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Ливерпуль
 
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Стадион:
Кристал Пэлас

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 16 (3) 0.42
2. Мане Садио 14 0.37
3. Фирмино Роберто 8 0.21
4. Ван Дейк Виргил 4 0.11
5. Хендерсон Джордан 3 0.08
6. Ориги Дивок 3 0.08
7. Вейналдум Джорджиньо 3 0.08
8. Окслейд-Чемберлен Алекс 3 0.08
9. Александер-Арнольд Трент 2 0.05
10. Милнер Джеймс 2 (2) 0.05
11. Робертсон Эндрю 1 0.03
12. Фабиньо Энрике 1 0.03
13. Лаллана Адам 1 0.03
14. Кейта Наби 1 0.03
15. Матип Жоэль 1 0.03
16. Шакири Джердан 1 0.03
17. Ловрен Деян 0 0
18. Алиссон Бекер 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айю Джордан 9 0.24
2. Заха Уилфрид 3 0.08
3. Ван Анхольт Патрик 3 (1) 0.08
4. Миливоевич Лука 3 (2) 0.08
5. Шлупп Джеффри 2 0.05
6. Томкинс Джеймс 1 0.03
7. Куйяте Шейку 1 0.03
8. Бентеке Кристиан 1 0.03
9. Таунсенд Андрос 1 0.03
10. Уикхэм Коннор 1 0.03
11. Тосун Дженк 1 0.03
12. Макартур Джеймс 0 0
13. Кэхилл Гари 0 0
14. Дэнн Скотт 0 0
15. Келли Мартин 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Милнер Джеймс 4 0
3. Александер-Арнольд Трент 4 0
4. Гомес Джо 3 0
5. Мане Садио 2 0
6. Алиссон Бекер 0 1
7. Лаллана Адам 1 0
8. Хендерсон Джордан 1 0
9. Ловрен Деян 1 0
10. Салах Мохамед 1 0
11. Ван Дейк Виргил 1 0
12. Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0
13. Адриан Сан-Мигель 1 0
14. Робертсон Эндрю 1 0
15. Ориги Дивок 1 0
16. Кейта Наби 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 9 0
2. Маккарти Джеймс 6 0
3. Айю Джордан 6 0
4. Томкинс Джеймс 5 0
5. Макартур Джеймс 5 0
6. Уорд Джоэл 4 0
7. Бентеке Кристиан 4 0
8. Заха Уилфрид 4 0
9. Куйяте Шейку 2 0
10. Шлупп Джеффри 2 0
11. Сахо Мамаду 0 1
12. Кэхилл Гари 1 0
13. Гуаита Висенте 1 0
14. Мейер Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 13.79% (8) 13.79% (8) 27.59% (16) 15.52% (9) 15.52% (9) 13.79% (8)
 Кристал Пэлас 4.35% (1) 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль
Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл
Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 10
Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:4 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Кубок Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 30 27 2 1 66 - 21 83
2. Манчестер Сити 3:0 Заявка 30 20 3 7 74 - 31 63
3. Лестер Заявка 30 16 6 8 59 - 29 54
4. Челси Заявка 30 15 6 9 53 - 40 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 30 12 10 8 45 - 31 46
6. Вулверхэмптон Заявка 30 11 13 6 43 - 34 46
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 11 11 8 30 - 28 44
8. Тоттенхэм Заявка 30 11 9 10 48 - 41 42
9. Кристал Пэлас Заявка 30 11 9 10 28 - 32 42
10. Арсенал Заявка 30 9 13 8 41 - 41 40
11. Бёрнли 0:3 Заявка 30 11 6 13 34 - 43 39
12. Эвертон Заявка 30 10 8 12 37 - 46 38
13. Ньюкасл Заявка 30 10 8 12 28 - 41 38
14. Саутгемптон Заявка 30 11 4 15 38 - 52 37
15. Брайтон Заявка 30 7 11 12 34 - 41 32
16. Уотфорд Заявка 30 6 10 14 28 - 45 28
17. Вест Хэм Заявка 30 7 6 17 35 - 52 27
18. Борнмут Заявка 30 7 6 17 29 - 49 27
19. Астон Вилла Заявка 30 7 5 18 35 - 58 26
20. Норвич Заявка 30 5 6 19 25 - 55 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2020, осталось 1 день 23 часа 5 минут.


    • Прогнозы 68
    Ливерпуль 94.1% (64)
    X 4.4% (3)
    Кристал Пэлас 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Ливерпуль
    94.1% (64)
    Ничья
    4.4% (3)
    Кристал Пэлас
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.54% (27)
    Меньше
    58.46% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    35.38% (23)
    Нет
    64.62% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    44.1% (30)
    2:1 Ливерпуль
    13.2% (9)
    3:1 Ливерпуль
    13.2% (9)
    3:0 Ливерпуль
    8.8% (6)
    1:0 Ливерпуль
    7.4% (5)
    1:1 Ничья
    4.4% (3)
    4:1 Ливерпуль
    2.9% (2)
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