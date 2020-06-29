Кристал Пэлас
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Селхерст Парк
Бёрнли
24
Кэхилл
Гари
11
Заха
Уилфрид
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
23
Питерс
Эрик
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
-
35 Вудс СэмЗащитник
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Питерс ЭрикПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Йенсен ЛукасВратарь
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
44 Гудридж МэйсПолузащитник
-
33 Томпсон МаксНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айю Джордан
|9
|0.24
|2.
|Заха Уилфрид
|3
|0.08
|3.
|Ван Анхольт Патрик
|3 (1)
|0.08
|4.
|Миливоевич Лука
|3 (2)
|0.08
|5.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.05
|6.
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|7.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|8.
|Бентеке Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|10.
|Уикхэм Коннор
|1
|0.03
|11.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|12.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|13.
|Кэхилл Гари
|0
|0
|14.
|Дэнн Скотт
|0
|0
|15.
|Келли Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|11
|0.29
|2.
|Барнс Эшли
|6 (1)
|0.16
|3.
|Родригес Джей
|6 (1)
|0.16
|4.
|Макнил Дуайт
|2
|0.05
|5.
|Вествуд Эшли
|2
|0.05
|6.
|Хендрик Джефф
|2
|0.05
|7.
|Выдра Матей
|2
|0.05
|8.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|9.
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|10.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0.03
|11.
|Питерс Эрик
|0
|0
|12.
|Бардсли Филипп
|0
|0
|13.
|Лоутон Мэттью
|0
|0
|14.
|Ми Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|9
|0
|2.
|Маккарти Джеймс
|6
|0
|3.
|Айю Джордан
|6
|0
|4.
|Томкинс Джеймс
|5
|0
|5.
|Макартур Джеймс
|5
|0
|6.
|Уорд Джоэл
|4
|0
|7.
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|8.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|9.
|Куйяте Шейку
|2
|0
|10.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|11.
|Сахо Мамаду
|0
|1
|12.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|13.
|Гуаита Висенте
|1
|0
|14.
|Мейер Максимилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|9
|0
|2.
|Тарковски Джеймс
|8
|0
|3.
|Хендрик Джефф
|8
|0
|4.
|Ми Бен
|7
|0
|5.
|Макнил Дуайт
|5
|0
|6.
|Леннон Аарон
|4
|0
|7.
|Бардсли Филипп
|4
|0
|8.
|Барнс Эшли
|4
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|10.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|11.
|Корк Джек
|1
|0
|12.
|Родригес Джей
|1
|0
|13.
|Питерс Эрик
|1
|0
|14.
|Вуд Крис
|1
|0
|15.
|Брэйди Роберт
|1
|0
|16.
|Браунхилл Джош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|Бёрнли
|18.18% (6)
|3.03% (1)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|30.3% (10)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли
Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Бёрнли 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 5:0 Бёрнли
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 33
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|59 - 29
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 41
|54
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|13
|6
|45 - 34
|52
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|48 - 31
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|30 - 31
|44
|9.
|Арсенал
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|43 - 41
|43
|10.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|32
|12
|7
|13
|35 - 45
|43
|11.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|32
|11
|10
|11
|28 - 36
|43
|12.
|Эвертон
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 46
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|29 - 42
|39
|15.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|34 - 41
|33
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|29 - 49
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|35 - 54
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|29 - 50
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|25 - 56
|21
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли
Исход игры
Кристал Пэлас
73.8% (107)
Ничья
22.1% (32)
Бёрнли
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (46)
Меньше
66.42% (91)
Обе команды забьют
Да
50.36% (69)
Нет
49.64% (68)
Популярный счёт
1:0 Кристал Пэлас
38.6% (56)
2:1 Кристал Пэлас
26.2% (38)
1:1 Ничья
15.9% (23)
2:0 Кристал Пэлас
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Бёрнли
2.1% (3)
1:2 Бёрнли
1.4% (2)
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