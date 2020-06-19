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Крылья Советов
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Ахмат
0'
1' Желтая карточка
Бериша Бернард
1:0
6' Гол
Бурлак Тарас
37'
39
Фролов
Евгений
18
Зеффан
Мехди
90
Бурлак
Тарас
3
Чернов
Никита
23
Комбаров
Дмитрий
40
Тимофеев
Артём
8
Гацкан
Александр
77
Кабутов
Дмитрий
11
Попович
Денис
17
Зиньковский
Антон
15
Глушенков
Максим
16
Городов
Евгений
3
Ненахов
Максим
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
11
Исмаэл
Силва
88
Глушаков
Денис
21
Роши
Одисе
19
Иванов
Олег
77
Бериша
Бернард
29
Ильин
Владимир
Крылья Советов
4-2-3-1
Ахмат
4-2-3-1

Ход матча

1'
 
Бериша Бернард
6'
Бурлак Тарас
(Чернов Никита)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соболев Александр Сергеевич 10 (2) 0.33
2. Радонич Деян 2 0.07
3. Паул-Виорел Антон 2 (1) 0.07
4. Бурлак Тарас 2 0.07
5. Попович Денис 2 0.07
6. Канунников Максим 1 0.03
7. Чернов Никита 1 0.03
8. Гынсарь Раду 1 0.03
9. Мияйлович Срджан 1 0.03
10. Карпов Максим 1 0.03
11. Зиньковский Антон 0 0
12. Кабутов Дмитрий 0 0
13. Тимофеев Артём 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роши Одисе 5 (2) 0.17
2. Понсе Андрес 3 (2) 0.1
3. Глушаков Денис 2 0.07
4. Бериша Бернард 2 0.07
5. Харин Евгений II 1 0.03
6. Мбенг Аблае 1 0.03
7. Семёнов Андрей 1 0.03
8. Вилькер Анхель 1 0.03
9. Иванов Олег 0 0
10. Исмаэл Силва 0 0
11. Раванелли Феррейра 0 0

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Мияйлович Срджан 5 2
2. Анюков Александр 5 1
3. Кабутов Дмитрий 6 0
4. Соболев Александр Сергеевич 6 0
5. Чернов Никита 5 0
6. Карпов Максим 3 1
7. Комбаров Дмитрий 4 0
8. Гацкан Александр 4 0
9. Радонич Деян 4 0
10. Паул-Виорел Антон 3 0
11. Зиньковский Антон 1 1
12. Гынсарь Раду 2 0
13. Рыжиков Сергей 1 0
14. Канунников Максим 1 0
15. Попович Денис 1 0
16. Полуяхтов Владимир 1 0
17. Тимофеев Артём 1 0
18. Лысцов Виталий 1 0
19. Терехов Антон 1 0
20. Глушенков Максим 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Роши Одисе 6 1
2. Харин Евгений II 7 0
3. Швец Антон 5 1
4. Бериша Бернард 6 0
5. Уциев Ризван 4 1
6. Иванов Олег 5 0
7. Нижич Зоран 4 0
8. Вилькер Анхель 4 0
9. Исмаэл Силва 4 0
10. Глушаков Денис 3 0
11. Семёнов Андрей 3 0
12. Мбенг Аблае 1 1
13. Гиголаев Роланд 2 0
14. Понсе Андрес 2 0
15. Городов Евгений 1 0
16. Мусалов Магомед 1 0
17. Шимански Дамиан 1 0
18. Раванелли Феррейра 1 0
19. Визеу Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 14.29% (3)
 Ахмат 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2) 20% (3) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905 Крылья Советов 4:1 Спартак Юрмала Крылья Советов 2:3 Урал Крылья Советов 0:1 Уфа ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов
Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа Ахмат 1:1 Рубин Оренбург 1:2 Ахмат Ахмат 0:0 Урал Динамо Москва 1:1 Ахмат Ахмат 5:1 Луч Ахмат 1:1 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ахмат: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ахмат 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 4:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 4:3 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 15 5 2 44 - 10 50
2. Локомотив Москва Заявка 22 12 5 5 32 - 25 41
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 22 11 5 6 39 - 34 38
5. ЦСКА Москва Заявка 22 10 6 6 29 - 22 36
6. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
7. Арсенал Тула Заявка 22 8 4 10 25 - 27 28
8. Спартак Москва Заявка 22 8 4 10 24 - 23 28
9. Уфа Заявка 22 6 9 7 16 - 19 27
10. Тамбов Заявка 22 7 4 11 26 - 27 25
11. Урал Заявка 22 6 7 9 26 - 41 25
12. Крылья Советов 1:0 Заявка 23 7 4 12 23 - 29 25
13. Сочи Заявка 22 6 6 10 26 - 28 24
14. Оренбург Заявка 22 6 5 11 26 - 36 23
15. Рубин Заявка 22 5 8 9 12 - 22 23
16. Ахмат 0:1 Заявка 23 4 8 11 16 - 30 20
  • Первый тайм
  • 37'
    Очередная остановка в матче. Комбаров столкнулся с соперником, после чего длительное время не может подняться на ноги. Медики уже вышли на помощь футболисту.
  • 36'
    С правого фланга сместился в штрафную Роши и с острого угла пробил по воротам. Мяч угодил в сетку с внешней стороны.
  • 35'
    Чернов со своей половины поля забрасывал на ход Глушенкову, но тот не смог оторваться от Нижича и потерял мяч.
  • 34'
    Кабутов получил по ногам в центре поля от Ильина. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 33'
    Ворвался на скорости в штрафную соперника Кабутов, но пробить ему не удалось, в чистом подкате мяч в последний момент отобрал Богосавац.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 32'
    Догнал мяч на фланге Бериша и тут же прострелил низом в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 31'
    Отдавал в разрез Силва на ход Иванову, который мог убегать на ворота, но не смог как следует обработать мяч и подарил его защитникам.
  • 30'
    С угла поля навесил Бериша на ближнюю штангу, но судья остановил игру. Мяч в полете вышел за пределы поля. Будет удар от ворот.
  • 29'
    Длинный заброс исполнял Ненахов по флангу на ход Роши, но мяч полетел слишклм сильно и оказался в руках Фролова.
  • 28'
    В верховой борьбе против Нижича подтолкнул соперника в спину Глушенков. Фол в атаке зафиксировал судья в этом эпизоде.
  • 27'
    Ошибся на выходе Фролов, выпустив мяч после прострела от Роши, но тут же исправил ситуацию, прыгнув на мяч, как пантера.
  • 26'
    Роши обыграл соперника на правой бровке и подал в штрафную. но здесь Чернов не позволил в верховой борьбе пробить Ильину.
  • 25'
    Грубо заехал по ногам сопернику в центре поля Попович. Можно было показать карточку, но судья не стал наказывать футболиста строго.
  • 24'
    Со штрафного Роши навесил на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить головой Глушаков.
  • 23'
    Игра возобновилась атакой "Ахмата", но Роши не смог пробить издали, получив по ногам от Чернова перед чужой штрафной.
  • 22'
    На экране появилось видео с различными снимками работы врачей, а все игроки и болельщики поблагодарили медиков аплодисментами. 
  • 21'
    По истечению двадцатой минуты произошла пауза в матче связанная с акцией в поддержку медицинских работников и волонтеров, помогающих бороться с пандемией.
  • 19'
    С углового навесил на дальнюю штангу Кабутов, но вышел из ворот Городов и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • Угловой
    18'
    Получил мяч Зиньковский в чужой штрафной и пробил по воротам, но мяч в последний момент на угловой перевел Семёнов.
  • 17'
    Получил по ногам в центре поля Зиньковский от Сильвы. Штрафной удар будут исполнять "крылышки".
  • 16'
    Успокоилась игра хозяев после забитого гола. Контролируют они мяч в центре поля, но без особого продвижения вперед.
  • 15'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Глушенков. Потребуется медицинская помощь футболисту.
  • 14'
    На этот раз ничего не смогли извлечь с углового хозяева, после подачи Зиньковского на дальнюю штангу мяч головой вынес в аут Нижич.
  • Угловой
    13'
    Догнал мяч у лицевой линии Зеффан и тут же подал в штрафную, но мяч от корпуса Богосавца полетел на угловой.
  • 12'
    Подавал с углового Бериша на ближнюю штангу, куда ворвался Иванов и пробил головой, но мяч полетел гораздо выше перекладины.
  • 11'
    С левого фланга Бериша покатил в центр под удар Ильину, но выстрел последнего заблокировал в подкате Зеффан.
  • 10'
    Ильин получил мяч перед чужой штрафной и с разворота пробил по воротам. Мяч полетел слабо и оказался в руках голкипера.
  • 9'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Глушенков и пяткой сбросил на ход Поповичу, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Тарас Бурлак! После подачи с углового в центре штрафной площади выиграл верх Чернов и головой сбросил на дальнюю штангу, где был совсем один Бурлак и в одно касание расстрелял ворота с ближнего расстояния.
  • Угловой
    7'
    Обыграл соперника перед штрафной Кабутов и пробил по воротам, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 6'
    Прорвался по флангу Зиньковский и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел за боковую линию.
  • 5'
    Сместился с фланга в центр Иванов и пробил метров с двадцати трех. Рикошетом от спины защитника мяч полетел в руки голкиперу.
  • 4'
    Со штрафного навесил Зиньковский на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес мяч головой подальше от ворот Нижич.
  • Желтая карточка
    3'
    На своей половине поля в грубом подкате Бериша завалил соперника на фланге. Судья тут же показал нарушителю желтую карточку.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных сине-голубых цветах, гости выбрали себе бело-зеленый комплект формы. Активнее встречу начали грозненцы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Бурлак Тарас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Бериша Бернард получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cosmos Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Крылья Советов 1:0 Ахмат

Исход игры
Крылья Советов
53.8% (84)
Ничья
37.2% (58)
Ахмат
9% (14)
Тотал 2.5
Больше
22.3% (33)
Меньше
77.7% (115)
Обе команды забьют
Да
53.38% (79)
Нет
46.62% (69)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (47)
1:0 Крылья Советов
25.6% (40)
2:1 Крылья Советов
19.2% (30)
2:0 Крылья Советов
5.8% (9)
0:1 Ахмат
5.1% (8)
0:0 Ничья
5.1% (8)
0:2 Ахмат
1.9% (3)
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