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Уотфорд
0:1
Перерыв

Стадион:
Саутгемптон
0'
0:1
16' Гол
Ингс Дэнни
32' Желтая карточка
Доусон Крэйг
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
15
Каткарт
Крейг
4
Доусон
Крэйг
11
Масина
Адам
19
Хьюз
Уилл
29
Капу
Этьен
23
Сарр
Исмаила
16
Дюкур
Абдулайе
37
Перейра
Роберто
9
Дини
Трой
1
Маккарти
Алекс
24
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
21
Бертранд
Райан
27
Смолбон
Вильям
16
Уорд-Праус
Джеймс
14
Ромеу
Ориоль
22
Редмонд
Натан
7
Лонг
Шейн
9
Ингс
Дэнни
Уотфорд
4-2-3-1
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

16'
0:1
Ингс Дэнни
(Смолбон Вильям)
32'
Доусон Крэйг
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дини Трой 6 (2) 0.16
2. Сарр Исмаила 5 0.13
3. Делофеу Херард 4 (1) 0.11
4. Дюкур Абдулайе 4 0.11
5. Перейра Роберто 3 (1) 0.08
6. Грэй Андре 2 0.05
7. Хьюз Уилл 1 0.03
8. Клеверли Том 1 0.03
9. Доусон Крэйг 1 0.03
10. Масина Адам 1 0.03
11. Капу Этьен 0 0
12. Кабаселе Кристиан 0 0
13. Янмат Дарил 0 0
14. Чалоба Натаниэл 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 17 0.45
2. Уорд-Праус Джеймс 4 (1) 0.11
3. Редмонд Натан 4 0.11
4. Армстронг Стюарт 4 0.11
5. Лонг Шейн 2 0.05
6. Дженепо Мусса 2 0.05
7. Обафеми Майкл 2 0.05
8. Стивенс Джек 1 0.03
9. Бертранд Райан 1 0.03
10. Вестергор Янник 1 0.03
11. Беднарек Ян 1 0.03
12. Буфаль Софьян 0 0
13. Адамс Че 0 0
14. Седрик Соареш 0 0
15. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
16. Дансо Кевин 0 0
17. Смолбон Вильям 0 0

Карточки

Уотфорд
# Игрок      
1. Капу Этьен 7 0
2. Дюкур Абдулайе 7 0
3. Каткарт Крейг 6 0
4. Кабаселе Кристиан 2 2
5. Холебас Хосе 5 0
6. Фемения Кико 5 0
7. Доусон Крэйг 5 0
8. Мариаппа Эдриан 3 1
9. Делофеу Херард 4 0
10. Хьюз Уилл 4 0
11. Дини Трой 3 0
12. Перейра Роберто 3 0
13. Масина Адам 3 0
14. Фостер Бен 1 0
15. Янмат Дарил 1 0
16. Грэй Андре 1 0
17. Чалоба Натаниэл 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Саксесс Исаак 1 0
20. Сарр Исмаила 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Уорд-Праус Джеймс 7 0
2. Дженепо Мусса 4 1
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
4. Бертранд Райан 3 1
5. Стивенс Джек 2 1
6. Ромеу Ориоль 3 0
7. Армстронг Стюарт 3 0
8. Ингс Дэнни 3 0
9. Беднарек Ян 3 0
10. Дансо Кевин 1 1
11. Редмонд Натан 2 0
12. Вестергор Янник 2 0
13. Буфаль Софьян 2 0
14. Йосида Майя 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Валери Ян 1 0
17. Обафеми Майкл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уотфорд 15.38% (4) 19.23% (5) 15.38% (4) 26.92% (7) 15.38% (4) 7.69% (2)
 Саутгемптон 11.11% (4) 19.44% (7) 16.67% (6) 27.78% (10) 11.11% (4) 13.89% (5)

