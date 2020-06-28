Манчестер Сити
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Стадион: Этихад Стэдиум
Ливерпуль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агуэро Серхио
|16 (2)
|0.42
|2.
|Стерлинг Рахим
|12
|0.32
|3.
|Де Брёйне Кевин
|10 (1)
|0.26
|4.
|Жезус Габриэль
|10
|0.26
|5.
|Марез Рияд
|9 (1)
|0.24
|6.
|Силва Бернарду
|5
|0.13
|7.
|Сильва Давид
|4
|0.11
|8.
|Родри Эрнандес
|3
|0.08
|9.
|Фоден Фил
|3
|0.08
|10.
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.05
|11.
|Отаменди Николас
|2
|0.05
|12.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|13.
|Менди Бенджамин
|0
|0
|14.
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|17 (3)
|0.45
|2.
|Мане Садио
|15
|0.39
|3.
|Фирмино Роберто
|8
|0.21
|4.
|Ван Дейк Виргил
|4
|0.11
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0.08
|6.
|Хендерсон Джордан
|3
|0.08
|7.
|Ориги Дивок
|3
|0.08
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0.08
|9.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|3
|0.08
|10.
|Фабиньо Энрике
|2
|0.05
|11.
|Милнер Джеймс
|2 (2)
|0.05
|12.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|13.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|14.
|Кейта Наби
|1
|0.03
|15.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|16.
|Шакири Джердан
|1
|0.03
|17.
|Ловрен Деян
|0
|0
|18.
|Алиссон Бекер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|7
|2
|2.
|Родри Эрнандес
|8
|0
|3.
|Гюндоган Илкай
|7
|0
|4.
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|5.
|Силва Бернарду
|5
|0
|6.
|Эдерсон Мораес
|3
|1
|7.
|Уокер Кайл
|4
|0
|8.
|Де Брёйне Кевин
|3
|0
|9.
|Отаменди Николас
|3
|0
|10.
|Канселу Жоау
|3
|0
|11.
|Зинченко Александр
|1
|1
|12.
|Менди Бенджамин
|2
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|2
|0
|14.
|Агуэро Серхио
|1
|0
|15.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|16.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Милнер Джеймс
|4
|0
|3.
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|4.
|Гомес Джо
|3
|0
|5.
|Мане Садио
|2
|0
|6.
|Алиссон Бекер
|0
|1
|7.
|Лаллана Адам
|1
|0
|8.
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|9.
|Ловрен Деян
|1
|0
|10.
|Салах Мохамед
|1
|0
|11.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|12.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0
|13.
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|14.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|15.
|Ориги Дивок
|1
|0
|16.
|Кейта Наби
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|10.67% (8)
|18.67% (14)
|17.33% (13)
|18.67% (14)
|14.67% (11)
|20% (15)
|Ливерпуль
|12.9% (8)
|14.52% (9)
|27.42% (17)
|16.13% (10)
|16.13% (10)
|12.9% (8)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал
Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл Манчестер Сити 2:1 Эвертон Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут
Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 1:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 33
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|59 - 29
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 41
|54
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|13
|6
|45 - 34
|52
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|48 - 31
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 45
|45
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|30 - 31
|44
|10.
|Арсенал
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|43 - 41
|43
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|28 - 37
|42
|12.
|Эвертон
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 46
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|29 - 42
|39
|15.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|34 - 41
|33
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|29 - 49
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|35 - 54
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|29 - 50
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|25 - 56
|21
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Сити
59.6% (31)
Ничья
32.7% (17)
Ливерпуль
7.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (39)
Меньше
23.53% (12)
Обе команды забьют
Да
94.12% (48)
Нет
5.88% (3)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
42.3% (22)
1:1 Ничья
17.3% (9)
2:2 Ничья
15.4% (8)
3:2 Манчестер Сити
7.7% (4)
1:2 Ливерпуль
7.7% (4)
1:0 Манчестер Сити
3.8% (2)
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