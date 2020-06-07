Оденсе
3:1
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park
Эсбьерг
1:0
23' ГолЛаурсен Райан
2:0
31' ГолСвеннсен Сандер
3:0
44' ГолТрандарсон Арон-Элис
56' Желтая карточкаМадс Фрокьяер-Йенсен
58' Желтая карточкаЛаурсен Райан
78' Желтая карточкаОстин Родольф
3:1
84' ГолMads Larsen
24
Лунд
Марко
14
Томасен
Йенс
15
Max
Fenger
20
Soeren
Reese
17
Конбой
Кевин
38
Лунги
Якоб
12
Кужава
Рафал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Max FengerНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
-
-
-
-
25 Moses Opondo
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Soeren ReeseЗащитник
-
17 Конбой КевинЗащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кужава РафалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
-
77 Эрцег АнтеПолузащитник
-
50 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ольсен Ларс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
23'
31'
44'
58'
78'
84'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
0 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадри Башким
|10 (3)
|0.38
|2.
|Свеннсен Сандер
|10 (1)
|0.38
|3.
|Клеве Троэльс
|3
|0.12
|4.
|Джейбали Иссам
|2 (1)
|0.08
|5.
|Anders Jacobsen II
|2
|0.08
|6.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0.04
|7.
|Лаурсен Райан
|1
|0.04
|8.
|Лунд Оливер
|1
|0.04
|9.
|Греве Матиас
|1
|0.04
|10.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.04
|11.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0.04
|12.
|Moses Opondo
|1
|0.04
|13.
|Джанус Драчманн
|0
|0
|14.
|Маду Кингсли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яковенко Юрий
|6
|0.23
|2.
|Кауко Йони
|3 (1)
|0.12
|3.
|Петре Адриан
|3
|0.12
|4.
|Дауда Мохаммед
|2
|0.08
|5.
|Эгелунд Патрик
|2
|0.08
|6.
|Халсти Маркус
|1
|0.04
|7.
|Соири Пюрю
|1
|0.04
|8.
|Лунги Якоб
|1
|0.04
|9.
|Конбой Кевин
|1
|0.04
|10.
|Остин Родольф
|1
|0.04
|11.
|Mads Larsen
|1
|0.04
|12.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|13.
|Кужава Рафал
|0
|0
|14.
|Аниембе Даниэль
|0
|0
|15.
|Брорссон Франц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лунд Оливер
|8
|1
|2.
|Тверсков Йеппе
|5
|0
|3.
|Джанус Драчманн
|4
|0
|4.
|Кадри Башким
|4
|0
|5.
|Лунд Марко
|4
|0
|6.
|Леувин Рамон
|2
|1
|7.
|Джейбали Иссам
|3
|0
|8.
|Томасен Йенс
|3
|0
|9.
|Alexander Juel Andersen
|2
|0
|10.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0
|11.
|Лаурсен Райан
|2
|0
|12.
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|13.
|Oliver Christensen
|2
|0
|14.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|15.
|Греве Матиас
|1
|0
|16.
|Клеве Троэльс
|1
|0
|17.
|Daniel Obbekjaer
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остин Родольф
|7
|2
|2.
|Яковенко Юрий
|8
|1
|3.
|Лунги Якоб
|9
|0
|4.
|Кауко Йони
|6
|0
|5.
|Эрцег Анте
|3
|0
|6.
|Соири Пюрю
|3
|0
|7.
|Парунашвили Лаша
|3
|0
|8.
|Дауда Мохаммед
|3
|0
|9.
|Аниембе Даниэль
|1
|1
|10.
|Лауридсен Йеспер
|2
|0
|11.
|Кужава Рафал
|2
|0
|12.
|Бринч Йеппе
|2
|0
|13.
|Петре Адриан
|2
|0
|14.
|Конбой Кевин
|1
|0
|15.
|Халсти Маркус
|1
|0
|16.
|Хойбьерг Йеппе
|1
|0
|17.
|Jonas Soegaard Mortensen
|1
|0
|18.
|Эгелунд Патрик
|1
|0
|19.
|Mathias Kristensen1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|23.53% (8)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|Эсбьерг
|26.32% (5)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе
Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе Оденсе 3:1 Хельсинборг Оденсе 3:0 Мидделфарт Копенгаген 2:1 Оденсе Оденсе 0:0 Ольборг Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе Люнгбю 4:3 Оденсе Оденсе 2:1 Хобро
Эсбьерг Последние 20 матчей: +3 =5 -12Эсбьерг 1:1 Ольборг Эсбьерг 1:1 Фредерисия Хобро 1:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:4 Орхус
Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Люнгбю 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Копенгаген Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 3:4 Колдинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс Эсбьерг 1:2 Митьюлланд
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Эсбьерг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Оденсе 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:0 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Оденсе 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:2 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 4:2 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Оденсе 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 1:3 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|26
|21
|2
|3
|42 - 14
|65
|2.
|Копенгаген
|26
|18
|3
|5
|47 - 28
|57
|3.
|Орхус
|26
|14
|5
|7
|42 - 28
|47
|4.
|Брондбю
|26
|13
|3
|10
|47 - 37
|42
|5.
|Нордшелланн
|26
|12
|5
|9
|48 - 35
|41
|6.
|Ольборг
|26
|10
|6
|10
|43 - 33
|36
|7.
|Раннерс
|26
|10
|5
|11
|39 - 35
|35
|8.
|Хорсенс
|26
|10
|4
|12
|25 - 44
|34
|9.
|Оденсе
|26
|9
|6
|11
|34 - 30
|33
|10.
|Люнгбю
|26
|9
|5
|12
|31 - 45
|32
|11.
|Сённерйюск
|26
|6
|9
|11
|31 - 44
|27
|12.
|Хобро
|26
|3
|14
|9
|25 - 35
|23
|13.
|Эсбьерг
|26
|4
|6
|16
|22 - 44
|18
|14.
|Силькеборг
|26
|3
|7
|16
|31 - 55
|16