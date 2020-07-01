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Эвертон
2:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Лестер
0'
1:0
10' Гол
Ришарлисон
2:0
16' Пенальти
Сигурдссон Гильфи
32'
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
2
Холгейт
Мэйсон
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
21
Гомеш
Андре
10
Сигурдссон
Гильфи
42
Гордон
Энтони
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
3
Чилвел
Бенджамин
25
Ндиди
Уилфред
11
Олбрайтон
Марк
8
Тилеманс
Юри
26
Прает
Деннис
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Эвертон
4-4-2
Лестер
4-1-4-1

Ход матча

10'
Ришарлисон
(Гордон Энтони)
1:0
16'
Сигурдссон Гильфи
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.34
2. Ришарлисон 11 0.29
3. Бернард Дуарте 3 0.08
4. Мина Йерри 2 0.05
5. Кин Майкл 2 0.05
6. Уолкотт Тео 1 0.03
7. Сигурдссон Гильфи 1 0.03
8. Кин Мойзе 1 0.03
9. Тосун Дженк 1 0.03
10. Айуоби Алекс 1 0.03
11. Дэйвис Том 1 0.03
12. Динь Люка 0 0
13. Сидибе Джибриль 0 0
14. Холгейт Мэйсон 0 0
15. Коулмэн Шеймус 0 0
16. Гордон Энтони 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 19 (4) 0.5
2. Перес Айосе 7 (1) 0.18
3. Барнс Харви 6 0.16
4. Мэддисон Джеймс 6 0.16
5. Тилеманс Юри 3 0.08
6. Ихеначо Келечи 3 0.08
7. Чилвел Бенджамин 3 0.08
8. Рикарду Перейра II 3 0.08
9. Ндиди Уилфред 2 0.05
10. Прает Деннис 1 0.03
11. Грэй Демарай 1 0.03
12. Эванс Джонни 1 0.03
13. Сёюнджю Чаглар 1 0.03
14. Чодури Хамза 1 0.03
15. Олбрайтон Марк 0 0
16. Джастин Джеймс 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дэйвис Том 7 0
2. Калверт-Льюин Доминик 7 0
3. Шнайдерлин Морган 5 1
4. Коулмэн Шеймус 4 1
5. Делф Фабиан 4 1
6. Гомеш Андре 5 0
7. Ришарлисон 5 0
8. Холгейт Мэйсон 4 0
9. Сидибе Джибриль 3 0
10. Сигурдссон Гильфи 3 0
11. Динь Люка 3 0
12. Мина Йерри 3 0
13. Бернард Дуарте 2 0
14. Уолкотт Тео 1 0
15. Кин Майкл 1 0
16. Пикфорд Джордан 1 0
17. Кин Мойзе 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Чодури Хамза 3 1
3. Мэддисон Джеймс 4 0
4. Сёюнджю Чаглар 4 0
5. Ндиди Уилфред 4 0
6. Шмейхель Каспер 2 0
7. Варди Джейми 2 0
8. Прает Деннис 2 0
9. Тилеманс Юри 2 0
10. Чилвел Бенджамин 2 0
11. Олбрайтон Марк 1 0
12. Рикарду Перейра II 1 0
13. Ихеначо Келечи 1 0
14. Грэй Демарай 1 0
15. Джастин Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 24.24% (8) 15.15% (5) 24.24% (8) 12.12% (4) 12.12% (4) 12.12% (4)
 Лестер 5.77% (3) 11.54% (6) 23.08% (12) 15.38% (8) 25% (13) 19.23% (10)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед
Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон
Лестер Последние 20 матчей: + = -
Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла
Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Лестер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Эвертон 2:2 Лестер Кубок лиги Лестер 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:2 Лестер Премьер-лига Эвертон 1:2 Лестер Кубок Лестер 0:2 Эвертон Премьер-лига Лестер 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Лестер Премьер-лига Эвертон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Лестер Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер 0:2 Заявка 32 16 7 9 59 - 31 55
4. Челси Заявка 31 16 6 9 55 - 41 54
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 14 10 8 51 - 31 52
6. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
10. Эвертон 2:0 Заявка 32 12 8 12 40 - 46 44
11. Арсенал 0:0 Заявка 32 10 14 8 43 - 41 44
12. Кристал Пэлас Заявка 32 11 9 12 28 - 37 42
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 32 11 9 12 30 - 42 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 32 7 12 13 34 - 44 33
16. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут 0:1 Заявка 32 7 6 19 29 - 51 27
19. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
20. Норвич 0:0 Заявка 32 5 7 20 25 - 56 22
  • Первый тайм
  • 32'
    Брендан Роджерс активно подсказывает на бровке своим нападающим, не нравится тренеру, как его подопечные открываются в свободные зоны.
  • 31'
    Хозяева устроили неспешный перепас в центре поля, а "Лестер" почему-то экономит силы. Ни прессинга, ни попыток мяч отобрать.
  • 30'
    Только получили гости мяч, как на них набросились с прессингом. Пришлось выносить куда глаза глядят. Это потеря, конечно.
  • Угловой
    29'
    Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • Фол, нарушение
    28'
    Олбрайтон нарушает правила на половине поля соперника. Игра остановлена.
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  • 27'
    Совсем затихла игра, гости всё чаще контролируют мяч, но только на своей половине поля. Без опасных моментов у нас.
  • 26'
    Команды возвращаются на поле, с мячом "Эвертон" на своей половине.
  • Судья
    24'
    Пауза в игре у нас, все отправляются к бровке, попить водички и выслушать подсказки тренерского штаба.
  • 23'
    "Эвертон" мог умчаться в опасную контратаку, но Калверт-Льюин проиграл борьбу за мяч Сёюнджю.
  • 22'
    Вдоль и поперек штрафной площади "Эвертона" летает мяч, только никто не может пробить по воротам. 
  • 21'
    Продолжает "Лестер" грузить мяч к штрафной, но ни к чему это не приводит, не их день сегодня, видимо.
  • 20'
    Попробовали было гости подготовить голевую атаку, с последующим  прострелом, но нет адресатов, некому завершить в центре штрафной.
  • 19'
    И нет у "Лестера" пока игрока, кто бы взял лидерские функции на себя. Ну или хотя бы роль распасовщика.
  • 18'
    Роджерс на бровке, не садится и раздает указания своей команде, которая пока совсем не оправдывает его ожиданий.
  • Пенальти
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Гильфи Сигурдссон!!!
    Точно по центру мяч полетел, а Шмейхель прыгнул в левый от себя угол.
  • Пенальти!
    16'
    И Дэвид Кут после долгой паузы назначает пенальти в ворота "Лестера".
  • Судья
    14'
    Так, а у нас просмотр эпизода с Ндиди, который сыграл рукой в своей штрафной при этом стандарте "Эвертона".
  • 13'
    Легкая паника в штрафной "Лестера", после навеса. Не с первого раза удалось выбить мяч обратно в поле.
  • Фол, нарушение
    12'
    Ответная атака "Эвертона", где Ришарлисон получает по ногам. До ворот около 29 метров.
  • Угловой
    11'
    "Лестер" зарабатывает первый угловой после заблокированного удара, но корнер гости разыгрывают неудачно.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ришарлисон!!!
    Гордон с левого края штрафной прострелил на линию вратарской, где всех и опередил Ришарлисон. Бразилец открывает счет.
     
