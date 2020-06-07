  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Хорсенс
3:2
Конец матча

Стадион:
Брондбю
0'
0:1
18' Гол
Юнг Антони
1:1
52' Гол
Ханссон Халлюр
2:1
60' Гол
Ханссон Халлюр
2:2
64' Гол
Рустед Сигурд
80' Желтая карточка
Юнг Антони
81' Желтая карточка
Тибблинг Симон
83' Вторая желтая карточка
Юнг Антони
90' Желтая карточка
Рустед Сигурд
3:2
90' Гол
Peter Therkildsen
90'+5
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
6
Ayo
Simon
Okusun
19
Jonas
Thorsen
12
Rune
Frantsen
10
Ханссон
Халлюр
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
25
Anis
Ben
Slimane
22
Радошевич
Йосип
21
Кристенсен
Лассе
3
Юнг
Антони
18
Линнстрем
Йеспер
9
Мраз
Самуэл
Хорсенс
4-4-2
Брондбю
3-5-2

Ход матча

18'
0:1
Юнг Антони
(Мраз Самуэл)
46'
Брок-Мадсен Николай
Rune Frantsen
 
52'
Ханссон Халлюр
(Louka Andreasen)
1:1
55'
Кьяер Йеппе
Ламб Микаэл
 
60'
Ханссон Халлюр
(Кьяер Йеппе)
2:1
61'
 
Уре Микаэль
Мраз Самуэл
64'
2:2
Рустед Сигурд
(Кристенсен Лассе)
72'
 
Тибблинг Симон
Кристенсен Лассе
80'
 
Юнг Антони
81'
Peter Therkildsen
Bjarke Jacobsen
 
81'
Геммер Йонас
Ханссон Халлюр
 
81'
 
Тибблинг Симон
83'
 
Юнг Антони
86'
 
Andreas Bruus
Линнстрем Йеспер
86'
 
Morten Frendrup
Anis Ben Slimane
90'
 
Рустед Сигурд
90'
Peter Therkildsen
(Peter Nymann)
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Louka Andreasen 5 (1) 0.19
2. Ханссон Халлюр 4 0.15
3. Ламб Микаэл 2 0.08
4. Malte Kiilerich Hansen 2 0.08
5. Rune Frantsen 2 0.08
6. Брок-Мадсен Николай 2 0.08
7. Alexander Ludwig II 2 0.08
8. Peter Therkildsen 2 0.08
9. Jonas Thorsen 1 0.04
10. Bjarke Jacobsen 1 0.04
11. Ayo Simon Okusun 0 0
12. Peter Nymann 0 0
13. Кьяер Йеппе 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 17 (3) 0.65
2. Кайзер Доминик 8 0.31
3. Хедлунд Симон 4 0.15
4. Мраз Самуэл 4 0.15
5. Юнг Антони 3 0.12
6. Линнстрем Йеспер 2 0.08
7. Мукхтар Хани 2 0.08
8. Радошевич Йосип 1 0.04
9. Кристенсен Лассе 1 0.04
10. Араюури Паулус 1 0.04
11. Anis Ben Slimane 1 0.04
12. Уре Микаэль 1 0.04
13. Рустед Сигурд 1 0.04
14. Тибблинг Симон 0 0
15. Менса Кевин 0 0
16. Махсо Андреас 0 0
17. Ларссон Юхан 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Ханссон Халлюр 7 0
2. Ламб Микаэл 6 0
3. Jannik Pohl 3 1
4. Bjarke Jacobsen 2 1
5. Alexander Ludwig II 2 1
6. Машович Эрхан 3 0
7. Michael Lansing 1 1
8. Jonas Thorsen 2 0
9. Брок-Мадсен Николай 2 0
10. Malte Kiilerich Hansen 2 0
11. Peter Nymann 1 0
12. Делач Матей 1 0
13. Нильсен Сиверт 1 0
14. Геммер Йонас 1 0
15. Oliver Drost 1 0
16. Jacob Linnet 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Юнг Антони 8 1
2. Херманнссон Хьёртур 5 1
3. Рустед Сигурд 5 0
4. Morten Frendrup 4 0
5. Вильчек Камиль 2 1
6. Араюури Паулус 2 1
7. Менса Кевин 3 0
8. Махсо Андреас 3 0
9. Линнстрем Йеспер 3 0
10. Кайзер Доминик 2 0
11. Тибблинг Симон 2 0
12. Хедлунд Симон 2 0
13. Радошевич Йосип 2 0
14. Ларссон Юхан 2 0
15. Мраз Самуэл 2 0
16. Anton Skipper 2 0
17. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
18. Кристенсен Лассе 1 0
19. Уре Микаэль 1 0
20. Бёркеейет Тобиас 1 0
21. Anis Ben Slimane 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 27.27% (6) 9.09% (2) 22.73% (5) 22.73% (5) 9.09% (2) 9.09% (2)
 Брондбю 17.78% (8) 11.11% (5) 24.44% (11) 13.33% (6) 17.78% (8) 15.56% (7)

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс
Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Оденсе Ольборг 4:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Силькеборг Фремад Амагер 0:3 Хорсенс Эсбьерг 1:1 Хорсенс Люнгбю 2:1 Хорсенс
Брондбю Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю
Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Эсбьерг Силькеборг 0:1 Брондбю

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Брондбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брондбю 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 5:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Брондбю 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Брондбю Суперлига Брондбю 0:1 Хорсенс САС Лигаен Брондбю 1:4 Хорсенс САС Лигаен Брондбю 0:0 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:1 Брондбю САС Лигаен Брондбю 0:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 3:0 Брондбю САС Лигаен Брондбю 4:3 Хорсенс САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 26 21 2 3 42 - 14 65
2. Копенгаген 26 18 3 5 47 - 28 57
3. Орхус 26 14 5 7 42 - 28 47
4. Брондбю 26 13 3 10 47 - 37 42
5. Нордшелланн 26 12 5 9 48 - 35 41
6. Ольборг 26 10 6 10 43 - 33 36
7. Раннерс 26 10 5 11 39 - 35 35
8. Хорсенс 26 10 4 12 25 - 44 34
9. Оденсе 26 9 6 11 34 - 30 33
10. Люнгбю 26 9 5 12 31 - 45 32
11. Сённерйюск 26 6 9 11 31 - 44 27
12. Хобро 26 3 14 9 25 - 35 23
13. Эсбьерг 26 4 6 16 22 - 44 18
14. Силькеборг 26 3 7 16 31 - 55 16
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 