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль
Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Саутгемптон 2:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Уотфорд Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Уотфорд Кубок
Уотфорд 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 3:4 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Уотфорд Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Уотфорд 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 4:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:3 Уотфорд Саутгемптон 0:3 Уотфорд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер Заявка 31 16 7 8 59 - 29 55
4. Челси Заявка 31 16 6 9 55 - 41 54
5. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 13 10 8 48 - 31 49
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
9. Арсенал Заявка 31 10 13 8 43 - 41 43
10. Бёрнли Заявка 31 12 6 13 35 - 45 42
11. Кристал Пэлас Заявка 31 11 9 11 28 - 36 42
12. Эвертон Заявка 31 11 8 12 38 - 46 41
13. Саутгемптон 1:0 Заявка 32 12 4 16 39 - 54 40
14. Ньюкасл Заявка 31 10 9 12 29 - 42 39
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 34 - 41 33
16. Уотфорд 0:1 Заявка 32 6 10 16 28 - 47 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут Заявка 31 7 6 18 29 - 50 27
19. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 25 - 56 21
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв.
  • 45'
    Хьюз выполнил подачу в центр штрафной, где Вестергор выиграл верховое единоборство и выбил сферу за пределы штрафной, откуда Капу пробил по воротам, но вышло выше перекладины.
  • 45'
    Доигрывают первый тайм игроки "Саутгемптона", перекатывая игровой снаряд около центрального круга.
  • 45'
    Редмонд сместился с правого фланга в центр, пытался перевести мяч налево и Ромеу пришлось ускориться, чтобы Дини не смог перехватить сферу.
  • Угловой
    45'
    Уорд-Праус выполнил подачу с углового, но Капу выиграл верховое единоборство и перевёл сферу за боковую линию.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 45'
    Масина опередил Смолбона и выбил футбольный снаряд за пределы поля на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты компенсирует арбитр к первому тайму.
  • 44'
    Снова защитники "Саутгемптона" решили придержать игровой снаряд на своей половине поля и не торопятся идти вперёд.
  • 43'
    Лонг сыграл на Бертранда, который покатил мяч в центр штрафной, откуда защитники "Уотфорда" выбили сферу в сторону центрального круга.
  • 42'
    Сарр неудачно сыграл на правой бровке теперь и отдал игровой снаряд за боковую линию на трибуны.
  • 41'
    Сарр убегал от Бертранда по правому флангу, тот держал его за майку, но Майкл Оливер посчитал, что была обоюдная борьба.
  • 40'
    Бертранд выполнил диагональ к штрафной площади "шершней", но Доусон смог перехватить футбольный снаряд.
  • 39'
    Защитники "святых" чуть остановились и продолжают перекатывать игровой снаряд около центрального круга.
  • 38'
    Уорд-Праус нанёс прямой удар по воротам с левого фланга, вышло сильно, но Фостер сумел намертво зафиксировать игровой снаряд.
  • Фол, нарушение
    37'
    Ингс шёл вперёд по левому флангу, против него сфолил Фемения и игроки "Саутгемптона" снова готовятся к исполнению стандарта.
  • 36'
    Уокер-Питерс разыграл спорный мяч и отправил мяч на половину поля "Уотфорда", где были только защитники хозяев.
  • 35'
    Хьюз наносил удар по воротам из-за штрафной площади и мяч от Уорд-Прауса вылетел за боковую линию.
  • 34'
    Защитники "Уотфорда" снова перекатывают сферу на своей половине поля, Масина попробовал сделать передачу вперёд, но вышло неточно.
  • Травма, повреждение
    33'
    Сарр в верховом единоборстве двинул локтем по лицу Ромеу да так, что у него пошла кровь из носа. Снова медики "Саутгемптона" выбегают на поле.
  • 32'
    Редмонд нанёс удар со стандарта, мяч был установлен в метрах тридцати от ворот, но вышло несильно и Фостер спокойно зафиксировал сферу.
  • Желтая карточка
    31'
    Доусон получил жёлтую карточку в итоге за грубую игру против Шейна Лонга, который бежал к воротам по центру.
  • 30'
    Показывают медики "Саутгемптона" наставнику команды Ральфу Хазенхюттлю, что Шейн Лонг сможет продолжить игру.
  • Травма, повреждение
    29'
    Шейн Лонг оказался на газоне после верхового единоборства с игроком "Уотфорда", неудачно он приземлился на одну ногу.
  • 28'
    За первые полчаса игры игроки "Уотфорда" ни одного удара не нанесли по воротам, похоже это главный фаворит на вылет после длинного перерыва.
  • 27'
    Капу сделал длинную передачу вперёд в направлении Перейра, но Уокер-Питерс сыграл в подкате и выбил сферу за боковую линию.
  • 26'
    После минутного перерыва игроки "Уотфорда" решили немного подержать игровой снаряд, но после передачи Фостера вперёд сфера была потеряна из владения.
