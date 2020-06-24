Прогнозы на матч Уотфорд - Саутгемптон

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Уотфорд
 
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Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дини Трой 6 (2) 0.16
2. Сарр Исмаила 5 0.13
3. Делофеу Херард 4 (1) 0.11
4. Дюкур Абдулайе 4 0.11
5. Перейра Роберто 3 (1) 0.08
6. Грэй Андре 2 0.05
7. Хьюз Уилл 1 0.03
8. Клеверли Том 1 0.03
9. Доусон Крэйг 1 0.03
10. Масина Адам 1 0.03
11. Капу Этьен 0 0
12. Кабаселе Кристиан 0 0
13. Янмат Дарил 0 0
14. Чалоба Натаниэл 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 16 0.42
2. Уорд-Праус Джеймс 4 (1) 0.11
3. Редмонд Натан 4 0.11
4. Армстронг Стюарт 4 0.11
5. Лонг Шейн 2 0.05
6. Дженепо Мусса 2 0.05
7. Обафеми Майкл 2 0.05
8. Стивенс Джек 1 0.03
9. Бертранд Райан 1 0.03
10. Вестергор Янник 1 0.03
11. Беднарек Ян 1 0.03
12. Буфаль Софьян 0 0
13. Адамс Че 0 0
14. Седрик Соареш 0 0
15. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
16. Дансо Кевин 0 0

Карточки

Уотфорд
# Игрок      
1. Капу Этьен 7 0
2. Дюкур Абдулайе 7 0
3. Каткарт Крейг 6 0
4. Кабаселе Кристиан 2 2
5. Холебас Хосе 5 0
6. Фемения Кико 5 0
7. Мариаппа Эдриан 3 1
8. Доусон Крэйг 4 0
9. Делофеу Херард 4 0
10. Хьюз Уилл 4 0
11. Дини Трой 3 0
12. Перейра Роберто 3 0
13. Масина Адам 3 0
14. Фостер Бен 1 0
15. Янмат Дарил 1 0
16. Грэй Андре 1 0
17. Чалоба Натаниэл 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Саксесс Исаак 1 0
20. Сарр Исмаила 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Уорд-Праус Джеймс 7 0
2. Дженепо Мусса 4 1
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
4. Бертранд Райан 3 1
5. Стивенс Джек 2 1
6. Ромеу Ориоль 3 0
7. Армстронг Стюарт 3 0
8. Ингс Дэнни 3 0
9. Беднарек Ян 3 0
10. Дансо Кевин 1 1
11. Редмонд Натан 2 0
12. Вестергор Янник 2 0
13. Буфаль Софьян 2 0
14. Йосида Майя 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Валери Ян 1 0
17. Обафеми Майкл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уотфорд 15.38% (4) 19.23% (5) 15.38% (4) 26.92% (7) 15.38% (4) 7.69% (2)
 Саутгемптон 11.11% (4) 19.44% (7) 16.67% (6) 27.78% (10) 11.11% (4) 13.89% (5)

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль
Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Саутгемптон 2:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Уотфорд Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Уотфорд Кубок
Уотфорд 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 3:4 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Уотфорд Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Уотфорд 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 4:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:3 Уотфорд Саутгемптон 0:3 Уотфорд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер Заявка 31 16 7 8 59 - 29 55
4. Челси Заявка 31 16 6 9 55 - 41 54
5. Манчестер Юнайтед Заявка 31 13 10 8 48 - 31 49
6. Вулверхэмптон Заявка 31 12 13 6 44 - 34 49
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
9. Арсенал Заявка 31 10 13 8 43 - 41 43
10. Бёрнли Заявка 31 12 6 13 35 - 45 42
11. Кристал Пэлас Заявка 31 11 9 11 28 - 36 42
12. Эвертон Заявка 31 11 8 12 38 - 46 41
13. Ньюкасл Заявка 31 10 9 12 29 - 42 39
14. Саутгемптон Заявка 31 11 4 16 38 - 54 37
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 34 - 41 33
16. Уотфорд Заявка 31 6 10 15 28 - 46 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут Заявка 31 7 6 18 29 - 50 27
19. Астон Вилла Заявка 31 7 6 18 36 - 59 27
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 25 - 56 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июня 2020, осталось 2 дня 10 часов 19 минут.


    • Прогнозы 54
    Уотфорд 46.3% (25)
    X 42.6% (23)
    Саутгемптон 11.1% (6)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Уотфорд - Саутгемптон

    Исход игры
    Уотфорд
    46.3% (25)
    Ничья
    42.6% (23)
    Саутгемптон
    11.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (16)
    Меньше
    69.23% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    65.38% (34)
    Нет
    34.62% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (19)
    1:0 Уотфорд
    24.1% (13)
    2:1 Уотфорд
    18.5% (10)
    1:2 Саутгемптон
    3.7% (2)
    0:0 Ничья
    3.7% (2)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
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