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  3. Англия
Вест Хэм
1:1
Перерыв

Стадион:
Челси
0'
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Соучек Томаш
0:1
42' Пенальти
Виллиан Боргес
1:1
45' Гол
Соучек Томаш
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
17
Боуэн
Джаррод
18
Форнальс
Пабло
10
Лансини
Мануэль
30
Антонио
Майкл
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
3
Алонсо
Маркос
8
Баркли
Росс
7
Канте
Н'Голо
17
Ковачич
Матео
10
Виллиан
Боргес
9
Абрахам
Тэмми
22
Пулишич
Кристиан
Вест Хэм
4-2-3-1
Челси
4-3-3

Ход матча

34'
Соучек Томаш
 
42'
0:1
Виллиан Боргес
45'
Соучек Томаш
(Боуэн Джаррод)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алле Себастьян 7 0.18
2. Снодграсс Роберт 5 0.13
3. Ноубл Марк 4 (3) 0.11
4. Ярмоленко Андрей 3 0.08
5. Крессуэлл Арон 3 0.08
6. Диоп Исса 3 0.08
7. Форнальс Пабло 2 0.05
8. Антонио Майкл 2 0.05
9. Огбонна Анджело 2 0.05
10. Андерсон Фелипе 1 0.03
11. Чичарито 1 0.03
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
13. Боуэн Джаррод 1 0.03
14. Фредерикс Райан 0 0
15. Лансини Мануэль 0 0
16. Райс Деклан 0 0
17. Масуаку Артур 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 13 0.34
2. Виллиан Боргес 7 (3) 0.18
3. Пулишич Кристиан 7 0.18
4. Маунт Мэйсон 6 0.16
5. Алонсо Маркос 4 0.11
6. Жоржиньо II 4 (3) 0.11
7. Жиру Оливье 3 0.08
8. Канте Н'Голо 3 0.08
9. Аспиликуэта Сесар 2 0.05
10. Рюдигер Антонио 2 0.05
11. Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
12. Ковачич Матео 1 0.03
13. Педро Родригес 1 0.03
14. Бачуайи Миши 1 0.03
15. Томори Фикайо 1 0.03
16. Баркли Росс 0 0
17. Джеймс Рис III 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Диоп Исса 8 0
2. Крессуэлл Арон 6 0
3. Масуаку Артур 4 1
4. Ноубл Марк 5 0
5. Фредерикс Райан 5 0
6. Райс Деклан 5 0
7. Снодграсс Роберт 4 0
8. Огбонна Анджело 4 0
9. Форнальс Пабло 3 0
10. Сабалета Пабло 2 0
11. Ярмоленко Андрей 2 0
12. Антонио Майкл 2 0
13. Бальбуэна Фабиан 2 0
14. Фабьянски Лукаш 1 0
15. Андерсон Фелипе 1 0
16. Алле Себастьян 1 0
17. Мартин Дэвид 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 10 0
2. Ковачич Матео 7 0
3. Зума Курт 5 0
4. Кристенсен Андреас 5 0
5. Алонсо Маркос 4 0
6. Канте Н'Голо 4 0
7. Виллиан Боргес 3 0
8. Рюдигер Антонио 3 0
9. Эмерсон Палмиери 3 0
10. Томори Фикайо 3 0
11. Маунт Мэйсон 3 0
12. Абрахам Тэмми 2 0
13. Педро Родригес 1 0
14. Джеймс Рис III 1 0
15. Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 12.12% (4) 12.12% (4) 27.27% (9) 24.24% (8) 21.21% (7) 3.03% (1)
 Челси 12.96% (7) 18.52% (10) 18.52% (10) 25.93% (14) 9.26% (5) 14.81% (8)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон
Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм
Челси Последние 20 матчей: + = -
Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг
Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Челси 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 1:0 Челси Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Челси Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Челси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер Заявка 32 16 7 9 60 - 31 55
4. Челси 1:1 Заявка 32 16 7 9 56 - 42 55
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 14 10 8 51 - 31 52
6. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
7. Арсенал Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
8. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
9. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Кристал Пэлас Заявка 32 11 9 12 28 - 37 42
13. Ньюкасл Заявка 32 11 9 12 33 - 43 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 32 7 12 13 34 - 44 33
16. Вест Хэм 1:1 Заявка 32 7 7 18 36 - 55 28
17. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
18. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
19. Борнмут Заявка 32 7 6 19 30 - 54 27
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 25 - 60 21
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Отправил судья команды на перерыв. Равную игру мы с Вами наблюдали в первом тайме, что и отобразилось в счете на табло!
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Томаш Соучек! Все-таки не ушел на перерыв без забитого гола Соучек. На дальнюю штангу навесил Боуэн. Здесь выиграл верховую борьбу Соучек и головой вколотил мяч точно в сетку.
  • Угловой
    45'
    Перехватил мяч в центре поля Боуэн и тут же забросил на ход Антонио, который в борьбе против Рюдигера смог заработать угловой.
  • 45'
    По флангу забросил Пулиич на ход Алонсо, но того опередил Лансини и вынес сферу за пределы поля.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья добавил к времени первого тайма три минуты. Много было остановок, так что справедливо.
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  • 44'
    Успокоилась игра в последние минуты. Контролируют мяч в центре поля "пенсионеры" и не торопятся бежать в атаку.
  • 43'
    Длинный заброс исполнил Баркли в штрафную на Абрахама, который пытался пробить с лету, но махнул мимо мяча.
  • Пенальти
    42'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Виллиан! Этот гол уже никто не отменит. Виллиан с пенальти пробил точно в верхний угол, не оставив ни единого шанса Фабьянски.
  • Пенальти!
    40'
    Пошел вперед на троих защитников Пулишич, двоих он обыграл, а вот в борьбе с Диопом упал на газон. Это пенальти!
