РПЛ нужна интрига!
Алексей Антоненко #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|7 (2)
|0.23
|2.
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|0.17
|3.
|Фернандес Марио
|3
|0.1
|4.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0.1
|5.
|Обляков Иван
|2
|0.07
|6.
|Ахметов Ильзат
|2
|0.07
|7.
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0.07
|8.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|9.
|Бийол Яка
|1
|0.03
|10.
|Гогуа Седрик
|1
|0.03
|11.
|Дивеев Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|13 (4)
|0.43
|2.
|Азмун Сердар
|10 (1)
|0.33
|3.
|Оздоев Магомед
|3
|0.1
|4.
|Иванович Бранислав
|3
|0.1
|5.
|Жирков Юрий
|2
|0.07
|6.
|Шатов Олег
|2
|0.07
|7.
|Сутормин Алексей
|2
|0.07
|8.
|Дриусси Себастьян
|2 (1)
|0.07
|9.
|Ерохин Александр
|2
|0.07
|10.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.03
|11.
|Барриос Вилмар
|1
|0.03
|12.
|Малком Филипе
|1
|0.03
|13.
|Мак Роберт II
|1
|0.03
|14.
|Дуглас Сантос
|0
|0
|15.
|Кузяев Далер
|0
|0
|16.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Обляков Иван
|8
|0
|2.
|Дивеев Игорь
|6
|0
|3.
|Магнуссон Хёрдур
|5
|0
|4.
|Ахметов Ильзат
|3
|1
|5.
|Карпов Вадим
|2
|1
|6.
|Бийол Яка
|2
|1
|7.
|Фернандес Марио
|3
|0
|8.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|9.
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|10.
|Шарлия Звонимир
|3
|0
|11.
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|12.
|Влашич Никола
|2
|0
|13.
|Чалов Фёдор
|2
|0
|14.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|15.
|Васин Виктор
|1
|0
|16.
|Дзагоев Алан
|1
|0
|17.
|Щенников Георгий
|1
|0
|18.
|Гогуа Седрик
|1
|0
|19.
|Кучаев Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оздоев Магомед
|7
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|6
|1
|3.
|Барриос Вилмар
|7
|0
|4.
|Иванович Бранислав
|4
|0
|5.
|Караваев Вячеслав
|3
|0
|6.
|Азмун Сердар
|3
|0
|7.
|Жирков Юрий
|2
|0
|8.
|Ерохин Александр
|2
|0
|9.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|10.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|11.
|Дзюба Артём
|1
|0
|12.
|Смольников Игорь
|1
|0
|13.
|Шатов Олег
|1
|0
|14.
|Кузяев Далер
|1
|0
|15.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|16.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|17.
|Мусаев Леон
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|33.33% (8)
|12.5% (3)
|25% (6)
|4.17% (1)
|Зенит
|25% (10)
|12.5% (5)
|10% (4)
|10% (4)
|25% (10)
|17.5% (7)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|44 - 10
|50
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 25
|41
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 44
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|29 - 22
|36
|6.
|Спартак Москва
|3:0 Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 23
|31
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|8.
|Арсенал Тула
|0:3 Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 30
|28
|9.
|Уфа
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|16 - 19
|27
|10.
|Сочи
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|36 - 29
|27
|11.
|Рубин
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|14 - 23
|26
|12.
|Тамбов
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 27
|25
|13.
|Урал
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 43
|25
|14.
|Оренбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 36
|23
|15.
|Ахмат
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 31
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 33
|22