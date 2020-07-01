Вест Хэм
1:1
Перерыв
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Челси
34' Undefined phrase: football_event_Соучек Томаш
0:1
42' ПенальтиВиллиан Боргес
1:1
45' ГолСоучек Томаш
23
Диоп
Исса
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
53 Джонсон БенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Уилшер ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Alfie Lewis
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
47 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
42'
0:1
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алле Себастьян
|7
|0.18
|2.
|Снодграсс Роберт
|5
|0.13
|3.
|Ноубл Марк
|4 (3)
|0.11
|4.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0.08
|5.
|Крессуэлл Арон
|3
|0.08
|6.
|Диоп Исса
|3
|0.08
|7.
|Форнальс Пабло
|2
|0.05
|8.
|Антонио Майкл
|2
|0.05
|9.
|Огбонна Анджело
|2
|0.05
|10.
|Андерсон Фелипе
|1
|0.03
|11.
|Чичарито
|1
|0.03
|12.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|13.
|Боуэн Джаррод
|1
|0.03
|14.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|15.
|Лансини Мануэль
|0
|0
|16.
|Райс Деклан
|0
|0
|17.
|Масуаку Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|13
|0.34
|2.
|Виллиан Боргес
|7 (3)
|0.18
|3.
|Пулишич Кристиан
|7
|0.18
|4.
|Маунт Мэйсон
|6
|0.16
|5.
|Алонсо Маркос
|4
|0.11
|6.
|Жоржиньо II
|4 (3)
|0.11
|7.
|Жиру Оливье
|3
|0.08
|8.
|Канте Н'Голо
|3
|0.08
|9.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0.05
|10.
|Рюдигер Антонио
|2
|0.05
|11.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|12.
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|13.
|Педро Родригес
|1
|0.03
|14.
|Бачуайи Миши
|1
|0.03
|15.
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|16.
|Баркли Росс
|0
|0
|17.
|Джеймс Рис III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диоп Исса
|8
|0
|2.
|Крессуэлл Арон
|6
|0
|3.
|Масуаку Артур
|4
|1
|4.
|Ноубл Марк
|5
|0
|5.
|Фредерикс Райан
|5
|0
|6.
|Райс Деклан
|5
|0
|7.
|Снодграсс Роберт
|4
|0
|8.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|9.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|10.
|Сабалета Пабло
|2
|0
|11.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|12.
|Антонио Майкл
|2
|0
|13.
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|14.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|15.
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|16.
|Алле Себастьян
|1
|0
|17.
|Мартин Дэвид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|10
|0
|2.
|Ковачич Матео
|7
|0
|3.
|Зума Курт
|5
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|5
|0
|5.
|Алонсо Маркос
|4
|0
|6.
|Канте Н'Голо
|4
|0
|7.
|Виллиан Боргес
|3
|0
|8.
|Рюдигер Антонио
|3
|0
|9.
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|10.
|Томори Фикайо
|3
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|12.
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|13.
|Педро Родригес
|1
|0
|14.
|Джеймс Рис III
|1
|0
|15.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|27.27% (9)
|24.24% (8)
|21.21% (7)
|3.03% (1)
|Челси
|12.96% (7)
|18.52% (10)
|18.52% (10)
|25.93% (14)
|9.26% (5)
|14.81% (8)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон
Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм
Челси Последние 20 матчей: + = -Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг
Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Вест Хэм 1:0 Челси Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Челси Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Челси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 33
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|60 - 31
|55
|4.
|Челси
|1:1 Заявка
|32
|16
|7
|9
|56 - 42
|55
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 31
|52
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|13
|6
|45 - 34
|52
|7.
|Арсенал
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|47 - 41
|46
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 45
|45
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|30 - 31
|44
|11.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|28 - 37
|42
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 43
|42
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|15.
|Брайтон
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|34 - 44
|33
|16.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|32
|7
|7
|18
|36 - 55
|28
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|29 - 49
|28
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|30 - 54
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|25 - 60
|21
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Челси
Исход игры
Вест Хэм
4.9% (7)
Ничья
7.7% (11)
Челси
87.3% (124)
Тотал 2.5
Больше
68.84% (95)
Меньше
31.16% (43)
Обе команды забьют
Да
73.19% (101)
Нет
26.81% (37)
Популярный счёт
1:2 Челси
55.6% (79)
0:1 Челси
14.1% (20)
0:2 Челси
7.7% (11)
1:3 Челси
6.3% (9)
1:1 Ничья
4.9% (7)
2:1 Вест Хэм
2.1% (3)
1:0 Вест Хэм
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!