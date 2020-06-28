Уорд-Праус выполнил подачу с углового, но Капу выиграл верховое единоборство и перевёл сферу за боковую линию.

Редмонд сместился с правого фланга в центр, пытался перевести мяч налево и Ромеу пришлось ускориться, чтобы Дини не смог перехватить сферу.

Доигрывают первый тайм игроки "Саутгемптона", перекатывая игровой снаряд около центрального круга.

Хьюз выполнил подачу в центр штрафной, где Вестергор выиграл верховое единоборство и выбил сферу за пределы штрафной, откуда Капу пробил по воротам, но вышло выше перекладины.

45' Масина опередил Смолбона и выбил футбольный снаряд за пределы поля на угловой.

45' Четыре минуты компенсирует арбитр к первому тайму.

44' Снова защитники "Саутгемптона" решили придержать игровой снаряд на своей половине поля и не торопятся идти вперёд.

43' Лонг сыграл на Бертранда, который покатил мяч в центр штрафной, откуда защитники "Уотфорда" выбили сферу в сторону центрального круга.

42' Сарр неудачно сыграл на правой бровке теперь и отдал игровой снаряд за боковую линию на трибуны.

41' Сарр убегал от Бертранда по правому флангу, тот держал его за майку, но Майкл Оливер посчитал, что была обоюдная борьба.

40' Бертранд выполнил диагональ к штрафной площади "шершней", но Доусон смог перехватить футбольный снаряд.

39' Защитники "святых" чуть остановились и продолжают перекатывать игровой снаряд около центрального круга.

38' Уорд-Праус нанёс прямой удар по воротам с левого фланга, вышло сильно, но Фостер сумел намертво зафиксировать игровой снаряд.

37' Ингс шёл вперёд по левому флангу, против него сфолил Фемения и игроки "Саутгемптона" снова готовятся к исполнению стандарта.

36' Уокер-Питерс разыграл спорный мяч и отправил мяч на половину поля "Уотфорда", где были только защитники хозяев.

35' Хьюз наносил удар по воротам из-за штрафной площади и мяч от Уорд-Прауса вылетел за боковую линию.

34' Защитники "Уотфорда" снова перекатывают сферу на своей половине поля, Масина попробовал сделать передачу вперёд, но вышло неточно.

33' Сарр в верховом единоборстве двинул локтем по лицу Ромеу да так, что у него пошла кровь из носа. Снова медики "Саутгемптона" выбегают на поле.

32' Редмонд нанёс удар со стандарта, мяч был установлен в метрах тридцати от ворот, но вышло несильно и Фостер спокойно зафиксировал сферу.

31' Доусон получил жёлтую карточку в итоге за грубую игру против Шейна Лонга, который бежал к воротам по центру.

30' Показывают медики "Саутгемптона" наставнику команды Ральфу Хазенхюттлю, что Шейн Лонг сможет продолжить игру.

29' Шейн Лонг оказался на газоне после верхового единоборства с игроком "Уотфорда", неудачно он приземлился на одну ногу.

28' За первые полчаса игры игроки "Уотфорда" ни одного удара не нанесли по воротам, похоже это главный фаворит на вылет после длинного перерыва.

27' Капу сделал длинную передачу вперёд в направлении Перейра, но Уокер-Питерс сыграл в подкате и выбил сферу за боковую линию.

26' После минутного перерыва игроки "Уотфорда" решили немного подержать игровой снаряд, но после передачи Фостера вперёд сфера была потеряна из владения.

25' Небольшой перерывчик у игроков для того, чтобы попить водички на бровке.

24' Ромеу забросил мяч на угол вратарской, откуда Уорд-Праус с близкого расстояния пробил по воротам, но снаряд летит над перекладиной!

24' Снова защитники "Саутгемптона" спокойно перекатывают футбольный снаряд вместе с Маккарти около своей штрафной.

23' Ромеу из центрального круга снова выполнил заброс в штрафную "Уотфорда", куда врывался Редмонд, но Фостер вышел из ворот и вновь спокойно зафиксировал сферу.

22' Сарр выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной "святых", но Беднарек оказался на месте и в касание отправил сферу за пределы штрафной.

21' Дюкур грудью подработал мяч, скинул его в сторону правого края штрафной и Бертранд сумел выбить сферу за боковую линию.

20' Фостер выбежал из ворот и на границе штрафной площади поймал мяч, посланный туда Ориоль Ромеу.

19' Масина вбросил игровой снаряд с правого фланга, Уокер-Питерс выиграл верховое единоборство у Динии и затем скинул снаряд Смолбону.

18' Беднарек делал передачу направо, но в прессинг пошёл форвард "Уотфорда" Динни и от его ноги игровой снаряд покатился за боковую линию.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ДЭННИ ИНГС!!! Вестергор из центрального круга сыграл вперёд на Смолбона, тот увидел свободное пространство перед штрафной и покатил мяч на Ингса, который продвинулся дальше к воротам на пару метров и покатил сферу в притирку со штангой в сетку ворот!

16' Лонг забросил мяч на левую бровку в направлении Редмонда, но тот уже начал смещение в центр и Фемения перехватил футбольный снаряд.

15' Ромеу сыграл вперёд на Ингса, тот дальше на Лонга, который с левого края штрафной пробил по воротам и Фостер в падении зафиксировал снаряд.

14' Выстроились игроки "Саутгемптона" около центрального круга и продолжают контролировать сферу.

13' Редмонд с левого фланга навесил к линии штрафной "Уотфорда", но там находились только игроки хозяев.

12' Сарр ворвался в штрафную, ушёл в лицевую на правом краю, прострелил в центр, но никто из партнёров не замкнул этот пас.

11' Уокер-Питерс сильным ударом отправил мяч вперёд от своей штрафной, но партнёры не смогли зацепиться за круглого.

10' Уорд-Праус в борьбе за мяч завалил Капу неподалёку от центральной линии и арбитр зафиксировал нарушение правил.

9' Снова защитники "святых" перекатывают игровой снаряд около своей штрафной площади, но встречают высокий прессинг хозяев.

8' Сильнейший дождь идёт в Уотфорде сегодня, будем особенно ждать дальних ударов от полевых игроках, ведь мяч скользкий и голкиперам придётся непросто.

7' Защитники "Саутгемптона" пока больше владеют футбольный снарядом около центрального круга, пока даже голкипера "святых" Маккарти ни разу не вдели в игре.

6' Вестергор сделал длинную передачу на левую бровку, но Редмонд забрался в положение "вне игры".

5' Бертранд пытался выбить мяч вперёд с левого фланга, но мяч от налетевшего на него Дюкура вылетел за боковую линию.

4' Ингс отборолся за мяч в центре поля, сыграл налево на Лонга, который выполнил подачу в штрафную, откуда "шершни" выбили сферу на правую бровку.

3' Беднарек сделал длинную передачу вперёд, но Смолбон в борьбе за мяч возле боковой линии подтолкнул Масина.

2' Перейра выполнил перевод на правую бровку из центрального круга, но игроки "Саутгемптона" перехватили игровой снаряд.

1' Ромеу сделал проникающий пас к штрафной площади, но Доусон сыграл на опережение и выбил сферу за боковую линию.