Ягеллония
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Городской стадион Белостока
Висла Плоцк
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
31
Бида
Бартош
21
Пульич
Яков
30
Дене
Томас
18
Урига
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|11 (1)
|0.37
|2.
|Климала Патрик
|7
|0.23
|3.
|Бида Бартош
|3
|0.1
|4.
|Камара Хуан
|2
|0.07
|5.
|Рунье Иван
|2
|0.07
|6.
|Романчук Тарас
|2
|0.07
|7.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.03
|8.
|Поспишил Мартин
|1 (1)
|0.03
|9.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.03
|10.
|Борысюк Ариэль
|1
|0.03
|11.
|Мудрински Огнен
|1
|0.03
|12.
|Макушевски Мацей
|1
|0.03
|13.
|Квецень Бартош
|1
|0.03
|14.
|Цэру Богдан
|1
|0.03
|15.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.03
|16.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|17.
|Коштал Мартин
|0
|0
|18.
|Вуйцицки Якуб
|0
|0
|19.
|Полетанович Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фурман Доминик
|5 (2)
|0.17
|2.
|Меребашвили Георгий
|5
|0.17
|3.
|Рикардиньо Кавальканте
|4
|0.13
|4.
|Урига Алан
|3
|0.1
|5.
|Михальски Дамян
|3
|0.1
|6.
|Швох Матеуш
|2
|0.07
|7.
|Жезничак Якуб
|2
|0.07
|8.
|Томасик Пётр
|2
|0.07
|9.
|Кусвик Гжегож
|2
|0.07
|10.
|Ертсен Торгиль
|2
|0.07
|11.
|Кветневски Миколай
|1
|0.03
|12.
|Коцыля Давид
|1
|0.03
|13.
|Стефанчик Цезарий
|0
|0
|14.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|15.
|Марцьяник Михал
|0
|0
|16.
|Сахити Суад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романчук Тарас
|9
|0
|2.
|Рунье Иван
|6
|1
|3.
|Поспишил Мартин
|7
|0
|4.
|Арсенич Зоран
|6
|0
|5.
|Квецень Бартош
|5
|0
|6.
|Вуйцицки Якуб
|4
|0
|7.
|Климала Патрик
|4
|0
|8.
|Бида Бартош
|2
|1
|9.
|Мыстковски Пшемыслав
|3
|0
|10.
|Кадлец Андрей
|1
|1
|11.
|Борысюк Ариэль
|2
|0
|12.
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|13.
|Коштал Мартин
|2
|0
|14.
|Бедварссон Бедвар
|2
|0
|15.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|16.
|Мудрински Огнен
|1
|0
|17.
|Полетанович Марко
|1
|0
|18.
|Пульич Яков
|1
|0
|19.
|Камара Хуан
|1
|0
|20.
|Цэру Богдан
|1
|0
|21.
|Струски Кароль
|1
|0
|22.
|Горин Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Расак Дамиан
|8
|0
|2.
|Швох Матеуш
|6
|0
|3.
|Жезничак Якуб
|4
|0
|4.
|Кусвик Гжегож
|4
|0
|5.
|Меребашвили Георгий
|3
|0
|6.
|Стефанчик Цезарий
|3
|0
|7.
|Томасик Пётр
|3
|0
|8.
|Фурман Доминик
|3
|0
|9.
|Урига Алан
|3
|0
|10.
|Сахити Суад
|3
|0
|11.
|Амбросевич Мацей
|3
|0
|12.
|Гарсия Анхель
|2
|0
|13.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|14.
|Дене Томас
|1
|0
|15.
|Рикардиньо Кавальканте
|1
|0
|16.
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|17.
|Жинель Бартломей
|1
|0
|18.
|Михальски Дамян
|1
|0
|19.
|Милашюс Титас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|8.82% (3)
|8.82% (3)
|26.47% (9)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
|Висла Плоцк
|13.79% (4)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =3 -10Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех
Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =5 -8Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомиль Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Висла Плоцк: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|27
|17
|3
|7
|55 - 26
|54
|2.
|Пяст
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|34 - 26
|49
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|35 - 30
|43
|4.
|Краковия
|Заявка
|27
|13
|3
|11
|35 - 26
|42
|5.
|Лех
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|45 - 26
|42
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|38 - 38
|42
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|27 - 26
|41
|8.
|Ягеллония
|0:0 Заявка
|28
|11
|8
|9
|36 - 35
|41
|9.
|Ракув
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 38
|37
|10.
|Висла Плоцк
|0:0 Заявка
|28
|10
|7
|11
|33 - 45
|37
|11.
|Гурник Забже
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|37 - 38
|37
|12.
|Заглембе Любин
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 40
|36
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|33 - 42
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 33
|29
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 41
|25
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|25 - 45
|20