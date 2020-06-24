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Астон Вилла
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 7 0.18
2. Уэсли Мораес 5 0.13
3. Эль-Гази Анвар 4 (1) 0.11
4. Хурихан Конор 3 0.08
5. Макгинн Джон 3 0.08
6. Соарес Дуглас 3 0.08
7. Трезеге 3 0.08
8. Мингс Тайрон 2 0.05
9. Таргет Мэтт 1 0.03
10. Эль-Мухамади Ахмед 1 0.03
11. Хаус Кортни 1 0.03
12. Энгельс Бьорн 1 0.03
13. Саматта Мбвана 1 0.03
14. Гильберт Фредерик 0 0
15. Конса Эзри 0 0
16. Йота Пелетейро 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 15 (3) 0.39
2. Жота Диогу 6 0.16
3. Траоре Адама 4 0.11
4. Доэрти Мэтт 4 0.11
5. Нету Педру 3 0.08
6. Саисс Ромен 2 0.05
7. Невеш Рубен 2 0.05
8. Дендонкер Леандер 2 0.05
9. Кутроне Патрик 2 0.05
10. Моутинью Жоау 1 0.03
11. Хонни Кастро 1 0.03
12. Боли Вийи 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Грилиш Джек 8 0
2. Гильберт Фредерик 6 0
3. Соарес Дуглас 6 0
4. Мингс Тайрон 5 0
5. Трезеге 3 1
6. Хурихан Конор 4 0
7. Накамба Марвелус 4 0
8. Хаус Кортни 3 0
9. Эль-Гази Анвар 3 0
10. Таргет Мэтт 3 0
11. Уэсли Мораес 3 0
12. Тейлор Нил 2 0
13. Макгинн Джон 2 0
14. Конса Эзри 2 0
15. Рейна Пепе 1 0
16. Коджиа Жонатан 1 0
17. Дринкуотер Дэнни 1 0
18. Энгельс Бьорн 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Саисс Ромен 10 1
2. Невеш Рубен 8 0
3. Моутинью Жоау 7 0
4. Дендонкер Леандер 4 0
5. Хонни Кастро 4 0
6. Боли Вийи 2 1
7. Коди Конор 3 0
8. Хименес Рауль 3 0
9. Жота Диогу 3 0
10. Беннетт Райан 2 0
11. Нету Педру 2 0
12. Доэрти Мэтт 1 0
13. Вальехо Хесус 1 0
14. Винагре Рубен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 10% (3) 16.67% (5) 26.67% (8) 10% (3) 26.67% (8) 10% (3)
 Вулверхэмптон 5.13% (2) 17.95% (7) 7.69% (3) 23.08% (9) 20.51% (8) 25.64% (10)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла
Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон
Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Кубок лиги Астон Вилла 4:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла
Вулверхэмптон 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла Товарищеские матчи Вулверхэмптон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 30 20 3 7 76 - 31 63
3. Лестер Заявка 31 16 7 8 59 - 29 55
4. Челси Заявка 30 15 6 9 53 - 40 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 31 13 10 8 48 - 31 49
6. Вулверхэмптон Заявка 31 12 13 6 44 - 34 49
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
9. Арсенал Заявка 31 10 13 8 43 - 41 43
10. Бёрнли Заявка 31 12 6 13 35 - 45 42
11. Кристал Пэлас Заявка 31 11 9 11 28 - 36 42
12. Эвертон Заявка 31 11 8 12 38 - 46 41
13. Ньюкасл Заявка 31 10 9 12 29 - 42 39
14. Саутгемптон Заявка 31 11 4 16 38 - 54 37
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 34 - 41 33
16. Уотфорд Заявка 31 6 10 15 28 - 46 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут Заявка 31 7 6 18 29 - 50 27
19. Астон Вилла Заявка 31 7 6 18 36 - 59 27
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 25 - 56 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2020, осталось 1 день 16 часов 22 минуты.


    • Прогнозы 78
    Астон Вилла 24.4% (19)
    X 21.8% (17)
    Вулверхэмптон 53.8% (42)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Астон Вилла - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Астон Вилла
    24.4% (19)
    Ничья
    21.8% (17)
    Вулверхэмптон
    53.8% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (40)
    Меньше
    46.67% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    76% (57)
    Нет
    24% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Вулверхэмптон
    35.9% (28)
    1:1 Ничья
    21.8% (17)
    2:1 Астон Вилла
    9% (7)
    1:0 Астон Вилла
    7.7% (6)
    2:0 Астон Вилла
    6.4% (5)
    0:1 Вулверхэмптон
    6.4% (5)
    1:3 Вулверхэмптон
    3.8% (3)
    0:2 Вулверхэмптон
    2.6% (2)
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