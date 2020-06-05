Гурник Забже
2:2
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
Лехия Гданьск
1:0
19' ГолИрка Эрик
2:0
66' ГолИрка Эрик
2:1
79' ГолЗволински Лукаш
84' Желтая карточкаМатушек Шимон
85' Желтая карточкаЯнжа Эрик
2:2
87' ГолЗволински Лукаш
89' Желтая карточкаСайеф Кеннет
90' Желтая карточкаПрохазка Роман
84
Чуды
Мартин
64
Янжа
Эрик
33
Ирка
Эрик
17
Ангуло
Игор
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
17
Гомеш
Жозе
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
33 Ирка ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ангуло ИгорНападающий
- Запасные игроки
-
77 Кудла ДавидВратарь
-
14 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гомеш ЖозеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маулана ЭгиПолузащитник
-
35 Сайеф КеннетПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
19'
1:0
66'
2:0
79'
2:1
84'
85'
85'
87'
2:2
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ангуло Игор
|11 (2)
|0.37
|2.
|Хименес Хесус
|10
|0.33
|3.
|Ирка Эрик
|4
|0.13
|4.
|Вольштыньски Лукаш
|2
|0.07
|5.
|Матушек Шимон
|2
|0.07
|6.
|Якумакис Георгиос
|1
|0.03
|7.
|Бохневич Павел
|1
|0.03
|8.
|Запольник Камиль
|1
|0.03
|9.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.03
|10.
|Висневски Пшемыслав
|1
|0.03
|11.
|Кравчик Пётр
|1
|0.03
|12.
|Янжа Эрик
|0
|0
|13.
|Секулич Борис
|0
|0
|14.
|Баинович Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|13 (3)
|0.43
|2.
|Собех Артур
|6 (2)
|0.2
|3.
|Зволински Лукаш
|4 (1)
|0.13
|4.
|Пешко Славомир
|3
|0.1
|5.
|Гараслин Лукаш
|2
|0.07
|6.
|Гаёс Мацей
|2
|0.07
|7.
|Мигалик Ярослав
|2
|0.07
|8.
|Налепа Михал
|2
|0.07
|9.
|Конрадо
|1
|0.03
|10.
|Августин Блажей
|1
|0.03
|11.
|Вольски Рафал
|1
|0.03
|12.
|Удовичич Жарко
|1
|0.03
|13.
|Младенович Филип
|0
|0
|14.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|15.
|Фила Карол
|0
|0
|16.
|Сайеф Кеннет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Висневски Пшемыслав
|7
|0
|2.
|Секулич Борис
|6
|0
|3.
|Матушек Шимон
|5
|0
|4.
|Матрас Матеуш
|5
|0
|5.
|Бохневич Павел
|5
|0
|6.
|Янжа Эрик
|4
|0
|7.
|Запольник Камиль
|4
|0
|8.
|Копач Давид
|4
|0
|9.
|Прохазка Роман
|3
|0
|10.
|Манне Аласана
|3
|0
|11.
|Ангуло Игор
|2
|0
|12.
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|13.
|Баинович Филип
|2
|0
|14.
|Хименес Хесус
|2
|0
|15.
|Кой Михал
|1
|0
|16.
|Ирка Эрик
|1
|0
|17.
|Чуды Мартин
|1
|0
|18.
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|19.
|Бауса Хуан
|1
|0
|20.
|Байду Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Младенович Филип
|12
|0
|2.
|Фила Карол
|5
|1
|3.
|Гараслин Лукаш
|5
|0
|4.
|Маковский Томаш
|5
|0
|5.
|Собех Артур
|4
|0
|6.
|Пешко Славомир
|4
|0
|7.
|Вольски Рафал
|4
|0
|8.
|Кубицки Ярослав
|4
|0
|9.
|Налепа Михал
|4
|0
|10.
|Удовичич Жарко
|0
|2
|11.
|Августин Блажей
|3
|0
|12.
|Малоча Марио
|3
|0
|13.
|Гаёс Мацей
|3
|0
|14.
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|15.
|Пайшау Флавиу
|1
|1
|16.
|Аломерович Златан
|2
|0
|17.
|Зволински Лукаш
|2
|0
|18.
|Конрадо
|2
|0
|19.
|Липски Патрик
|2
|0
|20.
|Лукашик Даниэль
|1
|0
|21.
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|22.
|Арак Якуб
|1
|0
|23.
|Хжановски Адам
|1
|0
|24.
|Хайдари Омран
|1
|0
|25.
|Кобрынь Рафал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|28.13% (9)
|15.63% (5)
|Лехия Гданьск
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|34.29% (12)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +6 =6 -8ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин
Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Лех
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия
Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Лехия Гданьск 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 5:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Лехия Гданьск Orange Ekstraklasa
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|27
|17
|3
|7
|55 - 26
|54
|2.
|Пяст
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|34 - 26
|49
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|35 - 30
|43
|4.
|Краковия
|Заявка
|27
|13
|3
|11
|35 - 26
|42
|5.
|Лех
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|45 - 26
|42
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|38 - 38
|42
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|27 - 26
|41
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|36 - 35
|40
|9.
|Ракув
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 38
|37
|10.
|Гурник Забже
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|37 - 38
|37
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 40
|36
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 45
|36
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|33 - 42
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 33
|29
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 41
|25
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|25 - 45
|20