  • 25'
    Небольшой перерывчик у игроков для того, чтобы попить водички на бровке.
  • Опасный момент
    24'
    Ромеу забросил мяч на угол вратарской, откуда Уорд-Праус с близкого расстояния пробил по воротам, но снаряд летит над перекладиной!
  • 24'
    Снова защитники "Саутгемптона" спокойно перекатывают футбольный снаряд вместе с Маккарти около своей штрафной.
  • 23'
    Ромеу из центрального круга снова выполнил заброс в штрафную "Уотфорда", куда врывался Редмонд, но Фостер вышел из ворот и вновь спокойно зафиксировал сферу.
  • 22'
    Сарр выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной "святых", но Беднарек оказался на месте и в касание отправил сферу за пределы штрафной.
  • 21'
    Дюкур грудью подработал мяч, скинул его в сторону правого края штрафной и Бертранд сумел выбить сферу за боковую линию.
  • 20'
    Фостер выбежал из ворот и на границе штрафной площади поймал мяч, посланный туда Ориоль Ромеу.
  • 19'
    Масина вбросил игровой снаряд с правого фланга, Уокер-Питерс выиграл верховое единоборство у Динии и затем скинул снаряд Смолбону.
  • 18'
    Беднарек делал передачу направо, но в прессинг пошёл форвард "Уотфорда" Динни и от его ноги игровой снаряд покатился за боковую линию.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ДЭННИ ИНГС!!! Вестергор из центрального круга сыграл вперёд на Смолбона, тот увидел свободное пространство перед штрафной и покатил мяч на Ингса, который продвинулся дальше к воротам на пару метров и покатил сферу в притирку со штангой в сетку ворот!
  • 16'
    Лонг забросил мяч на левую бровку в направлении Редмонда, но тот уже начал смещение в центр и Фемения перехватил футбольный снаряд.
  • 15'
    Ромеу сыграл вперёд на Ингса, тот дальше на Лонга, который с левого края штрафной пробил по воротам и Фостер в падении зафиксировал снаряд.
  • 14'
    Выстроились игроки "Саутгемптона" около центрального круга и продолжают контролировать сферу.
  • 13'
    Редмонд с левого фланга навесил к линии штрафной "Уотфорда", но там находились только игроки хозяев.
  • 12'
    Сарр ворвался в штрафную, ушёл в лицевую на правом краю, прострелил в центр, но никто из партнёров не замкнул этот пас.
  • 11'
    Уокер-Питерс сильным ударом отправил мяч вперёд от своей штрафной, но партнёры не смогли зацепиться за круглого.
  • Фол, нарушение
    10'
    Уорд-Праус в борьбе за мяч завалил Капу неподалёку от центральной линии и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 9'
    Снова защитники "святых" перекатывают игровой снаряд около своей штрафной площади, но встречают высокий прессинг хозяев.
  • Дождь
    8'
    Сильнейший дождь идёт в Уотфорде сегодня, будем особенно ждать дальних ударов от полевых игроках, ведь мяч скользкий и голкиперам придётся непросто.
  • 7'
    Защитники "Саутгемптона" пока больше владеют футбольный снарядом около центрального круга, пока даже голкипера "святых" Маккарти ни разу не вдели в игре.
  • Офсайд
    6'
    Вестергор сделал длинную передачу на левую бровку, но Редмонд забрался в положение "вне игры".
  • 5'
    Бертранд пытался выбить мяч вперёд с левого фланга, но мяч от налетевшего на него Дюкура вылетел за боковую линию.
  • 4'
    Ингс отборолся за мяч в центре поля, сыграл налево на Лонга, который выполнил подачу в штрафную, откуда "шершни" выбили сферу на правую бровку.
  • Фол, нарушение
    3'
    Беднарек сделал длинную передачу вперёд, но Смолбон в борьбе за мяч возле боковой линии подтолкнул Масина.
  • 2'
    Перейра выполнил перевод на правую бровку из центрального круга, но игроки "Саутгемптона" перехватили игровой снаряд.
  • 1'
    Ромеу сделал проникающий пас к штрафной площади, но Доусон сыграл на опережение и выбил сферу за боковую линию.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами "Уотфорд" и "Саутгемптон" вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 32-го тура английской Премьер-лиги. В рамках этой игры на стадионе "Викарадж Роад" в Уотфорде, вместимостью 21500 мест, лицом к лицу сойдутся "Уотфорд" и "Саутгемптон". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Майкл Оливером. Помощники судьи - Стюарт Бёрт, Дэниел Кук; резервный арбитр - Кевин Френд. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 143
    Уотфорд 51% (73)
    X 42.7% (61)
    Саутгемптон 6.3% (9)
    Все прогнозы
    Новости
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Уотфорд 0:1 Саутгемптон

Исход игры
Уотфорд
51% (73)
Ничья
42.7% (61)
Саутгемптон
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
30.66% (42)
Меньше
69.34% (95)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.3% (49)
1:0 Уотфорд
23.1% (33)
2:1 Уотфорд
21.7% (31)
0:0 Ничья
6.3% (9)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Саутгемптон
2.1% (3)
0:1 Саутгемптон
1.4% (2)
3:2 Уотфорд
1.4% (2)
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