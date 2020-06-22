Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Вест Хэм
24
Орье
Серж
33
Дэвис
Бен
20
Алли
Деле
10
Кейн
Гарри
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|11 (2)
|0.29
|2.
|Сон Хынмин
|9
|0.24
|3.
|Алли Деле
|8 (1)
|0.21
|4.
|Лукас Моура
|4
|0.11
|5.
|Бергвейн Стевен
|3
|0.08
|6.
|Эриксен Кристиан
|2
|0.05
|7.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0.05
|8.
|Сиссоко Мусса
|2
|0.05
|9.
|Ламела Эрик
|2
|0.05
|10.
|Орье Серж
|1
|0.03
|11.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.03
|12.
|Вертонген Ян
|1
|0.03
|13.
|Дайер Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алле Себастьян
|7
|0.18
|2.
|Снодграсс Роберт
|5
|0.13
|3.
|Ноубл Марк
|4 (3)
|0.11
|4.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0.08
|5.
|Крессуэлл Арон
|3
|0.08
|6.
|Диоп Исса
|3
|0.08
|7.
|Форнальс Пабло
|2
|0.05
|8.
|Антонио Майкл
|2
|0.05
|9.
|Огбонна Анджело
|2
|0.05
|10.
|Андерсон Фелипе
|1
|0.03
|11.
|Чичарито
|1
|0.03
|12.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|13.
|Боуэн Джаррод
|1
|0.03
|14.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|15.
|Лансини Мануэль
|0
|0
|16.
|Райс Деклан
|0
|0
|17.
|Масуаку Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уинкс Гарри
|8
|0
|2.
|Сиссоко Мусса
|6
|0
|3.
|Роуз Дэнни
|5
|0
|4.
|Эриксен Кристиан
|5
|0
|5.
|Санчес Давинсон
|5
|0
|6.
|Ло Чельсо Джовани
|5
|0
|7.
|Алдервейрельд Тоби
|4
|0
|8.
|Дайер Эрик
|4
|0
|9.
|Орье Серж
|2
|1
|10.
|Сон Хынмин
|0
|2
|11.
|Ламела Эрик
|3
|0
|12.
|Вертонген Ян
|2
|0
|13.
|Кейн Гарри
|2
|0
|14.
|Лукас Моура
|2
|0
|15.
|Дэвис Бен
|2
|0
|16.
|Алли Деле
|2
|0
|17.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|18.
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|19.
|Гассанига Пауло
|1
|0
|20.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|21.
|Фойт Хуан
|1
|0
|22.
|Танганга Джафет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диоп Исса
|8
|0
|2.
|Крессуэлл Арон
|6
|0
|3.
|Масуаку Артур
|4
|1
|4.
|Фредерикс Райан
|5
|0
|5.
|Райс Деклан
|5
|0
|6.
|Ноубл Марк
|4
|0
|7.
|Снодграсс Роберт
|4
|0
|8.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|9.
|Сабалета Пабло
|2
|0
|10.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|11.
|Антонио Майкл
|2
|0
|12.
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|13.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|14.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|15.
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|16.
|Алле Себастьян
|1
|0
|17.
|Мартин Дэвид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|16.28% (7)
|16.28% (7)
|23.26% (10)
|18.6% (8)
|16.28% (7)
|9.3% (4)
|Вест Хэм
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|27.27% (9)
|24.24% (8)
|21.21% (7)
|3.03% (1)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич
Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм
Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Вест Хэм: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм Кубок лиги Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|27
|2
|1
|66 - 21
|83
|2.
|Манчестер Сити
|3:0 Заявка
|30
|20
|3
|7
|74 - 31
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|59 - 29
|54
|4.
|Челси
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|53 - 40
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|45 - 31
|46
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 34
|46
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|30 - 28
|44
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|48 - 41
|42
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|28 - 32
|42
|10.
|Арсенал
|Заявка
|30
|9
|13
|8
|41 - 41
|40
|11.
|Бёрнли
|0:3 Заявка
|30
|11
|6
|13
|34 - 43
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 46
|38
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|28 - 41
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|38 - 52
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|34 - 41
|32
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|28 - 45
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|35 - 52
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|29 - 49
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 58
|26
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|25 - 55
|21
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм
Исход игры
Тоттенхэм
95.3% (82)
Ничья
3.5% (3)
Вест Хэм
1.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.81% (43)
Меньше
48.19% (40)
Обе команды забьют
Да
46.99% (39)
Нет
53.01% (44)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
36% (31)
2:0 Тоттенхэм
24.4% (21)
1:0 Тоттенхэм
19.8% (17)
3:0 Тоттенхэм
7% (6)
3:1 Тоттенхэм
2.3% (2)
3:2 Тоттенхэм
2.3% (2)
1:1 Ничья
2.3% (2)
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