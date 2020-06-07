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  2. Матчи
  3. Дания
Ольборг
2:3
Конец матча

Стадион:
Орхус
0'
0:1
27' Гол
Блуме Брор
34' Желтая карточка
Magnus Christensen III
1:1
59' Гол
Kristoffer Pallesen
63' Желтая карточка
Андерсен Лукас
65' Желтая карточка
Фоссум Ивер
1:2
65' Гол
Мортенсен Патрик
1:3
79' Пенальти
Мортенсен Патрик
2:3
88' Гол
Андерсен Лукас
90' Желтая карточка
Kristoffer Pallesen
90'+5
1
Ринне
Якоб
32
Педерсен
Каспер
5
Окоре
Жорес
6
Kristoffer
Pallesen
17
Куск
Каспер
8
Фоссум
Ивер
16
Magnus
Christensen
III
21
Ольсен
Патрик
15
Lukas
Klitten
34
Anders
Baertelsen
9
Ван
Веерт
Том
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
3
Бакман
Никлас
5
Тингагер
Фредерик
34
Дикс
Кевин
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
8
Амини
Мустафа
29
Блуме
Брор
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
Ольборг
3-5-2
Орхус
4-3-3

Ход матча

27'
0:1
Блуме Брор
(Торстейнссон Йон)
34'
Magnus Christensen III
 
46'
Frederik Boersting
Куск Каспер
 
46'
Андерсен Лукас
Ван Веерт Том
 
46'
Soeren Tengstedt
Anders Baertelsen
 
59'
Kristoffer Pallesen
1:1
60'
 
Gift Links
Торстейнссон Йон
63'
Андерсен Лукас
 
65'
Фоссум Ивер
 
65'
1:2
Мортенсен Патрик
(Блуме Брор)
68'
Robert Kakeeto
Magnus Christensen III
 
71'
 
Albert Groenbaek
Benjamin Steenfeldt Hvidt
79'
1:3
Мортенсен Патрик
80'
Альманн Якоб
Lukas Klitten
 
83'
 
Magnus Anbo
Мортенсен Патрик
83'
 
Хелениус Никлас
Анкерсен Якоб
88'
Андерсен Лукас
(Ринне Якоб)
2:3
90'
Kristoffer Pallesen
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 12
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерсен Лукас 10 (3) 0.38
2. Ван Веерт Том 7 0.27
3. Кауфманн Миккель 7 0.27
4. Куск Каспер 5 (1) 0.19
5. Ольсен Патрик 5 0.19
6. Kristoffer Pallesen 2 0.08
7. Frederik Boersting 2 0.08
8. Фоссум Ивер 1 0.04
9. Окоре Жорес 1 0.04
10. Magnus Christensen III 1 0.04
11. Soeren Tengstedt 1 0.04
12. Абильдгор Оливер 1 0.04
13. Альманн Якоб 0 0
14. Кристенсен Патрик 0 0
15. Ринне Якоб 0 0
16. Oliver Klitten 0 0
17. Mathias Ross Jensen 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 13 (4) 0.5
2. Mustapha Bundu 7 (1) 0.27
3. Блуме Брор 5 0.19
4. Торстейнссон Йон 5 0.19
5. Анкерсен Якоб 3 0.12
6. Нильсен Каспер 2 0.08
7. Хелениус Никлас 2 0.08
8. Амини Мустафа 2 0.08
9. Мунксгор Александер 1 0.04
10. Йулсгор Йеспер 1 0.04
11. Поульсен Николай II 0 0
12. Sebastian Hausner 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Magnus Christensen III 8 0
2. Альманн Якоб 5 0
3. Андерсен Лукас 5 0
4. Куск Каспер 4 0
5. Окоре Жорес 4 0
6. Ольсен Патрик 4 0
7. Ван Веерт Том 4 0
8. Mathias Ross Jensen 4 0
9. Frederik Boersting 3 0
10. Ринне Якоб 2 0
11. Kristoffer Pallesen 1 0
12. Теландер Расмус 1 0
13. Фоссум Ивер 1 0
14. Педерсен Каспер 1 0
15. Robert Kakeeto 1 0
16. Oliver Klitten 1 0
17. Кауфманн Миккель 1 0
18. Абильдгор Оливер 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 11 1
2. Бакман Никлас 6 1
3. Zachary Duncan 5 0
4. Нильсен Каспер 4 0
5. Мунксгор Александер 4 0
6. Йулсгор Йеспер 3 0
7. Амини Мустафа 3 0
8. Торстейнссон Йон 3 0
9. Эскелинен Виллиам 2 0
10. Тингагер Фредерик 2 0
11. Мортенсен Патрик 1 0
12. Анкерсен Якоб 1 0
13. Хелениус Никлас 1 0
14. Йованович Александар II 1 0
15. Mustapha Bundu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 12.5% (5) 15% (6) 15% (6) 22.5% (9) 15% (6) 20% (8)
 Орхус 15.79% (6) 13.16% (5) 10.53% (4) 18.42% (7) 26.32% (10) 15.79% (6)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд
Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Кёге 0:3 Ольборг Ольборг 4:0 Хорсенс Раннерс 3:3 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд
Орхус Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус
Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Орхус: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Орхус 0:2 Ольборг Товарищеские матчи Орхус 3:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Орхус Суперлига Дании
Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок Ольборг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 3:3 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 3:3 Орхус Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 26 21 2 3 42 - 14 65
2. Копенгаген 26 18 3 5 47 - 28 57
3. Орхус 26 14 5 7 42 - 28 47
4. Брондбю 26 13 3 10 47 - 37 42
5. Нордшелланн 26 12 5 9 48 - 35 41
6. Ольборг 26 10 6 10 43 - 33 36
7. Раннерс 26 10 5 11 39 - 35 35
8. Хорсенс 26 10 4 12 25 - 44 34
9. Оденсе 26 9 6 11 34 - 30 33
10. Люнгбю 26 9 5 12 31 - 45 32
11. Сённерйюск 26 6 9 11 31 - 44 27
12. Хобро 26 3 14 9 25 - 35 23
13. Эсбьерг 26 4 6 16 22 - 44 18
14. Силькеборг 26 3 7 16 31 - 55 16
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