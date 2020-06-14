Крылья Советов
Позже
Стадион: Самара Арена
Ахмат
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соболев Александр Сергеевич
|10 (2)
|0.33
|2.
|Радонич Деян
|2
|0.07
|3.
|Паул-Виорел Антон
|2 (1)
|0.07
|4.
|Попович Денис
|2
|0.07
|5.
|Канунников Максим
|1
|0.03
|6.
|Бурлак Тарас
|1
|0.03
|7.
|Гынсарь Раду
|1
|0.03
|8.
|Мияйлович Срджан
|1
|0.03
|9.
|Карпов Максим
|1
|0.03
|10.
|Чернов Никита
|1
|0.03
|11.
|Зиньковский Антон
|0
|0
|12.
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|13.
|Тимофеев Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роши Одисе
|5 (2)
|0.17
|2.
|Понсе Андрес
|3 (2)
|0.1
|3.
|Глушаков Денис
|2
|0.07
|4.
|Бериша Бернард
|2
|0.07
|5.
|Харин Евгений II
|1
|0.03
|6.
|Мбенг Аблае
|1
|0.03
|7.
|Семёнов Андрей
|1
|0.03
|8.
|Вилькер Анхель
|1
|0.03
|9.
|Иванов Олег
|0
|0
|10.
|Исмаэл Силва
|0
|0
|11.
|Раванелли Феррейра
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мияйлович Срджан
|5
|2
|2.
|Анюков Александр
|5
|1
|3.
|Кабутов Дмитрий
|6
|0
|4.
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|5.
|Чернов Никита
|5
|0
|6.
|Карпов Максим
|3
|1
|7.
|Комбаров Дмитрий
|4
|0
|8.
|Гацкан Александр
|4
|0
|9.
|Радонич Деян
|4
|0
|10.
|Паул-Виорел Антон
|3
|0
|11.
|Зиньковский Антон
|1
|1
|12.
|Гынсарь Раду
|2
|0
|13.
|Рыжиков Сергей
|1
|0
|14.
|Канунников Максим
|1
|0
|15.
|Попович Денис
|1
|0
|16.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|17.
|Тимофеев Артём
|1
|0
|18.
|Лысцов Виталий
|1
|0
|19.
|Терехов Антон
|1
|0
|20.
|Глушенков Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роши Одисе
|6
|1
|2.
|Харин Евгений II
|7
|0
|3.
|Швец Антон
|5
|1
|4.
|Уциев Ризван
|4
|1
|5.
|Иванов Олег
|5
|0
|6.
|Бериша Бернард
|5
|0
|7.
|Нижич Зоран
|4
|0
|8.
|Вилькер Анхель
|4
|0
|9.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|10.
|Глушаков Денис
|3
|0
|11.
|Семёнов Андрей
|3
|0
|12.
|Мбенг Аблае
|1
|1
|13.
|Гиголаев Роланд
|2
|0
|14.
|Понсе Андрес
|2
|0
|15.
|Городов Евгений
|1
|0
|16.
|Мусалов Магомед
|1
|0
|17.
|Шимански Дамиан
|1
|0
|18.
|Раванелли Феррейра
|1
|0
|19.
|Визеу Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|Ахмат
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
|6.67% (1)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +8 =5 -7Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905 Крылья Советов 4:1 Спартак Юрмала Крылья Советов 2:3 Урал Крылья Советов 0:1 Уфа ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов
Ахмат Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ахмат: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ахмат 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 4:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 4:3 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|44 - 10
|50
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 25
|41
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|39 - 34
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|29 - 22
|36
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 27
|28
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 23
|28
|9.
|Уфа
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|16 - 19
|27
|10.
|Тамбов
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 27
|25
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|26 - 41
|25
|12.
|Сочи
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 28
|24
|13.
|Оренбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 36
|23
|14.
|Рубин
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|12 - 22
|23
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 29
|22
|16.
|Ахмат
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|16 - 29
|20
Прогнозы на матч Крылья Советов - Ахмат
Исход игры
Крылья Советов
55.3% (42)
Ничья
36.8% (28)
Ахмат
7.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
22.97% (17)
Меньше
77.03% (57)
Обе команды забьют
Да
52.7% (39)
Нет
47.3% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (22)
1:0 Крылья Советов
27.6% (21)
2:1 Крылья Советов
19.7% (15)
2:0 Крылья Советов
7.9% (6)
0:1 Ахмат
5.3% (4)
0:0 Ничья
3.9% (3)
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