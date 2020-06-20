Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити

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Челси
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 13 0.34
2. Маунт Мэйсон 6 0.16
3. Пулишич Кристиан 6 0.16
4. Виллиан Боргес 5 (1) 0.13
5. Алонсо Маркос 4 0.11
6. Жоржиньо II 4 (3) 0.11
7. Жиру Оливье 3 0.08
8. Канте Н'Голо 3 0.08
9. Аспиликуэта Сесар 2 0.05
10. Рюдигер Антонио 2 0.05
11. Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
12. Ковачич Матео 1 0.03
13. Педро Родригес 1 0.03
14. Бачуайи Миши 1 0.03
15. Томори Фикайо 1 0.03
16. Баркли Росс 0 0
17. Джеймс Рис III 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агуэро Серхио 16 (2) 0.42
2. Стерлинг Рахим 12 0.32
3. Жезус Габриэль 10 0.26
4. Де Брёйне Кевин 9 (1) 0.24
5. Марез Рияд 9 (1) 0.24
6. Силва Бернарду 5 0.13
7. Сильва Давид 4 0.11
8. Родри Эрнандес 3 0.08
9. Фоден Фил 3 0.08
10. Гюндоган Илкай 2 (1) 0.05
11. Отаменди Николас 2 0.05
12. Уокер Кайл 1 0.03
13. Менди Бенджамин 0 0
14. Фернандиньо Фернандо 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 10 0
2. Ковачич Матео 7 0
3. Зума Курт 5 0
4. Кристенсен Андреас 5 0
5. Канте Н'Голо 4 0
6. Виллиан Боргес 3 0
7. Алонсо Маркос 3 0
8. Рюдигер Антонио 3 0
9. Эмерсон Палмиери 3 0
10. Томори Фикайо 3 0
11. Маунт Мэйсон 3 0
12. Абрахам Тэмми 2 0
13. Педро Родригес 1 0
14. Джеймс Рис III 1 0
15. Хадсон-Одои Каллум 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 7 1
2. Родри Эрнандес 8 0
3. Гюндоган Илкай 7 0
4. Стерлинг Рахим 5 0
5. Силва Бернарду 5 0
6. Эдерсон Мораес 3 1
7. Уокер Кайл 4 0
8. Отаменди Николас 3 0
9. Канселу Жоау 3 0
10. Зинченко Александр 1 1
11. Де Брёйне Кевин 2 0
12. Менди Бенджамин 2 0
13. Жезус Габриэль 2 0
14. Агуэро Серхио 1 0
15. Лапорт Эмерик 1 0
16. Анхелиньо Хосе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 13.46% (7) 19.23% (10) 17.31% (9) 26.92% (14) 9.62% (5) 13.46% (7)
 Манчестер Сити 10.81% (8) 18.92% (14) 17.57% (13) 17.57% (13) 14.86% (11) 20.27% (15)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль
Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити
Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл Манчестер Сити 2:1 Эвертон Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Лестер

Последние игры между собой

Челси: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Манчестер Сити 2:1 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги
Челси 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 1:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Челси Премьер-лига Челси 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 5:1 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Челси Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Челси Кубок Манчестер Сити 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 3:5 Манчестер Сити Товарищеские матчи Манчестер Сити 4:3 Челси Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 30 27 2 1 66 - 21 83
2. Манчестер Сити Заявка 30 20 3 7 76 - 31 63
3. Лестер Заявка 30 16 6 8 59 - 29 54
4. Челси Заявка 30 15 6 9 53 - 40 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 30 12 10 8 45 - 31 46
6. Вулверхэмптон Заявка 30 11 13 6 43 - 34 46
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 11 11 8 30 - 28 44
8. Тоттенхэм Заявка 30 11 9 10 48 - 41 42
9. Кристал Пэлас Заявка 30 11 9 10 28 - 32 42
10. Арсенал Заявка 30 9 13 8 41 - 41 40
11. Бёрнли Заявка 30 11 6 13 34 - 45 39
12. Эвертон Заявка 30 10 8 12 37 - 46 38
13. Ньюкасл Заявка 30 10 8 12 28 - 41 38
14. Саутгемптон Заявка 30 11 4 15 38 - 52 37
15. Брайтон Заявка 30 7 11 12 34 - 41 32
16. Уотфорд Заявка 30 6 10 14 28 - 45 28
17. Вест Хэм Заявка 30 7 6 17 35 - 52 27
18. Борнмут Заявка 30 7 6 17 29 - 49 27
19. Астон Вилла Заявка 30 7 5 18 35 - 58 26
20. Норвич Заявка 30 5 6 19 25 - 55 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2020, осталось 2 дня 10 часов 27 минут.


    • Прогнозы 62
    Челси 17.7% (11)
    X 30.6% (19)
    Манчестер Сити 51.6% (32)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити

    Исход игры
    Челси
    17.7% (11)
    Ничья
    30.6% (19)
    Манчестер Сити
    51.6% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (40)
    Меньше
    33.33% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (54)
    Нет
    10% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    41.9% (26)
    1:1 Ничья
    22.6% (14)
    2:1 Челси
    11.3% (7)
    2:2 Ничья
    6.5% (4)
    2:0 Челси
    3.2% (2)
    1:3 Манчестер Сити
    3.2% (2)
    0:1 Манчестер Сити
    3.2% (2)
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