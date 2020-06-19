Крылья Советов

Ворвался на скорости в штрафную соперника Кабутов, но пробить ему не удалось, в чистом подкате мяч в последний момент отобрал Богосавац.

Кабутов получил по ногам в центре поля от Ильина. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

Чернов со своей половины поля забрасывал на ход Глушенкову, но тот не смог оторваться от Нижича и потерял мяч.

С правого фланга сместился в штрафную Роши и с острого угла пробил по воротам. Мяч угодил в сетку с внешней стороны.

Очередная остановка в матче. Комбаров столкнулся с соперником, после чего длительное время не может подняться на ноги. Медики уже вышли на помощь футболисту.

32' Догнал мяч на фланге Бериша и тут же прострелил низом в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.

31' Отдавал в разрез Силва на ход Иванову, который мог убегать на ворота, но не смог как следует обработать мяч и подарил его защитникам.

30' С угла поля навесил Бериша на ближнюю штангу, но судья остановил игру. Мяч в полете вышел за пределы поля. Будет удар от ворот.

29' Длинный заброс исполнял Ненахов по флангу на ход Роши, но мяч полетел слишклм сильно и оказался в руках Фролова.

28' В верховой борьбе против Нижича подтолкнул соперника в спину Глушенков. Фол в атаке зафиксировал судья в этом эпизоде.

27' Ошибся на выходе Фролов, выпустив мяч после прострела от Роши, но тут же исправил ситуацию, прыгнув на мяч, как пантера.

26' Роши обыграл соперника на правой бровке и подал в штрафную. но здесь Чернов не позволил в верховой борьбе пробить Ильину.

25' Грубо заехал по ногам сопернику в центре поля Попович. Можно было показать карточку, но судья не стал наказывать футболиста строго.

24' Со штрафного Роши навесил на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить головой Глушаков.

23' Игра возобновилась атакой "Ахмата", но Роши не смог пробить издали, получив по ногам от Чернова перед чужой штрафной.

22' На экране появилось видео с различными снимками работы врачей, а все игроки и болельщики поблагодарили медиков аплодисментами.

21' По истечению двадцатой минуты произошла пауза в матче связанная с акцией в поддержку медицинских работников и волонтеров, помогающих бороться с пандемией.

19' С углового навесил на дальнюю штангу Кабутов, но вышел из ворот Городов и спокойно забрал мяч в свои руки.

18' Получил мяч Зиньковский в чужой штрафной и пробил по воротам, но мяч в последний момент на угловой перевел Семёнов.

17' Получил по ногам в центре поля Зиньковский от Сильвы. Штрафной удар будут исполнять "крылышки".

16' Успокоилась игра хозяев после забитого гола. Контролируют они мяч в центре поля, но без особого продвижения вперед.

15' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Глушенков. Потребуется медицинская помощь футболисту.

14' На этот раз ничего не смогли извлечь с углового хозяева, после подачи Зиньковского на дальнюю штангу мяч головой вынес в аут Нижич.

13' Догнал мяч у лицевой линии Зеффан и тут же подал в штрафную, но мяч от корпуса Богосавца полетел на угловой.

12' Подавал с углового Бериша на ближнюю штангу, куда ворвался Иванов и пробил головой, но мяч полетел гораздо выше перекладины.

11' С левого фланга Бериша покатил в центр под удар Ильину, но выстрел последнего заблокировал в подкате Зеффан.

10' Ильин получил мяч перед чужой штрафной и с разворота пробил по воротам. Мяч полетел слабо и оказался в руках голкипера.

9' Зацепился за мяч в чужой штрафной Глушенков и пяткой сбросил на ход Поповичу, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Тарас Бурлак! После подачи с углового в центре штрафной площади выиграл верх Чернов и головой сбросил на дальнюю штангу, где был совсем один Бурлак и в одно касание расстрелял ворота с ближнего расстояния.

7' Обыграл соперника перед штрафной Кабутов и пробил по воротам, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

6' Прорвался по флангу Зиньковский и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел за боковую линию.

5' Сместился с фланга в центр Иванов и пробил метров с двадцати трех. Рикошетом от спины защитника мяч полетел в руки голкиперу.

4' Со штрафного навесил Зиньковский на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес мяч головой подальше от ворот Нижич.

3' На своей половине поля в грубом подкате Бериша завалил соперника на фланге. Судья тут же показал нарушителю желтую карточку.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных сине-голубых цветах, гости выбрали себе бело-зеленый комплект формы. Активнее встречу начали грозненцы.