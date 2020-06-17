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Краснодар
 
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Стадион:
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ари Феррейра 6 (3) 0.2
2. Берг Маркус 5 0.17
3. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.13
4. Игнатьев Иван 4 0.13
5. Вандерсон Кампос 3 0.1
6. Петров Сергей 2 0.07
7. Де Вильена Тонни 2 0.07
8. Уткин Даниил 2 0.07
9. Скопинцев Дмитрий 2 0.07
10. Намли Юнес 1 0.03
11. Олссон Кристоффер 1 0.03
12. Фернандеш Мануэл 1 0.03
13. Мартынович Александр 1 0.03
14. Спайич Урош 1 0.03
15. Стоцкий Дмитрий 0 0
16. Камболов Руслан 0 0
17. Кабелла Реми 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филипп Максимилиан 7 (4) 0.23
2. Игбун Сильвестр 2 0.07
3. Панченко Кирилл 2 0.07
4. Рауш Константин 1 0.03
5. Шиманьски Себастиан 1 0.03
6. Юсупов Артур 1 0.03
7. Ордец Иван 1 0.03
8. Комличенко Николай 1 0.03
9. Морозов Григорий 1 0.03
10. Нжи Клинтон Муа 1 0.03
11. Кардозу Мигел 1 0.03
12. Жоаозиньо Рамос 0 0
13. Паршивлюк Сергей 0 0
14. Нойштедтер Роман 0 0
15. Шейдаев Рамиль 0 0
16. Грулёв Вячеслав 0 0
17. Евгеньев Роман 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Де Вильена Тонни 6 1
2. Рамирес Кристьян 6 0
3. Ари Феррейра 5 0
4. Спайич Урош 5 0
5. Олссон Кристоффер 5 0
6. Сулейманов Магомед-Шапи 5 0
7. Берг Маркус 3 1
8. Мартынович Александр 4 0
9. Кайо Панталеао 2 1
10. Камболов Руслан 3 0
11. Петров Сергей 3 0
12. Намли Юнес 1 1
13. Кабелла Реми 2 0
14. Вандерсон Кампос 2 0
15. Игнатьев Иван 1 0
16. Уткин Даниил 1 0
17. Скопинцев Дмитрий 1 0
18. Черников Александр 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Каборе Шарль 8 1
2. Юсупов Артур 4 2
3. Шиманьски Себастиан 5 0
4. Рыков Владимир 4 0
5. Плиев Заурбек 2 1
6. Ордец Иван 2 1
7. Паршивлюк Сергей 3 0
8. Жоаозиньо Рамос 3 0
9. Рауш Константин 3 0
10. Нойштедтер Роман 3 0
11. Шунич Тони 3 0
12. Евгеньев Роман 3 0
13. Панченко Кирилл 2 0
14. Нжи Клинтон Муа 2 0
15. Филипп Максимилиан 2 0
16. Шунин Антон 1 0
17. Комличенко Николай 1 0
18. Морозов Григорий 1 0
19. Кардозу Мигел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 12.5% (4) 15.63% (5) 21.88% (7) 15.63% (5) 18.75% (6) 15.63% (5)
 Динамо Москва 11.11% (2) 27.78% (5) 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов
Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель Арсенал Тула 1:2 Краснодар Краснодар 1:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Трабзонспор
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва
Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Динамо Москва: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 15 5 2 44 - 10 50
2. Локомотив Москва Заявка 22 12 5 5 32 - 25 41
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 22 11 5 6 39 - 34 38
5. ЦСКА Москва Заявка 22 10 6 6 29 - 22 36
6. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
7. Арсенал Тула Заявка 22 8 4 10 25 - 27 28
8. Спартак Москва Заявка 22 8 4 10 24 - 23 28
9. Уфа Заявка 22 6 9 7 16 - 19 27
10. Тамбов Заявка 22 7 4 11 26 - 27 25
11. Урал Заявка 22 6 7 9 26 - 41 25
12. Сочи Заявка 22 6 6 10 26 - 28 24
13. Оренбург Заявка 22 6 5 11 26 - 36 23
14. Рубин Заявка 22 5 8 9 12 - 22 23
15. Крылья Советов Заявка 22 6 4 12 22 - 29 22
16. Ахмат Заявка 22 4 8 10 16 - 29 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21.06.2020, осталось 2 дня 8 часов 7 минут.


    • Прогнозы 75
    Краснодар 78.7% (59)
    X 17.3% (13)
    Динамо Москва 4% (3)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Краснодар - Динамо Москва

    Исход игры
    Краснодар
    78.7% (59)
    Ничья
    17.3% (13)
    Динамо Москва
    4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.53% (33)
    Меньше
    51.47% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    63.24% (43)
    Нет
    36.76% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    36% (27)
    1:0 Краснодар
    17.3% (13)
    2:0 Краснодар
    14.7% (11)
    1:1 Ничья
    14.7% (11)
    3:1 Краснодар
    4% (3)
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