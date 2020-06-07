Ракув
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow
ЛКС Лодзь
0:1
32' ГолГрасия Карлос
42' Желтая карточкаПёнтковски Камиль
1:1
49' ГолЯх Ярослав
64' Желтая карточкаДомбровски Мацей
71' Желтая карточкаПетрашек Томаш
80' Желтая карточкаСрнич Драголюб
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
27
Бартл
Даниэл
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
43
Тиянич
Давид
91
Форбс
Браун
20
Пируло
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
32'
0:1
49'
1:1
64'
71'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форбс Браун
|7
|0.23
|2.
|Шварц Петр
|5 (4)
|0.17
|3.
|Мусёлик Себастьян
|5
|0.17
|4.
|Петрашек Томаш
|5
|0.17
|5.
|Бартл Даниэл
|2 (1)
|0.07
|6.
|Ях Ярослав
|2
|0.07
|7.
|Скурась Михал
|1
|0.03
|8.
|Щепаньски Милош
|1
|0.03
|9.
|Сапала Игор
|1
|0.03
|10.
|Малиновски Петр
|1
|0.03
|11.
|Косцельны Камиль
|1
|0.03
|12.
|Бабенко Руслан
|0
|0
|13.
|Тудор Фран
|0
|0
|14.
|Аполинарски Якуб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамирес Даниэль
|6 (3)
|0.2
|2.
|Куява Рафал
|4
|0.13
|3.
|Секульски Лукаш
|4 (1)
|0.13
|4.
|Грасия Карлос
|2
|0.07
|5.
|Пырдол Пётр
|1
|0.03
|6.
|Гжесик Ян
|1
|0.03
|7.
|Вольски Мацей
|1
|0.03
|8.
|Пионтек Лукаш
|1
|0.03
|9.
|Ратайчик Адам
|1
|0.03
|10.
|Домингес Антонио
|1 (1)
|0.03
|11.
|Розвандович Максимилиан
|1 (1)
|0.03
|12.
|Брыла Патрик
|0
|0
|13.
|Тромбка Михал
|0
|0
|14.
|Вробель Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сапала Игор
|9
|2
|2.
|Петрашек Томаш
|7
|0
|3.
|Форбс Браун
|4
|0
|4.
|Шварц Петр
|4
|0
|5.
|Ях Ярослав
|4
|0
|6.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|7.
|Шимонович Давид
|3
|0
|8.
|Бартл Даниэл
|2
|0
|9.
|Бабенко Руслан
|2
|0
|10.
|Касперкевич Аркадиуш
|2
|0
|11.
|Тудор Фран
|2
|0
|12.
|Нувье Бриан
|2
|0
|13.
|Миколаевски Даниэль
|2
|0
|14.
|Скурась Михал
|2
|0
|15.
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|16.
|Шумски Якуб
|1
|0
|17.
|Щепаньски Милош
|1
|0
|18.
|Аземович Эмир
|1
|0
|19.
|Аполинарски Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Собоциньский Ян
|8
|0
|2.
|Розвандович Максимилиан
|5
|1
|3.
|Гимарайнш Рикарду
|6
|0
|4.
|Гжесик Ян
|5
|0
|5.
|Пионтек Лукаш
|4
|0
|6.
|Домбровски Мацей
|4
|0
|7.
|Рамирес Даниэль
|4
|0
|8.
|Климчак Адриан
|4
|0
|9.
|Юрашек Камиль
|2
|1
|10.
|Видмайер Тадей
|3
|0
|11.
|Срнич Драголюб
|3
|0
|12.
|Вольски Мацей
|3
|0
|13.
|Куява Рафал
|2
|0
|14.
|Богуш Артур
|2
|0
|15.
|Брыла Патрик
|2
|0
|16.
|Тромбка Михал
|2
|0
|17.
|Сайдак Пшемыслав
|2
|0
|18.
|Домингес Антонио
|1
|0
|19.
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|20.
|Корраль Самуэль
|1
|0
|21.
|Пырдол Пётр
|1
|0
|22.
|Ратайчик Адам
|1
|0
|23.
|Грасия Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|32.14% (9)
|ЛКС Лодзь
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|44.44% (8)
|5.56% (1)
|0
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +9 =4 -7Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст
Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +5 =4 -11ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь
Последние игры между собой
Ракув: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|27
|17
|3
|7
|55 - 26
|54
|2.
|Пяст
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|34 - 26
|49
|3.
|Шлёнск
|1:0 Заявка
|28
|12
|10
|6
|36 - 30
|46
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 26
|44
|5.
|Лех
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|48 - 29
|43
|6.
|Краковия
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|35 - 27
|42
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|38 - 38
|42
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|38 - 37
|41
|9.
|Ракув
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|34 - 39
|38
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|47 - 43
|37
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 47
|37
|12.
|Гурник Забже
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|37 - 38
|37
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|33 - 42
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 33
|29
|15.
|Арка Гдыня
|0:1 Заявка
|28
|6
|7
|15
|25 - 42
|25
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|26 - 46
|21