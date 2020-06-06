Погонь Щецин
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
Краковия
12' Желтая карточкаХелик Михал
13' Желтая карточкаЛистковски Марчин
20' Желтая карточкаМаниас Михалис
1:0
64' ГолДрыгас Камил
76' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
90' Вторая желтая карточкаХелик Михал
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
39
Хелик
Михал
33
Пестка
Камил
5
Гол
Януш
14
Фиолич
Иван
21
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
-
22 Штек ДавидЗащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Пик ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Michal Probierz
Ход матча
12'
20'
64'
72'
76'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Букса Адам
|7 (2)
|0.23
|2.
|Спиридонович Срджан
|6 (1)
|0.2
|3.
|Кожуль Звонимир
|3
|0.1
|4.
|Цибицки Павел
|3
|0.1
|5.
|Матыня Хуберт
|2
|0.07
|6.
|Ковальчик Себастьян
|2
|0.07
|7.
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|8.
|Штек Давид
|1
|0.03
|9.
|Фронччак Адам
|1
|0.03
|10.
|Дрыгас Камил
|1
|0.03
|11.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.03
|12.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|13.
|Хостикка Сантери
|0
|0
|14.
|Нунеш Рикарду II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханка Серджу
|8 (3)
|0.27
|2.
|Лопеш Рафаэл
|7
|0.23
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|0.13
|4.
|Рыпэ Корнел
|3
|0.1
|5.
|Пестка Камил
|2
|0.07
|6.
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.03
|7.
|Гол Януш
|1
|0.03
|8.
|Сиплак Михал
|1
|0.03
|9.
|Дитятьев Алексей
|1
|0.03
|10.
|Ракочи Михал
|1
|0.03
|11.
|Лопес Рубен
|1
|0.03
|12.
|Вестеницки Томаш
|1
|0.03
|13.
|Хелик Михал
|1
|0.03
|14.
|Феррарессо Диего
|1
|0.03
|15.
|Яблонски Давид
|1
|0.03
|16.
|Пищек Филип
|0
|0
|17.
|Димун Милан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триантафиллопулос Константинос
|6
|1
|2.
|Подставски Томаш
|5
|0
|3.
|Бартковски Якуб
|3
|1
|4.
|Кожуль Звонимир
|4
|0
|5.
|Штек Давид
|4
|0
|6.
|Букса Адам
|4
|0
|7.
|Листковски Марчин
|3
|0
|8.
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|9.
|Нунеш Рикарду II
|1
|1
|10.
|Беньямина Суфиан
|2
|0
|11.
|Маниас Михалис
|2
|0
|12.
|Матыня Хуберт
|2
|0
|13.
|Хостикка Сантери
|2
|0
|14.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|15.
|Спиридонович Срджан
|1
|0
|16.
|Козловски Кацпер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ханка Серджу
|8
|0
|2.
|Гол Януш
|7
|0
|3.
|Сиплак Михал
|7
|0
|4.
|Яблонски Давид
|5
|1
|5.
|Пестка Камил
|5
|0
|6.
|Хелик Михал
|3
|1
|7.
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|8.
|Дитятьев Алексей
|4
|0
|9.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|10.
|Лусюш Сильвестер
|3
|0
|11.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|12.
|Пешкович Михал
|2
|0
|13.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|14.
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|15.
|Даткович Нико
|1
|0
|16.
|Лопес Рубен
|1
|0
|17.
|Фиолич Иван
|1
|0
|18.
|Димун Милан
|1
|0
|19.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|20.
|Пищек Филип
|1
|0
|21.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|22.
|Ракочи Михал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|3.7% (1)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|25.93% (7)
|Краковия
|10% (3)
|10% (3)
|16.67% (5)
|30% (9)
|30% (9)
|3.33% (1)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +6 =5 -9Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин
ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин
Краковия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков
Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Краковия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Краковия 1:4 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|27
|17
|3
|7
|55 - 26
|54
|2.
|Пяст
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|34 - 26
|49
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 26
|44
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|35 - 30
|43
|5.
|Лех
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|48 - 29
|43
|6.
|Краковия
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|35 - 27
|42
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|38 - 38
|42
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|38 - 37
|41
|9.
|Ракув
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 38
|37
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|47 - 43
|37
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 47
|37
|12.
|Гурник Забже
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|37 - 38
|37
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|33 - 42
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 33
|29
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 41
|25
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|25 - 45
|20