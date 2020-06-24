Прогнозы на матч Эвертон - Лестер

Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Лестер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.34
|2.
|Ришарлисон
|10
|0.26
|3.
|Бернард Дуарте
|3
|0.08
|4.
|Мина Йерри
|2
|0.05
|5.
|Кин Майкл
|2
|0.05
|6.
|Уолкотт Тео
|1
|0.03
|7.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0.03
|8.
|Кин Мойзе
|1
|0.03
|9.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|10.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|11.
|Дэйвис Том
|1
|0.03
|12.
|Динь Люка
|0
|0
|13.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|14.
|Холгейт Мэйсон
|0
|0
|15.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|19 (4)
|0.5
|2.
|Перес Айосе
|7 (1)
|0.18
|3.
|Барнс Харви
|6
|0.16
|4.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.16
|5.
|Тилеманс Юри
|3
|0.08
|6.
|Ихеначо Келечи
|3
|0.08
|7.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0.08
|8.
|Рикарду Перейра II
|3
|0.08
|9.
|Ндиди Уилфред
|2
|0.05
|10.
|Прает Деннис
|1
|0.03
|11.
|Грэй Демарай
|1
|0.03
|12.
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|13.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|14.
|Чодури Хамза
|1
|0.03
|15.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|16.
|Джастин Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дэйвис Том
|7
|0
|2.
|Калверт-Льюин Доминик
|7
|0
|3.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|4.
|Коулмэн Шеймус
|4
|1
|5.
|Делф Фабиан
|4
|1
|6.
|Гомеш Андре
|5
|0
|7.
|Ришарлисон
|5
|0
|8.
|Холгейт Мэйсон
|4
|0
|9.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|10.
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|11.
|Динь Люка
|3
|0
|12.
|Мина Йерри
|3
|0
|13.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|14.
|Уолкотт Тео
|1
|0
|15.
|Кин Майкл
|1
|0
|16.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|17.
|Кин Мойзе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Чодури Хамза
|3
|1
|3.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|4.
|Сёюнджю Чаглар
|4
|0
|5.
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|6.
|Шмейхель Каспер
|2
|0
|7.
|Варди Джейми
|2
|0
|8.
|Прает Деннис
|2
|0
|9.
|Тилеманс Юри
|2
|0
|10.
|Чилвел Бенджамин
|2
|0
|11.
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|12.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|13.
|Ихеначо Келечи
|1
|0
|14.
|Грэй Демарай
|1
|0
|15.
|Джастин Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|Лестер
|5.77% (3)
|11.54% (6)
|23.08% (12)
|15.38% (8)
|25% (13)
|19.23% (10)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед
Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон
Лестер Последние 20 матчей: + = -Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла
Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Лестер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Эвертон 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:2 Лестер Премьер-лига Эвертон 1:2 Лестер Кубок Лестер 0:2 Эвертон Премьер-лига Лестер 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Лестер Премьер-лига Эвертон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Лестер Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 33
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|59 - 29
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 41
|54
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|13
|6
|45 - 34
|52
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|48 - 31
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|30 - 31
|44
|9.
|Арсенал
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|43 - 41
|43
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|35 - 45
|42
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|28 - 36
|42
|12.
|Эвертон
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 46
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|29 - 42
|39
|15.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|34 - 41
|33
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|29 - 49
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|35 - 54
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|29 - 50
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|25 - 56
|21
Прогнозы на матч Эвертон - Лестер
Исход игры
Эвертон
0% (0)
Ничья
100% (1)
Лестер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
0% (0)
Меньше
100% (1)
Обе команды забьют
Да
100% (1)
Нет
0% (0)
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