Сённерйюск
2:2
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк
Силькеборг
1:0
15' ГолJoao Pereira III
20' Желтая карточкаAlexander Bah
1:1
37' ГолMads Kaalund III
1:2
49' ГолКарстенсен Расмус
1:2
56' Не забитый пенальтиАбсалонсен Йохан
58' Желтая карточкаJunior Brumado
65' Желтая карточкаAnders Jacobsen II
2:2
80' ГолPeter Christiansen2
86' Желтая карточкаБринк Марк
90' Желтая карточкаЛюикс Кес
30
Ромо
Рафаэль
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
47 Довбик АртёмНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
1:0
20'
37'
1:1
49'
56'
1:2
58'
80'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 7
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якобсен Кристиан II
|7 (1)
|0.27
|2.
|Лидер Март
|6
|0.23
|3.
|Рохас Марко
|2
|0.08
|4.
|Альбек Мадс
|2
|0.08
|5.
|Anders Jacobsen II
|2
|0.08
|6.
|Абсалонсен Йохан
|2 (1)
|0.08
|7.
|Довбик Артём
|2
|0.08
|8.
|Peter Christiansen2
|2
|0.08
|9.
|Хассан Рилван
|1
|0.04
|10.
|Stefan Gartenmann
|1
|0.04
|11.
|Jeppe Simonsen
|1
|0.04
|12.
|Бангор Патрик
|1
|0.04
|13.
|Joao Pereira III
|1
|0.04
|14.
|Аманкваа Данни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шварц Ронни
|13 (1)
|0.5
|2.
|Jeppe Okkels
|3
|0.12
|3.
|Валлис Николай
|3
|0.12
|4.
|Махолли Шкодран
|2
|0.08
|5.
|Хагельскьер Андерс
|2
|0.08
|6.
|Хольтен Эмиль
|2
|0.08
|7.
|Mads Kaalund III
|2
|0.08
|8.
|Кроне Свенн
|1
|0.04
|9.
|Хебо Матиас
|1
|0.04
|10.
|Моберг Вегар
|1
|0.04
|11.
|Junior Brumado
|1
|0.04
|12.
|Карстенсен Расмус
|1
|0.04
|13.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
|14.
|Деннис Флинта
|0
|0
|15.
|Alexander Lind
|0
|0
|16.
|Лесняк Филип
|0
|0
|17.
|Меллер Фредерик
|0
|0
|18.
|Фредерик Алвес Ибсен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абсалонсен Йохан
|6
|1
|2.
|Stefan Gartenmann
|7
|0
|3.
|Якобсен Кристиан II
|6
|0
|4.
|Бангор Патрик
|6
|0
|5.
|Alexander Bah
|6
|0
|6.
|Йонссон Эггерт
|5
|0
|7.
|Милиц Себастьян
|4
|0
|8.
|Victor Ekani
|4
|0
|9.
|Альбек Мадс
|3
|0
|10.
|Лидер Март
|3
|0
|11.
|Довбик Артём
|3
|0
|12.
|Хассан Рилван
|2
|0
|13.
|Люикс Кес
|2
|0
|14.
|Nicholas Marfelt
|2
|0
|15.
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|16.
|Канструп Пьер
|1
|0
|17.
|Рохас Марко
|1
|0
|18.
|Аманкваа Данни
|1
|0
|19.
|Jeppe Simonsen
|1
|0
|20.
|Julius Eskesen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кроне Свенн
|7
|1
|2.
|Ромо Рафаэль
|4
|0
|3.
|Лесняк Филип
|3
|0
|4.
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|5.
|Герцен Йеппе
|3
|0
|6.
|Деннис Флинта
|2
|0
|7.
|Якобсен Симон
|2
|0
|8.
|Валлис Николай
|2
|0
|9.
|Фредерик Алвес Ибсен
|2
|0
|10.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|11.
|Хебо Матиас
|1
|0
|12.
|Махолли Шкодран
|1
|0
|13.
|Хольтен Эмиль
|1
|0
|14.
|Бринк Марк
|1
|0
|15.
|Mads Kaalund III
|1
|0
|16.
|Намбиши Валанс
|1
|0
|17.
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|18.
|Карстенсен Расмус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|10% (3)
|20% (6)
|26.67% (8)
|23.33% (7)
|Силькеборг
|3.33% (1)
|23.33% (7)
|30% (9)
|16.67% (5)
|10% (3)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +5 =6 -9Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе
Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Колдинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Люнгбю Орхус 4:2 Сённерйюск
Силькеборг Последние 20 матчей: +6 =3 -11Силькеборг 0:2 Нордшелланн Вайле 1:2 Силькеборг Силькеборг 2:1 Орхус Хорсенс 1:1 Силькеборг
Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Силькеборг: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Силькеборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 2:4 Сённерйюск Товарищеские матчи Силькеборг 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:4 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Сённерйюск Суперлига Дании Силькеборг 0:5 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:3 Силькеборг Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:4 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Сённерйюск САС Лигаен Силькеборг 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 1:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 3:1 Сённерйюск САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|26
|21
|2
|3
|42 - 14
|65
|2.
|Копенгаген
|26
|18
|3
|5
|47 - 28
|57
|3.
|Орхус
|26
|14
|5
|7
|42 - 28
|47
|4.
|Брондбю
|26
|13
|3
|10
|47 - 37
|42
|5.
|Нордшелланн
|26
|12
|5
|9
|48 - 35
|41
|6.
|Ольборг
|26
|10
|6
|10
|43 - 33
|36
|7.
|Раннерс
|26
|10
|5
|11
|39 - 35
|35
|8.
|Хорсенс
|26
|10
|4
|12
|25 - 44
|34
|9.
|Оденсе
|26
|9
|6
|11
|34 - 30
|33
|10.
|Люнгбю
|26
|9
|5
|12
|31 - 45
|32
|11.
|Сённерйюск
|26
|6
|9
|11
|31 - 44
|27
|12.
|Хобро
|26
|3
|14
|9
|25 - 35
|23
|13.
|Эсбьерг
|26
|4
|6
|16
|22 - 44
|18
|14.
|Силькеборг
|26
|3
|7
|16
|31 - 55
|16