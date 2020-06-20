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ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Зенит
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
5
Васин
Виктор
62
Карпов
Вадим
2
Фернандес
Марио
25
Бистрович
Кристиян
14
Набабкин
Кирилл
98
Обляков
Иван
8
Влашич
Никола
17
Сигурдссон
Арнор
9
Чалов
Фёдор
99
Лунёв
Андрей
15
Караваев
Вячеслав
6
Иванович
Бранислав
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вилмар
27
Оздоев
Магомед
8
Малком
Филипе
14
Кузяев
Далер
22
Дзюба
Артём
7
Азмун
Сердар
ЦСКА Москва
3-4-2-1
Зенит
4-2-2-2

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 7 (2) 0.23
2. Чалов Фёдор 5 (1) 0.17
3. Фернандес Марио 3 0.1
4. Сигурдссон Арнор 3 0.1
5. Обляков Иван 2 0.07
6. Ахметов Ильзат 2 0.07
7. Магнуссон Хёрдур 2 0.07
8. Бистрович Кристиян 1 0.03
9. Бийол Яка 1 0.03
10. Гогуа Седрик 1 0.03
11. Дивеев Игорь 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 13 (4) 0.43
2. Азмун Сердар 10 (1) 0.33
3. Оздоев Магомед 3 0.1
4. Иванович Бранислав 3 0.1
5. Жирков Юрий 2 0.07
6. Шатов Олег 2 0.07
7. Сутормин Алексей 2 0.07
8. Дриусси Себастьян 2 (1) 0.07
9. Ерохин Александр 2 0.07
10. Караваев Вячеслав 1 0.03
11. Барриос Вилмар 1 0.03
12. Малком Филипе 1 0.03
13. Мак Роберт II 1 0.03
14. Дуглас Сантос 0 0
15. Кузяев Далер 0 0
16. Ригони Эмилиано 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Обляков Иван 8 0
2. Дивеев Игорь 6 0
3. Магнуссон Хёрдур 5 0
4. Ахметов Ильзат 3 1
5. Карпов Вадим 2 1
6. Бийол Яка 2 1
7. Фернандес Марио 3 0
8. Сигурдссон Арнор 3 0
9. Бистрович Кристиян 3 0
10. Шарлия Звонимир 3 0
11. Набабкин Кирилл 2 0
12. Влашич Никола 2 0
13. Чалов Фёдор 2 0
14. Акинфеев Игорь 1 0
15. Васин Виктор 1 0
16. Дзагоев Алан 1 0
17. Щенников Георгий 1 0
18. Гогуа Седрик 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 7 1
2. Ракицкий Ярослав 6 1
3. Барриос Вилмар 7 0
4. Иванович Бранислав 4 0
5. Караваев Вячеслав 3 0
6. Азмун Сердар 3 0
7. Жирков Юрий 2 0
8. Ерохин Александр 2 0
9. Сутормин Алексей 2 0
10. Дуглас Сантос 2 0
11. Дзюба Артём 1 0
12. Смольников Игорь 1 0
13. Шатов Олег 1 0
14. Кузяев Далер 1 0
15. Дриусси Себастьян 1 0
16. Ригони Эмилиано 1 0
17. Мусаев Леон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 4.17% (1) 20.83% (5) 33.33% (8) 12.5% (3) 25% (6) 4.17% (1)
 Зенит 25% (10) 12.5% (5) 10% (4) 10% (4) 25% (10) 17.5% (7)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал
ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит
Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Зенит: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Зенит 3:2 ЦСКА Москва Товарищеские матчи Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Зенит 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Зенит Премьер-лига
Зенит 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Зенит Суперкубок Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 15 5 2 44 - 10 50
2. Локомотив Москва Заявка 22 12 5 5 32 - 25 41
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 23 11 5 7 40 - 44 38
5. ЦСКА Москва Заявка 22 10 6 6 29 - 22 36
6. Спартак Москва 3:0 Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
7. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
8. Арсенал Тула 0:3 Заявка 23 8 4 11 25 - 30 28
9. Уфа Заявка 22 6 9 7 16 - 19 27
10. Сочи Заявка 23 7 6 10 36 - 29 27
11. Рубин Заявка 23 6 8 9 14 - 23 26
12. Тамбов Заявка 22 7 4 11 26 - 27 25
13. Урал Заявка 23 6 7 10 27 - 43 25
14. Оренбург Заявка 22 6 5 11 26 - 36 23
15. Ахмат Заявка 23 5 8 10 20 - 31 23
16. Крылья Советов Заявка 23 6 4 13 24 - 33 22
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июня 2020, осталось 29 минут.


    • Прогнозы 159
    ЦСКА Москва 11.9% (19)
    X 35.2% (56)
    Зенит 52.8% (84)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    11.9% (19)
    Ничья
    35.2% (56)
    Зенит
    52.8% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.62% (69)
    Меньше
    53.38% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (111)
    Нет
    25% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.7% (44)
    1:2 Зенит
    25.2% (40)
    0:1 Зенит
    11.3% (18)
    2:1 ЦСКА Москва
    6.9% (11)
    1:3 Зенит
    5% (8)
    1:0 ЦСКА Москва
    3.8% (6)
    0:2 Зенит
    3.8% (6)
    2:2 Ничья
    3.8% (6)
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