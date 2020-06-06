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Ягеллония
2:2
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
0:1
29' Гол
Шеридан Силлиан
59' Желтая карточка
Швох Матеуш
0:2
61' Пенальти
Фурман Доминик
1:2
67' Гол
Бида Бартош
2:2
90' Гол
Пульич Яков
90'+5
96
Венгляж
Дамиан
7
Вуйцицки
Якуб
17
Рунье
Иван
15
Арсенич
Зоран
2
Кадлец
Андрей
8
Борысюк
Ариэль
26
Поспишил
Мартин
9
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
31
Бида
Бартош
21
Пульич
Яков
30
Дене
Томас
2
Михальски
Дамян
25
Жезничак
Якуб
18
Урига
Алан
24
Гарсия
Анхель
6
Расак
Дамиан
27
Ертсен
Торгиль
9
Швох
Матеуш
8
Фурман
Доминик
10
Меребашвили
Георгий
26
Шеридан
Силлиан
Ягеллония
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

Ход матча

29'
0:1
Шеридан Силлиан
(Расак Дамиан)
46'
Квецень Бартош
Арсенич Зоран
 
54'
Pawel Olszewski III
Вуйцицки Якуб
 
59'
 
Швох Матеуш
61'
0:2
Фурман Доминик
66'
Мыстковски Пшемыслав
Имас Хесус
 
67'
Бида Бартош
(Мыстковски Пшемыслав)
1:2
69'
 
Томасик Пётр
Меребашвили Георгий
72'
 
Ангельски Кароль
Шеридан Силлиан
79'
 
Амбросевич Мацей
Гарсия Анхель
90'
Пульич Яков
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 11 (1) 0.37
2. Климала Патрик 7 0.23
3. Бида Бартош 4 0.13
4. Камара Хуан 2 0.07
5. Рунье Иван 2 0.07
6. Романчук Тарас 2 0.07
7. Пржикрыл Томаш 1 0.03
8. Поспишил Мартин 1 (1) 0.03
9. Мыстковски Пшемыслав 1 0.03
10. Борысюк Ариэль 1 0.03
11. Мудрински Огнен 1 0.03
12. Макушевски Мацей 1 0.03
13. Пульич Яков 1 0.03
14. Квецень Бартош 1 0.03
15. Цэру Богдан 1 0.03
16. Бедварссон Бедвар 1 0.03
17. Хауберт Гильерме 0 0
18. Коштал Мартин 0 0
19. Вуйцицки Якуб 0 0
20. Полетанович Марко 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фурман Доминик 6 (3) 0.2
2. Меребашвили Георгий 5 0.17
3. Рикардиньо Кавальканте 4 0.13
4. Урига Алан 3 0.1
5. Михальски Дамян 3 0.1
6. Швох Матеуш 2 0.07
7. Жезничак Якуб 2 0.07
8. Томасик Пётр 2 0.07
9. Кусвик Гжегож 2 0.07
10. Ертсен Торгиль 2 0.07
11. Шеридан Силлиан 1 0.03
12. Кветневски Миколай 1 0.03
13. Коцыля Давид 1 0.03
14. Стефанчик Цезарий 0 0
15. Марцьяник Михал 0 0
16. Сахити Суад 0 0
17. Расак Дамиан 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Романчук Тарас 9 0
2. Рунье Иван 6 1
3. Поспишил Мартин 7 0
4. Арсенич Зоран 6 0
5. Квецень Бартош 5 0
6. Вуйцицки Якуб 4 0
7. Климала Патрик 4 0
8. Бида Бартош 2 1
9. Мыстковски Пшемыслав 3 0
10. Кадлец Андрей 1 1
11. Борысюк Ариэль 2 0
12. Пржикрыл Томаш 2 0
13. Коштал Мартин 2 0
14. Бедварссон Бедвар 2 0
15. Хауберт Гильерме 2 0
16. Мудрински Огнен 1 0
17. Полетанович Марко 1 0
18. Пульич Яков 1 0
19. Камара Хуан 1 0
20. Цэру Богдан 1 0
21. Струски Кароль 1 0
22. Горин Олег 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Расак Дамиан 8 0
2. Швох Матеуш 7 0
3. Жезничак Якуб 4 0
4. Кусвик Гжегож 4 0
5. Меребашвили Георгий 3 0
6. Стефанчик Цезарий 3 0
7. Томасик Пётр 3 0
8. Фурман Доминик 3 0
9. Урига Алан 3 0
10. Сахити Суад 3 0
11. Амбросевич Мацей 3 0
12. Гарсия Анхель 2 0
13. Шеридан Силлиан 1 0
14. Дене Томас 1 0
15. Рикардиньо Кавальканте 1 0
16. Ертсен Торгиль 1 0
17. Жинель Бартломей 1 0
18. Михальски Дамян 1 0
19. Милашюс Титас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 8.57% (3) 8.57% (3) 25.71% (9) 14.29% (5) 25.71% (9) 17.14% (6)
 Висла Плоцк 12.9% (4) 29.03% (9) 12.9% (4) 16.13% (5) 19.35% (6) 9.68% (3)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех
Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомиль Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Висла Плоцк: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Плоцк Экстракласса
Ягеллония 1:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Ягеллония Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Ягеллония Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 27 17 3 7 55 - 26 54
2. Пяст Заявка 28 15 4 9 34 - 26 49
3. Шлёнск Заявка 27 11 10 6 35 - 30 43
4. Краковия 0:0 Заявка 28 13 4 11 35 - 26 43
5. Лех Заявка 28 11 10 7 48 - 29 43
6. Погонь Щецин 0:0 Заявка 28 11 9 8 27 - 26 42
7. Лехия Гданьск Заявка 28 11 9 8 38 - 38 42
8. Ягеллония Заявка 28 11 8 9 38 - 37 41
9. Ракув Заявка 27 11 4 12 33 - 38 37
10. Заглембе Любин Заявка 28 10 7 11 47 - 43 37
11. Висла Плоцк Заявка 28 10 7 11 35 - 47 37
12. Гурник Забже Заявка 28 9 10 9 37 - 38 37
13. Висла Краков Заявка 27 9 4 14 33 - 42 31
14. Корона Кельце Заявка 28 8 5 15 20 - 33 29
15. Арка Гдыня Заявка 27 6 7 14 25 - 41 25
16. ЛКС Лодзь Заявка 27 5 5 17 25 - 45 20
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Шеридан Силлиан бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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