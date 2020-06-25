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Бёрнли
1:0
Конец матча

Стадион:
Уотфорд
0'
71' Желтая карточка
Макнил Дуайт
1:0
73' Гол
Родригес Джей
90'+7
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
8
Браунхилл
Джош
4
Корк
Джек
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
19
Родригес
Джей
27
Выдра
Матей
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
27
Кабаселе
Кристиан
4
Доусон
Крэйг
11
Масина
Адам
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
23
Сарр
Исмаила
8
Клеверли
Том
10
Уэлбек
Данни
9
Дини
Трой
Бёрнли
4-4-2
Уотфорд
4-2-3-1

Ход матча

46'
 
Дюкур Абдулайе
Клеверли Том
46'
 
Каткарт Крейг
Кабаселе Кристиан
71'
Макнил Дуайт
 
73'
Родригес Джей
(Макнил Дуайт)
1:0
81'
Питерс Эрик
Родригес Джей
 
83'
 
Чалоба Натаниэл
Хьюз Уилл
85'
 
Грэй Андре
Дини Трой

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 11 0.29
2. Барнс Эшли 6 (1) 0.16
3. Родригес Джей 6 (1) 0.16
4. Макнил Дуайт 2 0.05
5. Вествуд Эшли 2 0.05
6. Хендрик Джефф 2 0.05
7. Выдра Матей 2 0.05
8. Брэйди Роберт 1 0.03
9. Тарковски Джеймс 1 0.03
10. Гудмундссон Йоханн 1 0.03
11. Питерс Эрик 0 0
12. Бардсли Филипп 0 0
13. Лоутон Мэттью 0 0
14. Ми Бен 0 0
Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дини Трой 6 (2) 0.16
2. Сарр Исмаила 5 0.13
3. Делофеу Херард 4 (1) 0.11
4. Дюкур Абдулайе 4 0.11
5. Перейра Роберто 3 (1) 0.08
6. Грэй Андре 2 0.05
7. Хьюз Уилл 1 0.03
8. Клеверли Том 1 0.03
9. Доусон Крэйг 1 0.03
10. Масина Адам 1 0.03
11. Капу Этьен 0 0
12. Кабаселе Кристиан 0 0
13. Янмат Дарил 0 0
14. Чалоба Натаниэл 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 9 0
2. Тарковски Джеймс 8 0
3. Хендрик Джефф 8 0
4. Ми Бен 7 0
5. Макнил Дуайт 5 0
6. Леннон Аарон 4 0
7. Бардсли Филипп 4 0
8. Барнс Эшли 4 0
9. Тэйлор Чарли 3 0
10. Лоутон Мэттью 2 0
11. Корк Джек 1 0
12. Родригес Джей 1 0
13. Питерс Эрик 1 0
14. Вуд Крис 1 0
15. Брэйди Роберт 1 0
16. Браунхилл Джош 1 0
Уотфорд
# Игрок      
1. Капу Этьен 7 0
2. Дюкур Абдулайе 7 0
3. Каткарт Крейг 6 0
4. Кабаселе Кристиан 2 2
5. Холебас Хосе 5 0
6. Фемения Кико 5 0
7. Мариаппа Эдриан 3 1
8. Доусон Крэйг 4 0
9. Делофеу Херард 4 0
10. Хьюз Уилл 4 0
11. Дини Трой 3 0
12. Перейра Роберто 3 0
13. Масина Адам 3 0
14. Фостер Бен 1 0
15. Янмат Дарил 1 0
16. Грэй Андре 1 0
17. Чалоба Натаниэл 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Саксесс Исаак 1 0
20. Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 18.75% (6) 3.13% (1) 9.38% (3) 18.75% (6) 18.75% (6) 31.25% (10)
 Уотфорд 15.38% (4) 19.23% (5) 15.38% (4) 26.92% (7) 15.38% (4) 7.69% (2)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут
Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли
Уотфорд Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд
Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Уотфорд: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Уотфорд 0:3 Бёрнли Премьер-лига Уотфорд 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:0 Уотфорд Уотфорд 3:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:2 Бёрнли Бёрнли 2:2 Уотфорд Уотфорд 1:3 Бёрнли Бёрнли 3:2 Уотфорд Уотфорд 3:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Уотфорд Бёрнли 2:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 30 20 3 7 76 - 31 63
3. Лестер Заявка 31 16 7 8 59 - 29 55
4. Челси Заявка 30 15 6 9 53 - 40 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 31 13 10 8 48 - 31 49
6. Вулверхэмптон Заявка 31 12 13 6 44 - 34 49
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
9. Арсенал Заявка 31 10 13 8 43 - 41 43
10. Бёрнли Заявка 31 12 6 13 35 - 45 42
11. Кристал Пэлас Заявка 31 11 9 11 28 - 36 42
12. Эвертон Заявка 31 11 8 12 38 - 46 41
13. Ньюкасл Заявка 31 10 9 12 29 - 42 39
14. Саутгемптон Заявка 31 11 4 16 38 - 54 37
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 34 - 41 33
16. Уотфорд Заявка 31 6 10 15 28 - 46 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут Заявка 31 7 6 18 29 - 50 27
19. Астон Вилла Заявка 31 7 6 18 36 - 59 27
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 25 - 56 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Бёрнли 39.5% (58)
X 42.9% (63)
Уотфорд 17.7% (26)
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Новости

Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Уотфорд

Исход игры
Бёрнли
39.5% (58)
Ничья
42.9% (63)
Уотфорд
17.7% (26)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (44)
Меньше
68.12% (94)
Обе команды забьют
Да
65.94% (91)
Нет
34.06% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (49)
1:0 Бёрнли
20.4% (30)
2:1 Бёрнли
16.3% (24)
1:2 Уотфорд
8.8% (13)
0:1 Уотфорд
5.4% (8)
0:0 Ничья
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:0 Бёрнли
1.4% (2)
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