Висла Краков
1:3
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Легия
12' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
1:0
29' ГолБурлига Лукаш
1:1
57' ГолПекхарт Томаш
1:2
70' ГолПекхарт Томаш
1:3
76' ГолГвилия Валериане
82' Желтая карточкаЖуков Георгий
83' Желтая карточкаПекхарт Томаш
43
Шот
Давид
91
Эберт
10
Баша
Вуллнет
22
Вшолек
Павел
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
-
91 ЭбертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Баша ВуллнетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Брода КамильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чука ВикторНападающий
-
Главный тренер: Artur Skowronek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Музык ВойцехВратарь
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
-
31 Пырдол ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
12'
29'
1:0
57'
1:1
70'
1:2
76'
82'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брожек Павел
|8 (1)
|0.27
|2.
|Блащиковский Якуб
|5 (4)
|0.17
|3.
|Савичевич Вукан
|3
|0.1
|4.
|Букса Александр
|3
|0.1
|5.
|Нипзуй Давид
|2
|0.07
|6.
|Чука Виктор
|2
|0.07
|7.
|Войтковски Камиль
|2
|0.07
|8.
|Мак Михал
|1
|0.03
|9.
|Садлок Мацей
|1
|0.03
|10.
|Бурлига Лукаш
|1
|0.03
|11.
|Баша Вуллнет
|1
|0.03
|12.
|Тургеман Алон
|1
|0.03
|13.
|Эберт
|1
|0.03
|14.
|Клеменз Лукаш
|1
|0.03
|15.
|Тупта Любомир
|1
|0.03
|16.
|Богуски Рафал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Незгода Ярослав
|14 (3)
|0.47
|2.
|Канте Хосе
|10
|0.33
|3.
|Вшолек Павел
|5
|0.17
|4.
|Гвилия Валериане
|5
|0.17
|5.
|Лима Лукас II
|4
|0.13
|6.
|Новиковас Арвидас
|4
|0.13
|7.
|Пекхарт Томаш
|4
|0.13
|8.
|Антолич Домагой
|3 (1)
|0.1
|9.
|Вешович Марко
|2
|0.07
|10.
|Росолек Мацей
|2
|0.07
|11.
|Надь Доминик
|1
|0.03
|12.
|Холевяк Матеуш
|1
|0.03
|13.
|Ветеска Матеуш
|1
|0.03
|14.
|Куленович Сандро
|1
|0.03
|15.
|Карбовник Михал
|0
|0
|16.
|Столярски Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Садлок Мацей
|8
|1
|2.
|Клеменз Лукаш
|8
|0
|3.
|Нипзуй Давид
|6
|1
|4.
|Савичевич Вукан
|7
|0
|5.
|Войтковски Камиль
|5
|0
|6.
|Василевски Марцин
|4
|0
|7.
|Баша Вуллнет
|3
|0
|8.
|Бурлига Лукаш
|3
|0
|9.
|Жуков Георгий
|3
|0
|10.
|Богуски Рафал
|1
|1
|11.
|Блащиковский Якуб
|2
|0
|12.
|Мак Михал
|2
|0
|13.
|Яницки Рафал
|2
|0
|14.
|Чука Виктор
|2
|0
|15.
|Бухалик Михал
|1
|0
|16.
|Джазга Кшиштоф
|1
|0
|17.
|Павловский Дамьян
|1
|0
|18.
|Кума Эммануэль
|1
|0
|19.
|Букса Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|11
|0
|2.
|Канте Хосе
|6
|1
|3.
|Левчук Игор
|5
|0
|4.
|Роша Луис
|3
|1
|5.
|Мартинш Андре
|4
|0
|6.
|Вшолек Павел
|4
|0
|7.
|Карбовник Михал
|3
|0
|8.
|Вешович Марко
|2
|0
|9.
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|10.
|Гвилия Валериане
|2
|0
|11.
|Лима Лукас II
|2
|0
|12.
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|13.
|Астис Иньяки
|1
|0
|14.
|Антолич Домагой
|1
|0
|15.
|Агра Салвадор
|1
|0
|16.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|17.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|18.
|Кафу Карлуш
|1
|0
|19.
|Маецки Радослав
|1
|0
|20.
|Костож Кацпер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|Легия
|13.46% (7)
|17.31% (9)
|11.54% (6)
|21.15% (11)
|19.23% (10)
|17.31% (9)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =2 -12Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк
Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Краковия Блекитни Старгард-Щециньски 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 2:1 Висла Краков
Легия Последние 20 матчей: +15 =1 -4Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия
Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Легия: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Легия 0:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Легия Экстракласса Висла Краков 0:2 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:3 Легия Экстракласса Легия 5:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Легия Экстракласса Висла Краков 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Висла Краков Экстракласса Легия 2:0 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|58 - 27
|57
|2.
|Пяст
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|34 - 26
|49
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 26
|44
|4.
|Лех
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|48 - 29
|43
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|36 - 32
|43
|6.
|Краковия
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|35 - 27
|42
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|38 - 38
|42
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|38 - 37
|41
|9.
|Ракув
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|34 - 39
|38
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|47 - 43
|37
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 47
|37
|12.
|Гурник Забже
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|37 - 38
|37
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|34 - 45
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 33
|29
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 42
|28
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|26 - 46
|21