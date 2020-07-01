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Борнмут
1:4
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл
0'
0:1
5' Гол
Гейл Дуайт
23' Желтая карточка
Келли Ллойд
0:2
30' Гол
Лонгстафф Шон
45' Желтая карточка
Аке Натан
0:3
57' Гол
Альмирон Мигель
0:4
77' Гол
Лазаро Валентино
1:4
90' Гол
Гослинг Дэн
90'+6
12
Ремсдейл
Арон
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
5
Аке
Натан
26
Келли
Ллойд
20
Брукс
Дэвид
29
Биллинг
Филип
8
Хефферсон
Лерма
14
Данджума
Арно
7
Кинг
Джошуа
9
Соланке
Доминик
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
6
Ласcеллс
Джамал
18
Фернандес
Федерико
19
Манкильо
Хави
36
Лонгстафф
Шон
8
Шелви
Джонджо
42
Бенталеб
Набиль
10
Сент-Максимин
Аллан
12
Гейл
Дуайт
9
Жоэлинтон
Борнмут
4-4-2
Ньюкасл
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Гейл Дуайт
(Сент-Максимин Аллан)
23'
Келли Ллойд
 
30'
0:2
Лонгстафф Шон
(Сент-Максимин Аллан)
33'
 
Альмирон Мигель
Лонгстафф Шон
45'
Аке Натан
 
46'
Кук Льюис
Биллинг Филип
 
57'
0:3
Альмирон Мигель
(Сент-Максимин Аллан)
62'
 
Кэрролл Эндрю
Гейл Дуайт
62'
 
Лазаро Валентино
Сент-Максимин Аллан
62'
Уилсон Гарри
Брукс Дэвид
 
62'
Станислас Жуниор
Данджума Арно
 
72'
 
Хэйден Айзак
Жоэлинтон
73'
 
Йедлин Деандре
Манкильо Хави
75'
Гослинг Дэн
Хефферсон Лерма
 
77'
0:4
Лазаро Валентино
(Шелви Джонджо)
80'
Мефам Крис
Кук Стив
 
90'
Гослинг Дэн
(Аке Натан)
1:4

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 7
  • 10 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 0.21
2. Уилсон Гарри 7 0.18
3. Кинг Джошуа 4 (1) 0.11
4. Гослинг Дэн 3 0.08
5. Аке Натан 2 0.05
6. Фрейзер Райан 1 0.03
7. Хефферсон Лерма 1 0.03
8. Биллинг Филип 1 0.03
9. Кук Стив 1 0.03
10. Мефам Крис 1 0.03
11. Рико Диего 0 0
12. Стэйси Джек 0 0
13. Смит Адам 0 0
14. Соланке Доминик 0 0
15. Ремсдейл Арон 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелви Джонджо 5 0.13
2. Сент-Максимин Аллан 3 0.08
3. Альмирон Мигель 3 0.08
4. Виллемс Джетро 2 0.05
5. Жоэлинтон 2 0.05
6. Фернандес Федерико 2 0.05
7. Гейл Дуайт 2 0.05
8. Кларк Киран 2 0.05
9. Лежён Флорьян 2 0.05
10. Шёр Фабиан 2 0.05
11. Лонгстафф Мэттью 2 0.05
12. Хэйден Айзак 1 0.03
13. Ритчи Мэтт 1 0.03
14. Лонгстафф Шон 1 0.03
15. Ласcеллс Джамал 1 0.03
16. Лазаро Валентино 1 0.03
17. Йедлин Деандре 1 0.03
18. Кэрролл Эндрю 0 0
19. Атсу Кристиан 0 0
20. Манкильо Хави 0 0

Карточки

Борнмут
# Игрок      
1. Хефферсон Лерма 10 1
2. Уилсон Каллум 9 0
3. Кук Стив 6 1
4. Смит Адам 7 0
5. Биллинг Филип 7 0
6. Фрэнсис Саймон 4 1
7. Рико Диего 5 0
8. Кук Льюис 4 0
9. Фрейзер Райан 2 0
10. Аке Натан 2 0
11. Стэйси Джек 2 0
12. Сурман Эндрю 1 0
13. Гослинг Дэн 1 0
14. Брукс Дэвид 1 0
15. Уилсон Гарри 1 0
16. Соланке Доминик 1 0
17. Келли Ллойд 1 0
18. Мефам Крис 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Жоэлинтон 7 0
2. Хэйден Айзак 4 1
3. Фернандес Федерико 5 0
4. Альмирон Мигель 5 0
5. Ласcеллс Джамал 4 0
6. Манкильо Хави 4 0
7. Шёр Фабиан 4 0
8. Лонгстафф Шон 2 1
9. Ритчи Мэтт 3 0
10. Кларк Киран 3 0
11. Йедлин Деандре 3 0
12. Шелви Джонджо 2 0
13. Атсу Кристиан 2 0
14. Дамметт Пол 2 0
15. Бенталеб Набиль 2 0
16. Лазаро Валентино 0 1
17. Кэрролл Эндрю 1 0
18. Гейл Дуайт 1 0
19. Лонгстафф Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Борнмут 26.92% (7) 7.69% (2) 26.92% (7) 15.38% (4) 19.23% (5) 3.85% (1)
 Ньюкасл 13.79% (4) 20.69% (6) 10.34% (3) 17.24% (5) 17.24% (5) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси
Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл
Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Ньюкасл 2:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 0:1 Борнмут Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер Заявка 32 16 7 9 60 - 31 55
4. Челси 1:1 Заявка 32 16 7 9 56 - 42 55
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 14 10 8 51 - 31 52
6. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
7. Арсенал Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
8. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
9. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Кристал Пэлас Заявка 32 11 9 12 28 - 37 42
13. Ньюкасл Заявка 32 11 9 12 33 - 43 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 32 7 12 13 34 - 44 33
16. Вест Хэм 1:1 Заявка 32 7 7 18 36 - 55 28
17. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
18. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
19. Борнмут Заявка 32 7 6 19 30 - 54 27
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 25 - 60 21
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Борнмут 37.3% (53)
X 47.2% (67)
Ньюкасл 15.5% (22)
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Новости

Прогнозы на матч Борнмут 1:4 Ньюкасл

Исход игры
Борнмут
37.3% (53)
Ничья
47.2% (67)
Ньюкасл
15.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
26.62% (37)
Меньше
73.38% (102)
Обе команды забьют
Да
69.78% (97)
Нет
30.22% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (60)
1:0 Борнмут
20.4% (29)
2:1 Борнмут
14.8% (21)
1:2 Ньюкасл
8.5% (12)
0:1 Ньюкасл
6.3% (9)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:1 Борнмут
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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