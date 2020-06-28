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Манчестер Сити
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агуэро Серхио 16 (2) 0.42
2. Стерлинг Рахим 12 0.32
3. Де Брёйне Кевин 10 (1) 0.26
4. Жезус Габриэль 10 0.26
5. Марез Рияд 9 (1) 0.24
6. Силва Бернарду 5 0.13
7. Сильва Давид 4 0.11
8. Родри Эрнандес 3 0.08
9. Фоден Фил 3 0.08
10. Гюндоган Илкай 2 (1) 0.05
11. Отаменди Николас 2 0.05
12. Уокер Кайл 1 0.03
13. Менди Бенджамин 0 0
14. Фернандиньо Фернандо 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 17 (3) 0.45
2. Мане Садио 15 0.39
3. Фирмино Роберто 8 0.21
4. Ван Дейк Виргил 4 0.11
5. Александер-Арнольд Трент 3 0.08
6. Хендерсон Джордан 3 0.08
7. Ориги Дивок 3 0.08
8. Вейналдум Джорджиньо 3 0.08
9. Окслейд-Чемберлен Алекс 3 0.08
10. Фабиньо Энрике 2 0.05
11. Милнер Джеймс 2 (2) 0.05
12. Робертсон Эндрю 1 0.03
13. Лаллана Адам 1 0.03
14. Кейта Наби 1 0.03
15. Матип Жоэль 1 0.03
16. Шакири Джердан 1 0.03
17. Ловрен Деян 0 0
18. Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 7 2
2. Родри Эрнандес 8 0
3. Гюндоган Илкай 7 0
4. Стерлинг Рахим 5 0
5. Силва Бернарду 5 0
6. Эдерсон Мораес 3 1
7. Уокер Кайл 4 0
8. Де Брёйне Кевин 3 0
9. Отаменди Николас 3 0
10. Канселу Жоау 3 0
11. Зинченко Александр 1 1
12. Менди Бенджамин 2 0
13. Жезус Габриэль 2 0
14. Агуэро Серхио 1 0
15. Лапорт Эмерик 1 0
16. Анхелиньо Хосе 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Милнер Джеймс 4 0
3. Александер-Арнольд Трент 4 0
4. Гомес Джо 3 0
5. Мане Садио 2 0
6. Алиссон Бекер 0 1
7. Лаллана Адам 1 0
8. Хендерсон Джордан 1 0
9. Ловрен Деян 1 0
10. Салах Мохамед 1 0
11. Ван Дейк Виргил 1 0
12. Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0
13. Адриан Сан-Мигель 1 0
14. Робертсон Эндрю 1 0
15. Ориги Дивок 1 0
16. Кейта Наби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 10.67% (8) 18.67% (14) 17.33% (13) 18.67% (14) 14.67% (11) 20% (15)
 Ливерпуль 12.9% (8) 14.52% (9) 27.42% (17) 16.13% (10) 16.13% (10) 12.9% (8)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал
Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл Манчестер Сити 2:1 Эвертон Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут
Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига
Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 1:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер Заявка 31 16 7 8 59 - 29 55
4. Челси Заявка 31 16 6 9 55 - 41 54
5. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 13 10 8 48 - 31 49
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
10. Арсенал Заявка 31 10 13 8 43 - 41 43
11. Кристал Пэлас Заявка 32 11 9 12 28 - 37 42
12. Эвертон Заявка 31 11 8 12 38 - 46 41
13. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
14. Ньюкасл Заявка 31 10 9 12 29 - 42 39
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 34 - 41 33
16. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут Заявка 31 7 6 18 29 - 50 27
19. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 25 - 56 21

Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ливерпуль

Исход игры
Манчестер Сити
59.6% (31)
Ничья
32.7% (17)
Ливерпуль
7.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (39)
Меньше
23.53% (12)
Обе команды забьют
Да
94.12% (48)
Нет
5.88% (3)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
42.3% (22)
1:1 Ничья
17.3% (9)
2:2 Ничья
15.4% (8)
3:2 Манчестер Сити
7.7% (4)
1:2 Ливерпуль
7.7% (4)
1:0 Манчестер Сити
3.8% (2)
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