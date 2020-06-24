Прогнозы на матч Уотфорд - Саутгемптон

Уотфорд
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Стадион: Викарадж Роад
Саутгемптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дини Трой
|6 (2)
|0.16
|2.
|Сарр Исмаила
|5
|0.13
|3.
|Делофеу Херард
|4 (1)
|0.11
|4.
|Дюкур Абдулайе
|4
|0.11
|5.
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.08
|6.
|Грэй Андре
|2
|0.05
|7.
|Хьюз Уилл
|1
|0.03
|8.
|Клеверли Том
|1
|0.03
|9.
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|10.
|Масина Адам
|1
|0.03
|11.
|Капу Этьен
|0
|0
|12.
|Кабаселе Кристиан
|0
|0
|13.
|Янмат Дарил
|0
|0
|14.
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|16
|0.42
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|4 (1)
|0.11
|3.
|Редмонд Натан
|4
|0.11
|4.
|Армстронг Стюарт
|4
|0.11
|5.
|Лонг Шейн
|2
|0.05
|6.
|Дженепо Мусса
|2
|0.05
|7.
|Обафеми Майкл
|2
|0.05
|8.
|Стивенс Джек
|1
|0.03
|9.
|Бертранд Райан
|1
|0.03
|10.
|Вестергор Янник
|1
|0.03
|11.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|12.
|Буфаль Софьян
|0
|0
|13.
|Адамс Че
|0
|0
|14.
|Седрик Соареш
|0
|0
|15.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|16.
|Дансо Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Капу Этьен
|7
|0
|2.
|Дюкур Абдулайе
|7
|0
|3.
|Каткарт Крейг
|6
|0
|4.
|Кабаселе Кристиан
|2
|2
|5.
|Холебас Хосе
|5
|0
|6.
|Фемения Кико
|5
|0
|7.
|Мариаппа Эдриан
|3
|1
|8.
|Доусон Крэйг
|4
|0
|9.
|Делофеу Херард
|4
|0
|10.
|Хьюз Уилл
|4
|0
|11.
|Дини Трой
|3
|0
|12.
|Перейра Роберто
|3
|0
|13.
|Масина Адам
|3
|0
|14.
|Фостер Бен
|1
|0
|15.
|Янмат Дарил
|1
|0
|16.
|Грэй Андре
|1
|0
|17.
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Саксесс Исаак
|1
|0
|20.
|Сарр Исмаила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уорд-Праус Джеймс
|7
|0
|2.
|Дженепо Мусса
|4
|1
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|4.
|Бертранд Райан
|3
|1
|5.
|Стивенс Джек
|2
|1
|6.
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|7.
|Армстронг Стюарт
|3
|0
|8.
|Ингс Дэнни
|3
|0
|9.
|Беднарек Ян
|3
|0
|10.
|Дансо Кевин
|1
|1
|11.
|Редмонд Натан
|2
|0
|12.
|Вестергор Янник
|2
|0
|13.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|14.
|Йосида Майя
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Валери Ян
|1
|0
|17.
|Обафеми Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уотфорд
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|Саутгемптон
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|16.67% (6)
|27.78% (10)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль
Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Уотфорд 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 3:4 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Уотфорд Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Уотфорд 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 4:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:3 Уотфорд Саутгемптон 0:3 Уотфорд
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 33
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|59 - 29
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 41
|54
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|48 - 31
|49
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|44 - 34
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|30 - 31
|44
|9.
|Арсенал
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|43 - 41
|43
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|35 - 45
|42
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|28 - 36
|42
|12.
|Эвертон
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 46
|41
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|29 - 42
|39
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|38 - 54
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|34 - 41
|33
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|28 - 46
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|35 - 54
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|29 - 50
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|36 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|25 - 56
|21
Прогнозы на матч Уотфорд - Саутгемптон
Исход игры
Уотфорд
46.3% (25)
Ничья
42.6% (23)
Саутгемптон
11.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (16)
Меньше
69.23% (36)
Обе команды забьют
Да
65.38% (34)
Нет
34.62% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (19)
1:0 Уотфорд
24.1% (13)
2:1 Уотфорд
18.5% (10)
1:2 Саутгемптон
3.7% (2)
0:0 Ничья
3.7% (2)
2:2 Ничья
3.7% (2)
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