Ливерпуль
Позже
Стадион: Энфилд
Кристал Пэлас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|16 (3)
|0.42
|2.
|Мане Садио
|14
|0.37
|3.
|Фирмино Роберто
|8
|0.21
|4.
|Ван Дейк Виргил
|4
|0.11
|5.
|Хендерсон Джордан
|3
|0.08
|6.
|Ориги Дивок
|3
|0.08
|7.
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0.08
|8.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|3
|0.08
|9.
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.05
|10.
|Милнер Джеймс
|2 (2)
|0.05
|11.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|12.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|13.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|14.
|Кейта Наби
|1
|0.03
|15.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|16.
|Шакири Джердан
|1
|0.03
|17.
|Ловрен Деян
|0
|0
|18.
|Алиссон Бекер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айю Джордан
|9
|0.24
|2.
|Заха Уилфрид
|3
|0.08
|3.
|Ван Анхольт Патрик
|3 (1)
|0.08
|4.
|Миливоевич Лука
|3 (2)
|0.08
|5.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.05
|6.
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|7.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|8.
|Бентеке Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|10.
|Уикхэм Коннор
|1
|0.03
|11.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|12.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|13.
|Кэхилл Гари
|0
|0
|14.
|Дэнн Скотт
|0
|0
|15.
|Келли Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Милнер Джеймс
|4
|0
|3.
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|4.
|Гомес Джо
|3
|0
|5.
|Мане Садио
|2
|0
|6.
|Алиссон Бекер
|0
|1
|7.
|Лаллана Адам
|1
|0
|8.
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|9.
|Ловрен Деян
|1
|0
|10.
|Салах Мохамед
|1
|0
|11.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|12.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0
|13.
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|14.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|15.
|Ориги Дивок
|1
|0
|16.
|Кейта Наби
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|9
|0
|2.
|Маккарти Джеймс
|6
|0
|3.
|Айю Джордан
|6
|0
|4.
|Томкинс Джеймс
|5
|0
|5.
|Макартур Джеймс
|5
|0
|6.
|Уорд Джоэл
|4
|0
|7.
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|8.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|9.
|Куйяте Шейку
|2
|0
|10.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|11.
|Сахо Мамаду
|0
|1
|12.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|13.
|Гуаита Висенте
|1
|0
|14.
|Мейер Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|13.79% (8)
|13.79% (8)
|27.59% (16)
|15.52% (9)
|15.52% (9)
|13.79% (8)
|Кристал Пэлас
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль
Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл
Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 10
Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:4 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Кубок Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|27
|2
|1
|66 - 21
|83
|2.
|Манчестер Сити
|3:0 Заявка
|30
|20
|3
|7
|74 - 31
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|59 - 29
|54
|4.
|Челси
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|53 - 40
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|45 - 31
|46
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 34
|46
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|30 - 28
|44
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|48 - 41
|42
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|28 - 32
|42
|10.
|Арсенал
|Заявка
|30
|9
|13
|8
|41 - 41
|40
|11.
|Бёрнли
|0:3 Заявка
|30
|11
|6
|13
|34 - 43
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 46
|38
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|28 - 41
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|38 - 52
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|34 - 41
|32
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|28 - 45
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|35 - 52
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|29 - 49
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 58
|26
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|25 - 55
|21
Прогнозы на матч Ливерпуль - Кристал Пэлас
Исход игры
Ливерпуль
94.1% (64)
Ничья
4.4% (3)
Кристал Пэлас
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.54% (27)
Меньше
58.46% (38)
Обе команды забьют
Да
35.38% (23)
Нет
64.62% (42)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
44.1% (30)
2:1 Ливерпуль
13.2% (9)
3:1 Ливерпуль
13.2% (9)
3:0 Ливерпуль
8.8% (6)
1:0 Ливерпуль
7.4% (5)
1:1 Ничья
4.4% (3)
4:1 Ливерпуль
2.9% (2)
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