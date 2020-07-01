Эвертон
2:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Гудисон Парк
Лестер
1:0
10' ГолРишарлисон
2:0
16' ПенальтиСигурдссон Гильфи
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
21
Гомеш
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
27 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
16'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.34
|2.
|Ришарлисон
|11
|0.29
|3.
|Бернард Дуарте
|3
|0.08
|4.
|Мина Йерри
|2
|0.05
|5.
|Кин Майкл
|2
|0.05
|6.
|Уолкотт Тео
|1
|0.03
|7.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0.03
|8.
|Кин Мойзе
|1
|0.03
|9.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|10.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|11.
|Дэйвис Том
|1
|0.03
|12.
|Динь Люка
|0
|0
|13.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|14.
|Холгейт Мэйсон
|0
|0
|15.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|16.
|Гордон Энтони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|19 (4)
|0.5
|2.
|Перес Айосе
|7 (1)
|0.18
|3.
|Барнс Харви
|6
|0.16
|4.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.16
|5.
|Тилеманс Юри
|3
|0.08
|6.
|Ихеначо Келечи
|3
|0.08
|7.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0.08
|8.
|Рикарду Перейра II
|3
|0.08
|9.
|Ндиди Уилфред
|2
|0.05
|10.
|Прает Деннис
|1
|0.03
|11.
|Грэй Демарай
|1
|0.03
|12.
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|13.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|14.
|Чодури Хамза
|1
|0.03
|15.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|16.
|Джастин Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дэйвис Том
|7
|0
|2.
|Калверт-Льюин Доминик
|7
|0
|3.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|4.
|Коулмэн Шеймус
|4
|1
|5.
|Делф Фабиан
|4
|1
|6.
|Гомеш Андре
|5
|0
|7.
|Ришарлисон
|5
|0
|8.
|Холгейт Мэйсон
|4
|0
|9.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|10.
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|11.
|Динь Люка
|3
|0
|12.
|Мина Йерри
|3
|0
|13.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|14.
|Уолкотт Тео
|1
|0
|15.
|Кин Майкл
|1
|0
|16.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|17.
|Кин Мойзе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Чодури Хамза
|3
|1
|3.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|4.
|Сёюнджю Чаглар
|4
|0
|5.
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|6.
|Шмейхель Каспер
|2
|0
|7.
|Варди Джейми
|2
|0
|8.
|Прает Деннис
|2
|0
|9.
|Тилеманс Юри
|2
|0
|10.
|Чилвел Бенджамин
|2
|0
|11.
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|12.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|13.
|Ихеначо Келечи
|1
|0
|14.
|Грэй Демарай
|1
|0
|15.
|Джастин Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|Лестер
|5.77% (3)
|11.54% (6)
|23.08% (12)
|15.38% (8)
|25% (13)
|19.23% (10)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед
Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон
Лестер Последние 20 матчей: + = -Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла
Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Лестер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Эвертон 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:2 Лестер Премьер-лига Эвертон 1:2 Лестер Кубок Лестер 0:2 Эвертон Премьер-лига Лестер 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Лестер Премьер-лига Эвертон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Лестер Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 33
|63
|3.
|Лестер
|0:2 Заявка
|32
|16
|7
|9
|59 - 31
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 41
|54
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 31
|52
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|13
|6
|45 - 34
|52
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 45
|45
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|30 - 31
|44
|10.
|Эвертон
|2:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 46
|44
|11.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|32
|10
|14
|8
|43 - 41
|44
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|28 - 37
|42
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|32
|11
|9
|12
|30 - 42
|42
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|15.
|Брайтон
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|34 - 44
|33
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|29 - 49
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|35 - 54
|27
|18.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|32
|7
|6
|19
|29 - 51
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|32
|5
|7
|20
|25 - 56
|22
Прогнозы на матч Эвертон 2:0 Лестер
Исход игры
Эвертон
32.2% (46)
Ничья
41.3% (59)
Лестер
26.6% (38)
Тотал 2.5
Больше
39.13% (54)
Меньше
60.87% (84)
Обе команды забьют
Да
74.64% (103)
Нет
25.36% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.3% (49)
1:2 Лестер
17.5% (25)
1:0 Эвертон
14.7% (21)
2:1 Эвертон
14% (20)
0:1 Лестер
4.2% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:0 Эвертон
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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