Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Оренбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крыховяк Гжегож
|9
|0.3
|2.
|Миранчук Алексей
|6 (3)
|0.2
|3.
|Эдер Лопеш
|5
|0.17
|4.
|Смолов Фёдор
|3 (1)
|0.1
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0.07
|6.
|Мариу Жоау
|1
|0.03
|7.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.03
|8.
|Коломейцев Александр
|1
|0.03
|9.
|Миранчук Антон
|1
|0.03
|10.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.03
|11.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|12.
|Джорджевич Лука
|0
|0
|13.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|8 (1)
|0.27
|2.
|Фамейе Джоэль
|5
|0.17
|3.
|Алвеш Рикарду
|3
|0.1
|4.
|Кулишев Артём
|3 (1)
|0.1
|5.
|Малых Андрей
|1
|0.03
|6.
|Радакович Урош
|1
|0.03
|7.
|Зотов Георгий
|1
|0.03
|8.
|Рогич Филип
|1
|0.03
|9.
|Маляров Никита
|1
|0.03
|10.
|Шкофлек Жига
|1
|0.03
|11.
|Терехов Сергей
|0
|0
|12.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|13.
|Чуканов Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Владислав
|9
|0
|2.
|Баринов Дмитрий
|8
|0
|3.
|Крыховяк Гжегож
|7
|0
|4.
|Рыбус Мацей
|3
|1
|5.
|Чорлука Ведран
|4
|0
|6.
|Живоглядов Дмитрий
|4
|0
|7.
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|8.
|Сёмин Юрий
|1
|1
|9.
|Хёведес Бенедикт
|2
|0
|10.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|11.
|Идову Брайн
|2
|0
|12.
|Мариу Жоау
|2
|0
|13.
|Эдер Лопеш
|2
|0
|14.
|Куликов Даниил
|2
|0
|15.
|Мурило Серкейра
|2
|0
|16.
|Кверквелия Соломон
|0
|1
|17.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|18.
|Коломейцев Александр
|1
|0
|19.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|20.
|Миранчук Антон
|1
|0
|21.
|Лысов Михаил
|1
|0
|22.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аюпов Тимур
|9
|0
|2.
|Шахов Виталий
|4
|1
|3.
|Мишкич Даниэль
|4
|1
|4.
|Деспотович Джордже
|5
|0
|5.
|Терехов Сергей
|4
|0
|6.
|Довбня Александр
|1
|1
|7.
|Зотов Георгий
|1
|1
|8.
|Афонин Вадим
|2
|0
|9.
|Малых Андрей
|2
|0
|10.
|Куат Исламбек
|2
|0
|11.
|Радакович Урош
|2
|0
|12.
|Рогич Филип
|2
|0
|13.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|14.
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|15.
|Сиваков Михаил
|1
|0
|16.
|Маляров Никита
|1
|0
|17.
|Алвеш Рикарду
|1
|0
|18.
|Козлов Савелий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|10.34% (3)
|24.14% (7)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|3.45% (1)
|20.69% (6)
|Оренбург
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат
Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус
Оренбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург
Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки Краснодар 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Крылья Советов
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Оренбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|44 - 10
|50
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 25
|41
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|39 - 34
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|29 - 22
|36
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 27
|28
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 23
|28
|9.
|Уфа
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|16 - 19
|27
|10.
|Тамбов
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 27
|25
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|26 - 41
|25
|12.
|Сочи
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 28
|24
|13.
|Оренбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 36
|23
|14.
|Рубин
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|12 - 22
|23
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 29
|22
|16.
|Ахмат
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|16 - 29
|20
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Оренбург
Исход игры
Локомотив Москва
95.5% (64)
Ничья
3% (2)
Оренбург
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (26)
Меньше
58.06% (36)
Обе команды забьют
Да
41.94% (26)
Нет
58.06% (36)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
32.8% (22)
2:0 Локомотив Москва
29.9% (20)
1:0 Локомотив Москва
20.9% (14)
3:1 Локомотив Москва
3% (2)
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