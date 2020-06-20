Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити

Челси
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Стадион: Стэмфорд Бридж
Манчестер Сити
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|13
|0.34
|2.
|Маунт Мэйсон
|6
|0.16
|3.
|Пулишич Кристиан
|6
|0.16
|4.
|Виллиан Боргес
|5 (1)
|0.13
|5.
|Алонсо Маркос
|4
|0.11
|6.
|Жоржиньо II
|4 (3)
|0.11
|7.
|Жиру Оливье
|3
|0.08
|8.
|Канте Н'Голо
|3
|0.08
|9.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0.05
|10.
|Рюдигер Антонио
|2
|0.05
|11.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|12.
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|13.
|Педро Родригес
|1
|0.03
|14.
|Бачуайи Миши
|1
|0.03
|15.
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|16.
|Баркли Росс
|0
|0
|17.
|Джеймс Рис III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агуэро Серхио
|16 (2)
|0.42
|2.
|Стерлинг Рахим
|12
|0.32
|3.
|Жезус Габриэль
|10
|0.26
|4.
|Де Брёйне Кевин
|9 (1)
|0.24
|5.
|Марез Рияд
|9 (1)
|0.24
|6.
|Силва Бернарду
|5
|0.13
|7.
|Сильва Давид
|4
|0.11
|8.
|Родри Эрнандес
|3
|0.08
|9.
|Фоден Фил
|3
|0.08
|10.
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.05
|11.
|Отаменди Николас
|2
|0.05
|12.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|13.
|Менди Бенджамин
|0
|0
|14.
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|10
|0
|2.
|Ковачич Матео
|7
|0
|3.
|Зума Курт
|5
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|5
|0
|5.
|Канте Н'Голо
|4
|0
|6.
|Виллиан Боргес
|3
|0
|7.
|Алонсо Маркос
|3
|0
|8.
|Рюдигер Антонио
|3
|0
|9.
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|10.
|Томори Фикайо
|3
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|12.
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|13.
|Педро Родригес
|1
|0
|14.
|Джеймс Рис III
|1
|0
|15.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|7
|1
|2.
|Родри Эрнандес
|8
|0
|3.
|Гюндоган Илкай
|7
|0
|4.
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|5.
|Силва Бернарду
|5
|0
|6.
|Эдерсон Мораес
|3
|1
|7.
|Уокер Кайл
|4
|0
|8.
|Отаменди Николас
|3
|0
|9.
|Канселу Жоау
|3
|0
|10.
|Зинченко Александр
|1
|1
|11.
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|12.
|Менди Бенджамин
|2
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|2
|0
|14.
|Агуэро Серхио
|1
|0
|15.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|16.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|13.46% (7)
|19.23% (10)
|17.31% (9)
|26.92% (14)
|9.62% (5)
|13.46% (7)
|Манчестер Сити
|10.81% (8)
|18.92% (14)
|17.57% (13)
|17.57% (13)
|14.86% (11)
|20.27% (15)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль
Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити
Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл Манчестер Сити 2:1 Эвертон Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Лестер
Последние игры между собой
Челси: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Челси 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 1:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Челси Премьер-лига Челси 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 5:1 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Челси Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Челси Кубок Манчестер Сити 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 3:5 Манчестер Сити Товарищеские матчи Манчестер Сити 4:3 Челси Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|27
|2
|1
|66 - 21
|83
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|76 - 31
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|59 - 29
|54
|4.
|Челси
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|53 - 40
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|45 - 31
|46
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 34
|46
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|30 - 28
|44
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|48 - 41
|42
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|28 - 32
|42
|10.
|Арсенал
|Заявка
|30
|9
|13
|8
|41 - 41
|40
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|34 - 45
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 46
|38
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|28 - 41
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|38 - 52
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|34 - 41
|32
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|28 - 45
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|35 - 52
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|29 - 49
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 58
|26
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|25 - 55
|21
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити
Исход игры
Челси
17.7% (11)
Ничья
30.6% (19)
Манчестер Сити
51.6% (32)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (40)
Меньше
33.33% (20)
Обе команды забьют
Да
90% (54)
Нет
10% (6)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
41.9% (26)
1:1 Ничья
22.6% (14)
2:1 Челси
11.3% (7)
2:2 Ничья
6.5% (4)
2:0 Челси
3.2% (2)
1:3 Манчестер Сити
3.2% (2)
0:1 Манчестер Сити
3.2% (2)
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