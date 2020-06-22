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Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
6
Санчес
Давинсон
4
Алдервейрельд
Тоби
33
Дэвис
Бен
17
Сиссоко
Мусса
8
Уинкс
Гарри
23
Бергвейн
Стевен
20
Алли
Деле
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
1
Фабьянски
Лукаш
52
Нгакиа
Джереми
23
Диоп
Исса
4
Бальбуэна
Фабиан
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
7
Ярмоленко
Андрей
8
Андерсон
Фелипе
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
Тоттенхэм
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 11 (2) 0.29
2. Сон Хынмин 9 0.24
3. Алли Деле 8 (1) 0.21
4. Лукас Моура 4 0.11
5. Бергвейн Стевен 3 0.08
6. Эриксен Кристиан 2 0.05
7. Н'Домбеле Тангай 2 0.05
8. Сиссоко Мусса 2 0.05
9. Ламела Эрик 2 0.05
10. Орье Серж 1 0.03
11. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
12. Вертонген Ян 1 0.03
13. Дайер Эрик 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алле Себастьян 7 0.18
2. Снодграсс Роберт 5 0.13
3. Ноубл Марк 4 (3) 0.11
4. Ярмоленко Андрей 3 0.08
5. Крессуэлл Арон 3 0.08
6. Диоп Исса 3 0.08
7. Форнальс Пабло 2 0.05
8. Антонио Майкл 2 0.05
9. Огбонна Анджело 2 0.05
10. Андерсон Фелипе 1 0.03
11. Чичарито 1 0.03
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
13. Боуэн Джаррод 1 0.03
14. Фредерикс Райан 0 0
15. Лансини Мануэль 0 0
16. Райс Деклан 0 0
17. Масуаку Артур 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Уинкс Гарри 8 0
2. Сиссоко Мусса 6 0
3. Роуз Дэнни 5 0
4. Эриксен Кристиан 5 0
5. Санчес Давинсон 5 0
6. Ло Чельсо Джовани 5 0
7. Алдервейрельд Тоби 4 0
8. Дайер Эрик 4 0
9. Орье Серж 2 1
10. Сон Хынмин 0 2
11. Ламела Эрик 3 0
12. Вертонген Ян 2 0
13. Кейн Гарри 2 0
14. Лукас Моура 2 0
15. Дэвис Бен 2 0
16. Алли Деле 2 0
17. Н'Домбеле Тангай 2 0
18. Ваньяма Виктор 1 0
19. Гассанига Пауло 1 0
20. Бергвейн Стевен 1 0
21. Фойт Хуан 1 0
22. Танганга Джафет 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Диоп Исса 8 0
2. Крессуэлл Арон 6 0
3. Масуаку Артур 4 1
4. Фредерикс Райан 5 0
5. Райс Деклан 5 0
6. Ноубл Марк 4 0
7. Снодграсс Роберт 4 0
8. Огбонна Анджело 4 0
9. Сабалета Пабло 2 0
10. Ярмоленко Андрей 2 0
11. Антонио Майкл 2 0
12. Бальбуэна Фабиан 2 0
13. Форнальс Пабло 2 0
14. Фабьянски Лукаш 1 0
15. Андерсон Фелипе 1 0
16. Алле Себастьян 1 0
17. Мартин Дэвид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 16.28% (7) 16.28% (7) 23.26% (10) 18.6% (8) 16.28% (7) 9.3% (4)
 Вест Хэм 12.12% (4) 12.12% (4) 27.27% (9) 24.24% (8) 21.21% (7) 3.03% (1)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич
Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм
Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Вест Хэм: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм Кубок лиги Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм Кубок лиги Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 30 27 2 1 66 - 21 83
2. Манчестер Сити 3:0 Заявка 30 20 3 7 74 - 31 63
3. Лестер Заявка 30 16 6 8 59 - 29 54
4. Челси Заявка 30 15 6 9 53 - 40 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 30 12 10 8 45 - 31 46
6. Вулверхэмптон Заявка 30 11 13 6 43 - 34 46
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 11 11 8 30 - 28 44
8. Тоттенхэм Заявка 30 11 9 10 48 - 41 42
9. Кристал Пэлас Заявка 30 11 9 10 28 - 32 42
10. Арсенал Заявка 30 9 13 8 41 - 41 40
11. Бёрнли 0:3 Заявка 30 11 6 13 34 - 43 39
12. Эвертон Заявка 30 10 8 12 37 - 46 38
13. Ньюкасл Заявка 30 10 8 12 28 - 41 38
14. Саутгемптон Заявка 30 11 4 15 38 - 52 37
15. Брайтон Заявка 30 7 11 12 34 - 41 32
16. Уотфорд Заявка 30 6 10 14 28 - 45 28
17. Вест Хэм Заявка 30 7 6 17 35 - 52 27
18. Борнмут Заявка 30 7 6 17 29 - 49 27
19. Астон Вилла Заявка 30 7 5 18 35 - 58 26
20. Норвич Заявка 30 5 6 19 25 - 55 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2020, осталось 23 часа 6 минут.


    • Прогнозы 86
    Тоттенхэм 95.3% (82)
    X 3.5% (3)
    Вест Хэм 1.2% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм

    Исход игры
    Тоттенхэм
    95.3% (82)
    Ничья
    3.5% (3)
    Вест Хэм
    1.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.81% (43)
    Меньше
    48.19% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    46.99% (39)
    Нет
    53.01% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    36% (31)
    2:0 Тоттенхэм
    24.4% (21)
    1:0 Тоттенхэм
    19.8% (17)
    3:0 Тоттенхэм
    7% (6)
    3:1 Тоттенхэм
    2.3% (2)
    3:2 Тоттенхэм
    2.3% (2)
    1:1 Ничья
    2.3% (2)
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