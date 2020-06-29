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Кристал Пэлас
0:1
Конец матча

Стадион:
Бёрнли
0'
58' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
61' Желтая карточка
Маккарти Джеймс
0:1
62' Гол
Ми Бен
90'+5
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
6
Дэнн
Скотт
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
4
Миливоевич
Лука
10
Таунсенд
Андрос
8
Куйяте
Шейку
18
Макартур
Джеймс
11
Заха
Уилфрид
9
Айю
Джордан
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
8
Браунхилл
Джош
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
23
Питерс
Эрик
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
Кристал Пэлас
4-1-4-1
Бёрнли
4-4-1-1

Ход матча

46'
Маккарти Джеймс
Куйяте Шейку
 
58'
 
Тарковски Джеймс
61'
Маккарти Джеймс
 
62'
0:1
Ми Бен
(Вествуд Эшли)
70'
 
Лонг Кевин
Корк Джек
77'
Мейер Максимилиан
Таунсенд Андрос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айю Джордан 9 0.24
2. Заха Уилфрид 3 0.08
3. Ван Анхольт Патрик 3 (1) 0.08
4. Миливоевич Лука 3 (2) 0.08
5. Шлупп Джеффри 2 0.05
6. Томкинс Джеймс 1 0.03
7. Куйяте Шейку 1 0.03
8. Бентеке Кристиан 1 0.03
9. Таунсенд Андрос 1 0.03
10. Уикхэм Коннор 1 0.03
11. Тосун Дженк 1 0.03
12. Макартур Джеймс 0 0
13. Кэхилл Гари 0 0
14. Дэнн Скотт 0 0
15. Келли Мартин 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 11 0.29
2. Барнс Эшли 6 (1) 0.16
3. Родригес Джей 6 (1) 0.16
4. Вествуд Эшли 2 0.05
5. Макнил Дуайт 2 0.05
6. Хендрик Джефф 2 0.05
7. Выдра Матей 2 0.05
8. Брэйди Роберт 1 0.03
9. Ми Бен 1 0.03
10. Тарковски Джеймс 1 0.03
11. Гудмундссон Йоханн 1 0.03
12. Питерс Эрик 0 0
13. Бардсли Филипп 0 0
14. Лоутон Мэттью 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 9 0
2. Маккарти Джеймс 7 0
3. Айю Джордан 6 0
4. Томкинс Джеймс 5 0
5. Макартур Джеймс 5 0
6. Уорд Джоэл 4 0
7. Бентеке Кристиан 4 0
8. Заха Уилфрид 4 0
9. Куйяте Шейку 2 0
10. Шлупп Джеффри 2 0
11. Сахо Мамаду 0 1
12. Кэхилл Гари 1 0
13. Гуаита Висенте 1 0
14. Мейер Максимилиан 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 9 0
2. Тарковски Джеймс 9 0
3. Хендрик Джефф 8 0
4. Ми Бен 7 0
5. Макнил Дуайт 5 0
6. Леннон Аарон 4 0
7. Бардсли Филипп 4 0
8. Барнс Эшли 4 0
9. Тэйлор Чарли 3 0
10. Лоутон Мэттью 2 0
11. Корк Джек 1 0
12. Родригес Джей 1 0
13. Питерс Эрик 1 0
14. Вуд Крис 1 0
15. Брэйди Роберт 1 0
16. Браунхилл Джош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 4.35% (1) 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6)
 Бёрнли 17.65% (6) 2.94% (1) 8.82% (3) 17.65% (6) 23.53% (8) 29.41% (10)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли
Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Бёрнли 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 5:0 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер Заявка 31 16 7 8 59 - 29 55
4. Челси Заявка 31 16 6 9 55 - 41 54
5. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 13 10 8 48 - 31 49
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
10. Арсенал Заявка 31 10 13 8 43 - 41 43
11. Кристал Пэлас Заявка 32 11 9 12 28 - 37 42
12. Эвертон Заявка 31 11 8 12 38 - 46 41
13. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
14. Ньюкасл Заявка 31 10 9 12 29 - 42 39
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 34 - 41 33
16. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут Заявка 31 7 6 18 29 - 50 27
19. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 25 - 56 21
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Кристал Пэлас 73.8% (107)
X 22.1% (32)
Бёрнли 4.1% (6)
Все прогнозы
Новости

Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли

Исход игры
Кристал Пэлас
73.8% (107)
Ничья
22.1% (32)
Бёрнли
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (46)
Меньше
66.42% (91)
Обе команды забьют
Да
50.36% (69)
Нет
49.64% (68)
Популярный счёт
1:0 Кристал Пэлас
38.6% (56)
2:1 Кристал Пэлас
26.2% (38)
1:1 Ничья
15.9% (23)
2:0 Кристал Пэлас
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Бёрнли
2.1% (3)
1:2 Бёрнли
1.4% (2)
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