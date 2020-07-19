Берг снова картинно падал, на этот раз возле линии штрафной площади гостей, но совсем никак а это не реагирует Вилков.

Потеряли мяч "быки" у чужих владений и могли нарваться на контратаку, но ценой жёлтой карточки её успел сорвать в подкате Олссон.

Берг продолжает действовать в роли неваляшки, снова выпрашивая пенальти, однако свисток молчит. Негодует откровенно шведский нападающий.

Первый тайм окончен! "Краснодар" уступает "Динамо" со счётом 0:1 и играет в численном меньшинстве.

44' Продолжают краснодарцы очень много ошибаться в комбинационной игре. Совсем сегодня не вечер "Краснодара". Но не будем их заранее хоронить - мало ли что поменяется во втором тайме.

43' Нуждаются в перерыве краснодарцы, но, по выражению лица Мурада Мусаева складывается впечатление, что тренер сам не знает, как быть дальше.

42' Правым флангом атаку свою провели гости с подачей мяча в штрафную площадку, но разобрались там достаточно спокойно защитники "быков".

41' Некоторые из хозяев пытаются прессинговать соперников на чужой половине поля, но нет уже единства в "Краснодаре". Командным этот прессинг назвать никак нельзя.

40' Динамовцы не позволяют соперникам взвинтить темп, тем самым полностью контролируя ход встречи.

39' Дождался Михаил Вилков команды от видеоассистентов, которые подтвердили, что пенальти на Берге в предыдущем эпизоде не было.

38' Через центр пытались на таран пойти краснодарцы в чужую штрафную площадку, где в итоге падал Берг в борьбе с соперником, но свисток судьи молчит.

37' Снова Грулёв в контрвыпаде пытался войти на правый край штрафной площади и пробить, но на этот раз против него сыграли плотнее, и создать угрозу для ворот Адамова не вышло.

36' Динамовцы продолжают действовать по своему основному плану на игру, обороняясь всей командой на своей половине поля, рассчитывая на редкие шансы в разящих контратаках.

35' Берг заработал штрафной удар для своей команды на левом фланге атаки. Фернандеш подал мяч в район 11-метровой отметки, но там борьбу уверенно выиграли динамовцы.

34' Задумчив Мурад Мусаев на своей позиции. Сложно что-то даже посоветовать главному тренеру "Краснодара" в такой ситуации.

33' Левым флангом атаковали хозяева поля, но снова ничего толкового создать не смогли, лишь упустив мяч за лицевую линию поля.

32' Перед матчем букмекеры видели достаточно большим фаворитом встречи краснодарцев, но теперь коэффициенты перевернулись с ног на голову. Уже даже непроигрыш хозяев оценивается коэффициентом 2.50.

31' Уткин получил жёлтую карточку за отложенный штраф. В центре поля Даниил лёжа боролся с соперником, в итоге сумев заплести ему ноги.

30' Черников забросил мяч на правый фланг атаки, только никто из партнёров по команде этого совершенно не ждал.

29' Совсем разладилась в последнее время комбинационная игра у "Краснодара". Не могут они теперь и близко приблизиться к владениям соперника.

28' Совсем всё печально стало для хозяев поля. Ничего не предвещало удаления, но оно случилось, после чего и гол они получили, словно гром среди ясного неба.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!Вячеслав Грулёв!!!

Грулёв в центре поля зацепился за мяч, протащил его на правый край штрафной площади, подработал снаряд под левую ногу и пробил - мяч рикошетом от ноги Сорокина оказался в сетке.

26' Приуныли болельщики "Краснодара" на трибунах после удаления Сафонова. Все понимают, что привычную агрессивную игру в атаке "Краснодар" вряд ли сможет продемонстрировать в численном меньшинстве.

25' Пауза на водопой объявлена в матче. Главные тренеры, пользуясь ситуацией, тут же что-то разъясняют своим подопечным.

24' С дальней дистанции Берг нанёс совершенно неподготовленный удар. В итоге получилось несильно и неточно.