  • 39'
    Длинный пас исполнил Райс в штрафную на Антонио, но тот потерял мяч в силовой борьбе против Рюдигера.
  • 38'
    Пробивал Пулишич головой после навеса от Алонсо, но мяч полетел слишком сильно и выше перекладины.
  • Видеоповтор
    37'
    Вот это да, после просмотра повтора судья принял решение отменить гол. В офсайде находился Антонио, лежа на газоне, и находился на пути мяча к воротам.
  • 35'
    После подачи с углового от Боуэна мяч прилетел на дальнюю штангу, где пробил Соучек. Первый раз мяч угодил в Антонио, а вот со второй попытки Томаш сумел протолкнуть его в сетку.
  • 34'
    Устроили небольшую потасовку Аспиликуэта и Райс. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточек.
  • Угловой
    33'
    Со штрафного навесил Лансини на дальнюю штангу, но здесь Кристенсен головой выбил сферу на угловой.
  • 32'
    В центре поля подтолкнул Алонсо руками в спину Боуэна. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
  • 31'
    Пулишич с левого фланга покатил поперек на Баркли, который пробил в касание с двадцати метров, но угодил в спину Диопу.
  • 30'
    Врывался в штрафную Абрахам после паса от Канте, но напоролся на Диопа, который в чистом подкате выбил мяч подальше.
  • 29'
    Запускал Лансини пасом в прорыв на ворота соперника Антонио, но тот не смог оторваться от Рюдигера и потерял мяч.
  • 28'
    Со штрафного навесил Виллиан на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Соучек и головой вынес мяч в аут.
  • 27'
    Получил по ногам Баркли на фланге от Лансини. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Челси".
  • 26'
    Убежал по правому флангу Виллиан и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 25'
    С левого фланга Райс навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить Боуэн головой, но немного не дотянулся он до мяча.
  • 24'
    Пауза в матче, традиционная для АПЛ. У футболистов есть возможность немного отдохнуть и попить воды.
  • 23'
    Убежал по флангу Боуэн и пасом запустил в штрафную Антонио, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 22'
    с фланга Алонсо отдавал низом в центр на Абрахама, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.
  • 21'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Абрахам и сбросил на Пулишича, но удар в касание последнего оказался неточным.
  • 20'
    Решился на дальний удар метров с двадцати двух Баркли. Мяч полетел в ближний угол и не стал проблемой для Фабьянски.
  • 19'
    Убегал на скорости в штрафную соперника Антонио и упал на газон в борьбе против Рюдигера. Свисток арбитра промолчал.
  • 18'
    От лицевой линии подал Виллиан в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Райс не позволил пробить с лету Канте.
  • 17'
    Прорвался по флангу Боуэн и попытался прострелить в штрафную, но мяч угодил в ногу Кристенсену и полетел обратно на фланг.
  • 16'
    Пробивал головой Пулишич после навеса с фланга от Канте, но мяч застрял в гуще защитников и до ворот не дошел.
  • 15'
    Снова оказался на острие атаки Антонио и пробил с дальней дистанции, но на этот раз угодил в спину Рюдигеру.
  • 14'
    Продавил защитников по центру Антонио, ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол. Рядом со штангой пролетела сфера.
  • 13'
    Навесил в штрафную с фланга Антонио. Здесь пытался пробить головой Диоп, но нарушил он правила в борьбе против Канте.
  • 12'
    Теперь уже с фланга сместился Виллиан в центр и с линии штрафной пробил в дальний угол, но справился без проблем Фабьянски.
  • 11'
    Прорывался по центру на скорости Виллиан и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 10'
    Рюдигер диагональным пасом запустил по флангу Алонсо, но того опередил Фредерикс и вынес мяч в аут.
  • 9'
    Долго кружат у чужой штрафной футболисты "Челси", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 8'
    Ускорился теперь уже на правом флангу Виллиан и прострелил в штрафную, но Фабьянски на выходе забрал сферу в руки.
  • 7'
    Убежал по флангу Виллиан, обыграл защитника и прострелил вдоль ворот, но спокойно перехватил этот пас Райс.
  • 6'
    С угла поля навесил на ближнюю штангу Вииллиан, где после серии рикошетов пробил в падении через себя Пулишич, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
  • Угловой
    5'
    Догнал мяч Алонсо у лицевой линии и тут же прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.
  • 4'
    Кристенсен длинный пас исполнил в штрафную на Абрахама, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
  • 3'
    С левого фланга Алонсо подал на линию вратарской, но здесь выиграл борьбу Диоп и вынес мяч далеко в центр поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-голубых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы. Активнее встречу начали "молотобойцы".
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. Поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Челси

Исход игры
Вест Хэм
4.9% (7)
Ничья
7.7% (11)
Челси
87.3% (124)
Тотал 2.5
Больше
68.84% (95)
Меньше
31.16% (43)
Обе команды забьют
Да
73.19% (101)
Нет
26.81% (37)
Популярный счёт
1:2 Челси
55.6% (79)
0:1 Челси
14.1% (20)
0:2 Челси
7.7% (11)
1:3 Челси
6.3% (9)
1:1 Ничья
4.9% (7)
2:1 Вест Хэм
2.1% (3)
1:0 Вест Хэм
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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