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Вест Хэм
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алле Себастьян 7 0.18
2. Снодграсс Роберт 5 0.13
3. Ноубл Марк 4 (3) 0.11
4. Ярмоленко Андрей 3 0.08
5. Крессуэлл Арон 3 0.08
6. Диоп Исса 3 0.08
7. Форнальс Пабло 2 0.05
8. Антонио Майкл 2 0.05
9. Огбонна Анджело 2 0.05
10. Андерсон Фелипе 1 0.03
11. Чичарито 1 0.03
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
13. Боуэн Джаррод 1 0.03
14. Фредерикс Райан 0 0
15. Лансини Мануэль 0 0
16. Райс Деклан 0 0
17. Масуаку Артур 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 13 0.34
2. Пулишич Кристиан 7 0.18
3. Виллиан Боргес 6 (2) 0.16
4. Маунт Мэйсон 6 0.16
5. Алонсо Маркос 4 0.11
6. Жоржиньо II 4 (3) 0.11
7. Жиру Оливье 3 0.08
8. Канте Н'Голо 3 0.08
9. Аспиликуэта Сесар 2 0.05
10. Рюдигер Антонио 2 0.05
11. Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
12. Ковачич Матео 1 0.03
13. Педро Родригес 1 0.03
14. Бачуайи Миши 1 0.03
15. Томори Фикайо 1 0.03
16. Баркли Росс 0 0
17. Джеймс Рис III 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Диоп Исса 8 0
2. Крессуэлл Арон 6 0
3. Масуаку Артур 4 1
4. Ноубл Марк 5 0
5. Фредерикс Райан 5 0
6. Райс Деклан 5 0
7. Снодграсс Роберт 4 0
8. Огбонна Анджело 4 0
9. Форнальс Пабло 3 0
10. Сабалета Пабло 2 0
11. Ярмоленко Андрей 2 0
12. Антонио Майкл 2 0
13. Бальбуэна Фабиан 2 0
14. Фабьянски Лукаш 1 0
15. Андерсон Фелипе 1 0
16. Алле Себастьян 1 0
17. Мартин Дэвид 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 10 0
2. Ковачич Матео 7 0
3. Зума Курт 5 0
4. Кристенсен Андреас 5 0
5. Алонсо Маркос 4 0
6. Канте Н'Голо 4 0
7. Виллиан Боргес 3 0
8. Рюдигер Антонио 3 0
9. Эмерсон Палмиери 3 0
10. Томори Фикайо 3 0
11. Маунт Мэйсон 3 0
12. Абрахам Тэмми 2 0
13. Педро Родригес 1 0
14. Джеймс Рис III 1 0
15. Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 12.12% (4) 12.12% (4) 27.27% (9) 24.24% (8) 21.21% (7) 3.03% (1)
 Челси 12.96% (7) 18.52% (10) 18.52% (10) 25.93% (14) 9.26% (5) 14.81% (8)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон
Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм
Челси Последние 20 матчей: + = -
Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг
Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Челси 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 1:0 Челси Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Челси Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Челси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер Заявка 31 16 7 8 59 - 29 55
4. Челси Заявка 31 16 6 9 55 - 41 54
5. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 13 10 8 48 - 31 49
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
9. Арсенал Заявка 31 10 13 8 43 - 41 43
10. Бёрнли Заявка 31 12 6 13 35 - 45 42
11. Кристал Пэлас Заявка 31 11 9 11 28 - 36 42
12. Эвертон Заявка 31 11 8 12 38 - 46 41
13. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
14. Ньюкасл Заявка 31 10 9 12 29 - 42 39
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 34 - 41 33
16. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут Заявка 31 7 6 18 29 - 50 27
19. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 25 - 56 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2020, осталось 2 дня 20 часов 3 минуты.


    • Прогнозы 1
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Челси

    Исход игры
    Вест Хэм
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Челси
    100% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (1)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (1)
    Нет
    0% (0)
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