23' Фернандеш подавал с левого фланга от флажка на ближнюю штангу, но там всё было под контролем защищающихся. Едва в контратаку в формате "три в один" не убежали гости, но обошлось для команды Мусаева.

22' В глубине поля штрафной удар заработали краснодарцы на правом фланге. Последовала подача в штрафную площадку, где после серии скидок и рикошетов хозяева заработали угловой.

21' Очень интересно будет посмотреть, как сложится игра после удаления в стане краснодарцев. Будут ли динамовцы по ходу первого тайма перестраиваться на более атакующую модель игры?

20' Со штрафного удара от левого угла штрафной площади прилетел разминочный удар для Адамова, который должен только добавить уверенности стражу ворот.

19' Денису Адамову приходился спешно переодеваться и готовиться к выходу на поле. На разогрев у резервного вратаря "быков" банально нет времени. Реми Кабелла решил снять с игры Мурад Мусаев в сложившейся ситуации.

18' Ой-ой-ой! Вот это поворот! Грубо ошиблась оборона "Краснодара" и Сафонова пришлось выскакивать за пределы штрафной площади, где он в подкате не добрался до мяча, а сыграл в ноги Грулёву. Красная карточка нарушителю показана!

17' В контратаке гостей Данилин врывался на правый край штрафной площади соперника и под прессингом соперника пробивал по воротам - мимо ближнего угла ворот.

16' После прострела с правого фланга в штрафную площадку, мяч был вынесен гостями из своей штрафной площади. Атака "Краснодара" вторым темпом закончилась дальним ударом Рамиреса, но слабовато получилось, да ещё и прямо по центру ворот летел мяч.

15' Динамовским защитникам непросто приходится в данный момент - они постоянно находятся под прессингом. Дабы не рисковать, они не стесняются просто выносить мяч в аут.

14' Кирилл Новиков уже что-то подсказывает своим подопечным от кромки поля. Мурад Мусаев молча расхаживает по своей технической зоне, почёсывая подбородок.

13' Игровой ритм пока что весьма посредственный мы наблюдаем. Побаиваются краснодарцы немного контратак соперника, поэтому строят свои позиционные атаки с оглядкой на тылы.

12' Правым флангом теперь пробовали атаковать хозяева поля, но заставили их соперники повернуть назад и вернуть мяч обратно к центральной линии.

11' Фернандеш на левом фланге красиво накрутил соперника и подал мяч на дальний край вратарской площади, откуда Берг пробивал головой с острого угла - над перекладиной прошёл мяч.

10' "Краснодарцы" ещё имеют теоретические шансы побороться с "Локомотивом" за второе место, которое даёт право напрямую участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов, но для этого нужно обязательно побеждать.

9' Рамирес попытался обострить игру на левом фланге атаки, но его дриблинг не увенчался успехом. Динамовцы тут же вынесли мяч в центральному кругу.

8' Постепенно подопечные Мурада Мусаева начинают прибавлять в агрессии и подбираться к штрафной площади динамовцев.

7' Краснодарцы заработали первый угловой на левом фланге. Мяч был разыгран накоротке, после чего Кабелла вошёл в штрафную площадку и мощно пробивал по воротам - на пару метров выше цели пролетел мяч.

6' Достаточно оперативно "бело-голубые" все составом вернулись на свою половину поля, продолжая наблюдать, как соперники катают мяч друг другу поперёк поля в центральной зоне.

5' Первую атаку свою теперь провели москвичи, выполнив по подаче в штрафную площадку с каждого из флангов, но чётко на своих позициях действуют защитники "Краснодара".

4' Первые попытки атак хозяев не принесли никакой угрозы воротам Лещука. Спокойно "быки" прощупывают слабые места в оборонительных порядках соперника.

3' Хорошая поддержка традиционно у "Краснодара". На дозволенные 10% заполнена часа стадиона краснодарского клуба, но акустика здесь потрясающая.

2' Стартовые секунды встречи начались без сумбура. Краснодарцы катают мяч поперёк поля, не испытывая даже намёка на прессинг со стороны соперников.