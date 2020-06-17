Краснодар
Позже
Стадион: Краснодар
Динамо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ари Феррейра
|6 (3)
|0.2
|2.
|Берг Маркус
|5
|0.17
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.13
|4.
|Игнатьев Иван
|4
|0.13
|5.
|Вандерсон Кампос
|3
|0.1
|6.
|Петров Сергей
|2
|0.07
|7.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|8.
|Уткин Даниил
|2
|0.07
|9.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0.07
|10.
|Намли Юнес
|1
|0.03
|11.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.03
|12.
|Фернандеш Мануэл
|1
|0.03
|13.
|Мартынович Александр
|1
|0.03
|14.
|Спайич Урош
|1
|0.03
|15.
|Стоцкий Дмитрий
|0
|0
|16.
|Камболов Руслан
|0
|0
|17.
|Кабелла Реми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филипп Максимилиан
|7 (4)
|0.23
|2.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.07
|4.
|Рауш Константин
|1
|0.03
|5.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.03
|6.
|Юсупов Артур
|1
|0.03
|7.
|Ордец Иван
|1
|0.03
|8.
|Комличенко Николай
|1
|0.03
|9.
|Морозов Григорий
|1
|0.03
|10.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.03
|11.
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|12.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|13.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|14.
|Нойштедтер Роман
|0
|0
|15.
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
|16.
|Грулёв Вячеслав
|0
|0
|17.
|Евгеньев Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Вильена Тонни
|6
|1
|2.
|Рамирес Кристьян
|6
|0
|3.
|Ари Феррейра
|5
|0
|4.
|Спайич Урош
|5
|0
|5.
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|6.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|5
|0
|7.
|Берг Маркус
|3
|1
|8.
|Мартынович Александр
|4
|0
|9.
|Кайо Панталеао
|2
|1
|10.
|Камболов Руслан
|3
|0
|11.
|Петров Сергей
|3
|0
|12.
|Намли Юнес
|1
|1
|13.
|Кабелла Реми
|2
|0
|14.
|Вандерсон Кампос
|2
|0
|15.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|16.
|Уткин Даниил
|1
|0
|17.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|18.
|Черников Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Шарль
|8
|1
|2.
|Юсупов Артур
|4
|2
|3.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|4.
|Рыков Владимир
|4
|0
|5.
|Плиев Заурбек
|2
|1
|6.
|Ордец Иван
|2
|1
|7.
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|8.
|Жоаозиньо Рамос
|3
|0
|9.
|Рауш Константин
|3
|0
|10.
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|11.
|Шунич Тони
|3
|0
|12.
|Евгеньев Роман
|3
|0
|13.
|Панченко Кирилл
|2
|0
|14.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|15.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|16.
|Шунин Антон
|1
|0
|17.
|Комличенко Николай
|1
|0
|18.
|Морозов Григорий
|1
|0
|19.
|Кардозу Мигел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|Динамо Москва
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов
Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель Арсенал Тула 1:2 Краснодар Краснодар 1:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Трабзонспор
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва
Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Динамо Москва: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|44 - 10
|50
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 25
|41
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|39 - 34
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|29 - 22
|36
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 27
|28
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 23
|28
|9.
|Уфа
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|16 - 19
|27
|10.
|Тамбов
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 27
|25
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|26 - 41
|25
|12.
|Сочи
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 28
|24
|13.
|Оренбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 36
|23
|14.
|Рубин
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|12 - 22
|23
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 29
|22
|16.
|Ахмат
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|16 - 29
|20
Прогнозы на матч Краснодар - Динамо Москва
Исход игры
Краснодар
78.7% (59)
Ничья
17.3% (13)
Динамо Москва
4% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.53% (33)
Меньше
51.47% (35)
Обе команды забьют
Да
63.24% (43)
Нет
36.76% (25)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
36% (27)
1:0 Краснодар
17.3% (13)
2:0 Краснодар
14.7% (11)
1:1 Ничья
14.7% (11)
3:1 Краснодар
4% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!