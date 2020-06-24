Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Манкильо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Хурихан Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Хорошо играет на выходе Дубравка Мартин - мяч в ее руках

94' Хаус Кортни наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

94' Манкильо Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Роуз Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Удар от ворот произведет Ньюкасл

92' Шелви Джонджо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

91' Саматта Мбвана не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Хаус Кортни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Хорошо играет на выходе Дубравка Мартин - мяч в ее руках

88' Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Роуз Дэнни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Хэйден Айзак получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Хэйден Айзак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Фернандес Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Нюланд Эрьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Соарес Дуглас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Таргет Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Кэрролл Эндрю не смог попасть в створ ударом издали

79' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Удар от ворот произведет Ньюкасл

76' Удар от ворот произведет Ньюкасл

76' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Хэйден Айзак предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Хурихан Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Фернандес Федерико получил желтую карточку от судьи

73' Соарес Дуглас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Г О О О О Л - Гейл Дуайт изменил счет на табло!

68' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Матч возобновлен

65' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

64' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Ньюкасл

61' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Хорошо играет на выходе Дубравка Мартин - мяч в ее руках

61' Альмирон Мигель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Макгинн Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Ласcеллс Джамал - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Сент-Максимин Аллан не смог попасть в створ ударом издали

58' Хорошие скиллы дриблинга показывает Сент-Максимин Аллан , обходя своих соперников

58' Хорошо играет на выходе Нюланд Эрьян - мяч в ее руках

57' Альмирон Мигель наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

56' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Хэйден Айзак из команды Ньюкасл пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

54' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Сент-Максимин Аллан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

51' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Ньюкасл

49' Удар от ворот произведет Ньюкасл

49' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля