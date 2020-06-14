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Крылья Советов
 
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Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соболев Александр Сергеевич 10 (2) 0.33
2. Радонич Деян 2 0.07
3. Паул-Виорел Антон 2 (1) 0.07
4. Попович Денис 2 0.07
5. Канунников Максим 1 0.03
6. Бурлак Тарас 1 0.03
7. Гынсарь Раду 1 0.03
8. Мияйлович Срджан 1 0.03
9. Карпов Максим 1 0.03
10. Чернов Никита 1 0.03
11. Зиньковский Антон 0 0
12. Кабутов Дмитрий 0 0
13. Тимофеев Артём 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роши Одисе 5 (2) 0.17
2. Понсе Андрес 3 (2) 0.1
3. Глушаков Денис 2 0.07
4. Бериша Бернард 2 0.07
5. Харин Евгений II 1 0.03
6. Мбенг Аблае 1 0.03
7. Семёнов Андрей 1 0.03
8. Вилькер Анхель 1 0.03
9. Иванов Олег 0 0
10. Исмаэл Силва 0 0
11. Раванелли Феррейра 0 0

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Мияйлович Срджан 5 2
2. Анюков Александр 5 1
3. Кабутов Дмитрий 6 0
4. Соболев Александр Сергеевич 6 0
5. Чернов Никита 5 0
6. Карпов Максим 3 1
7. Комбаров Дмитрий 4 0
8. Гацкан Александр 4 0
9. Радонич Деян 4 0
10. Паул-Виорел Антон 3 0
11. Зиньковский Антон 1 1
12. Гынсарь Раду 2 0
13. Рыжиков Сергей 1 0
14. Канунников Максим 1 0
15. Попович Денис 1 0
16. Полуяхтов Владимир 1 0
17. Тимофеев Артём 1 0
18. Лысцов Виталий 1 0
19. Терехов Антон 1 0
20. Глушенков Максим 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Роши Одисе 6 1
2. Харин Евгений II 7 0
3. Швец Антон 5 1
4. Уциев Ризван 4 1
5. Иванов Олег 5 0
6. Бериша Бернард 5 0
7. Нижич Зоран 4 0
8. Вилькер Анхель 4 0
9. Исмаэл Силва 4 0
10. Глушаков Денис 3 0
11. Семёнов Андрей 3 0
12. Мбенг Аблае 1 1
13. Гиголаев Роланд 2 0
14. Понсе Андрес 2 0
15. Городов Евгений 1 0
16. Мусалов Магомед 1 0
17. Шимански Дамиан 1 0
18. Раванелли Феррейра 1 0
19. Визеу Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 14.29% (3)
 Ахмат 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2) 20% (3) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905 Крылья Советов 4:1 Спартак Юрмала Крылья Советов 2:3 Урал Крылья Советов 0:1 Уфа ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов
Ахмат Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов
Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа Ахмат 1:1 Рубин Оренбург 1:2 Ахмат Ахмат 0:0 Урал Динамо Москва 1:1 Ахмат Ахмат 5:1 Луч Ахмат 1:1 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ахмат: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ахмат 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 4:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 4:3 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 15 5 2 44 - 10 50
2. Локомотив Москва Заявка 22 12 5 5 32 - 25 41
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 22 11 5 6 39 - 34 38
5. ЦСКА Москва Заявка 22 10 6 6 29 - 22 36
6. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
7. Арсенал Тула Заявка 22 8 4 10 25 - 27 28
8. Спартак Москва Заявка 22 8 4 10 24 - 23 28
9. Уфа Заявка 22 6 9 7 16 - 19 27
10. Тамбов Заявка 22 7 4 11 26 - 27 25
11. Урал Заявка 22 6 7 9 26 - 41 25
12. Сочи Заявка 22 6 6 10 26 - 28 24
13. Оренбург Заявка 22 6 5 11 26 - 36 23
14. Рубин Заявка 22 5 8 9 12 - 22 23
15. Крылья Советов Заявка 22 6 4 12 22 - 29 22
16. Ахмат Заявка 22 4 8 10 16 - 29 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19.06.2020, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.


    • Прогнозы 76
    Крылья Советов 55.3% (42)
    X 36.8% (28)
    Ахмат 7.9% (6)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Ахмат

    Исход игры
    Крылья Советов
    55.3% (42)
    Ничья
    36.8% (28)
    Ахмат
    7.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.97% (17)
    Меньше
    77.03% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    52.7% (39)
    Нет
    47.3% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.9% (22)
    1:0 Крылья Советов
    27.6% (21)
    2:1 Крылья Советов
    19.7% (15)
    2:0 Крылья Советов
    7.9% (6)
    0:1 Ахмат
    5.3% (4)
    0:0 Ничья
    3.9% (3)
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