Ньюкасл
1:1
Конец матча
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Астон Вилла
45' Желтая карточкаСоарес Дуглас
59' Желтая карточкаЛасcеллс Джамал
1:0
68' ГолГейл Дуайт
74' Желтая карточкаФернандес Федерико
1:1
83' ГолЭль-Мухамади Ахмед
90' Желтая карточкаХаус Кортни
28
Роуз
Дэнни
11
Ритчи
Мэтт
14
Хэйден
Айзак
25
Нюланд
Эрьян
15
Конса
Эзри
30
Хаус
Кортни
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
10
Грилиш
Джек
17
Трезеге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Роуз ДэнниЗащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
17 ТрезегеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Рейна ПепеВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
19 Бастон БорхаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
45'
59'
67'
68'
1:0
70'
83'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 7
-
6 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шелви Джонджо
|5
|0.13
|2.
|Сент-Максимин Аллан
|3
|0.08
|3.
|Виллемс Джетро
|2
|0.05
|4.
|Альмирон Мигель
|2
|0.05
|5.
|Жоэлинтон
|2
|0.05
|6.
|Фернандес Федерико
|2
|0.05
|7.
|Кларк Киран
|2
|0.05
|8.
|Лежён Флорьян
|2
|0.05
|9.
|Шёр Фабиан
|2
|0.05
|10.
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.05
|11.
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|12.
|Ритчи Мэтт
|1
|0.03
|13.
|Гейл Дуайт
|1
|0.03
|14.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|15.
|Йедлин Деандре
|1
|0.03
|16.
|Кэрролл Эндрю
|0
|0
|17.
|Атсу Кристиан
|0
|0
|18.
|Манкильо Хави
|0
|0
|19.
|Лонгстафф Шон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0.18
|2.
|Уэсли Мораес
|5
|0.13
|3.
|Эль-Гази Анвар
|4 (1)
|0.11
|4.
|Хурихан Конор
|3
|0.08
|5.
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|6.
|Соарес Дуглас
|3
|0.08
|7.
|Трезеге
|3
|0.08
|8.
|Мингс Тайрон
|2
|0.05
|9.
|Таргет Мэтт
|1
|0.03
|10.
|Эль-Мухамади Ахмед
|1
|0.03
|11.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|12.
|Энгельс Бьорн
|1
|0.03
|13.
|Саматта Мбвана
|1
|0.03
|14.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|15.
|Конса Эзри
|0
|0
|16.
|Йота Пелетейро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жоэлинтон
|7
|0
|2.
|Хэйден Айзак
|4
|1
|3.
|Фернандес Федерико
|5
|0
|4.
|Альмирон Мигель
|5
|0
|5.
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|6.
|Манкильо Хави
|4
|0
|7.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|8.
|Лонгстафф Шон
|2
|1
|9.
|Ритчи Мэтт
|3
|0
|10.
|Кларк Киран
|3
|0
|11.
|Йедлин Деандре
|3
|0
|12.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|13.
|Атсу Кристиан
|2
|0
|14.
|Дамметт Пол
|2
|0
|15.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|16.
|Лазаро Валентино
|0
|1
|17.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|18.
|Гейл Дуайт
|1
|0
|19.
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грилиш Джек
|8
|0
|2.
|Гильберт Фредерик
|6
|0
|3.
|Соарес Дуглас
|6
|0
|4.
|Мингс Тайрон
|5
|0
|5.
|Трезеге
|3
|1
|6.
|Хурихан Конор
|4
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|4
|0
|8.
|Хаус Кортни
|3
|0
|9.
|Эль-Гази Анвар
|3
|0
|10.
|Таргет Мэтт
|3
|0
|11.
|Уэсли Мораес
|3
|0
|12.
|Тейлор Нил
|2
|0
|13.
|Макгинн Джон
|2
|0
|14.
|Конса Эзри
|2
|0
|15.
|Рейна Пепе
|1
|0
|16.
|Коджиа Жонатан
|1
|0
|17.
|Дринкуотер Дэнни
|1
|0
|18.
|Энгельс Бьорн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|12% (3)
|20% (5)
|12% (3)
|16% (4)
|20% (5)
|20% (5)
|Астон Вилла
|10% (3)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|10% (3)
|26.67% (8)
|10% (3)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли
Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 6:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:1 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|76 - 31
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|59 - 29
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|53 - 40
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|48 - 31
|49
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|44 - 34
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|30 - 31
|44
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|28 - 36
|42
|10.
|Эвертон
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 46
|41
|11.
|Арсенал
|Заявка
|30
|9
|13
|8
|41 - 41
|40
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|34 - 45
|39
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|29 - 42
|39
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|38 - 52
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|34 - 41
|33
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|28 - 45
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|35 - 54
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|29 - 50
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|36 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|25 - 56
|21
Прогнозы на матч Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Исход игры
Ньюкасл
76.3% (106)
Ничья
18.7% (26)
Астон Вилла
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (63)
Меньше
52.63% (70)
Обе команды забьют
Да
61.65% (82)
Нет
38.35% (51)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
38.1% (53)
1:0 Ньюкасл
28.1% (39)
1:1 Ничья
13.7% (19)
2:0 Ньюкасл
7.2% (10)
1:2 Астон Вилла
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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