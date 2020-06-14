Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мостовой Андрей
|6
|0.2
|2.
|Нобоа Кристиан
|4
|0.13
|3.
|Полоз Дмитрий
|3 (2)
|0.1
|4.
|Кокорин Александр
|3 (1)
|0.1
|5.
|Заболотный Антон
|2
|0.07
|6.
|Карапетян Александр
|2
|0.07
|7.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0.03
|8.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|9.
|Заика Кирилл
|1
|0.03
|10.
|Мевля Миха
|1
|0.03
|11.
|Лагатор Душан
|1
|0.03
|12.
|Бурмистров Никита
|0
|0
|13.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|14.
|Новосельцев Иван
|0
|0
|15.
|Миладинович Иван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шомуродов Элдор
|11
|0.37
|2.
|Ионов Алексей
|5
|0.17
|3.
|Байрамян Хорен
|4
|0.13
|4.
|Попов Ивелин
|4 (2)
|0.13
|5.
|Ерёменко Роман
|4 (1)
|0.13
|6.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.1
|7.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|2
|0.07
|8.
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|9.
|Зуев Александр
|1
|0.03
|10.
|Мамаев Павел
|1
|0.03
|11.
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Саплинов Александр
|1
|0.03
|13.
|Чернов Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цаллагов Ибрагим
|8
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|5
|1
|3.
|Лагатор Душан
|5
|0
|4.
|Миладинович Иван
|5
|0
|5.
|Набиуллин Эльмир
|3
|1
|6.
|Бурмистров Никита
|4
|0
|7.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|8.
|Заболотный Антон
|3
|0
|9.
|Померко Алексей
|3
|0
|10.
|Новосельцев Иван
|3
|0
|11.
|Джанаев Сослан
|2
|0
|12.
|Карапетян Александр
|2
|0
|13.
|Калугин Никита
|2
|0
|14.
|Заика Кирилл
|1
|0
|15.
|Юрганов Игорь
|1
|0
|16.
|Мостовой Андрей
|1
|0
|17.
|Колдунов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|6
|0
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|3.
|Норманн Матиас
|5
|0
|4.
|Ерёменко Роман
|4
|0
|5.
|Глебов Данил
|4
|0
|6.
|Козлов Алексей Анатольевич
|3
|0
|7.
|Байрамян Хорен
|3
|0
|8.
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|9.
|Шомуродов Элдор
|3
|0
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|11.
|Саплинов Александр
|3
|0
|12.
|Логашов Арсений
|2
|0
|13.
|Песьяков Сергей
|2
|0
|14.
|Чернов Евгений
|2
|0
|15.
|Мамаев Павел
|1
|0
|16.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|17.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|1
|0
|18.
|Зуев Александр
|1
|0
|19.
|Долгов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|4.55% (1)
|Ростов
|10.81% (4)
|16.22% (6)
|27.03% (10)
|13.51% (5)
|13.51% (5)
|18.92% (7)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +5 =10 -5Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула
Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Тамбов Ростов 2:0 Сочи Арсенал Тула 1:1 Сочи
Ростов Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов
Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва
Последние игры между собой
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|44 - 10
|50
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 25
|41
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|39 - 34
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|29 - 22
|36
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 27
|28
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 23
|28
|9.
|Уфа
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|16 - 19
|27
|10.
|Тамбов
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 27
|25
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|26 - 41
|25
|12.
|Сочи
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 28
|24
|13.
|Оренбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 36
|23
|14.
|Рубин
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|12 - 22
|23
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 29
|22
|16.
|Ахмат
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|16 - 29
|20
Прогнозы на матч Сочи - Ростов
Исход игры
Сочи
12.5% (11)
Ничья
39.8% (35)
Ростов
47.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
44.05% (37)
Меньше
55.95% (47)
Обе команды забьют
Да
73.81% (62)
Нет
26.19% (22)
Популярный счёт
1:2 Ростов
30.7% (27)
1:1 Ничья
28.4% (25)
0:1 Ростов
9.1% (8)
2:2 Ничья
6.8% (6)
1:0 Сочи
5.7% (5)
0:0 Ничья
3.4% (3)
2:0 Сочи
3.4% (3)
2:1 Сочи
3.4% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!