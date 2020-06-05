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Корона Кельце
1:2
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
1:0
14' Гол
Форселль Петтери
22' Желтая карточка
Зубровски Якуб
27' Вторая желтая карточка
Зубровски Якуб
36' Желтая карточка
Киркесков Миккель
1:1
65' Гол
Милевски Себастиан
1:2
76' Гол
Феликс Хорхе
78' Желтая карточка
Гнятич Огнен
90'+7
88
Козёл
Марек
22
Спыхала
Матеуш
5
Ковачевич
Аднан
4
Цимопулос
Темистоклис
11
Гардавски
Михаэль
6
Гнятич
Огнен
14
Зубровски
Якуб
7
Цебуля
Марчин
70
Форселль
Петтери
27
Пучко
Матей
10
Кильб
Яцек
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
88
Корун
Урош
4
Червински
Якуб
2
Киркесков
Миккель
19
Милевски
Себастиан
3
Йодловец
Томаш
6
Хэйтли
Том
10
Вида
Кристофер
11
Феликс
Хорхе
9
Пажишек
Пётр
Корона Кельце
4-2-3-1
Пяст
4-4-2

Ход матча

14'
Форселль Петтери
1:0
22'
Зубровски Якуб
 
27'
Зубровски Якуб
 
36'
 
Киркесков Миккель
56'
 
Алвеш Тьягу
Вида Кристофер
65'
1:1
Милевски Себастиан
(Пажишек Пётр)
67'
Пападопулос Михал
Цебуля Марчин
 
70'
 
Тушински Патрик
Пажишек Пётр
76'
1:2
Феликс Хорхе
(Алвеш Тьягу)
77'
Шимусик Гжегож
Гардавски Михаэль
 
78'
Гнятич Огнен
 
80'
 
Соколовски Патрик
Феликс Хорхе
84'
Чечарич Боян
Пучко Матей
 

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ковачевич Аднан 5 (4) 0.17
2. Пачинда Эрик 4 0.13
3. Пападопулос Михал 3 0.1
4. Форселль Петтери 2 0.07
5. Пучко Матей 1 0.03
6. Радин Милан 1 0.03
7. Кильб Яцек 1 0.03
8. Цебуля Марчин 1 0.03
9. Зубровски Якуб 1 0.03
10. Гардавски Михаэль 0 0
11. Жиро Михал 0 0
12. Чечарич Боян 0 0
13. Джюранович Урош 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Феликс Хорхе 14 (3) 0.47
2. Пажишек Пётр 9 0.3
3. Бадья Херард 4 0.13
4. Милевски Себастиан 2 0.07
5. Тушински Патрик 1 0.03
6. Червински Якуб 1 0.03
7. Хэйтли Том 0 0
8. Рыманяк Бартош 0 0
9. Корун Урош 0 0
10. Киркесков Миккель 0 0
11. Алвеш Тьягу 0 0
12. Петровски Марцин 0 0
13. Кончковски Мартин 0 0

Карточки

Корона Кельце
# Игрок      
1. Зубровски Якуб 9 2
2. Гнятич Огнен 8 1
3. Спыхала Матеуш 6 1
4. Радин Милан 7 0
5. Гардавски Михаэль 5 0
6. Ковачевич Аднан 3 1
7. Пачинда Эрик 4 0
8. Маркес Иван 4 0
9. Цебуля Марчин 3 0
10. Саласар Родриго 1 1
11. Пападопулос Михал 2 0
12. Козёл Марек 2 0
13. Юкич Иван 2 0
14. Джюранович Урош 2 0
15. Шимусик Гжегож 2 0
16. Форселль Петтери 1 0
17. Кильб Яцек 1 0
18. Пучко Матей 1 0
19. Цимопулос Темистоклис 1 0
20. Дзивнел Даниэль 1 0
21. Милетич Неманья 1 0
22. Теобальдс Д'Шон 1 0
23. Лиой Андрес 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Киркесков Миккель 6 0
2. Гук Томаш 4 1
3. Рыманяк Бартош 3 1
4. Хэйтли Том 4 0
5. Малярчик Петр 4 0
6. Соколовски Патрик 4 0
7. Феликс Хорхе 3 0
8. Милевски Себастиан 3 0
9. Корун Урош 2 0
10. Тушински Патрик 2 0
11. Червински Якуб 2 0
12. Пажишек Пётр 2 0
13. Дзичек Патрик 2 0
14. Петровски Марцин 1 0
15. Стечик Доминик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Корона Кельце 5.26% (1) 15.79% (3) 26.32% (5) 21.05% (4) 15.79% (3) 15.79% (3)
 Пяст 16.67% (5) 13.33% (4) 13.33% (4) 23.33% (7) 10% (3) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Корона Кельце Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск
Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин
Пяст Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня
Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия

Последние игры между собой

Корона Кельце: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Пяст: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Пяст 1:0 Корона Кельце Экстракласса Пяст 4:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:0 Пяст Экстракласса Корона Кельце 1:1 Пяст Экстракласса
Пяст 2:0 Корона Кельце Экстракласса Пяст 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:1 Пяст Экстракласса Корона Кельце 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:0 Пяст Экстракласса Корона Кельце 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 3:2 Пяст Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 27 17 3 7 55 - 26 54
2. Пяст Заявка 28 15 4 9 34 - 26 49
3. Шлёнск Заявка 27 11 10 6 35 - 30 43
4. Краковия Заявка 27 13 3 11 35 - 26 42
5. Лех Заявка 27 11 9 7 45 - 26 42
6. Лехия Гданьск Заявка 28 11 9 8 38 - 38 42
7. Погонь Щецин Заявка 27 11 8 8 27 - 26 41
8. Ягеллония Заявка 27 11 7 9 36 - 35 40
9. Ракув Заявка 27 11 4 12 33 - 38 37
10. Гурник Забже Заявка 28 9 10 9 37 - 38 37
11. Заглембе Любин Заявка 27 10 6 11 44 - 40 36
12. Висла Плоцк Заявка 27 10 6 11 33 - 45 36
13. Висла Краков Заявка 27 9 4 14 33 - 42 31
14. Корона Кельце Заявка 28 8 5 15 20 - 33 29
15. Арка Гдыня Заявка 27 6 7 14 25 - 41 25
16. ЛКС Лодзь Заявка 27 5 5 17 25 - 45 20
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Киркесков Миккель получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Зубровски Якуб получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    22'
    Зубровски Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Форселль Петтери бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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