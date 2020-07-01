Судья добавил к времени первого тайма три минуты. Много было остановок, так что справедливо.

По флангу забросил Пулиич на ход Алонсо, но того опередил Лансини и вынес сферу за пределы поля.

Перехватил мяч в центре поля Боуэн и тут же забросил на ход Антонио, который в борьбе против Рюдигера смог заработать угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Томаш Соучек! Все-таки не ушел на перерыв без забитого гола Соучек. На дальнюю штангу навесил Боуэн. Здесь выиграл верховую борьбу Соучек и головой вколотил мяч точно в сетку.

Отправил судья команды на перерыв. Равную игру мы с Вами наблюдали в первом тайме, что и отобразилось в счете на табло!

44' Успокоилась игра в последние минуты. Контролируют мяч в центре поля "пенсионеры" и не торопятся бежать в атаку.

43' Длинный заброс исполнил Баркли в штрафную на Абрахама, который пытался пробить с лету, но махнул мимо мяча.

42' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Виллиан! Этот гол уже никто не отменит. Виллиан с пенальти пробил точно в верхний угол, не оставив ни единого шанса Фабьянски.

40' Пошел вперед на троих защитников Пулишич, двоих он обыграл, а вот в борьбе с Диопом упал на газон. Это пенальти!

39' Длинный пас исполнил Райс в штрафную на Антонио, но тот потерял мяч в силовой борьбе против Рюдигера.

38' Пробивал Пулишич головой после навеса от Алонсо, но мяч полетел слишком сильно и выше перекладины.

37' Вот это да, после просмотра повтора судья принял решение отменить гол. В офсайде находился Антонио, лежа на газоне, и находился на пути мяча к воротам.

35' После подачи с углового от Боуэна мяч прилетел на дальнюю штангу, где пробил Соучек. Первый раз мяч угодил в Антонио, а вот со второй попытки Томаш сумел протолкнуть его в сетку.

34' Устроили небольшую потасовку Аспиликуэта и Райс. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточек.

33' Со штрафного навесил Лансини на дальнюю штангу, но здесь Кристенсен головой выбил сферу на угловой.

32' В центре поля подтолкнул Алонсо руками в спину Боуэна. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

31' Пулишич с левого фланга покатил поперек на Баркли, который пробил в касание с двадцати метров, но угодил в спину Диопу.

30' Врывался в штрафную Абрахам после паса от Канте, но напоролся на Диопа, который в чистом подкате выбил мяч подальше.

29' Запускал Лансини пасом в прорыв на ворота соперника Антонио, но тот не смог оторваться от Рюдигера и потерял мяч.

28' Со штрафного навесил Виллиан на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Соучек и головой вынес мяч в аут.

27' Получил по ногам Баркли на фланге от Лансини. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Челси".

26' Убежал по правому флангу Виллиан и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

25' С левого фланга Райс навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить Боуэн головой, но немного не дотянулся он до мяча.

24' Пауза в матче, традиционная для АПЛ. У футболистов есть возможность немного отдохнуть и попить воды.

23' Убежал по флангу Боуэн и пасом запустил в штрафную Антонио, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

22' с фланга Алонсо отдавал низом в центр на Абрахама, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

21' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Абрахам и сбросил на Пулишича, но удар в касание последнего оказался неточным.

20' Решился на дальний удар метров с двадцати двух Баркли. Мяч полетел в ближний угол и не стал проблемой для Фабьянски.

19' Убегал на скорости в штрафную соперника Антонио и упал на газон в борьбе против Рюдигера. Свисток арбитра промолчал.

18' От лицевой линии подал Виллиан в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Райс не позволил пробить с лету Канте.

17' Прорвался по флангу Боуэн и попытался прострелить в штрафную, но мяч угодил в ногу Кристенсену и полетел обратно на фланг.

16' Пробивал головой Пулишич после навеса с фланга от Канте, но мяч застрял в гуще защитников и до ворот не дошел.

15' Снова оказался на острие атаки Антонио и пробил с дальней дистанции, но на этот раз угодил в спину Рюдигеру.

14' Продавил защитников по центру Антонио, ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол. Рядом со штангой пролетела сфера.

13' Навесил в штрафную с фланга Антонио. Здесь пытался пробить головой Диоп, но нарушил он правила в борьбе против Канте.

12' Теперь уже с фланга сместился Виллиан в центр и с линии штрафной пробил в дальний угол, но справился без проблем Фабьянски.

11' Прорывался по центру на скорости Виллиан и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

10' Рюдигер диагональным пасом запустил по флангу Алонсо, но того опередил Фредерикс и вынес мяч в аут.

9' Долго кружат у чужой штрафной футболисты "Челси", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

8' Ускорился теперь уже на правом флангу Виллиан и прострелил в штрафную, но Фабьянски на выходе забрал сферу в руки.

7' Убежал по флангу Виллиан, обыграл защитника и прострелил вдоль ворот, но спокойно перехватил этот пас Райс.

6' С угла поля навесил на ближнюю штангу Вииллиан, где после серии рикошетов пробил в падении через себя Пулишич, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

5' Догнал мяч Алонсо у лицевой линии и тут же прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.

4' Кристенсен длинный пас исполнил в штрафную на Абрахама, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

3' С левого фланга Алонсо подал на линию вратарской, но здесь выиграл борьбу Диоп и вынес мяч далеко в центр поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-голубых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы. Активнее встречу начали "молотобойцы".