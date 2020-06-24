Астон Вилла
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Стадион: Вилла Парк
Вулверхэмптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0.18
|2.
|Уэсли Мораес
|5
|0.13
|3.
|Эль-Гази Анвар
|4 (1)
|0.11
|4.
|Хурихан Конор
|3
|0.08
|5.
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|6.
|Соарес Дуглас
|3
|0.08
|7.
|Трезеге
|3
|0.08
|8.
|Мингс Тайрон
|2
|0.05
|9.
|Таргет Мэтт
|1
|0.03
|10.
|Эль-Мухамади Ахмед
|1
|0.03
|11.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|12.
|Энгельс Бьорн
|1
|0.03
|13.
|Саматта Мбвана
|1
|0.03
|14.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|15.
|Конса Эзри
|0
|0
|16.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|15 (3)
|0.39
|2.
|Жота Диогу
|6
|0.16
|3.
|Траоре Адама
|4
|0.11
|4.
|Доэрти Мэтт
|4
|0.11
|5.
|Нету Педру
|3
|0.08
|6.
|Саисс Ромен
|2
|0.05
|7.
|Невеш Рубен
|2
|0.05
|8.
|Дендонкер Леандер
|2
|0.05
|9.
|Кутроне Патрик
|2
|0.05
|10.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|11.
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|12.
|Боли Вийи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грилиш Джек
|8
|0
|2.
|Гильберт Фредерик
|6
|0
|3.
|Соарес Дуглас
|6
|0
|4.
|Мингс Тайрон
|5
|0
|5.
|Трезеге
|3
|1
|6.
|Хурихан Конор
|4
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|4
|0
|8.
|Хаус Кортни
|3
|0
|9.
|Эль-Гази Анвар
|3
|0
|10.
|Таргет Мэтт
|3
|0
|11.
|Уэсли Мораес
|3
|0
|12.
|Тейлор Нил
|2
|0
|13.
|Макгинн Джон
|2
|0
|14.
|Конса Эзри
|2
|0
|15.
|Рейна Пепе
|1
|0
|16.
|Коджиа Жонатан
|1
|0
|17.
|Дринкуотер Дэнни
|1
|0
|18.
|Энгельс Бьорн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саисс Ромен
|10
|1
|2.
|Невеш Рубен
|8
|0
|3.
|Моутинью Жоау
|7
|0
|4.
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|5.
|Хонни Кастро
|4
|0
|6.
|Боли Вийи
|2
|1
|7.
|Коди Конор
|3
|0
|8.
|Хименес Рауль
|3
|0
|9.
|Жота Диогу
|3
|0
|10.
|Беннетт Райан
|2
|0
|11.
|Нету Педру
|2
|0
|12.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|13.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|14.
|Винагре Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|10% (3)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|10% (3)
|26.67% (8)
|10% (3)
|Вулверхэмптон
|5.13% (2)
|17.95% (7)
|7.69% (3)
|23.08% (9)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла
Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон
Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Вулверхэмптон 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла Товарищеские матчи Вулверхэмптон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|76 - 31
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|59 - 29
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|53 - 40
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|48 - 31
|49
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|44 - 34
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|30 - 31
|44
|9.
|Арсенал
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|43 - 41
|43
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|35 - 45
|42
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|28 - 36
|42
|12.
|Эвертон
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 46
|41
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|29 - 42
|39
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|38 - 54
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|34 - 41
|33
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|28 - 46
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|35 - 54
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|29 - 50
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|36 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|25 - 56
|21
Прогнозы на матч Астон Вилла - Вулверхэмптон
Исход игры
Астон Вилла
24.4% (19)
Ничья
21.8% (17)
Вулверхэмптон
53.8% (42)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (40)
Меньше
46.67% (35)
Обе команды забьют
Да
76% (57)
Нет
24% (18)
Популярный счёт
1:2 Вулверхэмптон
35.9% (28)
1:1 Ничья
21.8% (17)
2:1 Астон Вилла
9% (7)
1:0 Астон Вилла
7.7% (6)
2:0 Астон Вилла
6.4% (5)
0:1 Вулверхэмптон
6.4% (5)
1:3 Вулверхэмптон
3.8% (3)
0:2 Вулверхэмптон
2.6% (2)
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