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Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Краковия
0'
13' Желтая карточка
Хелик Михал
14' Желтая карточка
Листковски Марчин
21' Желтая карточка
Маниас Михалис
40'
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
15
Матыня
Хуберт
27
Ковальчик
Себастьян
28
Подставски
Томаш
29
Листковски
Марчин
16
Хостикка
Сантери
77
Нунеш
Рикарду
II
7
Маниас
Михалис
40
Пешкович
Михал
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
85
Яблонски
Давид
33
Пестка
Камил
7
Хавьер
Тиаго
22
Лосаж
Флорьян
5
Гол
Януш
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
14
Фиолич
Иван
21
Лопеш
Рафаэл
Погонь Щецин
4-3-3
Краковия
4-1-4-1

Ход матча

13'
 
Хелик Михал
14'
Листковски Марчин
 
21'
Маниас Михалис
 

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Букса Адам 7 (2) 0.23
2. Спиридонович Срджан 6 (1) 0.2
3. Кожуль Звонимир 3 0.1
4. Цибицки Павел 3 0.1
5. Матыня Хуберт 2 0.07
6. Ковальчик Себастьян 2 0.07
7. Штек Давид 1 0.03
8. Листковски Марчин 1 0.03
9. Фронччак Адам 1 0.03
10. Триантафиллопулос Константинос 1 0.03
11. Бартковски Якуб 0 0
12. Хостикка Сантери 0 0
13. Нунеш Рикарду II 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханка Серджу 8 (3) 0.27
2. Лопеш Рафаэл 7 0.23
3. Ван Амерсфоорт Пелле 4 0.13
4. Рыпэ Корнел 3 0.1
5. Пестка Камил 2 0.07
6. Вдовяк Матеуш 1 0.03
7. Гол Януш 1 0.03
8. Сиплак Михал 1 0.03
9. Дитятьев Алексей 1 0.03
10. Ракочи Михал 1 0.03
11. Лопес Рубен 1 0.03
12. Вестеницки Томаш 1 0.03
13. Хелик Михал 1 0.03
14. Феррарессо Диего 1 0.03
15. Яблонски Давид 1 0.03
16. Пищек Филип 0 0
17. Димун Милан 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Триантафиллопулос Константинос 6 1
2. Подставски Томаш 5 0
3. Бартковски Якуб 3 1
4. Кожуль Звонимир 4 0
5. Штек Давид 4 0
6. Букса Адам 4 0
7. Листковски Марчин 3 0
8. Ковальчик Себастьян 3 0
9. Нунеш Рикарду II 1 1
10. Беньямина Суфиан 2 0
11. Маниас Михалис 2 0
12. Матыня Хуберт 2 0
13. Хостикка Сантери 2 0
14. Дабровски Дамьян 1 0
15. Спиридонович Срджан 1 0
16. Козловски Кацпер 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Ханка Серджу 8 0
2. Гол Януш 7 0
3. Сиплак Михал 7 0
4. Яблонски Давид 5 1
5. Пестка Камил 5 0
6. Рыпэ Корнел 4 0
7. Дитятьев Алексей 4 0
8. Хелик Михал 3 0
9. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
10. Лусюш Сильвестер 3 0
11. Хавьер Тиаго 2 0
12. Пешкович Михал 2 0
13. Лопеш Рафаэл 2 0
14. Вдовяк Матеуш 2 0
15. Даткович Нико 1 0
16. Лопес Рубен 1 0
17. Фиолич Иван 1 0
18. Димун Милан 1 0
19. Феррарессо Диего 1 0
20. Пищек Филип 1 0
21. Ракочи Михал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 19.23% (5) 15.38% (4) 3.85% (1) 11.54% (3) 23.08% (6) 26.92% (7)
 Краковия 10% (3) 10% (3) 16.67% (5) 30% (9) 30% (9) 3.33% (1)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин
ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин
Краковия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков
Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Краковия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Краковия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:3 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса
Краковия 1:4 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 27 17 3 7 55 - 26 54
2. Пяст Заявка 28 15 4 9 34 - 26 49
3. Шлёнск Заявка 27 11 10 6 35 - 30 43
4. Краковия 0:0 Заявка 28 13 4 11 35 - 26 43
5. Лех Заявка 28 11 10 7 48 - 29 43
6. Погонь Щецин 0:0 Заявка 28 11 9 8 27 - 26 42
7. Лехия Гданьск Заявка 28 11 9 8 38 - 38 42
8. Ягеллония Заявка 28 11 8 9 38 - 37 41
9. Ракув Заявка 27 11 4 12 33 - 38 37
10. Заглембе Любин Заявка 28 10 7 11 47 - 43 37
11. Висла Плоцк Заявка 28 10 7 11 35 - 47 37
12. Гурник Забже Заявка 28 9 10 9 37 - 38 37
13. Висла Краков Заявка 27 9 4 14 33 - 42 31
14. Корона Кельце Заявка 28 8 5 15 20 - 33 29
15. Арка Гдыня Заявка 27 6 7 14 25 - 41 25
16. ЛКС Лодзь Заявка 27 5 5 17 25 - 45 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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