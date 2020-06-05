Корона Кельце
1:2
Конец матча
Стадион: Kolporter Arena
Пяст
1:0
14' ГолФорселль Петтери
22' Желтая карточкаЗубровски Якуб
27' Вторая желтая карточкаЗубровски Якуб
36' Желтая карточкаКиркесков Миккель
1:1
65' ГолМилевски Себастиан
1:2
76' ГолФеликс Хорхе
78' Желтая карточкаГнятич Огнен
88
Козёл
Марек
27
Пучко
Матей
10
Кильб
Яцек
88
Корун
Урош
11
Феликс
Хорхе
- Основной состав
-
88 Козёл МарекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
-
10 Кильб ЯцекНападающий
- Запасные игроки
-
30 Кукич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лиой АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Чечарич БоянНападающий
-
Главный тренер: Miroslaw Smyla
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Алвеш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
14'
1:0
22'
27'
65'
76'
1:2
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ковачевич Аднан
|5 (4)
|0.17
|2.
|Пачинда Эрик
|4
|0.13
|3.
|Пападопулос Михал
|3
|0.1
|4.
|Форселль Петтери
|2
|0.07
|5.
|Пучко Матей
|1
|0.03
|6.
|Радин Милан
|1
|0.03
|7.
|Кильб Яцек
|1
|0.03
|8.
|Цебуля Марчин
|1
|0.03
|9.
|Зубровски Якуб
|1
|0.03
|10.
|Гардавски Михаэль
|0
|0
|11.
|Жиро Михал
|0
|0
|12.
|Чечарич Боян
|0
|0
|13.
|Джюранович Урош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Феликс Хорхе
|14 (3)
|0.47
|2.
|Пажишек Пётр
|9
|0.3
|3.
|Бадья Херард
|4
|0.13
|4.
|Милевски Себастиан
|2
|0.07
|5.
|Тушински Патрик
|1
|0.03
|6.
|Червински Якуб
|1
|0.03
|7.
|Хэйтли Том
|0
|0
|8.
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|9.
|Корун Урош
|0
|0
|10.
|Киркесков Миккель
|0
|0
|11.
|Алвеш Тьягу
|0
|0
|12.
|Петровски Марцин
|0
|0
|13.
|Кончковски Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зубровски Якуб
|9
|2
|2.
|Гнятич Огнен
|8
|1
|3.
|Спыхала Матеуш
|6
|1
|4.
|Радин Милан
|7
|0
|5.
|Гардавски Михаэль
|5
|0
|6.
|Ковачевич Аднан
|3
|1
|7.
|Пачинда Эрик
|4
|0
|8.
|Маркес Иван
|4
|0
|9.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|10.
|Саласар Родриго
|1
|1
|11.
|Пападопулос Михал
|2
|0
|12.
|Козёл Марек
|2
|0
|13.
|Юкич Иван
|2
|0
|14.
|Джюранович Урош
|2
|0
|15.
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|16.
|Форселль Петтери
|1
|0
|17.
|Кильб Яцек
|1
|0
|18.
|Пучко Матей
|1
|0
|19.
|Цимопулос Темистоклис
|1
|0
|20.
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|21.
|Милетич Неманья
|1
|0
|22.
|Теобальдс Д'Шон
|1
|0
|23.
|Лиой Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киркесков Миккель
|6
|0
|2.
|Гук Томаш
|4
|1
|3.
|Рыманяк Бартош
|3
|1
|4.
|Хэйтли Том
|4
|0
|5.
|Малярчик Петр
|4
|0
|6.
|Соколовски Патрик
|4
|0
|7.
|Феликс Хорхе
|3
|0
|8.
|Милевски Себастиан
|3
|0
|9.
|Корун Урош
|2
|0
|10.
|Тушински Патрик
|2
|0
|11.
|Червински Якуб
|2
|0
|12.
|Пажишек Пётр
|2
|0
|13.
|Дзичек Патрик
|2
|0
|14.
|Петровски Марцин
|1
|0
|15.
|Стечик Доминик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Корона Кельце
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|Пяст
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|10% (3)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Корона Кельце Последние 20 матчей: +7 =4 -9Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск
Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин
Пяст Последние 20 матчей: +12 =1 -7Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня
Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Пяст: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Пяст 2:0 Корона Кельце Экстракласса Пяст 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:1 Пяст Экстракласса Корона Кельце 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:0 Пяст Экстракласса Корона Кельце 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 3:2 Пяст Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|27
|17
|3
|7
|55 - 26
|54
|2.
|Пяст
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|34 - 26
|49
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|35 - 30
|43
|4.
|Краковия
|Заявка
|27
|13
|3
|11
|35 - 26
|42
|5.
|Лех
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|45 - 26
|42
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|38 - 38
|42
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|27 - 26
|41
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|36 - 35
|40
|9.
|Ракув
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 38
|37
|10.
|Гурник Забже
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|37 - 38
|37
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 40
|36
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 45
|36
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|33 - 42
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 33
|29
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 41
|25
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|25 - 45
|20