Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Шеффилд Юнайтед
23
Шоу
Люк
25
Мур
Саймон
15
Джагелка
Фил
22
Муссе
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Игало ОдионНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Мур СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Муссе ЛиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
32 Берге СандерПолузащитник
-
26 Родуэлл ДжекПолузащитник
-
18 Фриман КиронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|14 (5)
|0.37
|2.
|Марсьяль Антони
|11
|0.29
|3.
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.13
|4.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.08
|5.
|Фернандеш Бруну
|3 (2)
|0.08
|6.
|Мактоминай Скотт
|3
|0.08
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|8.
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|9.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|10.
|Уильямс Брендон
|1
|0.03
|11.
|Мата Хуан
|0
|0
|12.
|Погба Поль
|0
|0
|13.
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|14.
|Матич Неманья
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муссе Ли
|5
|0.13
|2.
|Флек Джон
|5
|0.13
|3.
|Ландстрем Джон
|4
|0.11
|4.
|Макбарни Оливер
|4
|0.11
|5.
|Шарп Билли
|3
|0.08
|6.
|Бэлдок Джордж
|2
|0.05
|7.
|Стивенс Энда
|2
|0.05
|8.
|Робинсон Каллум
|1
|0.03
|9.
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|10.
|Макголдрик Дэвид
|0
|0
|11.
|О'Коннелл Джек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|7
|0
|2.
|Янг Эшли
|5
|0
|3.
|Шоу Люк
|5
|0
|4.
|Линделоф Виктор
|5
|0
|5.
|Уан-Биссака Аарон
|5
|0
|6.
|Уильямс Брендон
|5
|0
|7.
|Магуайр Гарри
|4
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|9.
|Лингард Джесси
|3
|0
|10.
|Перейра Андреас
|3
|0
|11.
|Де Хеа Давид
|2
|0
|12.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|13.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|14.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|15.
|Мата Хуан
|1
|0
|16.
|Матич Неманья
|1
|0
|17.
|Рохо Маркос
|1
|0
|18.
|Марсьяль Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флек Джон
|7
|0
|2.
|Норвуд Оливер
|6
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|6
|0
|4.
|Стивенс Энда
|5
|0
|5.
|Ландстрем Джон
|5
|0
|6.
|Иган Джон
|3
|1
|7.
|Башам Крис
|4
|0
|8.
|О'Коннелл Джек
|3
|0
|9.
|Макбарни Оливер
|3
|0
|10.
|Шарп Билли
|1
|1
|11.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|12.
|Бешич Мухамед
|2
|0
|13.
|Фримен Люк
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Робинсон Каллум
|1
|0
|16.
|Муссе Ли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|7.32% (3)
|24.39% (10)
|19.51% (8)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|17.07% (7)
|Шеффилд Юнайтед
|3.85% (1)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед
Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|27
|2
|1
|66 - 21
|83
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|76 - 31
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|59 - 29
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|53 - 40
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|45 - 31
|46
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 34
|46
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|30 - 28
|44
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|28 - 32
|42
|10.
|Арсенал
|Заявка
|30
|9
|13
|8
|41 - 41
|40
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|34 - 45
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 46
|38
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|28 - 41
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|38 - 52
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|34 - 41
|33
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|28 - 45
|28
|17.
|Борнмут
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|29 - 49
|27
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|35 - 54
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 58
|26
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|25 - 55
|21
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Манчестер Юнайтед
92.3% (131)
Ничья
5.6% (8)
Шеффилд Юнайтед
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.25% (66)
Меньше
50.75% (68)
Обе команды забьют
Да
44.78% (60)
Нет
55.22% (74)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
28.9% (41)
2:1 Манчестер Юнайтед
28.2% (40)
1:0 Манчестер Юнайтед
14.8% (21)
3:0 Манчестер Юнайтед
7.7% (11)
3:1 Манчестер Юнайтед
7% (10)
1:1 Ничья
4.2% (6)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Аутентификация