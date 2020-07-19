Краснодар
0:1
Перерыв
Стадион: Краснодар
Динамо Москва
17' Красная карточкаСафонов Матвей
0:1
27' ГолГрулёв Вячеслав
30' Желтая карточкаУткин Даниил
45' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
47
Уткин
Даниил
33
Берг
Маркус
31
Лещук
Игорь
44
Шунич
Тони
85
Школик
Игорь
77
Каборе
Шарль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
66 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
44 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
85 Школик ИгорьПолузащитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Соснин АнтонЗащитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
Ход матча
17'
27'
0:1
30'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|7
|0.23
|2.
|Ари Феррейра
|6 (3)
|0.2
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.13
|4.
|Уткин Даниил
|4
|0.13
|5.
|Игнатьев Иван
|4
|0.13
|6.
|Вандерсон Кампос
|3
|0.1
|7.
|Петров Сергей
|2
|0.07
|8.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|9.
|Фернандеш Мануэл
|2
|0.07
|10.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0.07
|11.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.03
|12.
|Намли Юнес
|1
|0.03
|13.
|Кабелла Реми
|1 (1)
|0.03
|14.
|Мартынович Александр
|1
|0.03
|15.
|Спайич Урош
|1
|0.03
|16.
|Стоцкий Дмитрий
|0
|0
|17.
|Камболов Руслан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филипп Максимилиан
|8 (5)
|0.27
|2.
|Комличенко Николай
|3 (2)
|0.1
|3.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|4.
|Панченко Кирилл
|2
|0.07
|5.
|Рауш Константин
|1
|0.03
|6.
|Жоаозиньо Рамос
|1 (1)
|0.03
|7.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.03
|8.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.03
|9.
|Юсупов Артур
|1
|0.03
|10.
|Ордец Иван
|1
|0.03
|11.
|Морозов Григорий
|1
|0.03
|12.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.03
|13.
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|14.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|15.
|Нойштедтер Роман
|0
|0
|16.
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
|17.
|Евгеньев Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Вильена Тонни
|8
|1
|2.
|Рамирес Кристьян
|7
|0
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|7
|0
|4.
|Петров Сергей
|5
|1
|5.
|Олссон Кристоффер
|6
|0
|6.
|Берг Маркус
|4
|1
|7.
|Кайо Панталеао
|4
|1
|8.
|Ари Феррейра
|5
|0
|9.
|Мартынович Александр
|5
|0
|10.
|Спайич Урош
|5
|0
|11.
|Камболов Руслан
|3
|0
|12.
|Фернандеш Мануэл
|3
|0
|13.
|Вандерсон Кампос
|3
|0
|14.
|Уткин Даниил
|3
|0
|15.
|Намли Юнес
|1
|1
|16.
|Сафонов Матвей
|1
|1
|17.
|Кабелла Реми
|2
|0
|18.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0
|19.
|Черников Александр
|2
|0
|20.
|Газинский Юрий
|1
|0
|21.
|Сорокин Егор
|1
|0
|22.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Шарль
|8
|1
|2.
|Юсупов Артур
|5
|2
|3.
|Рыков Владимир
|6
|0
|4.
|Ордец Иван
|4
|1
|5.
|Шунич Тони
|4
|1
|6.
|Плиев Заурбек
|2
|2
|7.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|8.
|Нойштедтер Роман
|4
|0
|9.
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|10.
|Жоаозиньо Рамос
|3
|0
|11.
|Рауш Константин
|3
|0
|12.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|13.
|Комличенко Николай
|3
|0
|14.
|Евгеньев Роман
|3
|0
|15.
|Морозов Григорий
|2
|0
|16.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|17.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|18.
|Соснин Антон
|1
|0
|19.
|Шунин Антон
|1
|0
|20.
|Кардозу Мигел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|Динамо Москва
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|4.55% (1)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит
Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула
Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Динамо Москва: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|63 - 17
|69
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|40 - 29
|54
|3.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|29
|13
|10
|6
|45 - 29
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 29
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 48
|45
|6.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|26 - 29
|41
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|37 - 41
|37
|8.
|Уфа
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|22 - 24
|37
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 32
|36
|10.
|Рубин
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|17 - 26
|35
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 52
|35
|12.
|Сочи
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|40 - 36
|33
|13.
|Тамбов
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|37 - 39
|31
|14.
|Ахмат
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 42
|31
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 40
|28
|16.
|Оренбург
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|27 - 52
|24
Прогнозы на матч Краснодар 0:1 Динамо Москва
Исход игры
Краснодар
83.1% (152)
Ничья
13.1% (24)
Динамо Москва
3.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
52.44% (86)
Меньше
47.56% (78)
Обе команды забьют
Да
61.59% (101)
Нет
38.41% (63)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
35% (64)
1:0 Краснодар
18.6% (34)
2:0 Краснодар
13.7% (25)
1:1 Ничья
9.8% (18)
3:1 Краснодар
6% (11)
1:2 Динамо Москва
2.2% (4)
3:0 Краснодар
1.6% (3)
2:2 Ничья
1.6% (3)
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