Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|5 (1)
|0.17
|2.
|Эль Кабир Отман
|4
|0.13
|3.
|Ильин Владимир
|4
|0.13
|4.
|Панюков Андрей
|4 (1)
|0.13
|5.
|Бавин Юрий
|3
|0.1
|6.
|Погребняк Павел
|2
|0.07
|7.
|Димитров Николай
|1
|0.03
|8.
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|9.
|Аугустыняк Рафал
|1
|0.03
|10.
|Кулаков Денис
|0
|0
|11.
|Меркулов Михаил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марков Евгений
|4
|0.13
|2.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.07
|3.
|Давиташвили Зурико
|2
|0.07
|4.
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|5.
|Коновалов Игорь
|1
|0.03
|6.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.03
|7.
|Микелтадзе Бека
|1
|0.03
|8.
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|9.
|Данченко Олег
|0
|0
|10.
|Могилевец Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|7
|0
|2.
|Емельянов Роман
|4
|1
|3.
|Фидлер Артём
|4
|0
|4.
|Поляков Денис
|4
|0
|5.
|Бумаль Майега Петрус
|4
|0
|6.
|Ильин Владимир
|4
|0
|7.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|8.
|Кулаков Денис
|2
|0
|9.
|Эль Кабир Отман
|2
|0
|10.
|Димитров Николай
|1
|0
|11.
|Панюков Андрей
|1
|0
|12.
|Бавин Юрий
|1
|0
|13.
|Меркулов Михаил
|1
|0
|14.
|Калинин Игорь
|1
|0
|15.
|Аугустыняк Рафал
|1
|0
|16.
|Егорычев Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|8
|0
|2.
|Коновалов Игорь
|7
|0
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|1
|4.
|Давиташвили Зурико
|5
|0
|5.
|Башкиров Евгений
|3
|1
|6.
|Плиев Константин
|4
|0
|7.
|Зуев Александр
|2
|1
|8.
|Марков Евгений
|3
|0
|9.
|Ташаев Александр
|3
|0
|10.
|Данченко Олег
|3
|0
|11.
|Степанов Данил
|3
|0
|12.
|Макаров Денис
|1
|1
|13.
|Денисов Виталий
|2
|0
|14.
|Подберёзкин Вячеслав
|2
|0
|15.
|Сорокин Егор
|2
|0
|16.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|17.
|Могилевец Павел
|1
|0
|18.
|Дюпин Юрий
|1
|0
|19.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|20.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|21.
|Сантос Пабло
|1
|0
|22.
|Поярков Николай
|1
|0
|23.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|25% (6)
|25% (6)
|25% (6)
|Рубин
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +7 =7 -6Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички
Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал
Рубин Последние 20 матчей: +8 =7 -5Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф
Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин Рубин 0:0 Урал Спартак Москва 0:0 Рубин Рубин 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Уфа
Последние игры между собой
Урал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Рубин: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|44 - 10
|50
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 25
|41
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|39 - 34
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|29 - 22
|36
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 27
|28
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 23
|28
|9.
|Уфа
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|16 - 19
|27
|10.
|Тамбов
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 27
|25
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|26 - 41
|25
|12.
|Сочи
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 28
|24
|13.
|Оренбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 36
|23
|14.
|Рубин
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|12 - 22
|23
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 29
|22
|16.
|Ахмат
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|16 - 29
|20
Прогнозы на матч Урал - Рубин
Исход игры
Урал
44.3% (35)
Ничья
48.1% (38)
Рубин
7.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
28% (21)
Меньше
72% (54)
Обе команды забьют
Да
73.33% (55)
Нет
26.67% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (34)
2:1 Урал
22.8% (18)
1:0 Урал
19% (15)
0:0 Ничья
3.8% (3)
0:1 Рубин
2.5% (2)
1:2 Рубин
2.5% (2)
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