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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крыховяк Гжегож 9 0.3
2. Миранчук Алексей 6 (3) 0.2
3. Эдер Лопеш 5 0.17
4. Смолов Фёдор 3 (1) 0.1
5. Жемалетдинов Рифат 2 0.07
6. Мариу Жоау 1 0.03
7. Игнатьев Владислав 1 0.03
8. Коломейцев Александр 1 0.03
9. Миранчук Антон 1 0.03
10. Баринов Дмитрий 1 0.03
11. Рыбус Мацей 0 0
12. Джорджевич Лука 0 0
13. Живоглядов Дмитрий 0 0
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 8 (1) 0.27
2. Фамейе Джоэль 5 0.17
3. Алвеш Рикарду 3 0.1
4. Кулишев Артём 3 (1) 0.1
5. Малых Андрей 1 0.03
6. Радакович Урош 1 0.03
7. Зотов Георгий 1 0.03
8. Рогич Филип 1 0.03
9. Маляров Никита 1 0.03
10. Шкофлек Жига 1 0.03
11. Терехов Сергей 0 0
12. Мишкич Даниэль 0 0
13. Чуканов Андреа 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Игнатьев Владислав 9 0
2. Баринов Дмитрий 8 0
3. Крыховяк Гжегож 7 0
4. Рыбус Мацей 3 1
5. Чорлука Ведран 4 0
6. Живоглядов Дмитрий 4 0
7. Жемалетдинов Рифат 4 0
8. Сёмин Юрий 1 1
9. Хёведес Бенедикт 2 0
10. Гилерме Маринато 2 0
11. Идову Брайн 2 0
12. Мариу Жоау 2 0
13. Эдер Лопеш 2 0
14. Куликов Даниил 2 0
15. Мурило Серкейра 2 0
16. Кверквелия Соломон 0 1
17. Смолов Фёдор 1 0
18. Коломейцев Александр 1 0
19. Миранчук Алексей 1 0
20. Миранчук Антон 1 0
21. Лысов Михаил 1 0
22. Магкеев Станислав 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Аюпов Тимур 9 0
2. Шахов Виталий 4 1
3. Мишкич Даниэль 4 1
4. Деспотович Джордже 5 0
5. Терехов Сергей 4 0
6. Довбня Александр 1 1
7. Зотов Георгий 1 1
8. Афонин Вадим 2 0
9. Малых Андрей 2 0
10. Куат Исламбек 2 0
11. Радакович Урош 2 0
12. Рогич Филип 2 0
13. Шкофлек Жига 2 0
14. Фамейе Джоэль 2 0
15. Сиваков Михаил 1 0
16. Маляров Никита 1 0
17. Алвеш Рикарду 1 0
18. Козлов Савелий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 10.34% (3) 24.14% (7) 27.59% (8) 13.79% (4) 3.45% (1) 20.69% (6)
 Оренбург 8.7% (2) 4.35% (1) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат
Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус
Оренбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург
Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки Краснодар 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Крылья Советов

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Оренбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Оренбург 2:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Оренбург Премьер-лига
Оренбург 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Оренбург 1:1 Локомотив Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 15 5 2 44 - 10 50
2. Локомотив Москва Заявка 22 12 5 5 32 - 25 41
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 22 11 5 6 39 - 34 38
5. ЦСКА Москва Заявка 22 10 6 6 29 - 22 36
6. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
7. Арсенал Тула Заявка 22 8 4 10 25 - 27 28
8. Спартак Москва Заявка 22 8 4 10 24 - 23 28
9. Уфа Заявка 22 6 9 7 16 - 19 27
10. Тамбов Заявка 22 7 4 11 26 - 27 25
11. Урал Заявка 22 6 7 9 26 - 41 25
12. Сочи Заявка 22 6 6 10 26 - 28 24
13. Оренбург Заявка 22 6 5 11 26 - 36 23
14. Рубин Заявка 22 5 8 9 12 - 22 23
15. Крылья Советов Заявка 22 6 4 12 22 - 29 22
16. Ахмат Заявка 22 4 8 10 16 - 29 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21.06.2020, осталось 2 дня 5 часов 37 минут.


    • Прогнозы 67
    Локомотив Москва 95.5% (64)
    X 3% (2)
    Оренбург 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Оренбург

    Исход игры
    Локомотив Москва
    95.5% (64)
    Ничья
    3% (2)
    Оренбург
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.94% (26)
    Меньше
    58.06% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    41.94% (26)
    Нет
    58.06% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    32.8% (22)
    2:0 Локомотив Москва
    29.9% (20)
    1:0 Локомотив Москва
    20.9% (14)
    3:1 Локомотив Москва
    3% (2)
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