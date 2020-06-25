71' Желтая карточкаМакнил Дуайт
1:0
73' ГолРодригес Джей
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
11
Масина
Адам
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
23
Сарр
Исмаила
10
Уэлбек
Данни
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
44 Гудридж МэйсПолузащитник
-
37 Bobby Thomas
-
-
33 Max Thompson
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уэлбек ДанниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Грэй АндреНападающий
-
17 Педро ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Пирсон Найджел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
71'
73'
1:0
85'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|11
|0.29
|2.
|Барнс Эшли
|6 (1)
|0.16
|3.
|Родригес Джей
|6 (1)
|0.16
|4.
|Макнил Дуайт
|2
|0.05
|5.
|Вествуд Эшли
|2
|0.05
|6.
|Хендрик Джефф
|2
|0.05
|7.
|Выдра Матей
|2
|0.05
|8.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|9.
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|10.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0.03
|11.
|Питерс Эрик
|0
|0
|12.
|Бардсли Филипп
|0
|0
|13.
|Лоутон Мэттью
|0
|0
|14.
|Ми Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дини Трой
|6 (2)
|0.16
|2.
|Сарр Исмаила
|5
|0.13
|3.
|Делофеу Херард
|4 (1)
|0.11
|4.
|Дюкур Абдулайе
|4
|0.11
|5.
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.08
|6.
|Грэй Андре
|2
|0.05
|7.
|Хьюз Уилл
|1
|0.03
|8.
|Клеверли Том
|1
|0.03
|9.
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|10.
|Масина Адам
|1
|0.03
|11.
|Капу Этьен
|0
|0
|12.
|Кабаселе Кристиан
|0
|0
|13.
|Янмат Дарил
|0
|0
|14.
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|9
|0
|2.
|Тарковски Джеймс
|8
|0
|3.
|Хендрик Джефф
|8
|0
|4.
|Ми Бен
|7
|0
|5.
|Макнил Дуайт
|5
|0
|6.
|Леннон Аарон
|4
|0
|7.
|Бардсли Филипп
|4
|0
|8.
|Барнс Эшли
|4
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|10.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|11.
|Корк Джек
|1
|0
|12.
|Родригес Джей
|1
|0
|13.
|Питерс Эрик
|1
|0
|14.
|Вуд Крис
|1
|0
|15.
|Брэйди Роберт
|1
|0
|16.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Капу Этьен
|7
|0
|2.
|Дюкур Абдулайе
|7
|0
|3.
|Каткарт Крейг
|6
|0
|4.
|Кабаселе Кристиан
|2
|2
|5.
|Холебас Хосе
|5
|0
|6.
|Фемения Кико
|5
|0
|7.
|Мариаппа Эдриан
|3
|1
|8.
|Доусон Крэйг
|4
|0
|9.
|Делофеу Херард
|4
|0
|10.
|Хьюз Уилл
|4
|0
|11.
|Дини Трой
|3
|0
|12.
|Перейра Роберто
|3
|0
|13.
|Масина Адам
|3
|0
|14.
|Фостер Бен
|1
|0
|15.
|Янмат Дарил
|1
|0
|16.
|Грэй Андре
|1
|0
|17.
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Саксесс Исаак
|1
|0
|20.
|Сарр Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|18.75% (6)
|3.13% (1)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|31.25% (10)
|Уотфорд
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут
Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли
Уотфорд Последние 20 матчей: + = -Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд
Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Уотфорд: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Бёрнли 1:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:0 Уотфорд Уотфорд 3:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:2 Бёрнли Бёрнли 2:2 Уотфорд Уотфорд 1:3 Бёрнли Бёрнли 3:2 Уотфорд Уотфорд 3:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Уотфорд Бёрнли 2:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Бёрнли
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|76 - 31
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|59 - 29
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|53 - 40
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|48 - 31
|49
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|44 - 34
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|30 - 31
|44
|9.
|Арсенал
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|43 - 41
|43
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|35 - 45
|42
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|28 - 36
|42
|12.
|Эвертон
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 46
|41
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|29 - 42
|39
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|38 - 54
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|34 - 41
|33
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|28 - 46
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|35 - 54
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|29 - 50
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|36 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|25 - 56
|21
Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Уотфорд
Исход игры
Бёрнли
39.5% (58)
Ничья
42.9% (63)
Уотфорд
17.7% (26)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (44)
Меньше
68.12% (94)
Обе команды забьют
Да
65.94% (91)
Нет
34.06% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (49)
1:0 Бёрнли
20.4% (30)
2:1 Бёрнли
16.3% (24)
1:2 Уотфорд
8.8% (13)
0:1 Уотфорд
5.4% (8)
0:0 Ничья
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:0 Бёрнли
1.4% (2)
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