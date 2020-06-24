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Ньюкасл
1:1
Конец матча

Стадион:
Астон Вилла
0'
45' Желтая карточка
Соарес Дуглас
59' Желтая карточка
Ласcеллс Джамал
1:0
68' Гол
Гейл Дуайт
74' Желтая карточка
Фернандес Федерико
1:1
83' Гол
Эль-Мухамади Ахмед
90' Желтая карточка
Хаус Кортни
90'+6
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
6
Ласcеллс
Джамал
18
Фернандес
Федерико
28
Роуз
Дэнни
11
Ритчи
Мэтт
8
Шелви
Джонджо
14
Хэйден
Айзак
10
Сент-Максимин
Аллан
24
Альмирон
Мигель
9
Жоэлинтон
25
Нюланд
Эрьян
15
Конса
Эзри
30
Хаус
Кортни
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
6
Соарес
Дуглас
21
Эль-Гази
Анвар
7
Макгинн
Джон
10
Грилиш
Джек
17
Трезеге
20
Саматта
Мбвана
Ньюкасл
4-4-1-1
Астон Вилла
4-1-4-1

Ход матча

45'
 
Соарес Дуглас
59'
Ласcеллс Джамал
 
64'
Кэрролл Эндрю
Жоэлинтон
 
67'
Гейл Дуайт
Ритчи Мэтт
 
68'
Гейл Дуайт
(Кэрролл Эндрю)
1:0
70'
 
Дэвис Кинан
Эль-Гази Анвар
70'
 
Хурихан Конор
Трезеге
74'
Фернандес Федерико
 
77'
 
Эль-Мухамади Ахмед
Конса Эзри
77'
 
Накамба Марвелус
Макгинн Джон
83'
1:1
Эль-Мухамади Ахмед
(Хурихан Конор)
86'
Альмирон Мигель
Хэйден Айзак
 
86'
Бенталеб Набиль
Лазаро Валентино
 
90'
 
Хаус Кортни

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелви Джонджо 5 0.13
2. Сент-Максимин Аллан 3 0.08
3. Виллемс Джетро 2 0.05
4. Альмирон Мигель 2 0.05
5. Жоэлинтон 2 0.05
6. Фернандес Федерико 2 0.05
7. Кларк Киран 2 0.05
8. Лежён Флорьян 2 0.05
9. Шёр Фабиан 2 0.05
10. Лонгстафф Мэттью 2 0.05
11. Хэйден Айзак 1 0.03
12. Ритчи Мэтт 1 0.03
13. Гейл Дуайт 1 0.03
14. Ласcеллс Джамал 1 0.03
15. Йедлин Деандре 1 0.03
16. Кэрролл Эндрю 0 0
17. Атсу Кристиан 0 0
18. Манкильо Хави 0 0
19. Лонгстафф Шон 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 7 0.18
2. Уэсли Мораес 5 0.13
3. Эль-Гази Анвар 4 (1) 0.11
4. Хурихан Конор 3 0.08
5. Макгинн Джон 3 0.08
6. Соарес Дуглас 3 0.08
7. Трезеге 3 0.08
8. Мингс Тайрон 2 0.05
9. Таргет Мэтт 1 0.03
10. Эль-Мухамади Ахмед 1 0.03
11. Хаус Кортни 1 0.03
12. Энгельс Бьорн 1 0.03
13. Саматта Мбвана 1 0.03
14. Гильберт Фредерик 0 0
15. Конса Эзри 0 0
16. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Жоэлинтон 7 0
2. Хэйден Айзак 4 1
3. Фернандес Федерико 5 0
4. Альмирон Мигель 5 0
5. Ласcеллс Джамал 4 0
6. Манкильо Хави 4 0
7. Шёр Фабиан 4 0
8. Лонгстафф Шон 2 1
9. Ритчи Мэтт 3 0
10. Кларк Киран 3 0
11. Йедлин Деандре 3 0
12. Шелви Джонджо 2 0
13. Атсу Кристиан 2 0
14. Дамметт Пол 2 0
15. Бенталеб Набиль 2 0
16. Лазаро Валентино 0 1
17. Кэрролл Эндрю 1 0
18. Гейл Дуайт 1 0
19. Лонгстафф Мэттью 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Грилиш Джек 8 0
2. Гильберт Фредерик 6 0
3. Соарес Дуглас 6 0
4. Мингс Тайрон 5 0
5. Трезеге 3 1
6. Хурихан Конор 4 0
7. Накамба Марвелус 4 0
8. Хаус Кортни 3 0
9. Эль-Гази Анвар 3 0
10. Таргет Мэтт 3 0
11. Уэсли Мораес 3 0
12. Тейлор Нил 2 0
13. Макгинн Джон 2 0
14. Конса Эзри 2 0
15. Рейна Пепе 1 0
16. Коджиа Жонатан 1 0
17. Дринкуотер Дэнни 1 0
18. Энгельс Бьорн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 12% (3) 20% (5) 12% (3) 16% (4) 20% (5) 20% (5)
 Астон Вилла 10% (3) 16.67% (5) 26.67% (8) 10% (3) 26.67% (8) 10% (3)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли
Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Ньюкасл Астон Вилла 0:0 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 6:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 30 20 3 7 76 - 31 63
3. Лестер Заявка 31 16 7 8 59 - 29 55
4. Челси Заявка 30 15 6 9 53 - 40 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 31 13 10 8 48 - 31 49
6. Вулверхэмптон Заявка 31 12 13 6 44 - 34 49
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
9. Кристал Пэлас Заявка 31 11 9 11 28 - 36 42
10. Эвертон Заявка 31 11 8 12 38 - 46 41
11. Арсенал Заявка 30 9 13 8 41 - 41 40
12. Бёрнли Заявка 30 11 6 13 34 - 45 39
13. Ньюкасл Заявка 31 10 9 12 29 - 42 39
14. Саутгемптон Заявка 30 11 4 15 38 - 52 37
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 34 - 41 33
16. Уотфорд Заявка 30 6 10 14 28 - 45 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут Заявка 31 7 6 18 29 - 50 27
19. Астон Вилла Заявка 31 7 6 18 36 - 59 27
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 25 - 56 21
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Ньюкасл 76.3% (106)
X 18.7% (26)
Астон Вилла 5% (7)
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Прогнозы на матч Ньюкасл 1:1 Астон Вилла

Исход игры
Ньюкасл
76.3% (106)
Ничья
18.7% (26)
Астон Вилла
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (63)
Меньше
52.63% (70)
Обе команды забьют
Да
61.65% (82)
Нет
38.35% (51)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
38.1% (53)
1:0 Ньюкасл
28.1% (39)
1:1 Ничья
13.7% (19)
2:0 Ньюкасл
7.2% (10)
1:2 Астон Вилла
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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