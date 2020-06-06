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Погонь Щецин
1:0
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
12' Желтая карточка
Хелик Михал
13' Желтая карточка
Листковски Марчин
20' Желтая карточка
Маниас Михалис
1:0
64' Гол
Дрыгас Камил
76' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
90' Вторая желтая карточка
Хелик Михал
90'+7
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
15
Матыня
Хуберт
27
Ковальчик
Себастьян
28
Подставски
Томаш
29
Листковски
Марчин
16
Хостикка
Сантери
77
Нунеш
Рикарду
II
7
Маниас
Михалис
40
Пешкович
Михал
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
85
Яблонски
Давид
33
Пестка
Камил
7
Хавьер
Тиаго
22
Лосаж
Флорьян
5
Гол
Януш
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
14
Фиолич
Иван
21
Лопеш
Рафаэл
Погонь Щецин
4-3-3
Краковия
4-1-4-1

Ход матча

12'
 
Хелик Михал
13'
Листковски Марчин
 
20'
Маниас Михалис
 
54'
Дрыгас Камил
Матыня Хуберт
 
64'
Дрыгас Камил
(Листковски Марчин)
1:0
65'
 
Вестеницки Томаш
Фиолич Иван
68'
Турски Хуберт
Маниас Михалис
 
72'
 
Димун Милан
Гол Януш
75'
Журавски Мачей
Ковальчик Себастьян
 
76'
 
Лосаж Флорьян
80'
 
Строзик Себастиан
Лосаж Флорьян
90'
 
Хелик Михал

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Букса Адам 7 (2) 0.23
2. Спиридонович Срджан 6 (1) 0.2
3. Кожуль Звонимир 3 0.1
4. Цибицки Павел 3 0.1
5. Матыня Хуберт 2 0.07
6. Ковальчик Себастьян 2 0.07
7. Листковски Марчин 1 0.03
8. Штек Давид 1 0.03
9. Фронччак Адам 1 0.03
10. Дрыгас Камил 1 0.03
11. Триантафиллопулос Константинос 1 0.03
12. Бартковски Якуб 0 0
13. Хостикка Сантери 0 0
14. Нунеш Рикарду II 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханка Серджу 8 (3) 0.27
2. Лопеш Рафаэл 7 0.23
3. Ван Амерсфоорт Пелле 4 0.13
4. Рыпэ Корнел 3 0.1
5. Пестка Камил 2 0.07
6. Вдовяк Матеуш 1 0.03
7. Гол Януш 1 0.03
8. Сиплак Михал 1 0.03
9. Дитятьев Алексей 1 0.03
10. Ракочи Михал 1 0.03
11. Лопес Рубен 1 0.03
12. Вестеницки Томаш 1 0.03
13. Хелик Михал 1 0.03
14. Феррарессо Диего 1 0.03
15. Яблонски Давид 1 0.03
16. Пищек Филип 0 0
17. Димун Милан 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Триантафиллопулос Константинос 6 1
2. Подставски Томаш 5 0
3. Бартковски Якуб 3 1
4. Кожуль Звонимир 4 0
5. Штек Давид 4 0
6. Букса Адам 4 0
7. Листковски Марчин 3 0
8. Ковальчик Себастьян 3 0
9. Нунеш Рикарду II 1 1
10. Беньямина Суфиан 2 0
11. Маниас Михалис 2 0
12. Матыня Хуберт 2 0
13. Хостикка Сантери 2 0
14. Дабровски Дамьян 1 0
15. Спиридонович Срджан 1 0
16. Козловски Кацпер 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Ханка Серджу 8 0
2. Гол Януш 7 0
3. Сиплак Михал 7 0
4. Яблонски Давид 5 1
5. Пестка Камил 5 0
6. Хелик Михал 3 1
7. Рыпэ Корнел 4 0
8. Дитятьев Алексей 4 0
9. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
10. Лусюш Сильвестер 3 0
11. Хавьер Тиаго 2 0
12. Пешкович Михал 2 0
13. Лопеш Рафаэл 2 0
14. Вдовяк Матеуш 2 0
15. Даткович Нико 1 0
16. Лопес Рубен 1 0
17. Фиолич Иван 1 0
18. Димун Милан 1 0
19. Феррарессо Диего 1 0
20. Пищек Филип 1 0
21. Лосаж Флорьян 1 0
22. Ракочи Михал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 18.52% (5) 14.81% (4) 3.7% (1) 11.11% (3) 25.93% (7) 25.93% (7)
 Краковия 10% (3) 10% (3) 16.67% (5) 30% (9) 30% (9) 3.33% (1)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин
ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин
Краковия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков
Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Краковия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Краковия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:3 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса
Краковия 1:4 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 27 17 3 7 55 - 26 54
2. Пяст Заявка 28 15 4 9 34 - 26 49
3. Погонь Щецин Заявка 28 12 8 8 28 - 26 44
4. Шлёнск Заявка 27 11 10 6 35 - 30 43
5. Лех Заявка 28 11 10 7 48 - 29 43
6. Краковия Заявка 28 13 3 12 35 - 27 42
7. Лехия Гданьск Заявка 28 11 9 8 38 - 38 42
8. Ягеллония Заявка 28 11 8 9 38 - 37 41
9. Ракув Заявка 27 11 4 12 33 - 38 37
10. Заглембе Любин Заявка 28 10 7 11 47 - 43 37
11. Висла Плоцк Заявка 28 10 7 11 35 - 47 37
12. Гурник Забже Заявка 28 9 10 9 37 - 38 37
13. Висла Краков Заявка 27 9 4 14 33 - 42 31
14. Корона Кельце Заявка 28 8 5 15 20 - 33 29
15. Арка Гдыня Заявка 27 6 7 14 25 - 41 25
16. ЛКС Лодзь Заявка 27 5 5 17 25 - 45 20
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Маниас Михалис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Листковски Марчин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Хелик Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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