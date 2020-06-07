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Ракув
1:1
Конец матча

Стадион:
ЛКС Лодзь
0'
0:1
32' Гол
Грасия Карлос
42' Желтая карточка
Пёнтковски Камиль
1:1
49' Гол
Ях Ярослав
64' Желтая карточка
Домбровски Мацей
71' Желтая карточка
Петрашек Томаш
80' Желтая карточка
Срнич Драголюб
90'+4
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
2
Петрашек
Томаш
4
Пёнтковски
Камиль
27
Бартл
Даниэл
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
7
Тудор
Фран
43
Тиянич
Давид
9
Мусёлик
Себастьян
91
Форбс
Браун
1
Маляж
Аркадиуш
6
Вольски
Мацей
17
Грасия
Карлос
5
Домбровски
Мацей
3
Климчак
Адриан
42
Срнич
Драголюб
20
Пируло
14
Гимарайнш
Рикарду
19
Тромбка
Михал
16
Ратайчик
Адам
22
Секульски
Лукаш
Ракув
3-4-2-1
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

Ход матча

32'
0:1
Грасия Карлос
42'
Пёнтковски Камиль
 
49'
Ях Ярослав
(Шварц Петр)
1:1
64'
 
Домбровски Мацей
66'
Бабенко Руслан
Тиянич Давид
 
69'
 
Домингес Антонио
Гимарайнш Рикарду
71'
Петрашек Томаш
 
76'
 
Jakub Wrabel II
Секульски Лукаш
79'
Малиновски Петр
Тудор Фран
 
80'
 
Срнич Драголюб
86'
Кун Патрик
Бартл Даниэл
 

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форбс Браун 7 0.23
2. Шварц Петр 5 (4) 0.17
3. Мусёлик Себастьян 5 0.17
4. Петрашек Томаш 5 0.17
5. Бартл Даниэл 2 (1) 0.07
6. Ях Ярослав 2 0.07
7. Скурась Михал 1 0.03
8. Щепаньски Милош 1 0.03
9. Сапала Игор 1 0.03
10. Малиновски Петр 1 0.03
11. Косцельны Камиль 1 0.03
12. Бабенко Руслан 0 0
13. Тудор Фран 0 0
14. Аполинарски Якуб 0 0
ЛКС Лодзь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамирес Даниэль 6 (3) 0.2
2. Куява Рафал 4 0.13
3. Секульски Лукаш 4 (1) 0.13
4. Грасия Карлос 2 0.07
5. Пырдол Пётр 1 0.03
6. Гжесик Ян 1 0.03
7. Вольски Мацей 1 0.03
8. Пионтек Лукаш 1 0.03
9. Ратайчик Адам 1 0.03
10. Домингес Антонио 1 (1) 0.03
11. Розвандович Максимилиан 1 (1) 0.03
12. Брыла Патрик 0 0
13. Тромбка Михал 0 0
14. Вробель Якуб 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Сапала Игор 9 2
2. Петрашек Томаш 7 0
3. Форбс Браун 4 0
4. Шварц Петр 4 0
5. Ях Ярослав 4 0
6. Мусёлик Себастьян 3 0
7. Шимонович Давид 3 0
8. Бартл Даниэл 2 0
9. Бабенко Руслан 2 0
10. Касперкевич Аркадиуш 2 0
11. Тудор Фран 2 0
12. Нувье Бриан 2 0
13. Миколаевски Даниэль 2 0
14. Скурась Михал 2 0
15. Пёнтковски Камиль 2 0
16. Шумски Якуб 1 0
17. Щепаньски Милош 1 0
18. Аземович Эмир 1 0
19. Аполинарски Якуб 1 0
ЛКС Лодзь
# Игрок      
1. Собоциньский Ян 8 0
2. Розвандович Максимилиан 5 1
3. Гимарайнш Рикарду 6 0
4. Гжесик Ян 5 0
5. Пионтек Лукаш 4 0
6. Домбровски Мацей 4 0
7. Рамирес Даниэль 4 0
8. Климчак Адриан 4 0
9. Юрашек Камиль 2 1
10. Видмайер Тадей 3 0
11. Срнич Драголюб 3 0
12. Вольски Мацей 3 0
13. Куява Рафал 2 0
14. Богуш Артур 2 0
15. Брыла Патрик 2 0
16. Тромбка Михал 2 0
17. Сайдак Пшемыслав 2 0
18. Домингес Антонио 1 0
19. Калинковски Бартоломей 1 0
20. Корраль Самуэль 1 0
21. Пырдол Пётр 1 0
22. Ратайчик Адам 1 0
23. Грасия Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 10.71% (3) 17.86% (5) 14.29% (4) 17.86% (5) 7.14% (2) 32.14% (9)
 ЛКС Лодзь 5.56% (1) 27.78% (5) 16.67% (3) 44.44% (8) 5.56% (1) 0

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст
Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +5 =4 -11
ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь

Последние игры между собой

Ракув: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Экстракласса ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Первый дивизион Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 27 17 3 7 55 - 26 54
2. Пяст Заявка 28 15 4 9 34 - 26 49
3. Шлёнск 1:0 Заявка 28 12 10 6 36 - 30 46
4. Погонь Щецин Заявка 28 12 8 8 28 - 26 44
5. Лех Заявка 28 11 10 7 48 - 29 43
6. Краковия Заявка 28 13 3 12 35 - 27 42
7. Лехия Гданьск Заявка 28 11 9 8 38 - 38 42
8. Ягеллония Заявка 28 11 8 9 38 - 37 41
9. Ракув Заявка 28 11 5 12 34 - 39 38
10. Заглембе Любин Заявка 28 10 7 11 47 - 43 37
11. Висла Плоцк Заявка 28 10 7 11 35 - 47 37
12. Гурник Забже Заявка 28 9 10 9 37 - 38 37
13. Висла Краков Заявка 27 9 4 14 33 - 42 31
14. Корона Кельце Заявка 28 8 5 15 20 - 33 29
15. Арка Гдыня 0:1 Заявка 28 6 7 15 25 - 42 25
16. ЛКС Лодзь Заявка 28 5 6 17 26 - 46 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Пёнтковски Камиль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Грасия Карлос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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