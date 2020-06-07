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  3. Дания
Сённерйюск
2:2
Конец матча

Стадион:
Силькеборг
0'
1:0
15' Гол
Joao Pereira III
20' Желтая карточка
Alexander Bah
1:1
37' Гол
Mads Kaalund III
1:2
49' Гол
Карстенсен Расмус
1:2
56' Не забитый пенальти
Абсалонсен Йохан
58' Желтая карточка
Junior Brumado
65' Желтая карточка
Anders Jacobsen II
2:2
80' Гол
Peter Christiansen2
86' Желтая карточка
Бринк Марк
90' Желтая карточка
Люикс Кес
90'+4
28
Милиц
Себастьян
24
Rasmus
Vinderslev
12
Канструп
Пьер
2
Stefan
Gartenmann
14
Joao
Pereira
III
6
Йонссон
Эггерт
9
Alexander
Bah
22
Фредериксен
Эмиль
8
Якобсен
Кристиан
II
15
Абсалонсен
Йохан
10
Anders
Jacobsen
II
30
Ромо
Рафаэль
26
Карстенсен
Расмус
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
4
Люикс
Кес
6
Меллер
Фредерик
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
23
Лесняк
Филип
17
Mads
Kaalund
III
8
Моберг
Вегар
7
Jeppe
Okkels
29
Junior
Brumado
Сённерйюск
4-1-4-1
Силькеборг
4-3-2-1

Ход матча

15'
Joao Pereira III
1:0
20'
Alexander Bah
 
37'
1:1
Mads Kaalund III
(Jeppe Okkels)
46'
Альбек Мадс
Фредериксен Эмиль
 
49'
1:2
Карстенсен Расмус
56'
Абсалонсен Йохан
1:2
58'
 
Junior Brumado
63'
Julius Eskesen
Rasmus Vinderslev
 
65'
Anders Jacobsen II
 
69'
Nicholas Marfelt
Joao Pereira III
 
72'
 
Хольтен Эмиль
Junior Brumado
72'
 
Sebastian Joergensen
Jeppe Okkels
78'
Peter Christiansen2
Йонссон Эггерт
 
78'
Довбик Артём
Якобсен Кристиан II
 
80'
Peter Christiansen2
2:2
83'
 
Махолли Шкодран
Моберг Вегар
83'
 
Бринк Марк
Mads Kaalund III
86'
 
Бринк Марк
87'
 
Alexander Lind
Лесняк Филип
90'
 
Люикс Кес

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобсен Кристиан II 7 (1) 0.27
2. Лидер Март 6 0.23
3. Рохас Марко 2 0.08
4. Альбек Мадс 2 0.08
5. Anders Jacobsen II 2 0.08
6. Абсалонсен Йохан 2 (1) 0.08
7. Довбик Артём 2 0.08
8. Peter Christiansen2 2 0.08
9. Хассан Рилван 1 0.04
10. Stefan Gartenmann 1 0.04
11. Jeppe Simonsen 1 0.04
12. Бангор Патрик 1 0.04
13. Joao Pereira III 1 0.04
14. Аманкваа Данни 0 0
Силькеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шварц Ронни 13 (1) 0.5
2. Jeppe Okkels 3 0.12
3. Валлис Николай 3 0.12
4. Махолли Шкодран 2 0.08
5. Хагельскьер Андерс 2 0.08
6. Хольтен Эмиль 2 0.08
7. Mads Kaalund III 2 0.08
8. Кроне Свенн 1 0.04
9. Хебо Матиас 1 0.04
10. Моберг Вегар 1 0.04
11. Junior Brumado 1 0.04
12. Карстенсен Расмус 1 0.04
13. Мадсен Мадс Эмиль 0 0
14. Деннис Флинта 0 0
15. Alexander Lind 0 0
16. Лесняк Филип 0 0
17. Меллер Фредерик 0 0
18. Фредерик Алвес Ибсен 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Абсалонсен Йохан 6 1
2. Stefan Gartenmann 7 0
3. Якобсен Кристиан II 6 0
4. Бангор Патрик 6 0
5. Alexander Bah 6 0
6. Йонссон Эггерт 5 0
7. Милиц Себастьян 4 0
8. Victor Ekani 4 0
9. Альбек Мадс 3 0
10. Лидер Март 3 0
11. Довбик Артём 3 0
12. Хассан Рилван 2 0
13. Люикс Кес 2 0
14. Nicholas Marfelt 2 0
15. Anders Jacobsen II 2 0
16. Канструп Пьер 1 0
17. Рохас Марко 1 0
18. Аманкваа Данни 1 0
19. Jeppe Simonsen 1 0
20. Julius Eskesen 1 0
Силькеборг
# Игрок      
1. Кроне Свенн 7 1
2. Ромо Рафаэль 4 0
3. Лесняк Филип 3 0
4. Мадсен Мадс Эмиль 3 0
5. Герцен Йеппе 3 0
6. Деннис Флинта 2 0
7. Якобсен Симон 2 0
8. Валлис Николай 2 0
9. Фредерик Алвес Ибсен 2 0
10. Рочестер Соренсен Марк 1 0
11. Хебо Матиас 1 0
12. Махолли Шкодран 1 0
13. Хольтен Эмиль 1 0
14. Бринк Марк 1 0
15. Mads Kaalund III 1 0
16. Намбиши Валанс 1 0
17. Хагельскьер Андерс 1 0
18. Карстенсен Расмус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 6.67% (2) 13.33% (4) 10% (3) 20% (6) 26.67% (8) 23.33% (7)
 Силькеборг 3.33% (1) 23.33% (7) 30% (9) 16.67% (5) 10% (3) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе
Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Колдинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Люнгбю Орхус 4:2 Сённерйюск
Силькеборг Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Силькеборг 0:2 Нордшелланн Вайле 1:2 Силькеборг Силькеборг 2:1 Орхус Хорсенс 1:1 Силькеборг
Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Силькеборг: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Силькеборг 3:3 Сённерйюск Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Силькеборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 2:4 Сённерйюск Товарищеские матчи Силькеборг 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:4 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Сённерйюск Суперлига Дании Силькеборг 0:5 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:3 Силькеборг Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:4 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Сённерйюск САС Лигаен Силькеборг 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 1:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 3:1 Сённерйюск САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 26 21 2 3 42 - 14 65
2. Копенгаген 26 18 3 5 47 - 28 57
3. Орхус 26 14 5 7 42 - 28 47
4. Брондбю 26 13 3 10 47 - 37 42
5. Нордшелланн 26 12 5 9 48 - 35 41
6. Ольборг 26 10 6 10 43 - 33 36
7. Раннерс 26 10 5 11 39 - 35 35
8. Хорсенс 26 10 4 12 25 - 44 34
9. Оденсе 26 9 6 11 34 - 30 33
10. Люнгбю 26 9 5 12 31 - 45 32
11. Сённерйюск 26 6 9 11 31 - 44 27
12. Хобро 26 3 14 9 25 - 35 23
13. Эсбьерг 26 4 6 16 22 - 44 18
14. Силькеборг 26 3 7 16 31 - 55 16
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