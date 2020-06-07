Ольборг
2:3
Конец матча
Стадион: Aalborg Portland Park
Орхус
0:1
27' ГолБлуме Брор
34' Желтая карточкаMagnus Christensen III
1:1
59' ГолKristoffer Pallesen
63' Желтая карточкаАндерсен Лукас
65' Желтая карточкаФоссум Ивер
1:2
65' ГолМортенсен Патрик
1:3
79' ПенальтиМортенсен Патрик
2:3
88' ГолАндерсен Лукас
90' Желтая карточкаKristoffer Pallesen
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Gift LinksПолузащитник
- Нападающий
-
-
39 Magnus Anbo
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
27'
0:1
59'
63'
65'
65'
1:2
79'
1:3
88'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 12
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерсен Лукас
|10 (3)
|0.38
|2.
|Ван Веерт Том
|7
|0.27
|3.
|Кауфманн Миккель
|7
|0.27
|4.
|Куск Каспер
|5 (1)
|0.19
|5.
|Ольсен Патрик
|5
|0.19
|6.
|Kristoffer Pallesen
|2
|0.08
|7.
|Frederik Boersting
|2
|0.08
|8.
|Фоссум Ивер
|1
|0.04
|9.
|Окоре Жорес
|1
|0.04
|10.
|Magnus Christensen III
|1
|0.04
|11.
|Soeren Tengstedt
|1
|0.04
|12.
|Абильдгор Оливер
|1
|0.04
|13.
|Альманн Якоб
|0
|0
|14.
|Кристенсен Патрик
|0
|0
|15.
|Ринне Якоб
|0
|0
|16.
|Oliver Klitten
|0
|0
|17.
|Mathias Ross Jensen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|13 (4)
|0.5
|2.
|Mustapha Bundu
|7 (1)
|0.27
|3.
|Блуме Брор
|5
|0.19
|4.
|Торстейнссон Йон
|5
|0.19
|5.
|Анкерсен Якоб
|3
|0.12
|6.
|Нильсен Каспер
|2
|0.08
|7.
|Хелениус Никлас
|2
|0.08
|8.
|Амини Мустафа
|2
|0.08
|9.
|Мунксгор Александер
|1
|0.04
|10.
|Йулсгор Йеспер
|1
|0.04
|11.
|Поульсен Николай II
|0
|0
|12.
|Sebastian Hausner
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Magnus Christensen III
|8
|0
|2.
|Альманн Якоб
|5
|0
|3.
|Андерсен Лукас
|5
|0
|4.
|Куск Каспер
|4
|0
|5.
|Окоре Жорес
|4
|0
|6.
|Ольсен Патрик
|4
|0
|7.
|Ван Веерт Том
|4
|0
|8.
|Mathias Ross Jensen
|4
|0
|9.
|Frederik Boersting
|3
|0
|10.
|Ринне Якоб
|2
|0
|11.
|Kristoffer Pallesen
|1
|0
|12.
|Теландер Расмус
|1
|0
|13.
|Фоссум Ивер
|1
|0
|14.
|Педерсен Каспер
|1
|0
|15.
|Robert Kakeeto
|1
|0
|16.
|Oliver Klitten
|1
|0
|17.
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|18.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|11
|1
|2.
|Бакман Никлас
|6
|1
|3.
|Zachary Duncan
|5
|0
|4.
|Нильсен Каспер
|4
|0
|5.
|Мунксгор Александер
|4
|0
|6.
|Йулсгор Йеспер
|3
|0
|7.
|Амини Мустафа
|3
|0
|8.
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|9.
|Эскелинен Виллиам
|2
|0
|10.
|Тингагер Фредерик
|2
|0
|11.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|12.
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|13.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|14.
|Йованович Александар II
|1
|0
|15.
|Mustapha Bundu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|12.5% (5)
|15% (6)
|15% (6)
|22.5% (9)
|15% (6)
|20% (8)
|Орхус
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|26.32% (10)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд
Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Кёге 0:3 Ольборг Ольборг 4:0 Хорсенс Раннерс 3:3 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд
Орхус Последние 20 матчей: +14 =4 -2Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус
Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Орхус: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок Ольборг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 3:3 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 3:3 Орхус Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|26
|21
|2
|3
|42 - 14
|65
|2.
|Копенгаген
|26
|18
|3
|5
|47 - 28
|57
|3.
|Орхус
|26
|14
|5
|7
|42 - 28
|47
|4.
|Брондбю
|26
|13
|3
|10
|47 - 37
|42
|5.
|Нордшелланн
|26
|12
|5
|9
|48 - 35
|41
|6.
|Ольборг
|26
|10
|6
|10
|43 - 33
|36
|7.
|Раннерс
|26
|10
|5
|11
|39 - 35
|35
|8.
|Хорсенс
|26
|10
|4
|12
|25 - 44
|34
|9.
|Оденсе
|26
|9
|6
|11
|34 - 30
|33
|10.
|Люнгбю
|26
|9
|5
|12
|31 - 45
|32
|11.
|Сённерйюск
|26
|6
|9
|11
|31 - 44
|27
|12.
|Хобро
|26
|3
|14
|9
|25 - 35
|23
|13.
|Эсбьерг
|26
|4
|6
|16
|22 - 44
|18
|14.
|Силькеборг
|26
|3
|7
|16
|31 - 55
|16