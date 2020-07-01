Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

Только получили гости мяч, как на них набросились с прессингом. Пришлось выносить куда глаза глядят. Это потеря, конечно.

Хозяева устроили неспешный перепас в центре поля, а "Лестер" почему-то экономит силы. Ни прессинга, ни попыток мяч отобрать.

Брендан Роджерс активно подсказывает на бровке своим нападающим, не нравится тренеру, как его подопечные открываются в свободные зоны.

27' Совсем затихла игра, гости всё чаще контролируют мяч, но только на своей половине поля. Без опасных моментов у нас.

26' Команды возвращаются на поле, с мячом "Эвертон" на своей половине.

24' Пауза в игре у нас, все отправляются к бровке, попить водички и выслушать подсказки тренерского штаба.

23' "Эвертон" мог умчаться в опасную контратаку, но Калверт-Льюин проиграл борьбу за мяч Сёюнджю.

22' Вдоль и поперек штрафной площади "Эвертона" летает мяч, только никто не может пробить по воротам.

21' Продолжает "Лестер" грузить мяч к штрафной, но ни к чему это не приводит, не их день сегодня, видимо.

20' Попробовали было гости подготовить голевую атаку, с последующим прострелом, но нет адресатов, некому завершить в центре штрафной.

19' И нет у "Лестера" пока игрока, кто бы взял лидерские функции на себя. Ну или хотя бы роль распасовщика.

18' Роджерс на бровке, не садится и раздает указания своей команде, которая пока совсем не оправдывает его ожиданий.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Гильфи Сигурдссон!!!

Точно по центру мяч полетел, а Шмейхель прыгнул в левый от себя угол.

16' И Дэвид Кут после долгой паузы назначает пенальти в ворота "Лестера".

14' Так, а у нас просмотр эпизода с Ндиди, который сыграл рукой в своей штрафной при этом стандарте "Эвертона".

13' Легкая паника в штрафной "Лестера", после навеса. Не с первого раза удалось выбить мяч обратно в поле.

12' Ответная атака "Эвертона", где Ришарлисон получает по ногам. До ворот около 29 метров.

11' "Лестер" зарабатывает первый угловой после заблокированного удара, но корнер гости разыгрывают неудачно.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ришарлисон!!!

Гордон с левого края штрафной прострелил на линию вратарской, где всех и опередил Ришарлисон. Бразилец открывает счет.



9' Попытались игроки "Эвертона" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

8' Гордон получает по ногам на левом фланге атаки, это фол.

7' Неспешно продвигаются хозяева к воротам "Лестера". Темп атаки сбивают еще передачи сомнительной точности, то в недодачу, то прямо в ноги, а не на ход.

6' Дикий прессинг от "Лестера". "Эвертон" пытается развить первую атаку, но сталкивается с отчаянным сопротивлением.

5' Стоит отметить, что команды пытаются держать довольно высокий темп. Если бы и моменты начали создавать, не было бы им цены.

4' Теперь "Эвертон" старается подержать мяч, почувствовать территориальное преимущество и постепенно организовывать стоящие моменты.

3' Пикфорд опережает Варди, который слишком далеко отпустил от себя игровой снаряд при входе в штрафную.

2' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Дэвида Кута, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Джастин получил по ногам в середине поля.

2' "Эвертон" проводит матч в комплекте формы сине-белого цвета, в розово-чёрной футболисты "Лестера".