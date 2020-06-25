Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бёрнли вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Поуп Ник из команды Бёрнли является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

96' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Капу Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Лоутон Мэттью из команды Бёрнли направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

93' Капу Этьен из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

92' Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Бёрнли

90' Что за промах! У Масина Адам была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

90' Чалоба Натаниэл из команды Уотфорд пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

90' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

88' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Масина Адам из команды Уотфорд пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

88' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' ШАНС! Выдра Матей вышел один на один с голкипером...

87' Вествуд Эшли разрезает оборону соперника отличным пасом

86' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

84' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Питерс Эрик делает скидку назад вдоль ворот

84' Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Уотфорд

82' Масина Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Удар от ворот произведет Бёрнли

80' Капу Этьен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

79' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Родригес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Ох, нехорошо это выглядит. Тэйлор Чарли получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Исмаила получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Тэйлор Чарли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Родригес Джей получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Родригес Джей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Удар от ворот произведет Бёрнли

72' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Макнил Дуайт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Бёрнли

69' Матч возобновлен

67' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Пространство открывается для Хьюз Уилл , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

67' Отличную защиту показывает Макнил Дуайт от команды Бёрнли , не дает пропустить гол своей команде.

67' So close! Удар головой нанес Дини Трой но мяч выбили с ленточки!

66' Браунхилл Джош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

64' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Великолепное видение игры демонстрирует Тарковски Джеймс из команды Бёрнли , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

64' Дини Трой из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Удар от ворот произведет Уотфорд

62' Макнил Дуайт пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

62' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

62' Великолепное видение игры демонстрирует Тарковски Джеймс из команды Бёрнли , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

62' Дини Трой разрезает оборону соперника отличным пасом

61' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Поуп Ник выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

61' Тэйлор Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Браунхилл Джош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

55' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Макнил Дуайт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Удар от ворот произведет Бёрнли

51' Хьюз Уилл не смог попасть в створ ударом издали

50' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

50' Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Великолепное видение игры демонстрирует Ми Бен из команды Бёрнли , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

49' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля