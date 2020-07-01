Второй тайм

96' Ньюкасл заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Станислас Жуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Хорошо играет на выходе Ремсдейл Арон - мяч в ее руках

92' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Уилсон Гарри наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Станислас Жуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Альмирон Мигель из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

87' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Ньюкасл

85' Что за промах! У Кинг Джошуа была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

84' Станислас Жуниор наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

81' Шелви Джонджо из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

81' Кэрролл Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Уилсон Гарри наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

80' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Борнмут

79' Удар от ворот произведет Борнмут

79' Как она упустила момент!?! Хэйден Айзак имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

79' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Лазаро Валентино

78' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ньюкасл будет все-таки засчитан.

78' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

77' Г О О О О Л - Лазаро Валентино изменил счет на табло!

77' Шелви Джонджо разрезает оборону соперника отличным пасом

77' Хэйден Айзак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Борнмут имеет хороший шанс забить.

76' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Ньюкасл

74' Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Кук Льюис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

73' Кэрролл Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Уилсон Гарри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Жоэлинтон из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Фернандес Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Фернандес Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

66' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

66' Жоэлинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Ньюкасл

60' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Брукс Дэвид

59' Хорошо играет на выходе Ремсдейл Арон - мяч в ее руках

59' Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Г О О О О Л - Альмирон Мигель изменил счет на табло!

57' Ньюкасл имеет хороший шанс забить.

57' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Отличную защиту показывает Кук Стив от команды Борнмут , не дает пропустить гол своей команде.

54' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Ремсдейл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Келли Ллойд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Ньюкасл

49' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Удар от ворот произведет Ньюкасл

47' Соланке Доминик из команды Борнмут плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

46' Соланке Доминик прошляпила момент и попала только в штангу!

46' Тактическая замена. [player1] уходит с поля и его заменяет [player2]