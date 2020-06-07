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Висла Краков
1:3
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
12' Желтая карточка
Енджейчик Артур
1:0
29' Гол
Бурлига Лукаш
1:1
57' Гол
Пекхарт Томаш
1:2
70' Гол
Пекхарт Томаш
1:3
76' Гол
Гвилия Валериане
82' Желтая карточка
Жуков Георгий
83' Желтая карточка
Пекхарт Томаш
90'+5
22
Бухалик
Михал
43
Шот
Давид
91
Эберт
2
Яницки
Рафал
8
Бурлига
Лукаш
10
Баша
Вуллнет
5
Клеменз
Лукаш
9
Богуски
Рафал
20
Жуков
Георгий
16
Блащиковский
Якуб
29
Тупта
Любомир
1
Маецки
Радослав
29
Вешович
Марко
55
Енджейчик
Артур
5
Левчук
Игор
14
Карбовник
Михал
7
Антолич
Домагой
24
Мартинш
Андре
22
Вшолек
Павел
8
Гвилия
Валериане
82
Лима
Лукас
II
9
Пекхарт
Томаш
Висла Краков
4-2-3-1
Легия
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Енджейчик Артур
29'
Бурлига Лукаш
1:0
46'
 
Холевяк Матеуш
Мартинш Андре
57'
1:1
Пекхарт Томаш
(Холевяк Матеуш)
65'
Салес Жеан Карлос
Тупта Любомир
 
70'
1:2
Пекхарт Томаш
(Антолич Домагой)
73'
 
Роша Луис
Лима Лукас II
76'
1:3
Гвилия Валериане
(Вешович Марко)
80'
Чука Виктор
Бурлига Лукаш
 
80'
Кувельич Никола
Баша Вуллнет
 
82'
Жуков Георгий
 
83'
 
Пекхарт Томаш
85'
 
Ветеска Матеуш
Пекхарт Томаш

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брожек Павел 8 (1) 0.27
2. Блащиковский Якуб 5 (4) 0.17
3. Савичевич Вукан 3 0.1
4. Букса Александр 3 0.1
5. Нипзуй Давид 2 0.07
6. Чука Виктор 2 0.07
7. Войтковски Камиль 2 0.07
8. Мак Михал 1 0.03
9. Садлок Мацей 1 0.03
10. Бурлига Лукаш 1 0.03
11. Баша Вуллнет 1 0.03
12. Тургеман Алон 1 0.03
13. Эберт 1 0.03
14. Клеменз Лукаш 1 0.03
15. Тупта Любомир 1 0.03
16. Богуски Рафал 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Незгода Ярослав 14 (3) 0.47
2. Канте Хосе 10 0.33
3. Вшолек Павел 5 0.17
4. Гвилия Валериане 5 0.17
5. Лима Лукас II 4 0.13
6. Новиковас Арвидас 4 0.13
7. Пекхарт Томаш 4 0.13
8. Антолич Домагой 3 (1) 0.1
9. Вешович Марко 2 0.07
10. Росолек Мацей 2 0.07
11. Надь Доминик 1 0.03
12. Холевяк Матеуш 1 0.03
13. Ветеска Матеуш 1 0.03
14. Куленович Сандро 1 0.03
15. Карбовник Михал 0 0
16. Столярски Павел 0 0

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Садлок Мацей 8 1
2. Клеменз Лукаш 8 0
3. Нипзуй Давид 6 1
4. Савичевич Вукан 7 0
5. Войтковски Камиль 5 0
6. Василевски Марцин 4 0
7. Баша Вуллнет 3 0
8. Бурлига Лукаш 3 0
9. Жуков Георгий 3 0
10. Богуски Рафал 1 1
11. Блащиковский Якуб 2 0
12. Мак Михал 2 0
13. Яницки Рафал 2 0
14. Чука Виктор 2 0
15. Бухалик Михал 1 0
16. Джазга Кшиштоф 1 0
17. Павловский Дамьян 1 0
18. Кума Эммануэль 1 0
19. Букса Александр 1 0
Легия
# Игрок      
1. Енджейчик Артур 11 0
2. Канте Хосе 6 1
3. Левчук Игор 5 0
4. Роша Луис 3 1
5. Мартинш Андре 4 0
6. Вшолек Павел 4 0
7. Карбовник Михал 3 0
8. Вешович Марко 2 0
9. Ветеска Матеуш 2 0
10. Гвилия Валериане 2 0
11. Лима Лукас II 2 0
12. Aleksandar Vukovic 1 0
13. Астис Иньяки 1 0
14. Антолич Домагой 1 0
15. Агра Салвадор 1 0
16. Пекхарт Томаш 1 0
17. Цежняк Радослав 1 0
18. Кафу Карлуш 1 0
19. Маецки Радослав 1 0
20. Костож Кацпер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 20.69% (6) 20.69% (6) 17.24% (5) 20.69% (6) 10.34% (3) 10.34% (3)
 Легия 13.46% (7) 17.31% (9) 11.54% (6) 21.15% (11) 19.23% (10) 17.31% (9)

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк
Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Краковия Блекитни Старгард-Щециньски 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 2:1 Висла Краков
Легия Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия
Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Легия: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Легия 7:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 4:0 Легия Экстракласса Легия 3:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса
Легия 0:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Легия Экстракласса Висла Краков 0:2 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:3 Легия Экстракласса Легия 5:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Легия Экстракласса Висла Краков 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Висла Краков Экстракласса Легия 2:0 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 28 18 3 7 58 - 27 57
2. Пяст Заявка 28 15 4 9 34 - 26 49
3. Погонь Щецин Заявка 28 12 8 8 28 - 26 44
4. Лех Заявка 28 11 10 7 48 - 29 43
5. Шлёнск Заявка 28 11 10 7 36 - 32 43
6. Краковия Заявка 28 13 3 12 35 - 27 42
7. Лехия Гданьск Заявка 28 11 9 8 38 - 38 42
8. Ягеллония Заявка 28 11 8 9 38 - 37 41
9. Ракув Заявка 28 11 5 12 34 - 39 38
10. Заглембе Любин Заявка 28 10 7 11 47 - 43 37
11. Висла Плоцк Заявка 28 10 7 11 35 - 47 37
12. Гурник Забже Заявка 28 9 10 9 37 - 38 37
13. Висла Краков Заявка 28 9 4 15 34 - 45 31
14. Корона Кельце Заявка 28 8 5 15 20 - 33 29
15. Арка Гдыня Заявка 28 7 7 14 27 - 42 28
16. ЛКС Лодзь Заявка 28 5 6 17 26 - 46 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Бурлига Лукаш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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