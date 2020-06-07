Хорсенс
3:2
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens
Брондбю
0:1
18' ГолЮнг Антони
1:1
52' ГолХанссон Халлюр
2:1
60' ГолХанссон Халлюр
2:2
64' ГолРустед Сигурд
80' Желтая карточкаЮнг Антони
81' Желтая карточкаТибблинг Симон
83' Вторая желтая карточкаЮнг Антони
90' Желтая карточкаРустед Сигурд
3:2
90' ГолPeter Therkildsen
11
Peter
Nymann
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
29 Кьяер ЙеппеНападающий
-
17 Oliver DrostНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
-
29 Peter Bjur
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
18'
0:1
52'
60'
2:1
64'
80'
81'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Louka Andreasen
|5 (1)
|0.19
|2.
|Ханссон Халлюр
|4
|0.15
|3.
|Ламб Микаэл
|2
|0.08
|4.
|Malte Kiilerich Hansen
|2
|0.08
|5.
|Rune Frantsen
|2
|0.08
|6.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0.08
|7.
|Alexander Ludwig II
|2
|0.08
|8.
|Peter Therkildsen
|2
|0.08
|9.
|Jonas Thorsen
|1
|0.04
|10.
|Bjarke Jacobsen
|1
|0.04
|11.
|Ayo Simon Okusun
|0
|0
|12.
|Peter Nymann
|0
|0
|13.
|Кьяер Йеппе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильчек Камиль
|17 (3)
|0.65
|2.
|Кайзер Доминик
|8
|0.31
|3.
|Хедлунд Симон
|4
|0.15
|4.
|Мраз Самуэл
|4
|0.15
|5.
|Юнг Антони
|3
|0.12
|6.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0.08
|7.
|Мукхтар Хани
|2
|0.08
|8.
|Радошевич Йосип
|1
|0.04
|9.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.04
|10.
|Араюури Паулус
|1
|0.04
|11.
|Anis Ben Slimane
|1
|0.04
|12.
|Уре Микаэль
|1
|0.04
|13.
|Рустед Сигурд
|1
|0.04
|14.
|Тибблинг Симон
|0
|0
|15.
|Менса Кевин
|0
|0
|16.
|Махсо Андреас
|0
|0
|17.
|Ларссон Юхан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ханссон Халлюр
|7
|0
|2.
|Ламб Микаэл
|6
|0
|3.
|Jannik Pohl
|3
|1
|4.
|Bjarke Jacobsen
|2
|1
|5.
|Alexander Ludwig II
|2
|1
|6.
|Машович Эрхан
|3
|0
|7.
|Michael Lansing
|1
|1
|8.
|Jonas Thorsen
|2
|0
|9.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0
|10.
|Malte Kiilerich Hansen
|2
|0
|11.
|Peter Nymann
|1
|0
|12.
|Делач Матей
|1
|0
|13.
|Нильсен Сиверт
|1
|0
|14.
|Геммер Йонас
|1
|0
|15.
|Oliver Drost
|1
|0
|16.
|Jacob Linnet
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юнг Антони
|8
|1
|2.
|Херманнссон Хьёртур
|5
|1
|3.
|Рустед Сигурд
|5
|0
|4.
|Morten Frendrup
|4
|0
|5.
|Вильчек Камиль
|2
|1
|6.
|Араюури Паулус
|2
|1
|7.
|Менса Кевин
|3
|0
|8.
|Махсо Андреас
|3
|0
|9.
|Линнстрем Йеспер
|3
|0
|10.
|Кайзер Доминик
|2
|0
|11.
|Тибблинг Симон
|2
|0
|12.
|Хедлунд Симон
|2
|0
|13.
|Радошевич Йосип
|2
|0
|14.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|15.
|Мраз Самуэл
|2
|0
|16.
|Anton Skipper
|2
|0
|17.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|18.
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|19.
|Уре Микаэль
|1
|0
|20.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|21.
|Anis Ben Slimane
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорсенс
|27.27% (6)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|Брондбю
|17.78% (8)
|11.11% (5)
|24.44% (11)
|13.33% (6)
|17.78% (8)
|15.56% (7)
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс
Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Оденсе Ольборг 4:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Силькеборг Фремад Амагер 0:3 Хорсенс Эсбьерг 1:1 Хорсенс Люнгбю 2:1 Хорсенс
Брондбю Последние 20 матчей: +10 =2 -8Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю
Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Эсбьерг Силькеборг 0:1 Брондбю
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Брондбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брондбю 5:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Брондбю 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Брондбю Суперлига Брондбю 0:1 Хорсенс САС Лигаен Брондбю 1:4 Хорсенс САС Лигаен Брондбю 0:0 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:1 Брондбю САС Лигаен Брондбю 0:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 3:0 Брондбю САС Лигаен Брондбю 4:3 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|26
|21
|2
|3
|42 - 14
|65
|2.
|Копенгаген
|26
|18
|3
|5
|47 - 28
|57
|3.
|Орхус
|26
|14
|5
|7
|42 - 28
|47
|4.
|Брондбю
|26
|13
|3
|10
|47 - 37
|42
|5.
|Нордшелланн
|26
|12
|5
|9
|48 - 35
|41
|6.
|Ольборг
|26
|10
|6
|10
|43 - 33
|36
|7.
|Раннерс
|26
|10
|5
|11
|39 - 35
|35
|8.
|Хорсенс
|26
|10
|4
|12
|25 - 44
|34
|9.
|Оденсе
|26
|9
|6
|11
|34 - 30
|33
|10.
|Люнгбю
|26
|9
|5
|12
|31 - 45
|32
|11.
|Сённерйюск
|26
|6
|9
|11
|31 - 44
|27
|12.
|Хобро
|26
|3
|14
|9
|25 - 35
|23
|13.
|Эсбьерг
|26
|4
|6
|16
|22 - 44
|18
|14.
|Силькеборг
|26
|3
|7
|16
|31 - 55
|16