефам Крис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 5.13% (2) 17.95% (7) 7.69% (3) 23.08% (9) 20.51% (8) 25.64% (10)
 Борнмут 26.92% (7) 7.69% (2) 26.92% (7) 15.38% (4) 19.23% (5) 3.85% (1)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон
Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ
Борнмут Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут
Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 2:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:2 Борнмут
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 30 20 3 7 76 - 31 63
3. Лестер Заявка 31 16 7 8 59 - 29 55
4. Челси Заявка 30 15 6 9 53 - 40 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 31 13 10 8 48 - 31 49
6. Вулверхэмптон Заявка 31 12 13 6 44 - 34 49
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
9. Кристал Пэлас Заявка 31 11 9 11 28 - 36 42
10. Эвертон Заявка 31 11 8 12 38 - 46 41
11. Арсенал Заявка 30 9 13 8 41 - 41 40
12. Бёрнли Заявка 30 11 6 13 34 - 45 39
13. Ньюкасл Заявка 31 10 9 12 29 - 42 39
14. Саутгемптон Заявка 30 11 4 15 38 - 52 37
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 34 - 41 33
16. Уотфорд Заявка 30 6 10 14 28 - 45 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут Заявка 31 7 6 18 29 - 50 27
19. Астон Вилла Заявка 31 7 6 18 36 - 59 27
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 25 - 56 21
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Вулверхэмптон 91.3% (126)
X 5.8% (8)
Борнмут 2.9% (4)
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Новости

Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Борнмут

Исход игры
Вулверхэмптон
91.3% (126)
Ничья
5.8% (8)
Борнмут
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.1% (52)
Меньше
60.9% (81)
Обе команды забьют
Да
42.11% (56)
Нет
57.89% (77)
Популярный счёт
2:0 Вулверхэмптон
29.7% (41)
2:1 Вулверхэмптон
26.8% (37)
1:0 Вулверхэмптон
23.2% (32)
1:1 Ничья
5.8% (8)
3:1 Вулверхэмптон
4.3% (6)
3:0 Вулверхэмптон
2.9% (4)
1:2 Борнмут
2.2% (3)
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