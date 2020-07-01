0:1
5' ГолГейл Дуайт
23' Желтая карточкаКелли Ллойд
0:2
30' ГолЛонгстафф Шон
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
26
Келли
Ллойд
20
Брукс
Дэвид
17
Крафт
Эмиль
12
Гейл
Дуайт
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
26 Келли ЛлойдЗащитник
-
20 Брукс ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Рико ДиегоЗащитник
-
33 Мефам КрисЗащитник
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
-
44 Сарридж СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
28 Роуз ДэнниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
23'
30'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|8
|0.21
|2.
|Уилсон Гарри
|7
|0.18
|3.
|Кинг Джошуа
|4 (1)
|0.11
|4.
|Гослинг Дэн
|2
|0.05
|5.
|Аке Натан
|2
|0.05
|6.
|Фрейзер Райан
|1
|0.03
|7.
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|8.
|Биллинг Филип
|1
|0.03
|9.
|Кук Стив
|1
|0.03
|10.
|Мефам Крис
|1
|0.03
|11.
|Рико Диего
|0
|0
|12.
|Стэйси Джек
|0
|0
|13.
|Смит Адам
|0
|0
|14.
|Соланке Доминик
|0
|0
|15.
|Ремсдейл Арон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шелви Джонджо
|5
|0.13
|2.
|Сент-Максимин Аллан
|3
|0.08
|3.
|Виллемс Джетро
|2
|0.05
|4.
|Альмирон Мигель
|2
|0.05
|5.
|Жоэлинтон
|2
|0.05
|6.
|Фернандес Федерико
|2
|0.05
|7.
|Гейл Дуайт
|2
|0.05
|8.
|Кларк Киран
|2
|0.05
|9.
|Лежён Флорьян
|2
|0.05
|10.
|Шёр Фабиан
|2
|0.05
|11.
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.05
|12.
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|13.
|Ритчи Мэтт
|1
|0.03
|14.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|15.
|Йедлин Деандре
|1
|0.03
|16.
|Кэрролл Эндрю
|0
|0
|17.
|Атсу Кристиан
|0
|0
|18.
|Манкильо Хави
|0
|0
|19.
|Лонгстафф Шон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хефферсон Лерма
|10
|1
|2.
|Уилсон Каллум
|9
|0
|3.
|Кук Стив
|6
|1
|4.
|Смит Адам
|7
|0
|5.
|Биллинг Филип
|7
|0
|6.
|Фрэнсис Саймон
|4
|1
|7.
|Рико Диего
|5
|0
|8.
|Кук Льюис
|4
|0
|9.
|Фрейзер Райан
|2
|0
|10.
|Стэйси Джек
|2
|0
|11.
|Сурман Эндрю
|1
|0
|12.
|Гослинг Дэн
|1
|0
|13.
|Брукс Дэвид
|1
|0
|14.
|Аке Натан
|1
|0
|15.
|Уилсон Гарри
|1
|0
|16.
|Соланке Доминик
|1
|0
|17.
|Мефам Крис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоэлинтон
|7
|0
|2.
|Хэйден Айзак
|4
|1
|3.
|Фернандес Федерико
|5
|0
|4.
|Альмирон Мигель
|5
|0
|5.
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|6.
|Манкильо Хави
|4
|0
|7.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|8.
|Лонгстафф Шон
|2
|1
|9.
|Ритчи Мэтт
|3
|0
|10.
|Кларк Киран
|3
|0
|11.
|Йедлин Деандре
|3
|0
|12.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|13.
|Атсу Кристиан
|2
|0
|14.
|Дамметт Пол
|2
|0
|15.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|16.
|Лазаро Валентино
|0
|1
|17.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|18.
|Гейл Дуайт
|1
|0
|19.
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Борнмут
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|Ньюкасл
|12% (3)
|20% (5)
|12% (3)
|16% (4)
|20% (5)
|20% (5)
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси
Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл
Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 33
|63
|3.
|Лестер
|0:2 Заявка
|32
|16
|7
|9
|59 - 31
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 41
|54
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 31
|52
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|13
|6
|45 - 34
|52
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 45
|45
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|30 - 31
|44
|10.
|Эвертон
|2:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 46
|44
|11.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|32
|10
|14
|8
|43 - 41
|44
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|28 - 37
|42
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|32
|11
|9
|12
|30 - 42
|42
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|15.
|Брайтон
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|34 - 44
|33
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|29 - 49
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|35 - 54
|27
|18.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|32
|7
|6
|19
|29 - 51
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|32
|5
|7
|20
|25 - 56
|22
Прогнозы на матч Борнмут 0:2 Ньюкасл
Исход игры
Борнмут
37.3% (53)
Ничья
47.2% (67)
Ньюкасл
15.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
26.62% (37)
Меньше
73.38% (102)
Обе команды забьют
Да
69.78% (97)
Нет
30.22% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (60)
1:0 Борнмут
20.4% (29)
2:1 Борнмут
14.8% (21)
1:2 Ньюкасл
8.5% (12)
0:1 Ньюкасл
6.3% (9)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:1 Борнмут
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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