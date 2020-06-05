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Гурник Забже
2:2
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
19' Гол
Ирка Эрик
2:0
66' Гол
Ирка Эрик
2:1
79' Гол
Зволински Лукаш
84' Желтая карточка
Матушек Шимон
85' Желтая карточка
Янжа Эрик
2:2
87' Гол
Зволински Лукаш
89' Желтая карточка
Сайеф Кеннет
90' Желтая карточка
Прохазка Роман
90'+6
84
Чуды
Мартин
28
Василантонопулос
Ставрос
2
Висневски
Пшемыслав
5
Бохневич
Павел
64
Янжа
Эрик
33
Ирка
Эрик
15
Прохазка
Роман
8
Манне
Аласана
9
Хименес
Хесус
11
Якумакис
Георгиос
17
Ангуло
Игор
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
4
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
11
Мигалик
Ярослав
36
Маковский
Томаш
9
Липски
Патрик
17
Гомеш
Жозе
28
Пайшау
Флавиу
Гурник Забже
4-4-1-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Ход матча

19'
Ирка Эрик
1:0
46'
 
Зволински Лукаш
Гомеш Жозе
56'
 
Младенович Филип
Липски Патрик
58'
Запольник Камиль
Якумакис Георгиос
 
63'
Матушек Шимон
Манне Аласана
 
66'
Ирка Эрик
(Хименес Хесус)
2:0
74'
 
Сайеф Кеннет
Петшак Рафаль
79'
2:1
Зволински Лукаш
(Сайеф Кеннет)
84'
Матушек Шимон
 
85'
Кой Михал
Ангуло Игор
 
85'
Янжа Эрик
 
87'
2:2
Зволински Лукаш
89'
 
Сайеф Кеннет
90'
Прохазка Роман
 

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ангуло Игор 11 (2) 0.37
2. Хименес Хесус 10 0.33
3. Ирка Эрик 4 0.13
4. Вольштыньски Лукаш 2 0.07
5. Матушек Шимон 2 0.07
6. Якумакис Георгиос 1 0.03
7. Бохневич Павел 1 0.03
8. Запольник Камиль 1 0.03
9. Василантонопулос Ставрос 1 0.03
10. Висневски Пшемыслав 1 0.03
11. Кравчик Пётр 1 0.03
12. Янжа Эрик 0 0
13. Секулич Борис 0 0
14. Баинович Филип 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 13 (3) 0.43
2. Собех Артур 6 (2) 0.2
3. Зволински Лукаш 4 (1) 0.13
4. Пешко Славомир 3 0.1
5. Гараслин Лукаш 2 0.07
6. Гаёс Мацей 2 0.07
7. Мигалик Ярослав 2 0.07
8. Налепа Михал 2 0.07
9. Конрадо 1 0.03
10. Августин Блажей 1 0.03
11. Вольски Рафал 1 0.03
12. Удовичич Жарко 1 0.03
13. Младенович Филип 0 0
14. Кубицки Ярослав 0 0
15. Фила Карол 0 0
16. Сайеф Кеннет 0 0

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Висневски Пшемыслав 7 0
2. Секулич Борис 6 0
3. Матушек Шимон 5 0
4. Матрас Матеуш 5 0
5. Бохневич Павел 5 0
6. Янжа Эрик 4 0
7. Запольник Камиль 4 0
8. Копач Давид 4 0
9. Прохазка Роман 3 0
10. Манне Аласана 3 0
11. Ангуло Игор 2 0
12. Якумакис Георгиос 2 0
13. Баинович Филип 2 0
14. Хименес Хесус 2 0
15. Кой Михал 1 0
16. Ирка Эрик 1 0
17. Чуды Мартин 1 0
18. Вольштыньски Лукаш 1 0
19. Бауса Хуан 1 0
20. Байду Исмаэль 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Младенович Филип 12 0
2. Фила Карол 5 1
3. Гараслин Лукаш 5 0
4. Маковский Томаш 5 0
5. Собех Артур 4 0
6. Пешко Славомир 4 0
7. Вольски Рафал 4 0
8. Кубицки Ярослав 4 0
9. Налепа Михал 4 0
10. Удовичич Жарко 0 2
11. Августин Блажей 3 0
12. Малоча Марио 3 0
13. Гаёс Мацей 3 0
14. Кристерс Тоберс 3 0
15. Пайшау Флавиу 1 1
16. Аломерович Златан 2 0
17. Зволински Лукаш 2 0
18. Конрадо 2 0
19. Липски Патрик 2 0
20. Лукашик Даниэль 1 0
21. Сайеф Кеннет 1 0
22. Арак Якуб 1 0
23. Хжановски Адам 1 0
24. Хайдари Омран 1 0
25. Кобрынь Рафал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 12.5% (4) 12.5% (4) 15.63% (5) 15.63% (5) 28.13% (9) 15.63% (5)
 Лехия Гданьск 8.57% (3) 17.14% (6) 17.14% (6) 34.29% (12) 11.43% (4) 11.43% (4)

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +6 =6 -8
ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин
Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Лех
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия
Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Кубок Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Лехия Гданьск 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 5:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Лехия Гданьск Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 27 17 3 7 55 - 26 54
2. Пяст Заявка 28 15 4 9 34 - 26 49
3. Шлёнск Заявка 27 11 10 6 35 - 30 43
4. Краковия Заявка 27 13 3 11 35 - 26 42
5. Лех Заявка 27 11 9 7 45 - 26 42
6. Лехия Гданьск Заявка 28 11 9 8 38 - 38 42
7. Погонь Щецин Заявка 27 11 8 8 27 - 26 41
8. Ягеллония Заявка 27 11 7 9 36 - 35 40
9. Ракув Заявка 27 11 4 12 33 - 38 37
10. Гурник Забже Заявка 28 9 10 9 37 - 38 37
11. Заглембе Любин Заявка 27 10 6 11 44 - 40 36
12. Висла Плоцк Заявка 27 10 6 11 33 - 45 36
13. Висла Краков Заявка 27 9 4 14 33 - 42 31
14. Корона Кельце Заявка 28 8 5 15 20 - 33 29
15. Арка Гдыня Заявка 27 6 7 14 25 - 41 25
16. ЛКС Лодзь Заявка 27 5 5 17 25 - 45 20
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ирка Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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