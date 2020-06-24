Прогнозы на матч Эвертон - Лестер

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Эвертон
 
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Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.34
2. Ришарлисон 10 0.26
3. Бернард Дуарте 3 0.08
4. Мина Йерри 2 0.05
5. Кин Майкл 2 0.05
6. Уолкотт Тео 1 0.03
7. Сигурдссон Гильфи 1 0.03
8. Кин Мойзе 1 0.03
9. Тосун Дженк 1 0.03
10. Айуоби Алекс 1 0.03
11. Дэйвис Том 1 0.03
12. Динь Люка 0 0
13. Сидибе Джибриль 0 0
14. Холгейт Мэйсон 0 0
15. Коулмэн Шеймус 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 19 (4) 0.5
2. Перес Айосе 7 (1) 0.18
3. Барнс Харви 6 0.16
4. Мэддисон Джеймс 6 0.16
5. Тилеманс Юри 3 0.08
6. Ихеначо Келечи 3 0.08
7. Чилвел Бенджамин 3 0.08
8. Рикарду Перейра II 3 0.08
9. Ндиди Уилфред 2 0.05
10. Прает Деннис 1 0.03
11. Грэй Демарай 1 0.03
12. Эванс Джонни 1 0.03
13. Сёюнджю Чаглар 1 0.03
14. Чодури Хамза 1 0.03
15. Олбрайтон Марк 0 0
16. Джастин Джеймс 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дэйвис Том 7 0
2. Калверт-Льюин Доминик 7 0
3. Шнайдерлин Морган 5 1
4. Коулмэн Шеймус 4 1
5. Делф Фабиан 4 1
6. Гомеш Андре 5 0
7. Ришарлисон 5 0
8. Холгейт Мэйсон 4 0
9. Сидибе Джибриль 3 0
10. Сигурдссон Гильфи 3 0
11. Динь Люка 3 0
12. Мина Йерри 3 0
13. Бернард Дуарте 2 0
14. Уолкотт Тео 1 0
15. Кин Майкл 1 0
16. Пикфорд Джордан 1 0
17. Кин Мойзе 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Чодури Хамза 3 1
3. Мэддисон Джеймс 4 0
4. Сёюнджю Чаглар 4 0
5. Ндиди Уилфред 4 0
6. Шмейхель Каспер 2 0
7. Варди Джейми 2 0
8. Прает Деннис 2 0
9. Тилеманс Юри 2 0
10. Чилвел Бенджамин 2 0
11. Олбрайтон Марк 1 0
12. Рикарду Перейра II 1 0
13. Ихеначо Келечи 1 0
14. Грэй Демарай 1 0
15. Джастин Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 24.24% (8) 15.15% (5) 24.24% (8) 12.12% (4) 12.12% (4) 12.12% (4)
 Лестер 5.77% (3) 11.54% (6) 23.08% (12) 15.38% (8) 25% (13) 19.23% (10)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед
Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон
Лестер Последние 20 матчей: + = -
Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла
Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Лестер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Эвертон 2:2 Лестер Кубок лиги Лестер 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:2 Лестер Премьер-лига Эвертон 1:2 Лестер Кубок Лестер 0:2 Эвертон Премьер-лига Лестер 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Лестер Премьер-лига Эвертон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Лестер Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер Заявка 31 16 7 8 59 - 29 55
4. Челси Заявка 31 16 6 9 55 - 41 54
5. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 13 10 8 48 - 31 49
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
9. Арсенал Заявка 31 10 13 8 43 - 41 43
10. Бёрнли Заявка 31 12 6 13 35 - 45 42
11. Кристал Пэлас Заявка 31 11 9 11 28 - 36 42
12. Эвертон Заявка 31 11 8 12 38 - 46 41
13. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
14. Ньюкасл Заявка 31 10 9 12 29 - 42 39
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 34 - 41 33
16. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут Заявка 31 7 6 18 29 - 50 27
19. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 25 - 56 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2020, осталось 2 дня 17 часов 48 минут.


    • Прогнозы 1
    Эвертон 0% (0)
    X 100% (1)
    Лестер 0% (0)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Эвертон - Лестер

    Исход игры
    Эвертон
    0% (0)
    Ничья
    100% (1)
    Лестер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    0% (0)
    Меньше
    100% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (1)
    Нет
    0% (0)
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