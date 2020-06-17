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Урал
 
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Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (1) 0.17
2. Эль Кабир Отман 4 0.13
3. Ильин Владимир 4 0.13
4. Панюков Андрей 4 (1) 0.13
5. Бавин Юрий 3 0.1
6. Погребняк Павел 2 0.07
7. Димитров Николай 1 0.03
8. Ароян Вараздат 1 0.03
9. Аугустыняк Рафал 1 0.03
10. Кулаков Денис 0 0
11. Меркулов Михаил 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марков Евгений 4 0.13
2. Кварацхелия Хвича 2 0.07
3. Давиташвили Зурико 2 0.07
4. Башкиров Евгений 1 0.03
5. Коновалов Игорь 1 0.03
6. Кьяртанссон Видар 1 0.03
7. Микелтадзе Бека 1 0.03
8. Подберёзкин Вячеслав 0 0
9. Данченко Олег 0 0
10. Могилевец Павел 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 7 0
2. Емельянов Роман 4 1
3. Фидлер Артём 4 0
4. Поляков Денис 4 0
5. Бумаль Майега Петрус 4 0
6. Ильин Владимир 4 0
7. Бикфалви Эрик 3 0
8. Кулаков Денис 2 0
9. Эль Кабир Отман 2 0
10. Димитров Николай 1 0
11. Панюков Андрей 1 0
12. Бавин Юрий 1 0
13. Меркулов Михаил 1 0
14. Калинин Игорь 1 0
15. Аугустыняк Рафал 1 0
16. Егорычев Андрей 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 8 0
2. Коновалов Игорь 7 0
3. Кварацхелия Хвича 4 1
4. Давиташвили Зурико 5 0
5. Башкиров Евгений 3 1
6. Плиев Константин 4 0
7. Зуев Александр 2 1
8. Марков Евгений 3 0
9. Ташаев Александр 3 0
10. Данченко Олег 3 0
11. Степанов Данил 3 0
12. Макаров Денис 1 1
13. Денисов Виталий 2 0
14. Подберёзкин Вячеслав 2 0
15. Сорокин Егор 2 0
16. Микелтадзе Бека 2 0
17. Могилевец Павел 1 0
18. Дюпин Юрий 1 0
19. Кьяртанссон Видар 1 0
20. Игнатьев Иван 1 0
21. Сантос Пабло 1 0
22. Поярков Николай 1 0
23. Абильдгор Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 8.33% (2) 8.33% (2) 8.33% (2) 25% (6) 25% (6) 25% (6)
 Рубин 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 30% (3) 10% (1)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички
Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал
Рубин Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф
Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин Рубин 0:0 Урал Спартак Москва 0:0 Рубин Рубин 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Уфа

Последние игры между собой

Урал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Рубин: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Рубин 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Рубин Премьер-лига
Рубин 0:1 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Кубок Урал 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Урал Премьер-лига Рубин 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Рубин Премьер-лига Урал 0:0 Рубин Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 15 5 2 44 - 10 50
2. Локомотив Москва Заявка 22 12 5 5 32 - 25 41
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 22 11 5 6 39 - 34 38
5. ЦСКА Москва Заявка 22 10 6 6 29 - 22 36
6. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
7. Арсенал Тула Заявка 22 8 4 10 25 - 27 28
8. Спартак Москва Заявка 22 8 4 10 24 - 23 28
9. Уфа Заявка 22 6 9 7 16 - 19 27
10. Тамбов Заявка 22 7 4 11 26 - 27 25
11. Урал Заявка 22 6 7 9 26 - 41 25
12. Сочи Заявка 22 6 6 10 26 - 28 24
13. Оренбург Заявка 22 6 5 11 26 - 36 23
14. Рубин Заявка 22 5 8 9 12 - 22 23
15. Крылья Советов Заявка 22 6 4 12 22 - 29 22
16. Ахмат Заявка 22 4 8 10 16 - 29 20

Прогнозы на матч Урал - Рубин

Исход игры
Урал
44.3% (35)
Ничья
48.1% (38)
Рубин
7.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
28% (21)
Меньше
72% (54)
Обе команды забьют
Да
73.33% (55)
Нет
26.67% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (34)
2:1 Урал
22.8% (18)
1:0 Урал
19% (15)
0:0 Ничья
3.8% (3)
0:1 Рубин
2.5% (2)
1:2 Рубин
2.5% (2)
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