  • 9'
    Попытались игроки "Эвертона" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • Фол, нарушение
    8'
    Гордон получает по ногам на левом фланге атаки, это фол.
  • 7'
    Неспешно продвигаются хозяева к воротам "Лестера". Темп атаки сбивают еще передачи сомнительной точности, то в недодачу, то прямо в ноги, а не на ход.
  • 6'
    Дикий прессинг от "Лестера". "Эвертон" пытается развить первую атаку, но сталкивается с отчаянным сопротивлением.
  • 5'
    Стоит отметить, что команды пытаются держать довольно высокий темп. Если бы и моменты начали создавать, не было бы им цены.
  • 4'
    Теперь "Эвертон" старается подержать мяч, почувствовать территориальное преимущество и постепенно организовывать стоящие моменты.
  • 3'
    Пикфорд опережает Варди, который слишком далеко отпустил от себя игровой снаряд при входе в штрафную.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Дэвида Кута, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Джастин получил по ногам в середине поля.
  • 2'
    "Эвертон" проводит матч в комплекте формы сине-белого цвета, в розово-чёрной футболисты "Лестера". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали подопечные Брендана Роджерса.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Эвертон 2:0 Лестер

Исход игры
Эвертон
32.2% (46)
Ничья
41.3% (59)
Лестер
26.6% (38)
Тотал 2.5
Больше
39.13% (54)
Меньше
60.87% (84)
Обе команды забьют
Да
74.64% (103)
Нет
25.36% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.3% (49)
1:2 Лестер
17.5% (25)
1:0 Эвертон
14.7% (21)
2:1 Эвертон
14% (20)
0:1 Лестер
4.2% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:0 Эвертон
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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