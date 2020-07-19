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Краснодар
0:1
Перерыв

Стадион:
Динамо Москва
0'
17' Красная карточка
Сафонов Матвей
0:1
27' Гол
Грулёв Вячеслав
30' Желтая карточка
Уткин Даниил
45' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
Краснодар - Динамо. 0:1. Вячесла...
39
Сафонов
Матвей
53
Черников
Александр
4
Мартынович
Александр
2
Сорокин
Егор
6
Рамирес
Кристьян
8
Газинский
Юрий
14
Олссон
Кристоффер
7
Кабелла
Реми
47
Уткин
Даниил
99
Фернандеш
Мануэл
33
Берг
Маркус
31
Лещук
Игорь
44
Шунич
Тони
4
Рыков
Владимир
24
Евгеньев
Роман
2
Морозов
Григорий
85
Школик
Игорь
77
Каборе
Шарль
15
Нойштедтер
Роман
22
Жоаозиньо
Рамос
89
Данилин
Максим
Алексеевич
20
Грулёв
Вячеслав
Краснодар
4-2-3-1
Динамо Москва
3-5-2

Ход матча

17'
Сафонов Матвей
 
19'
Адамов Денис
Кабелла Реми
 
27'
0:1
Грулёв Вячеслав
30'
Уткин Даниил
 
45'
Олссон Кристоффер
 

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 7 0.23
2. Ари Феррейра 6 (3) 0.2
3. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.13
4. Уткин Даниил 4 0.13
5. Игнатьев Иван 4 0.13
6. Вандерсон Кампос 3 0.1
7. Петров Сергей 2 0.07
8. Де Вильена Тонни 2 0.07
9. Фернандеш Мануэл 2 0.07
10. Скопинцев Дмитрий 2 0.07
11. Олссон Кристоффер 1 0.03
12. Намли Юнес 1 0.03
13. Кабелла Реми 1 (1) 0.03
14. Мартынович Александр 1 0.03
15. Спайич Урош 1 0.03
16. Стоцкий Дмитрий 0 0
17. Камболов Руслан 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филипп Максимилиан 8 (5) 0.27
2. Комличенко Николай 3 (2) 0.1
3. Игбун Сильвестр 2 0.07
4. Панченко Кирилл 2 0.07
5. Рауш Константин 1 0.03
6. Жоаозиньо Рамос 1 (1) 0.03
7. Грулёв Вячеслав 1 0.03
8. Шиманьски Себастиан 1 0.03
9. Юсупов Артур 1 0.03
10. Ордец Иван 1 0.03
11. Морозов Григорий 1 0.03
12. Нжи Клинтон Муа 1 0.03
13. Кардозу Мигел 1 0.03
14. Паршивлюк Сергей 0 0
15. Нойштедтер Роман 0 0
16. Шейдаев Рамиль 0 0
17. Евгеньев Роман 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Де Вильена Тонни 8 1
2. Рамирес Кристьян 7 0
3. Сулейманов Магомед-Шапи 7 0
4. Петров Сергей 5 1
5. Олссон Кристоффер 6 0
6. Берг Маркус 4 1
7. Кайо Панталеао 4 1
8. Ари Феррейра 5 0
9. Мартынович Александр 5 0
10. Спайич Урош 5 0
11. Камболов Руслан 3 0
12. Фернандеш Мануэл 3 0
13. Вандерсон Кампос 3 0
14. Уткин Даниил 3 0
15. Намли Юнес 1 1
16. Сафонов Матвей 1 1
17. Кабелла Реми 2 0
18. Скопинцев Дмитрий 2 0
19. Черников Александр 2 0
20. Газинский Юрий 1 0
21. Сорокин Егор 1 0
22. Игнатьев Иван 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Каборе Шарль 8 1
2. Юсупов Артур 5 2
3. Рыков Владимир 6 0
4. Ордец Иван 4 1
5. Шунич Тони 4 1
6. Плиев Заурбек 2 2
7. Шиманьски Себастиан 5 0
8. Нойштедтер Роман 4 0
9. Паршивлюк Сергей 3 0
10. Жоаозиньо Рамос 3 0
11. Рауш Константин 3 0
12. Панченко Кирилл 3 0
13. Комличенко Николай 3 0
14. Евгеньев Роман 3 0
15. Морозов Григорий 2 0
16. Нжи Клинтон Муа 2 0
17. Филипп Максимилиан 2 0
18. Соснин Антон 1 0
19. Шунин Антон 1 0
20. Кардозу Мигел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 15.79% (6) 15.79% (6) 18.42% (7) 18.42% (7) 15.79% (6) 15.79% (6)
 Динамо Москва 13.64% (3) 27.27% (6) 18.18% (4) 18.18% (4) 4.55% (1) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит
Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула
Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Динамо Москва: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 21 6 2 63 - 17 69
2. Локомотив Москва Заявка 29 15 9 5 40 - 29 54
3. Краснодар 0:1 Заявка 29 13 10 6 45 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 29 13 8 8 41 - 29 47
5. Ростов Заявка 29 12 9 8 44 - 48 45
6. Динамо Москва 1:0 Заявка 29 11 8 10 26 - 29 41
7. Арсенал Тула Заявка 29 11 4 14 37 - 41 37
8. Уфа Заявка 29 8 13 8 22 - 24 37
9. Спартак Москва Заявка 29 10 6 13 33 - 32 36
10. Рубин Заявка 29 8 11 10 17 - 26 35
11. Урал Заявка 29 9 8 12 36 - 52 35
12. Сочи Заявка 29 8 9 12 40 - 36 33
13. Тамбов Заявка 29 9 4 16 37 - 39 31
14. Ахмат Заявка 29 7 10 12 27 - 42 31
15. Крылья Советов Заявка 29 7 7 15 30 - 40 28
16. Оренбург Заявка 29 6 6 17 27 - 52 24
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Краснодар" уступает "Динамо" со счётом 0:1 и играет в численном меньшинстве.
  • Судья
    45'
    Берг продолжает действовать в роли неваляшки, снова выпрашивая пенальти, однако свисток молчит. Негодует откровенно шведский нападающий.
