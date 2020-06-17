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Арсенал Тула
 
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Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 9 0.3
2. Кангва Эванс 3 0.1
3. Лесовой Даниил 2 0.07
4. Чаушич Горан 2 0.07
5. Ломовицкий Александр 2 (1) 0.07
6. Ткачёв Сергей 1 0.03
7. Горбатенко Игорь 1 0.03
8. Бауэр Роберт 1 0.03
9. Альварес Виктор-Гильермо 1 0.03
10. Григалава Гиа 1 0.03
11. Берхамов Кантемир 1 0.03
12. Тудорие Александру 1 0.03
13. Комбаров Кирилл 0 0
14. Беляев Максим 0 0
15. Костадинов Георги 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 5 0.17
2. Бакаев Зелимхан 4 (1) 0.13
3. Жиго Самуэль 4 0.13
4. Понсе Эсекель 4 0.13
5. Шюррле Андре 1 0.03
6. Мирзов Резиуан 1 0.03
7. Мельгарехо Лоренсо 1 0.03
8. Зобнин Роман 1 0.03
9. Джикия Георгий 1 0.03
10. Тиль Гус 1 0.03
11. Адриано Луис 1 (1) 0.03
12. Фернандо Мартинс 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Григалава Гиа 7 0
2. Альварес Виктор-Гильермо 6 0
3. Бауэр Роберт 3 1
4. Денисов Александр 4 0
5. Луценко Евгений 4 0
6. Костадинов Георги 4 0
7. Ткачёв Сергей 3 0
8. Чаушич Горан 3 0
9. Комбаров Кирилл 2 0
10. Горбатенко Игорь 2 0
11. Левашов Михаил 2 0
12. Кангва Эванс 2 0
13. Беляев Максим 1 0
14. Лесовой Даниил 1 0
15. Шамов Егор 1 0
16. Igor Cherevchenko 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Ломовицкий Александр 8 0
2. Джикия Георгий 4 1
3. Гулиев Аяз 5 0
4. Бакаев Зелимхан 5 0
5. Жиго Самуэль 5 0
6. Зобнин Роман 3 1
7. Кутепов Илья 4 0
8. Умяров Наиль 4 0
9. Понсе Эсекель 2 1
10. Шюррле Андре 3 0
11. Тиль Гус 3 0
12. Крал Алекс 3 0
13. Айртон Лукас 3 0
14. Мирзов Резиуан 2 0
15. Ларссон Джордан 2 0
16. Рассказов Николай 2 0
17. Адриано Луис 1 0
18. Ещенко Андрей 1 0
19. Ташаев Александр 1 0
20. Фернандо Мартинс 1 0
21. Мелкадзе Георгий 1 0
22. Максименко Александр 1 0
23. Маслов Павел 1 0
24. Бакаев Солтмурад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 17.39% (4) 26.09% (6) 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4)
 Спартак Москва 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар Арсенал Тула 1:1 Химик Новомосковск Арсенал Тула 0:1 Зенит Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Урал 2:2 Арсенал Тула Ахмат 1:1 Арсенал Тула
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва
Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург КамАЗ 1:2 Спартак Москва

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
Спартак Москва: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:3 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 15 5 2 44 - 10 50
2. Локомотив Москва Заявка 22 12 5 5 32 - 25 41
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 22 11 5 6 39 - 34 38
5. ЦСКА Москва Заявка 22 10 6 6 29 - 22 36
6. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
7. Арсенал Тула Заявка 22 8 4 10 25 - 27 28
8. Спартак Москва Заявка 22 8 4 10 24 - 23 28
9. Уфа Заявка 22 6 9 7 16 - 19 27
10. Тамбов Заявка 22 7 4 11 26 - 27 25
11. Урал Заявка 22 6 7 9 26 - 41 25
12. Сочи Заявка 22 6 6 10 26 - 28 24
13. Оренбург Заявка 22 6 5 11 26 - 36 23
14. Рубин Заявка 22 5 8 9 12 - 22 23
15. Крылья Советов Заявка 22 6 4 12 22 - 29 22
16. Ахмат Заявка 22 4 8 10 16 - 29 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20.06.2020, осталось 2 дня 9 часов 12 минут.


    • Прогнозы 77
    Арсенал Тула 11.7% (9)
    X 22.1% (17)
    Спартак Москва 66.2% (51)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Спартак Москва

    Исход игры
    Арсенал Тула
    11.7% (9)
    Ничья
    22.1% (17)
    Спартак Москва
    66.2% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.16% (41)
    Меньше
    43.84% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    78.08% (57)
    Нет
    21.92% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    40.3% (31)
    1:1 Ничья
    20.8% (16)
    0:1 Спартак Москва
    10.4% (8)
    2:1 Арсенал Тула
    6.5% (5)
    0:2 Спартак Москва
    5.2% (4)
    1:0 Арсенал Тула
    5.2% (4)
    1:3 Спартак Москва
    2.6% (2)
    2:3 Спартак Москва
    2.6% (2)
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