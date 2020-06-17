Арсенал Тула
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Стадион: Арсенал (Тула)
Спартак Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луценко Евгений
|9
|0.3
|2.
|Кангва Эванс
|3
|0.1
|3.
|Лесовой Даниил
|2
|0.07
|4.
|Чаушич Горан
|2
|0.07
|5.
|Ломовицкий Александр
|2 (1)
|0.07
|6.
|Ткачёв Сергей
|1
|0.03
|7.
|Горбатенко Игорь
|1
|0.03
|8.
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|9.
|Альварес Виктор-Гильермо
|1
|0.03
|10.
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|11.
|Берхамов Кантемир
|1
|0.03
|12.
|Тудорие Александру
|1
|0.03
|13.
|Комбаров Кирилл
|0
|0
|14.
|Беляев Максим
|0
|0
|15.
|Костадинов Георги
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|5
|0.17
|2.
|Бакаев Зелимхан
|4 (1)
|0.13
|3.
|Жиго Самуэль
|4
|0.13
|4.
|Понсе Эсекель
|4
|0.13
|5.
|Шюррле Андре
|1
|0.03
|6.
|Мирзов Резиуан
|1
|0.03
|7.
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.03
|8.
|Зобнин Роман
|1
|0.03
|9.
|Джикия Георгий
|1
|0.03
|10.
|Тиль Гус
|1
|0.03
|11.
|Адриано Луис
|1 (1)
|0.03
|12.
|Фернандо Мартинс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Григалава Гиа
|7
|0
|2.
|Альварес Виктор-Гильермо
|6
|0
|3.
|Бауэр Роберт
|3
|1
|4.
|Денисов Александр
|4
|0
|5.
|Луценко Евгений
|4
|0
|6.
|Костадинов Георги
|4
|0
|7.
|Ткачёв Сергей
|3
|0
|8.
|Чаушич Горан
|3
|0
|9.
|Комбаров Кирилл
|2
|0
|10.
|Горбатенко Игорь
|2
|0
|11.
|Левашов Михаил
|2
|0
|12.
|Кангва Эванс
|2
|0
|13.
|Беляев Максим
|1
|0
|14.
|Лесовой Даниил
|1
|0
|15.
|Шамов Егор
|1
|0
|16.
|Igor Cherevchenko
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ломовицкий Александр
|8
|0
|2.
|Джикия Георгий
|4
|1
|3.
|Гулиев Аяз
|5
|0
|4.
|Бакаев Зелимхан
|5
|0
|5.
|Жиго Самуэль
|5
|0
|6.
|Зобнин Роман
|3
|1
|7.
|Кутепов Илья
|4
|0
|8.
|Умяров Наиль
|4
|0
|9.
|Понсе Эсекель
|2
|1
|10.
|Шюррле Андре
|3
|0
|11.
|Тиль Гус
|3
|0
|12.
|Крал Алекс
|3
|0
|13.
|Айртон Лукас
|3
|0
|14.
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|15.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|16.
|Рассказов Николай
|2
|0
|17.
|Адриано Луис
|1
|0
|18.
|Ещенко Андрей
|1
|0
|19.
|Ташаев Александр
|1
|0
|20.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|21.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|22.
|Максименко Александр
|1
|0
|23.
|Маслов Павел
|1
|0
|24.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|Спартак Москва
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +8 =6 -6Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар Арсенал Тула 1:1 Химик Новомосковск Арсенал Тула 0:1 Зенит Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Урал 2:2 Арсенал Тула Ахмат 1:1 Арсенал Тула
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва
Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург КамАЗ 1:2 Спартак Москва
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
Спартак Москва: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|44 - 10
|50
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 25
|41
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|39 - 34
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|29 - 22
|36
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 27
|28
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 23
|28
|9.
|Уфа
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|16 - 19
|27
|10.
|Тамбов
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 27
|25
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|26 - 41
|25
|12.
|Сочи
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 28
|24
|13.
|Оренбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 36
|23
|14.
|Рубин
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|12 - 22
|23
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 29
|22
|16.
|Ахмат
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|16 - 29
|20
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Спартак Москва
Исход игры
Арсенал Тула
11.7% (9)
Ничья
22.1% (17)
Спартак Москва
66.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
56.16% (41)
Меньше
43.84% (32)
Обе команды забьют
Да
78.08% (57)
Нет
21.92% (16)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
40.3% (31)
1:1 Ничья
20.8% (16)
0:1 Спартак Москва
10.4% (8)
2:1 Арсенал Тула
6.5% (5)
0:2 Спартак Москва
5.2% (4)
1:0 Арсенал Тула
5.2% (4)
1:3 Спартак Москва
2.6% (2)
2:3 Спартак Москва
2.6% (2)
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