  • Желтая карточка
    45'
    Потеряли мяч "быки" у чужих владений и могли нарваться на контратаку, но ценой жёлтой карточки её успел сорвать в подкате Олссон.
  • Судья
    45'
    Берг снова картинно падал, на этот раз возле линии штрафной площади гостей, но совсем никак а это не реагирует Вилков.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты компенсировано.
  • 44'
    Продолжают краснодарцы очень много ошибаться в комбинационной игре. Совсем сегодня не вечер "Краснодара". Но не будем их заранее хоронить - мало ли что поменяется во втором тайме.
  • 43'
    Нуждаются в перерыве краснодарцы, но, по выражению лица Мурада Мусаева складывается впечатление, что тренер сам не знает, как быть дальше.
  • 42'
    Правым флангом атаку свою провели гости с подачей мяча в штрафную площадку, но разобрались там достаточно спокойно защитники "быков".
  • 41'
    Некоторые из хозяев пытаются прессинговать соперников на чужой половине поля, но нет уже единства в "Краснодаре". Командным этот прессинг назвать никак нельзя.
  • 40'
    Динамовцы не позволяют соперникам взвинтить темп, тем самым полностью контролируя ход встречи.
  • Видеоповтор
    39'
    Дождался Михаил Вилков команды от видеоассистентов, которые подтвердили, что пенальти на Берге в предыдущем эпизоде не было.
  • Судья
    38'
    Через центр пытались на таран пойти краснодарцы в чужую штрафную площадку, где в итоге падал Берг в борьбе с соперником, но свисток судьи молчит.
  • 37'
    Снова Грулёв в контрвыпаде пытался войти на правый край штрафной площади и пробить, но на этот раз против него сыграли плотнее, и создать угрозу для ворот Адамова не вышло.
  • 36'
    Динамовцы продолжают действовать по своему основному плану на игру, обороняясь всей командой на своей половине поля, рассчитывая на редкие шансы в разящих контратаках.
  • Фол, нарушение
    35'
    Берг заработал штрафной удар для своей команды на левом фланге атаки. Фернандеш подал мяч в район 11-метровой отметки, но там борьбу уверенно выиграли динамовцы.
  • 34'
    Задумчив Мурад Мусаев на своей позиции. Сложно что-то даже посоветовать главному тренеру "Краснодара" в такой ситуации.
  • 33'
    Левым флангом атаковали хозяева поля, но снова ничего толкового создать не смогли, лишь упустив мяч за лицевую линию поля.
  • 32'
    Перед матчем букмекеры видели достаточно большим фаворитом встречи краснодарцев, но теперь коэффициенты перевернулись с ног на голову. Уже даже непроигрыш хозяев оценивается коэффициентом 2.50.
  • Желтая карточка
    31'
    Уткин получил жёлтую карточку за отложенный штраф. В центре поля Даниил лёжа боролся с соперником, в итоге сумев заплести ему ноги.
  • 30'
    Черников забросил мяч на правый фланг атаки, только никто из партнёров по команде этого совершенно не ждал.
  • 29'
    Совсем разладилась в последнее время комбинационная игра у "Краснодара". Не могут они теперь и близко приблизиться к владениям соперника.
  • 28'
    Совсем всё печально стало для хозяев поля. Ничего не предвещало удаления, но оно случилось, после чего и гол они получили, словно гром среди ясного неба.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!Вячеслав Грулёв!!!
    Грулёв в центре поля зацепился за мяч, протащил его на правый край штрафной площади, подработал снаряд под левую ногу и пробил - мяч рикошетом от ноги Сорокина оказался в сетке.
  • 26'
    Приуныли болельщики "Краснодара" на трибунах после удаления Сафонова. Все понимают, что привычную агрессивную игру в атаке "Краснодар" вряд ли сможет продемонстрировать в численном меньшинстве.
  • Судья
    25'
    Пауза на водопой объявлена в матче. Главные тренеры, пользуясь ситуацией, тут же что-то разъясняют своим подопечным.
  • 24'
    С дальней дистанции Берг нанёс совершенно неподготовленный удар. В итоге получилось несильно и неточно.
  • Угловой
    23'
    Фернандеш подавал с левого фланга от флажка на ближнюю штангу, но там всё было под контролем защищающихся. Едва в контратаку в формате "три в один" не убежали гости, но обошлось для команды Мусаева.
  • Фол, нарушение
    22'
    В глубине поля штрафной удар заработали краснодарцы на правом фланге. Последовала подача в штрафную площадку, где после серии скидок и рикошетов хозяева заработали угловой.
  • 21'
