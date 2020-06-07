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Оденсе
3:1
Конец матча

Стадион:
Эсбьерг
0'
1:0
23' Гол
Лаурсен Райан
2:0
31' Гол
Свеннсен Сандер
3:0
44' Гол
Трандарсон Арон-Элис
56' Желтая карточка
Мадс Фрокьяер-Йенсен
58' Желтая карточка
Лаурсен Райан
78' Желтая карточка
Остин Родольф
3:1
84' Гол
Mads Larsen
90'+7
27
Oliver
Christensen
4
Лаурсен
Райан
24
Лунд
Марко
6
Тверсков
Йеппе
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
19
Трандарсон
Арон-Элис
23
Клеве
Троэльс
14
Томасен
Йенс
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
15
Max
Fenger
10
Свеннсен
Сандер
1
Манноне
Вито
40
Аниембе
Даниэль
8
Остин
Родольф
20
Soeren
Reese
17
Конбой
Кевин
38
Лунги
Якоб
6
Парунашвили
Лаша
12
Кужава
Рафал
7
Кауко
Йони
10
Дауда
Мохаммед
23
Яковенко
Юрий
Оденсе
4-4-2
Эсбьерг
4-2-3-1

Ход матча

23'
Лаурсен Райан
(Трандарсон Арон-Элис)
1:0
31'
Свеннсен Сандер
(Лаурсен Якоб-Баррет)
2:0
44'
Трандарсон Арон-Элис
(Лаурсен Райан)
3:0
46'
 
Эгелунд Патрик
Парунашвили Лаша
56'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
58'
Лаурсен Райан
 
63'
 
Mads Larsen
Кауко Йони
63'
 
Эрцег Анте
Дауда Мохаммед
78'
 
Остин Родольф
81'
Moses Opondo
Max Fenger
 
84'
3:1
Mads Larsen
90'
Jakob Martinsen
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
90'
Robin Oestroem
Лаурсен Райан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадри Башким 10 (3) 0.38
2. Свеннсен Сандер 10 (1) 0.38
3. Клеве Троэльс 3 0.12
4. Джейбали Иссам 2 (1) 0.08
5. Anders Jacobsen II 2 0.08
6. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0.04
7. Лаурсен Райан 1 0.04
8. Лунд Оливер 1 0.04
9. Греве Матиас 1 0.04
10. Трандарсон Арон-Элис 1 0.04
11. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.04
12. Moses Opondo 1 0.04
13. Джанус Драчманн 0 0
14. Маду Кингсли 0 0
Эсбьерг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яковенко Юрий 6 0.23
2. Кауко Йони 3 (1) 0.12
3. Петре Адриан 3 0.12
4. Дауда Мохаммед 2 0.08
5. Эгелунд Патрик 2 0.08
6. Халсти Маркус 1 0.04
7. Соири Пюрю 1 0.04
8. Лунги Якоб 1 0.04
9. Конбой Кевин 1 0.04
10. Остин Родольф 1 0.04
11. Mads Larsen 1 0.04
12. Лауридсен Йеспер 0 0
13. Кужава Рафал 0 0
14. Аниембе Даниэль 0 0
15. Брорссон Франц 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Лунд Оливер 8 1
2. Тверсков Йеппе 5 0
3. Джанус Драчманн 4 0
4. Кадри Башким 4 0
5. Лунд Марко 4 0
6. Леувин Рамон 2 1
7. Джейбали Иссам 3 0
8. Томасен Йенс 3 0
9. Alexander Juel Andersen 2 0
10. Лаурсен Якоб-Баррет 2 0
11. Лаурсен Райан 2 0
12. Anders Jacobsen II 2 0
13. Oliver Christensen 2 0
14. Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
15. Греве Матиас 1 0
16. Клеве Троэльс 1 0
17. Daniel Obbekjaer 1 0
Эсбьерг
# Игрок      
1. Остин Родольф 7 2
2. Яковенко Юрий 8 1
3. Лунги Якоб 9 0
4. Кауко Йони 6 0
5. Эрцег Анте 3 0
6. Соири Пюрю 3 0
7. Парунашвили Лаша 3 0
8. Дауда Мохаммед 3 0
9. Аниембе Даниэль 1 1
10. Лауридсен Йеспер 2 0
11. Кужава Рафал 2 0
12. Бринч Йеппе 2 0
13. Петре Адриан 2 0
14. Конбой Кевин 1 0
15. Халсти Маркус 1 0
16. Хойбьерг Йеппе 1 0
17. Jonas Soegaard Mortensen 1 0
18. Эгелунд Патрик 1 0
19. Mathias Kristensen1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 23.53% (8) 11.76% (4) 23.53% (8) 8.82% (3) 17.65% (6) 14.71% (5)
 Эсбьерг 26.32% (5) 5.26% (1) 15.79% (3) 5.26% (1) 31.58% (6) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе
Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе Оденсе 3:1 Хельсинборг Оденсе 3:0 Мидделфарт Копенгаген 2:1 Оденсе Оденсе 0:0 Ольборг Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе Люнгбю 4:3 Оденсе Оденсе 2:1 Хобро
Эсбьерг Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Эсбьерг 1:1 Ольборг Эсбьерг 1:1 Фредерисия Хобро 1:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:4 Орхус
Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Люнгбю 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Копенгаген Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 3:4 Колдинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс Эсбьерг 1:2 Митьюлланд

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Эсбьерг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Эсбьерг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Эсбьерг Кубок
Оденсе 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:0 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Оденсе 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:2 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 4:2 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Оденсе 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 1:3 Оденсе Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 26 21 2 3 42 - 14 65
2. Копенгаген 26 18 3 5 47 - 28 57
3. Орхус 26 14 5 7 42 - 28 47
4. Брондбю 26 13 3 10 47 - 37 42
5. Нордшелланн 26 12 5 9 48 - 35 41
6. Ольборг 26 10 6 10 43 - 33 36
7. Раннерс 26 10 5 11 39 - 35 35
8. Хорсенс 26 10 4 12 25 - 44 34
9. Оденсе 26 9 6 11 34 - 30 33
10. Люнгбю 26 9 5 12 31 - 45 32
11. Сённерйюск 26 6 9 11 31 - 44 27
12. Хобро 26 3 14 9 25 - 35 23
13. Эсбьерг 26 4 6 16 22 - 44 18
14. Силькеборг 26 3 7 16 31 - 55 16
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