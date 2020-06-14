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Сочи
 
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Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мостовой Андрей 6 0.2
2. Нобоа Кристиан 4 0.13
3. Полоз Дмитрий 3 (2) 0.1
4. Кокорин Александр 3 (1) 0.1
5. Заболотный Антон 2 0.07
6. Карапетян Александр 2 0.07
7. Кудряшов Фёдор 1 0.03
8. Цаллагов Ибрагим 1 0.03
9. Заика Кирилл 1 0.03
10. Мевля Миха 1 0.03
11. Лагатор Душан 1 0.03
12. Бурмистров Никита 0 0
13. Маргасов Тимофей 0 0
14. Новосельцев Иван 0 0
15. Миладинович Иван 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шомуродов Элдор 11 0.37
2. Ионов Алексей 5 0.17
3. Байрамян Хорен 4 0.13
4. Попов Ивелин 4 (2) 0.13
5. Ерёменко Роман 4 (1) 0.13
6. Зайнутдинов Бактиёр 3 0.1
7. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 2 0.07
8. Норманн Матиас 1 0.03
9. Зуев Александр 1 0.03
10. Мамаев Павел 1 0.03
11. Чистяков Дмитрий 1 0.03
12. Саплинов Александр 1 0.03
13. Чернов Евгений 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Цаллагов Ибрагим 8 0
2. Кудряшов Фёдор 5 1
3. Лагатор Душан 5 0
4. Миладинович Иван 5 0
5. Набиуллин Эльмир 3 1
6. Бурмистров Никита 4 0
7. Нобоа Кристиан 3 0
8. Заболотный Антон 3 0
9. Померко Алексей 3 0
10. Новосельцев Иван 3 0
11. Джанаев Сослан 2 0
12. Карапетян Александр 2 0
13. Калугин Никита 2 0
14. Заика Кирилл 1 0
15. Юрганов Игорь 1 0
16. Мостовой Андрей 1 0
17. Колдунов Никита 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Попов Ивелин 6 0
2. Хаджикадунич Деннис 5 0
3. Норманн Матиас 5 0
4. Ерёменко Роман 4 0
5. Глебов Данил 4 0
6. Козлов Алексей Анатольевич 3 0
7. Байрамян Хорен 3 0
8. Чистяков Дмитрий 3 0
9. Шомуродов Элдор 3 0
10. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
11. Саплинов Александр 3 0
12. Логашов Арсений 2 0
13. Песьяков Сергей 2 0
14. Чернов Евгений 2 0
15. Мамаев Павел 1 0
16. Сигурдссон Рагнар 1 0
17. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 1 0
18. Зуев Александр 1 0
19. Долгов Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 13.64% (3) 9.09% (2) 31.82% (7) 9.09% (2) 31.82% (7) 4.55% (1)
 Ростов 10.81% (4) 16.22% (6) 27.03% (10) 13.51% (5) 13.51% (5) 18.92% (7)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула
Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Тамбов Ростов 2:0 Сочи Арсенал Тула 1:1 Сочи
Ростов Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов
Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ростов 2:0 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 15 5 2 44 - 10 50
2. Локомотив Москва Заявка 22 12 5 5 32 - 25 41
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 22 11 5 6 39 - 34 38
5. ЦСКА Москва Заявка 22 10 6 6 29 - 22 36
6. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
7. Арсенал Тула Заявка 22 8 4 10 25 - 27 28
8. Спартак Москва Заявка 22 8 4 10 24 - 23 28
9. Уфа Заявка 22 6 9 7 16 - 19 27
10. Тамбов Заявка 22 7 4 11 26 - 27 25
11. Урал Заявка 22 6 7 9 26 - 41 25
12. Сочи Заявка 22 6 6 10 26 - 28 24
13. Оренбург Заявка 22 6 5 11 26 - 36 23
14. Рубин Заявка 22 5 8 9 12 - 22 23
15. Крылья Советов Заявка 22 6 4 12 22 - 29 22
16. Ахмат Заявка 22 4 8 10 16 - 29 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19.06.2020, осталось 2 дня 16 часов 52 минуты.


    • Прогнозы 88
    Сочи 12.5% (11)
    X 39.8% (35)
    Ростов 47.7% (42)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Сочи - Ростов

    Исход игры
    Сочи
    12.5% (11)
    Ничья
    39.8% (35)
    Ростов
    47.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.05% (37)
    Меньше
    55.95% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    73.81% (62)
    Нет
    26.19% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    30.7% (27)
    1:1 Ничья
    28.4% (25)
    0:1 Ростов
    9.1% (8)
    2:2 Ничья
    6.8% (6)
    1:0 Сочи
    5.7% (5)
    0:0 Ничья
    3.4% (3)
    2:0 Сочи
    3.4% (3)
    2:1 Сочи
    3.4% (3)
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