    Очень интересно будет посмотреть, как сложится игра после удаления в стане краснодарцев. Будут ли динамовцы по ходу первого тайма перестраиваться на более атакующую модель игры?
  • 20'
    Со штрафного удара от левого угла штрафной площади прилетел разминочный удар для Адамова, который должен только добавить уверенности стражу ворот.
  • Замена
    19'
    Денису Адамову приходился спешно переодеваться и готовиться к выходу на поле. На разогрев у резервного вратаря "быков" банально нет времени. Реми Кабелла решил снять с игры Мурад Мусаев в сложившейся ситуации.
  • Красная карточка
    18'
    Ой-ой-ой! Вот это поворот! Грубо ошиблась оборона "Краснодара" и Сафонова пришлось выскакивать за пределы штрафной площади, где он в подкате не добрался до мяча, а сыграл в ноги Грулёву. Красная карточка нарушителю показана!
  • 17'
    В контратаке гостей Данилин врывался на правый край штрафной площади соперника и под прессингом соперника пробивал по воротам - мимо ближнего угла ворот.
  • 16'
    После прострела с правого фланга в штрафную площадку, мяч был вынесен гостями из своей штрафной площади. Атака "Краснодара" вторым темпом закончилась дальним ударом Рамиреса, но слабовато получилось, да ещё и прямо по центру ворот летел мяч.
  • 15'
    Динамовским защитникам непросто приходится в данный момент - они постоянно находятся под прессингом. Дабы не рисковать, они не стесняются просто выносить мяч в аут.
  • 14'
    Кирилл Новиков уже что-то подсказывает своим подопечным от кромки поля. Мурад Мусаев молча расхаживает по своей технической зоне, почёсывая подбородок.
  • 13'
    Игровой ритм пока что весьма посредственный мы наблюдаем. Побаиваются краснодарцы немного контратак соперника, поэтому строят свои позиционные атаки с оглядкой на тылы.
  • 12'
    Правым флангом теперь пробовали атаковать хозяева поля, но заставили их соперники повернуть назад и вернуть мяч обратно к центральной линии.
  • Опасный момент
    11'
    Фернандеш на левом фланге красиво накрутил соперника и подал мяч на дальний край вратарской площади, откуда Берг пробивал головой с острого угла - над перекладиной прошёл мяч.
  • 10'
    "Краснодарцы" ещё имеют теоретические шансы побороться с "Локомотивом" за второе место, которое даёт право напрямую участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов, но для этого нужно обязательно побеждать.
  • 9'
    Рамирес попытался обострить игру на левом фланге атаки, но его дриблинг не увенчался успехом. Динамовцы тут же вынесли мяч в центральному кругу.
  • 8'
    Постепенно подопечные Мурада Мусаева начинают прибавлять в агрессии и подбираться к штрафной площади динамовцев.
  • Угловой
    7'
    Краснодарцы заработали первый угловой на левом фланге. Мяч был разыгран накоротке, после чего Кабелла вошёл в штрафную площадку и мощно пробивал по воротам - на пару метров выше цели пролетел мяч.
  • 6'
    Достаточно оперативно "бело-голубые" все составом вернулись на свою половину поля, продолжая наблюдать, как соперники катают мяч друг другу поперёк поля в центральной зоне.
  • 5'
    Первую атаку свою теперь провели москвичи, выполнив по подаче в штрафную площадку с каждого из флангов, но чётко на своих позициях действуют защитники "Краснодара".
  • 4'
    Первые попытки атак хозяев не принесли никакой угрозы воротам Лещука. Спокойно "быки" прощупывают слабые места в оборонительных порядках соперника.
  • 3'
    Хорошая поддержка традиционно у "Краснодара". На дозволенные 10% заполнена часа стадиона краснодарского клуба, но акустика здесь потрясающая.
  • 2'
    Стартовые секунды встречи начались без сумбура. Краснодарцы катают мяч поперёк поля, не испытывая даже намёка на прессинг со стороны соперников.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Хозяева первыми разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Krasnodar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Краснодар 0:1 Динамо Москва

Исход игры
Краснодар
83.1% (152)
Ничья
13.1% (24)
Динамо Москва
3.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
52.44% (86)
Меньше
47.56% (78)
Обе команды забьют
Да
61.59% (101)
Нет
38.41% (63)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
35% (64)
1:0 Краснодар
18.6% (34)
2:0 Краснодар
13.7% (25)
1:1 Ничья
9.8% (18)
3:1 Краснодар
6% (11)
1:2 Динамо Москва
2.2% (4)
3:0 Краснодар
1.6% (3)
2:2 Ничья
1.6% (3)
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